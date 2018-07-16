09:50 16 июля

Дискредитация наград: хитрый план или нечто меньшее?



Сразу, с самого начала, скажу, что здесь в заголовке знак вопроса стоит не просто так. Тех читателей, что ждут ответов или выводов, разочарую в первых строках. Нет у меня выводов, нет ответов.

Наоборот, очень хочу спросить вашего мнения.


Тем более что прецедентов последнее время не просто много. Очень много, и все они странные. Но давайте по порядку пойдем. Хотя и порядок – штука в данном деле относительная, потому что понамешаю я — мало не покажется. Но – рискну.

Итак, награды. Все, особенно люди служивые, прекрасно понимают, для чего они, награды, нужны. Для того, чтобы показать, что обладатель данного знака совершил нечто, что отличает его от общей массы людей вокруг.

Согласны с таким определением? Надеюсь.

В Советском Союзе все было просто, как в любой нормальной стране. Были государственные награды, были прописаны статуты каждого ордена или медали, в соответствии с которыми они вручались.

В современной России все, очень мягко говоря, через запасной выход. Есть государственные награды. Есть ведомственные. Есть общественные. А есть просто побрякушки, которые может нацепить на себя каждый. Типа лучшего мужа, клевого рыбака и так далее.

Бред, короче. Хотя это мое личное мнение, не навязываю никому.

Конечно, ни один нормальный человек не нацепит ЭТО на парадный пиджак и не пойдет с медалькой клевого рыбака никуда. Просто потому, что с приколом таким идти адекватному человеку просто некуда.

Однако есть исключения. К сожалению.

Не буду рыться в дебрях интернета, сами нароете «приколов», если захотите. Мне лично хватило выше крыши того, что я увидел на праздновании 75-й годовщины начала сражения на Курской дуге. Понятно, что был я не где-то, а в Прохоровке.

Отмечать Даты с большой буквы на Белгородчине умеют. Факт, с которым я спорить не буду, хотя некоторые моменты меня очень удивили не в лучшую сторону. Но пока речь пойдет не о том. Пока речь у нас идет о наградах.

Просто смотрим на фото. И читаем мои соображения. Уж так вышло, что я немного фалеристикой увлекаюсь, потому чуть-чуть соображаю.



Товарищ гвардии полковник. Вот если отбросить всю звенящую шелуху от КПРФ, то сразу станет понятно, что он воевал. Медаль «За победу над Германией» очень скромно притулилась, но она говорит о том, что орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги» именно с полей Великой Отечественной.

Отвлеку на секунду. Ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Ленина и Октябрьской Революции вручали военным вплоть до развала СССР. Два последних – когда «Знамя» или «Звезду» вручать было палевно. За «операции» в Африке или Латинской Америке, например.

Мало? Мне для земного поклона более чем достаточно. Приписал тогда ветеран пару лет или нет – не знаю. И мне не надо знать, я так вижу. Хорошо выглядит, дай бог здоровья и еще лет 10-15 жизни. Да, кто углядит орден Отечественной войны 1-й степени – это всем давали в 1985 году. Так что я его дальше считать просто не буду, он как подтверждение участия идет.

Другой вопрос – остальной «звон» зачем?

Рядом сидит не менее достойный человек. Ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медаль «За отвагу» и «За победу над Германией». Остальное в минус.



Слева уважаемый человек. Сложно найти среди мишуры, но: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». И поверх всего – «За трудовую доблесть». Он еще после 4-х тяжелых ранений доблестно трудился. Понятно, кстати, почему до Берлина не дошел. Пять ранений – это сложно для жизни вообще, в пехоте – особенно.

Справа уважаемый человек. «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Остальное – мишура.

С одной стороны, можно понять. Люди пришли, поклонились, вручили, поблагодарили. Это хорошо, это прекрасно. С другой стороны, это просто люди. Не страна, не государство.

Двоякое ощущение, если честно. С одной стороны, Зюганов весьма щедро рассыпает свои «награды». С другой стороны, ценность их от этого не возрастает. Скорее, наоборот. Приходится по примеру казаклоунов выискивать среди мусора реальные награды.

Зачем? Зачем, спрашивается, надо осыпать достойных людей железяками? Никчемными, среди которых просто теряются нормальные награды?

