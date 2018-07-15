Что думаете вы, в РФ никого не интересует. Ответ Черчесова на провокацию Der Spiegel

Мою команду здесь тестировали на допинг после каждой игры, на каждой тренировочной базе, снова и снова.

Вы знаете, что за игрой вашей команды следили с подозрением?

Мы ставим перед собой задачи, которые могут быть достигнуты только законными методами. Назовите мне хотя бы один случай в российском футболе, когда спортсмена обвинили в употреблении допинга и наказали за это.

Например, защитник команды «Рубин» Руслан Камболов, который находится в списке подозреваемых Всемирной антидопинговой ассоциацией.

А вам известно, что в феврале WADA признала спортсмена невиновным?

Главный тренер сборной России по футболу дал добро на участие в интервью, которое было организовано журналистами немецкого журнала Der Spiegel. Так случилось, что немецких журналистов больше интересовал не успех сборной России на домашнем чемпионате мира как таковой, а сплетни вокруг допинга. Представители «Шпигеля» спросили Станислава Черчесова о том, как он прокомментирует «вероятное нарушение российскими футболистами антидопингового законодательства».Черчесов, который осознал в ходе интервью, в какую сторону клонят европейские «журналисты», отметил, что сборную России тестировали на применение запрещённых препаратов буквально после каждого матча.Станислав Черчесов:Черчесов полагал, что далее речь пойдёт о футболе, но представителине унимались. Следующий вопрос был таким:Дальше Черчесов проявил настоящий характер и ответил, что в России никого не интересует, что "вы (на Западе) думаете по этому поводу".Станислав Саламович также напомнил немецким журналистам, что у них почему-то не возникало вопросов и подозрений по поводу того, что в своё время под его наставничеством чемпионский титул в Польше завоевал футбольный клуб «Легия».Черчесов:Der Spiegel:Тренер сборной России:После этого Черчесов снял с себя гарнитуру и покинул студию, где записывалось интервью, впоследствии добавив, что все допинг-пробы российских футболистов показали отрицательный результат, и что он продолжит интервью только в том случае, если немецкие журналисты перестанут заниматься провокациями, задавая вопросы исключительно о допинге.