11:16 15 июля
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Что думаете вы, в РФ никого не интересует. Ответ Черчесова на провокацию Der Spiegel

Главный тренер сборной России по футболу дал добро на участие в интервью, которое было организовано журналистами немецкого журнала Der Spiegel. Так случилось, что немецких журналистов больше интересовал не успех сборной России на домашнем чемпионате мира как таковой, а сплетни вокруг допинга. Представители «Шпигеля» спросили Станислава Черчесова о том, как он прокомментирует «вероятное нарушение российскими футболистами антидопингового законодательства».

Что думаете вы, в РФ никого не интересует. Ответ Черчесова на провокацию Der Spiegel


Черчесов, который осознал в ходе интервью, в какую сторону клонят европейские «журналисты», отметил, что сборную России тестировали на применение запрещённых препаратов буквально после каждого матча.


Станислав Черчесов:
Мою команду здесь тестировали на допинг после каждой игры, на каждой тренировочной базе, снова и снова.


Черчесов полагал, что далее речь пойдёт о футболе, но представители Der Spiegel не унимались. Следующий вопрос был таким:
Вы знаете, что за игрой вашей команды следили с подозрением?


Дальше Черчесов проявил настоящий характер и ответил, что в России никого не интересует, что "вы (на Западе) думаете по этому поводу".
Станислав Саламович также напомнил немецким журналистам, что у них почему-то не возникало вопросов и подозрений по поводу того, что в своё время под его наставничеством чемпионский титул в Польше завоевал футбольный клуб «Легия».

Черчесов:
Мы ставим перед собой задачи, которые могут быть достигнуты только законными методами. Назовите мне хотя бы один случай в российском футболе, когда спортсмена обвинили в употреблении допинга и наказали за это.


Der Spiegel:
Например, защитник команды «Рубин» Руслан Камболов, который находится в списке подозреваемых Всемирной антидопинговой ассоциацией.


Тренер сборной России:
А вам известно, что в феврале WADA признала спортсмена невиновным?


После этого Черчесов снял с себя гарнитуру и покинул студию, где записывалось интервью, впоследствии добавив, что все допинг-пробы российских футболистов показали отрицательный результат, и что он продолжит интервью только в том случае, если немецкие журналисты перестанут заниматься провокациями, задавая вопросы исключительно о допинге.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 09:21
    Им ещё за недопуск россиян в Рио, надо ответить !
    ФЕОДОР
    1. Vard Сегодня, 09:27
      Вот всегда так... нам хамят... а мы как всегда... В таких случая договариваются что интервью будет если предоставят список вопросов... И ни чего сверху... Правильно он сделал... надо было ещё послать в пешее путешествие...
      Vard
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 09:42
        Очень радует, что в России появляются настоящие звезды в своем деле, умеют и результата добиться и страну достойно представить.

        Надеюсь, этот достойный человек продолжит свою карьеру и мы с интересом будем следить за всеми соревнованиями где будет выступать наша сборная.

        Именно такой человек нужен был когда разгорелся "допинговый скандал" с российской олимпийской сборной.


        bulvas
      2. demo (Ван) Сегодня, 10:34
        А еще лучше на такие интервью отправлять Валуева и Карелина. В нагрузку, так сказать.
        И проводить интервью в звукоизолированной комнате. Чтобы криков не слышно было.
        Тогда провокаторов поубавиться.
        demo
    2. Trek Сегодня, 09:36
      Все интервью Черезова всяким журналюгам , явно прослеживалось его желание ответить по "русски " ,коротко и хлестко , я его понимаю от души ! Спасибо вам парни ,что вы очередной раз дали нам шанс гордиться Россией !!! Я сам в футбол не верил ,честно признаюсь ..Но эта БИТВА была настоящая !
      Мальчишки теперь побегут в секции ,а заниматься есть где ,вот еще бы тренерам побольше платили в провинциях ..Там именно ростут настоящие спортсмены , во времена СССР именно так происходил отбор ..! Молодцы парни ,спасибо вам за ЭТО чувство испытанное всей страной и слезы на глазах ..Все только начинается! hi
      Trek
      1. volodya (владимир) Сегодня, 09:56
        "Слова не мальчика, но мужа!"
        volodya
        1. Svarog (Владимир) Сегодня, 10:19
          Цитата: volodya
          "Слова не мальчика, но мужа!"