Мария Михайловна Рохлина, санитарка в прошлом, председатель Совета ветеранов гвардейской 95-й стрелковой дивизии сегодня.



«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги». Мало? Для чего? Для уважения храбрости и доблести Марии Михайловны? Более чем достаточно. Более чем. И убей бог, не пойму, зачем нужно все остальное. Муляжи и поделки. Особенно – ордена «Победа». Для весомости?

Как по мне, так не блестяшками весомость придают. Странно. Хорошо выступала Мария Михайловна, хорошие слова говорила. И дела под стать. Зачем же?

Складывается впечатление, что «чем больше навешано», тем больше уважения должно быть. Меня, если честно, эта мысль пугает. И пугала, которых каждый год в интернете выставляют, тоже пугают. Именно обилием глупого и никчемного металла.

В противовес.



Орден Славы третьей степени. Орден Отечественной войны второй. Первой, которую в 1985 году выдавали всем, нет. Медаль «За отвагу». «За победу над Германией». Медаль Жукова. И – «За взятие Кенигсберга». Очень сложная награда. Там все-таки была самая страшная, по моему мнению, мясорубка второй половины войны.

И никакого металлолома.



Снова орден Славы, «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги». И юбилеечки. И никакого лишнего звона. Честь и слава во всей красе.

Скажите мне, уважаемые читатели, вот мы, кто нормальные, мы меньше будем уважать тех, на ком лишнего металла нет? Менее искренне желать здоровья и долголетия?

Думаю, нет.

У нас сейчас каждый ветеран на вес платины. И скоро их точно не останется, к нашему величайшему сожалению. Но это жизнь, тут ничего не сделать, как бы нам ни хотелось.

Это, конечно, страшнее, чем все, о чем я тут толкую. Однако, опять же, есть нюансы, в которых кроется дьявол.

Понимающие суть проблемы уже смекнули, о чем я. О подделках. О том, что от эрзац-ордена до эрзац-ветерана один шаг. Опять же, к моему величайшему сожалению.

Понимаю, что организаторам парада в Москве очень хочется, чтобы все выглядело красиво. Чтобы были ветераны, да еще и с наградами. Праздник же.

Но так как горе-менеджеры от фалеристики ничего не соображают, на выходе получается повод для злословия и издевательств в нашу сторону от всех подряд, от Украины до США. И, естественно, раз есть повод, то есть и вполне себе оправданные плевки.

Между прочим, в нашу Победу и нашу историю.

Ну ни за какие коврижки я не поверю, что Шолпан Гриняева, клоунесса высшего класса, веселила наших злопыхателей с трибуны на Красной площади просто так. И по своей инициативе.

Дискредитация наград: хитрый план или нечто меньшее?


Действительно, это же так просто, надо нацепить ворованных наград и просто дойти до первого поста у Красной площади. А там под белы руки до места доведут.

И остальные постоянные клоуны, участники мероприятий, тоже не просто так появились.


Не стал пачкать лишний раз, но вот этот "морской" клоун тоже в звании потом подрос. До капитана первого ранга. А чего? Пять парадов "отзвенел".



Вот этого гражданина постоянно с Гриняевой наблюдали.


Это свинство (иного слова у меня нет) имеет ответственных. У этого свинства есть фамилия, имя и отчество, раз эти люди систематически и регулярно получают пропуска на место проведения главного праздника. На Красную площадь Москвы 9 мая, жирно подчеркну. И проходят проверки в ФСБ. Без проверок никого туда, сами понимаете, не пустят.

А потом еще власти отказывают в возбуждении дела в отношении 85-летней клоунессы Гриняевой. Нет состава. Никакой она выгоды не получила, надев сперва мундир полковника, а потом и генерал-лейтенанта. И навешав наград до… До окончания совести.

Вот так и начинается, театр с вешалки, а запой с рюмочки. Настоящий ветеран прикалывает к пиджаку клоунские бирюльки, клоун добывает (да, несложно, несмотря на статью) боевые награды и вешает их на купленный или заботливо предоставленный «манагером» китель.

Что в итоге?

Может, я не прав, но в итоге теряется сама ценность наград.

Ну, висит там что-то. Звеня и блестя. И что? Сама суть того, что сегодня кто угодно может купить, надеть и звенеть, убивает.

