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Доработка напильником. Индия решила усовершенствовать ракеты "БраМос"
Индийские СМИ со ссылкой на источники в промышленной сфере сообщают о том, что на следующей неделе в Индии начнутся тесты на предмет возможного продления срока службы ракет «БраМос». Глава производственного объединения BrahMos Aerospace Судхир Кумар Мисхра заявил, что целью является возможность увеличения гарантийного срока службы ракет с 10 лет до 15-ти.
По словам Судхира Мисхры, компания намерена изучить потенциалы по созданию новых модификаций ракет BrahMos. В частности, сообщается о работах по созданию ракет, эффективность которых повысилась бы при использовании в горной местности, а также как вариант для авианосцев.
Мисхра:
Для справки: «БраМос» - это двухступенчатая сверхзвуковая крылатая ракета, которая была разработана в кооперации Индийской организацией исследований развития обороны и российским НПО «Машиностроение». Заявленная дальность поражения - 300 км, однако в Индии заявляют, что работают над повышением этого показателя. В частности, сообщается о возможности расширить радиус действия до 800 км, если оснащать модификациями ракет «БраМос» многоцелевые истребители Су-30МКИ, которые стоят на вооружении индийских ВВС.
По словам Судхира Мисхры, компания намерена изучить потенциалы по созданию новых модификаций ракет BrahMos. В частности, сообщается о работах по созданию ракет, эффективность которых повысилась бы при использовании в горной местности, а также как вариант для авианосцев.
Мисхра:
Два года назад мы провели тест на 65-градусный стартовый уклон для ракеты. Теперь я говорю о возможности вертикального пуска ракеты - на 90 градусов. Этим можно будет решать новые задачи.
Для справки: «БраМос» - это двухступенчатая сверхзвуковая крылатая ракета, которая была разработана в кооперации Индийской организацией исследований развития обороны и российским НПО «Машиностроение». Заявленная дальность поражения - 300 км, однако в Индии заявляют, что работают над повышением этого показателя. В частности, сообщается о возможности расширить радиус действия до 800 км, если оснащать модификациями ракет «БраМос» многоцелевые истребители Су-30МКИ, которые стоят на вооружении индийских ВВС.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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