          Да в РФ вообще мало интересно мнение, как чужих так и своих.. только особо приблеженных
          Svarog
      2. Володин (Алексей) Сегодня, 09:56
        Цитата: Trek
        Все интервью Черезова

        what
        Володин
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 10:56
          Я бы пожелал уважаемому тренеру брать на интервью с такими борзописцами ручную гранату и настукивать ею непринужденно по столу чечётку.
          Rusland
        2. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:27
    Немецкие журналисты в своей неистовости обогнали даже главных русофобов: Сша, Прибалтику, Польшу и конечно Украину. Из них русофобская грязь лезет как из тюбика паста, вот только рано или поздно, но тюбик оказывается выжатым до основания и его выкидывают.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:40
      Гена , привет ! hi Абыдна немцам что их сборная вылетела с ЧМ - вот и пакостят как могут . Ну и денежки заплаченные за провокацию отрабатывают .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:44
        Привет, Паша! hi Дело не в немецкой сборной. Их ухарь-расследователь еще перед Олимпиадой поднял волну с Родченковым. А когда концы перестали срастаться и умные люди поняли, что это спланированная акция, немцы и тот же ухарь переключились на ЧМ. Одним словом сволота - отпрыски недобитков.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:45
          Цитата: rotmistr60
          Одним словом сволота - отпрыски недобитков.

          good Не прибавить , не убавить .
          bouncyhunter
  3. Камчатский (Эдуард) Сегодня, 09:28
    А красиво он их отбрил:
    Черчесов проявил настоящий характер и ответил, что в России никого не интересует, что "вы (на Западе) думаете по этому поводу".
    Респект!!! fellow
    Камчатский
  4. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:29
    продолжит интервью только в том случае, если немецкие журналисты перестанут заниматься провокациями, задавая вопросы исключительно о допинге. Это оплаченное Западом интервью входит в программу информационной войны против России, и заниматься провокациями эти "журналисты" не перестанут". Нужны аналогичные контр меры, но тоже специалистов в инф.войне.
    Теренин
    1. himRa (Рахим) Сегодня, 09:39
      Именно!Гена вы правы! И ....думаю Черкесов пральна среагировал на провокацию!
      himRa
      1. семург Сегодня, 09:48
        Цитата: Trek
        Все интервью Черезова всяким журналюгам , hi:

        Цитата: himRa
        Черкесов пральна среагировал на провокацию!

        Черчесов вроде бы.
        семург
      2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:59
        Цитата: himRa
        И ....думаю Черкесов пральна среагировал на провокацию!

        Правильно думаете, Рахим. И "воюет" он, в этом направлении, не хуже нашего МИДа yes
        Теренин
  5. AID.S Сегодня, 09:30
    Космостас laughing good
    А в футбольном допинге мы младенцы, по сравнению с немцами. Вату нюхаем laughing
    AID.S
  6. Геннадич (Георгий) Сегодня, 09:32
    кто бы что не говорил а наших футболистов ругать последнее дело-после такого то результата..один смолов только любимчик без результатный..а так...
    Геннадич
  7. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:34
    Фрицы позорно вылетели из ЧМ как пробка из бутылки. Пусть обтекают в сторонке.
    Наблюдатель2014
  8. Mole (Леонид) Сегодня, 09:47
    Черчесова в Президенты! Чем не кандидат? wink
    А если серьезно, то сильно поменял свое мнение о наших футболистах! Вот настоящая команда с тренером во главе! good
    Mole
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:52
      Цитата: Mole
      Черчесова в Президенты! Чем не кандидат?

      Тут некоторые недалекие ,предлагали Акинфеева в президенты.
      Не преживаите,вы наидете поддержку laughing
      Александр романов
      1. Mole (Леонид) Сегодня, 09:54
        Цитата: Александр романов
        Не преживаите,вы наидете поддержку

        После Вашего комментария, точно ЧЕРЧЕСОВА в ПРЕЗИДЕНТЫ-принципиально! laughing wink
        Mole
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:58
          Цитата: Mole
          После Вашего комментария, точно ЧЕРЧЕСОВА в ПРЕЗИДЕНТЫ-принципиально!