Как и то, что на смену настоящим участникам войны приходят с одобрения властей клоуны и клоунессы. Веселящие сразу на два фронта, и тех, кто заказал шоу, и наших врагов. Которые потом будут еще пару месяцев после очередного мая писать об «асфальтовых полках» Путина.

Это если еще не допускать мысли, что они, злословящие, еще и заказчики клоунад. При полном попустительстве власти или в сговоре с ней.

Но и это еще не все. Третий этап. Дискредитация современных наград. Полная и безоговорочная.

Если для кого-то секрет, то открою небольшую тайну. Чтобы сегодня получить орден «За заслуги перед Отечеством», надо всего-навсего быть лояльным сами знаете кому, иметь "немножко" денег и, естественно, знакомых в соответствующих кругах.

Орденок будет подороже, медалька дешевле. Имеет значение, кто будет вручать. Губернатор – минимум, сам… Ну, вы поняли.

Если господин Миллер в конце прошлого года отхватил уже 1-ю степень ордена, неужели он кровиночку-сыночку обидит? Уж медали Миллер-младший достоин самим фактом своего существования, как я понял. Дали. Сложно сказать, какие там заслуги и перед каким Отечеством в 25 лет, но – повесили.

Про Иришу Нельсон мы уже обсуждали. Впервые медалью ордена наградили девицу с пониженной социальной ответственностью, но… Не нам судить.

Ладно, бог с ними, с заслугами перед Отечеством. Что тут говорить, если первым, кто был награжден 1-й степенью ордена, был некто Жак Ширак.

Поговорим о героях?

Казалось бы, да, должно быть что-то святое, не так ли? Но и здесь – увы. Есть герои, и есть… герои.



Есть Герой России прапорщик полиции Вячеслав Михайлович Воробьев. Попал в объектив там же, на Прохоровском поле. Кто не знает, за что Вячеслав Михайлович получил это звание, просто нагуглите и прочитайте. Да, «положить жизнь за други своя» у прапорщика Воробьева не вышло, жизни положила банда террористов в Назрани. Благодаря действиям Воробьева.

Вот Герой. Вот его Звезда, вот его инвалидная коляска, к которой он пока прикован. Искренне надеюсь, что пока.

И вот герой Кириенко…

Нет, конечно, Сергей Владиленович столько сделал для страны, что ордена «За заслуги перед Отечеством» будем мало. Хотя орден у него есть уже.

К странному финалу мы идем. На словах если – все красиво. Память, исторические ценности и так далее. На деле – эрзац всего, до чего только можно дотянуться. Эрзац-награды на эрзац-героях. Совсем немножко обмана и нивелирования. Один Кириенко на десятки боевых летчиков, космонавтов, силовиков – это немного. Примерно, как одна клоунесса Гриняева на десятки Рохлиных.

Но ложка… дегтя портит бочку меда. Увы.

Как я понимаю, Кириенко — это пробный шар. Там за его спиной очередь к заветной медали стоит. "Хозяева страны", у которых есть уже все побрякушки, мыслимые и немыслимые, а вот звания Героя России нет. И стоит ждать новых "героев" типа Тимченко, Сечина, Миллера, Ротенберга, Медведева и прочих. Кто сделал для страны столько, что обесцененного "За заслуги" уже не хватает.

Ждем-с...

Собственно, все, что я хотел сказать, сказал. Теперь вопрос для обсуждения.

Как вы думаете, уважаемые читатели, насколько вредна существующая система, когда награду ведомственную или общественную можно просто купить и увенчать себя, любимого? Или наоборот, насколько она полезна?

Господин Зюганов, штампующий поделки на тему орденов СССР и раздающий их весьма щедро, – это хорошо или плохо? И кто более вреден: раздающий эрзац-ордена Зюганов или начавший плодить эрзац-героев Путин?

И насколько нужны нам в будущем эрзац-герои? Ну, конечно, при условии, что нам не нужно эрзац-будущее?
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 31

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  1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 05:43
    кто более вреден: раздающий эрзац-ордена Зюганов или начавший плодить эрзац-героев Путин?
    тут вопрос серьёзный, но,если учесть,что Гена работает простым "евнухом" при Гареме,то получается, что вредна "щедрая рука" Путина,раздающего награды как значки. ладно,дали посмертно Карлову,в турции в спину застреленому(где подвиг?),но когда "дети" чиновников стали получать "за заслуги перед..."это уже вызывает рвотный рефлекс,и чувство омерзения.так что да,действия Путина вреднее и разрушительнее.
    андрей юрьевич
    1. Hlavaty (Владимир Главатый) Сегодня, 07:32
      кто более вреден: раздающий эрзац-ордена Зюганов или начавший плодить эрзац-героев Путин?

      Эрзацы вообще вредны.
      Потому-что применяются как заменители того, что власть украла у народа.
      Hlavaty
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 07:53
        Шолпан Гриняева, клоунесса высшего класса, веселила наших злопыхателей с трибуны на Красной площади просто так.
        Ну маразм у бабули. Что с нее взять то request Кстати на Украине тоже любят фейковые медали вешать. К примеру на пиджаке у отца Порошенко рядом с орденом Герой Украины медаль золотая звезда с красной колодкой. Видимо он ее получил по линии ОБХСС.
        Аристарх Людвигович
      2. vladimirZ (VladimirZ) Сегодня, 07:55
        Равнодушно отношусь ко всем наградам, кроме советских, времен Великой Отечественной войны. Вот те да, заслуживают уважения и преклонения перед людьми их носящими.
        А в современной России ордена и медальки, к сожалению, девальвировались давно, превратившись в значки, мало что значащие. "Герои" чеченцы во главе с Кадыровым, по его признанию убившим русского в 16 лет, чего стоят. Артисты и певцы, спортсмены и чиновники, обвешанные железками. - Всё это уже давно отвратило от нынешних наград, принизило их статус до обыкновенного значка, ради которого не стоит идти на риск.
        Сейчас трудно отличить того кто получил боевой орден за подвиг во имя России, спасения боевого товарища, от того кто за "место под солнцем", за деньги получил "награду". Мишура, к сожалению. Да, иного и не может быть в коррупционо-олигархическом государстве, где всё продается и покупается, в том числе "награды", и сомнительные почет, уважение и слава.
        vladimirZ
        1. domokl (Александр) Сегодня, 08:34
          То, что творится сегодня действительно вызывает чувство омерзения. Дескредетировано само слова "Награда". Действительно-погремушки. А мы потом удивляемся, когда шпана просит такого "награжденного" "попрыгай-погреми".
          А по вопросу покупки наград...Давно-давно летели в самолете с одной войны. Рядом сидел капитан с колодкой "Красного знамени". Кто служил тот понимает что это такое. Разговорились. Начальник клуба...Что же он такого совершил в клубе, чтобы "Знамя" получить...Мда...
          domokl
          1. cariperpaint Сегодня, 09:43
            Солдатом например в Афгане... Вы же не знаете всю его жизнь...
            cariperpaint
      3. алексеев (алексей) Сегодня, 08:42
        Цитата: Hlavaty
        Потому-что применяются как заменители