          Вот такие ,как вы и голосовали за Ельцина в свое время.
          Тут наши на Олимпиаде в хоккеи золото взяли,может Ковальчука в президенты ?
          Александр романов
          1. Mole (Леонид) Сегодня, 10:01
            Цитата: Александр романов
            Вот такие ,как вы и голосовали за Ельцина в свое время.

            За Ельцина не голосовал.
            Чем Илья Валерьевич не устраивает?
            Mole
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:23
              Цитата: Mole
              Чем Илья Валерьевич не устраивает?

              Лишь бы было да
              Александр романов
  9. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 09:50
    Пусть лучше поинтересуется, какие препараты принимают немецкие спортсмены, после чего носятся, как лошади скаковые!
    Только не надо ЛЯ - ЛЯ про их особую физическую подготовку и морально - волевые качества!
    Ретвизан 8
  10. Masya Masya (Маня) Сегодня, 09:56
    продолжит интервью только в том случае, если немецкие журналисты перестанут заниматься провокациями

    возбудились немцы, после драки кулаками не машут... утритесь...
    а Черчесову good
    Masya Masya
  11. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 09:59
    Молодец Черчесов! Когда же наши государственные деятели научаться поступать так как он. А то бормочут невнятно о желании дружить с западом, но почему-то оговариваясь с учетом интересов России. Счас, Запад будет учитывать наши интересы? А кто-то подумал, а зачем же Западу учитывать наши интересы. До тех пор пока Запад поддерживает Порошенко - Запад враг России. А из-за того что националистический режим там утвердился навсегда, то и Запад враг навсегда. Думают, что вот болельщики восторгаются Россией - но это не так, они это делают пока они в России. А чуть уедут - сразу начнут заниматься русофобией. ибо в этом суть лицемерного запада.
    mikh-korsakov
  12. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:00
    Обломал гейропейцам сенсацию. Ну так же не честно. sad laughing
    К-50
  13. Опер (Игорь) Сегодня, 10:12
    Черчесов молодец! Ему надо было задать ответный вопрос-не кажется ли вам подозрительным откровенно провальное выступление сборной Германии?! Допинг не подвезли?!
    Опер
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 10:45
      Цитата: Опер
      Ему надо было задать ответный вопрос-не кажется ли вам подозрительным откровенно провальное выступление сборной Германии?! Допинг не подвезли?!

      Тут не в допинге причина. Надо бы спросить - сколько заплатили за проигрыш? И пусть расследуют кому и сколько... laughing А то привыкли только нас обвинять во всех мыслимых и немыслимых...
      helmi8
  14. Троль Сегодня, 10:16
    Автор, не своди Военное обозрение, к желтой прессе. Лишь в желтой прессе недописывают и недосказывают.
    В данном случае ты недрговорил что: Через некоторое время Черчесов согласился продолжить беседу.
    Троль
  15. Томпсон (Том) Сегодня, 10:19
    Так интересно-. почему все так бояться вспомнить заслуги Черчесова не только как вратаря, но и тренера ещё времён СССР!? Или Спартак Владикавказ режет кому то слух?
    Томпсон
  16. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 10:21
    Только так и надо разговаривать с англосаксами и тевтонами.
    bratchanin3
  17. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:48
    После этого Черчесов снял с себя гарнитуру и покинул студию, где записывалось интервью, впоследствии добавив, что все допинг-пробы российских футболистов показали отрицательный результат, и что он продолжит интервью только в том случае, если немецкие журналисты перестанут заниматься провокациями, задавая вопросы исключительно о допинге.
    ....Правильно сделал, ибо не фик
    parusnik
  18. DeGreen (Егорушка ) Сегодня, 11:05
    Сколько ещё недожурналюг сделают себе имя на ненависти к России.
    DeGreen
  19. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 11:09
    Руки прочь от наших спортсменов, подлые создания!
    Ретвизан 8
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