        Ну, украла власть или сами прос..фукали, тут можно разглагольствовать без конца...
        А по существу, совершенно очевидно, что принижен как статус наград, так и воинских званий.
        Что до наград, то тут есть простой и весьма радикальный путь - выплаты наградных денег, пусть не великих. зря, конечно, Сталин зря в своё время их отменил, хотя, конечно, нехватка тогда была и денег, и всего.
        Это сразу уменьшит число раздаваемых знаков отличия в разы.
        Второе, жесткая административная, да и уголовная не помешает, ответственность за незаконное ношение наград и запрет на производство схожих с орденскими знаков различных поделок.
        Что же до воинских званий, то тут надо взять пример из непопулярной ныне укромовы.
        Там военный - это військовий, т.е. войсковой. Так и воинские звания должны быть у в/служащих в войсках и войсковых штабах, у тех кто ведет бой и осуществляет непосредственное боевое, техническое и тыловое обеспечение (например, проводку колонн в Афганистане и пр.), а не у разного рода писарей и пресс- "секелетарей".
        А персонал на прочих должностях, хоть и важных, могут иметь "статские" чины, т.е. разного рода советники, секретари и регистраторы.
        Не зря сие ещё государь Пётр Великий придумал.
        алексеев
  2. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 06:11
    Началось все при ЕБНе. Он как-то сразу (наверное на "свежую" голову) наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" Аллу Пугачёву. И сразу вторая степень. Нарушено было все, что можно. На следующий свой юбилей певица получила третью степень. По этому поводу Алла Борисовна пошутила, типа:"Следующий раз дадут четвертую..." И она оказалась права.
    Это просто бардак и невежество.
    Кстати. Автор упомянул орден Красная Звезда и медаль ЗБЗ. После войны ими награждали за выслугу лет. 15 и 10 лет соответственно. По-моему , вплоть до 1958 года. Т.е. эти награды не всегда говорят, что их кавалер был на передовой.
    Victor Jnnjdfy
  3. Per se. (Сергей) Сегодня, 06:26
    Наверное, деградация наград не сегодня началась. Лично меня всегда напрягало, что были Герои Советского Союза, но были и дважды герои, и трижды, и четырежды... Здесь, как представляется, ты либо герой, либо нет, как, ты либо мужик, либо нет. К сожалению, больше логики и ценности наград можно увидеть у немцев, получив "Рыцарский крест", дальше вторым крестом не награждали, к кресту лишь добавляли, "дубовые" листья", "дубовые листья с мечами", высшим было "Рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами", всё, один орден на шее. Мог быть и другой крест, но это уже и другой орден, более младший, "Железный крест", что носился на левой стороне кителя. Наградная система Германии была более скупой на ордена, зато у немцев были различные знаки, нашивки, шевроны, та же лента в петлице. Многое могло бы из идей пригодиться, особенно, в поднятии престижа и стимула получить отличие, как тот же "краповый берет", или право носить аксельбант, почётную нашивку. Мне очень было обидно в своё время видеть две фотографии из зарубежной прессы, где рядом было выставлено фото типа дорого Леонида Ильича, для наград которого нужно было два пиджака, и немецкой овчарки, победительницы множества выставок, увешанную на груди "бронёй" из наград. Количество орденов в Российской империи было более оптимальным, статус и девиз каждого ордена был прописан, лучше бы это и взяли за основу наградной системы, и в наградах, разрешали носить только старшую степень. Согласитесь, это никак бы не умаляло заслуг героя, как и специалиста, что получив "М" (мастер), уважали бы за высшую степень классности, а не за то, если бы на его груди в ряд стояло, "М", "1", "2". "3". Медаль или орден, это не брошка, не колечки на пальцах, если это забывать, ордена превращаются в подобие бижутерии.
    Per se.
  4. Джунгар (Андрей) Сегодня, 06:31
    Ношу только то что Родина дала - Мужик, песочка 3 степени, типо "За отличие в службе", да от Боевого Братства "За ратную доблесть"... Нашивку одну за ранение стыдно цеплять, после ветеранов Великой Отечественной с их 3-мя,5-ю а то и больше.... Больше никогда ничего не повешу, эти липовые "иконостасы" мне давно уже противны... Висят три штуки, позвякивают, и хватит. Парадной формы нет, как ходил в "Кукле" с первой чеченской, и в "Изломе" с выбеленой "Прыжковкой" со второй, так и хожу....
    Джунгар
  5. wooja (Dmitry) Сегодня, 06:55
    Вопрос поднят совершенно верно, надо отделять ангелов от козлищ..., да и для государства большая проблема девальвация его наград...,
    wooja
  6. Mik13 (Михаил Потапов) Сегодня, 07:08
    Рома, статья актуальная, но по поводу Кириенко имею мнение.
    Росатом (которым Кириенко руководит) в последнее время демонстрирует такие результаты, что Кириенко как раз вполне достоин. Во времена СССР за такое могли и Героя соцтруда дать. Для понимания рекомендую заглянуть на портал "Геоэнергетика" к Марцинкевичу и почитать там про результаты. Росатом отавил далеко позади не только чубайсовское Роснано, но и всех остальных конкурентов. Просто не пиарятся особо.
    Mik13
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 08:05
      Цитата: Mik13
      по поводу Кириенко имею мнение.

      В «Росатоме» Кириенко уже два года как не работает. Знающие люди намекают, что куратора внутренней политики в президентской администрации наградили за Дагестан. Кириенко в данный момент кастинг-директор и утилизатор губернаторов, а также неформальный куратор перспективного плана развития страны.
      Аристарх Людвигович
    2. VIT101 (Виталий) Сегодня, 08:19
      Цитата: Mik13
      Росатом (которым Кириенко руководит) в последнее время демонстрирует такие результаты, что Кириенко как раз вполне достоин. Во времена СССР за такое могли и Героя соцтруда дать.


      Вот-вот. В России существует награда - Геро́й Труда́ Росси́йской Федера́ции — высшее звание Российской Федерации — государственная награда Российской Федерации. Звание присваивается гражданам Российской Федерации за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.
      А при чем здесь звание Герой России?
      VIT101
      1. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 08:36
        Вспомнил сразу дорогого Леонида Ильича, которому нравилось получать звезды ГСС, а не Героя соцтруда. И так четыре раза.
        Victor Jnnjdfy
      2. cariperpaint Сегодня, 09:47
        Возможно ппосто не вся информация есть. Скажу осторожно- возможно они создали то что в корне поменяет вообще смысл приминения реакторов. Возможно.
        cariperpaint
  7. ВЛАДИМИР ВЛАДИВОСТОК (Владимир) Сегодня, 07:15
    А че Путин не носит Звезду Героя. Другие де носили или носят?Обсудить? Да ладно,гавное, чтоб современная молодежь понимала истинную цену наградам.В так посмотри на любого представителя силовых структур.Нигде не воевал подвига, мужества не совершал ,делезок или планок до пупа.ТЬФУ! Кто потом и кровью заслужил ,честь им и слава!
    ВЛАДИМИР ВЛАДИВОСТОК
  8. сайгон (виктор) Сегодня, 07:22
    Вопрос первый все современные награды по существу медали , а не как не ордена .
    Орден подразумевает наличие монархического строя и становясь кавалером ордена человек вступал в капитул организации то есть ордена. В Российской империи ордена были и император был магистром всех орденов Российской империи .
    Причем ордена в списке наград в РИ не стояли на первом месте .
    Ну а вешать всякие висюльки на грудь или хоть на спину говорит о умственном развитии и наличии совести индивидуума .
    сайгон
  9. wooja (Dmitry) Сегодня, 07:24
    На Руси традиционно был бардак с наградами...., традиционно и продолжается..., при всем засилье немцев , орднуга не получились, но получилась орда...., такой вот грустный каламбур..., а реальные герои...., слава всегда с ними..., но за них обидно.
    wooja
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:46
    Эрзац - вреден, как количественно ,так и качественно...
    parusnik
  11. German Titov (Herat) Сегодня, 08:01
    Категорически согласен с автором. Сам пару раз выводил на чистую воду "какалеров" орденов за Афганистан(как правило с мордобоем). Как говаривал мой товарищ "И на груди его могучей, как символ взятых городов, одна медаль висела кучно - и то за "Выслугу годов". К сожалению подобное в ДНР наблюдается. Парни с "передка" не имеют наград, а у некоторых "пинжаки" в "цветмет" можно сдавать (вместе с хозяевами).
    German Titov
  12. уже москвич (димон) Сегодня, 08:09
    Порядку нет в стране уже много лет...Толи ещё будет... Скоро наверно ещё и титулы введут , типа "герцог Тувинский" или там "маркиз Татарский" например...
    уже москвич
  13. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:20
    Цитата: Р.Скоморохов
    И кто более вреден: раздающий эрзац-ордена Зюганов или начавший плодить эрзац-героев Путин?

    Опять на Путина бочку катим. Всё по плану госдепа? Нет что бы на Медведева, так нет - Медведев свой, на него ни-зя...
    Путин подписывает наградные листы по их представлению непосредственных начальников награждаемого и это правильно! К тем же безсовестным гражданам, которые продали награды, а другие, более безсовестные их купили и надели на себя - Путин ни какого отношения не имеет. Эти вопросы к промедведевсеой Думе, которая не может, или не желает, принять соответствующие законы положивших бы конец этому безпределу.
    Роман, вы спрашиваете кто более вреден? Вы. Вы постоянно пишите гадости про нашего президента, к которым он не имеет ни какого отношения. На войне в первую очередь противник старается уничтожить командиров. Вы делаете то же самое в отношении России. Уничтожая и дискредитируя власть - вы разрушаете и уничтожаете моё государство.
    Подавляющее большинство граждан России проголосовало за Путина. Не оскорбляйте нас.
    ps. Про Кириенко и др. Должно ли государство поощрять людей за трудовые подвиги? Ответ однозначный -да. Должна ли быт разница между боевыми наградами и гражданскими - да, но это прерогатив промедведевской Думы - Путин законов не принимает, он их исполняет.
    Boris55
  14. Филин (Филипп) Сегодня, 08:33
    Всё зависит от Человека, пока Гражданин в здравом уме, он не станет "превращаться в новогоднюю ёлку" увешанную мишурой, но вопрос о том, что не надо навешивать на ветеранов "всякие значки имени чего-то" совершенно правильно поставлен, подарите грамоту или ценный подарок и финансово помогите (стране на пенсионеров - наплевать). А что касается "самого любимого и уважаемого президента", то грош ему цена: награды Сердюка, Кириенки, боевые награды для "детей друзей" и для "своих подельников" - чётко показывают кто он такой. Мне не стыдно одеть 9 мая свои государственные награды, но того, кто подписывал Указы, я не уважаю как должностное лицо.
    Филин
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:49
      Цитата: Филин
      но того, кто подписывал Указы, я не уважаю как должностное лицо.

      А тех, кто подал представление на награждение? А тех, ко принял такие законы, позволяющие награждать кого попало и чем опалом?
      Президентская власть - власть исполнительная. Всё, согласно законов, принятой промедведевской Думой.
      Опять Роман прицел у народа сбил. Опять на не того бочку катим ...
      Boris55
      1. Филин (Филипп) Сегодня, 09:06
        "Они" - одинаковые, что "президент", что "премьер", что собранные по их заказу правительство и "сборище законописцев". На Народ им не плевать, для них Народ - "дойная корова", источник средств, источник богатств и залог "прекрасных (для них) перспектив".
        Филин
        1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:25
          Цитата: Филин
          "Они" - одинаковые, что "президент", что "премьер"

          О, да. Особенно это заметно в вопросах пенсионной реформы. Путин против, а Медведев за. Прямо единодушие laughing
          Цитата: Филин
          что собранные по их заказу правительство и "сборище законописцев".

          Скажите, а если бы на выборах в Думу большинство мест было у КПРФ, с какой долей вероятности, что бы Медведев остался премьером? С нулевой! Так что это мы вместе с Думой выбрали такого премьера и такое правительство.
          Boris55
          1. Bongo (Сергей) Сегодня, 09:48
            Цитата: Boris55
            О, да. Особенно это заметно в вопросах пенсионной реформы. Путин против, а Медведев за.

            Простите, я обычно в Ваши дрязги не лезу. Но Вы не могли бы поделиться достоверной информацией исходя из которой было бы категорически ясно, что вновь избранный глава государства однозначно против "пенсионной реформы" ?
            Bongo
  15. Челдон (Алексей) Сегодня, 08:36

    На торжественных мероприятиях забавно было наблюдать кому какие награды вручали. Радовались всегда,когда достойных награждали. О! А этому за что?-когда отмечали "моментов".
    Челдон
  16. Доктор Зло (Илья) Сегодня, 08:48
    Героических учеников-кадетов забыли. Вот уж на ком бижутерии с избытком.
    Доктор Зло
  17. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 09:39
    Роман,тема поднятая Вами важная,действительно,в последнее время произошло уничижение ценности наград...но на мой взгляд началось это еще при СССР,когда ветераны афганистана награждались медалями и орденами ,какими награждались их деды,и многие ветераны,да и простые люди не зная всей правды,что происходит за речкой,думали что ворованные или каким то иным способом добытые награды.Ведомственные награды..ну не знаю,просто значок вполне себе,но согласен,полный идиотизм делать ведомственные ордена.
    К любой официальной награде,помимо самого ордена или медали прилагается обязательно книжка..удостоверение,это официальный документ,так может приравнять поддельные награды и их ношение,к изготовлению и использованию поддельных документов,ст.327 УК РФ?
    У моих дедов боевых наград было немного,у одного за боевые заслуги,орден красной звезды,за оборону Ленинграда..он их только надевал,юбилейные и прочие нет,а второй,у него всего одна,за взятие кенигсберга..
    И по поводу Кириенко...СМИ ссылаются на закрытый Указ,но может все же это вброс?
    Андрей ВОВ
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