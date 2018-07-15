11:20 15 июля
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Доработка напильником. Индия решила усовершенствовать ракеты "БраМос"

Индийские СМИ со ссылкой на источники в промышленной сфере сообщают о том, что на следующей неделе в Индии начнутся тесты на предмет возможного продления срока службы ракет «БраМос». Глава производственного объединения BrahMos Aerospace Судхир Кумар Мисхра заявил, что целью является возможность увеличения гарантийного срока службы ракет с 10 лет до 15-ти.

Доработка напильником. Индия решила усовершенствовать ракеты "БраМос"


По словам Судхира Мисхры, компания намерена изучить потенциалы по созданию новых модификаций ракет BrahMos. В частности, сообщается о работах по созданию ракет, эффективность которых повысилась бы при использовании в горной местности, а также как вариант для авианосцев.


Мисхра:
Два года назад мы провели тест на 65-градусный стартовый уклон для ракеты. Теперь я говорю о возможности вертикального пуска ракеты - на 90 градусов. Этим можно будет решать новые задачи.


Для справки: «БраМос» - это двухступенчатая сверхзвуковая крылатая ракета, которая была разработана в кооперации Индийской организацией исследований развития обороны и российским НПО «Машиностроение». Заявленная дальность поражения - 300 км, однако в Индии заявляют, что работают над повышением этого показателя. В частности, сообщается о возможности расширить радиус действия до 800 км, если оснащать модификациями ракет «БраМос» многоцелевые истребители Су-30МКИ, которые стоят на вооружении индийских ВВС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Приговор (Владимир) Сегодня, 10:31
    Удачи индусам. Иногда, после их доработок подводные лодки утонуть пытаются и самолёты падать начинают.
    Приговор
    1. Trek Сегодня, 10:55
      Цитата: Приговор
      Удачи индусам. Иногда, после их доработок подводные лодки утонуть пытаются и самолёты падать начинают.

      Пусть модернизируют , опять что нибудь подорвут ..))) Я индусов уже давно не воспринимаю всерьез ..
      Грабят их и обманывают !

      Браты акробаты ))))
      Trek
  2. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 10:32
    Как бы до них донести, что пляски вокруг и обвешивание ракет мишурой не повышают срок их хранения. Тут учёные работать должны, а не танцоры-оформители.
    Стройбат запаса
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 11:00
      Цитата: Стройбат запаса
      Как бы до них донести, что пляски вокруг и обвешивание ракет мишурой не повышают срок их хранения. Тут учёные работать должны, а не танцоры-оформители.

      Мне вот интересно, вы действительно верите в то, что написали? Вы считаете индийских ученых глупее себя?
      Гаргантюа
      1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 11:06
        Мне вот интересно, вы действительно считаете индусов способными улучшить характеристики русского оружия? Напомните хоть одно успешное улучшение, проведенное ими laughing
        Кроме глобальных ухудшений им еще ничего не удавалось.
        Стройбат запаса
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 11:10
          Индусы модернизировали Брамос и приспособили его для применения с Су-30МКИ. В России нет ПКР Оникс класса воздух-корабль.
          Гаргантюа
    2. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 11:08
      Цитата: Стройбат запаса
      Как бы до них донести, что пляски вокруг и обвешивание ракет мишурой не повышают срок их хранения. Тут учёные работать должны, а не танцоры-оформители.

      А если педали приделать? Или скамейку с зонтиком? laughing
      Евдоким
  3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 10:33
    ...Глава производственного объединения BrahMos Aerospace Судхир Кумар Мисхра заявил, что целью является возможность увеличения гарантийного срока службы ракет с 10 лет до 15-ти...

    Увеличение гарантийного срока совсем не значит поддержание ТТХ изделия на должном уровне, тем более в условиях попыток индийских "креативщиков" совместить что-либо несовместимое.
    Уровень технической культуры наших партнёров по бизнесу в сфере ВПК таков, что до чего бы ни дотронулись наши друзья - всё начинает "глючить" и сыпаться.
    Андрей К
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:39
      Андрей , привет ! hi
      целью является возможность увеличения гарантийного срока службы ракет с 10 лет до 15-ти

      Как бы после индийских "доработок" срок службы не уменьшился до 5-ти лет (а то и меньше) ... lol
      bouncyhunter
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 10:53
        Цитата: bouncyhunter
        ...Как бы после индийских "доработок" срок службы не уменьшился до 5-ти лет (а то и меньше) ... lol

        Будь здрав Паш hi
        Скорее всего так и будет. Вспомни обвинения индусов в поставках "неправильных" самолётов wassat
        Правда после выяснилось, что индусы сами, своими руками намутили со сборкой самолётов из поставляемых из России машинокомплектов sad
        Хорошие парни индусы, но прижимистые до нельзя - что уже неоднократно являлось причиной различного рода технических сбоев и катастроф в их армиии request
        Андрей К
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:57
          Цитата: Андрей К
          Вспомни обвинения индусов в поставках "неправильных" самолётов wassat

          good Я именно об этом и вспомнил . lol
          Цитата: Андрей К
          Хорошие парни индусы, но прижимистые до нельзя - что уже неоднократно являлось причиной различного рода технических сбоев и катастроф в их армиии

          Проще всегда обвинить "того парня" в проблемах , нежели признать собственные "косяки" . Вот до чего хитрозадость доводит . yes
          bouncyhunter
    2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:44
      Андрей К Андрей Евгеньевич soldier drinks
      Увеличение гарантийного срока совсем не значит поддержание качества изделия, тем более в условиях попыток индийских "креативщиков" совместить что-либо несовместимое.
      Могут ,могут.Ещё и дизайн модно тропический с нац.колоритом аж загляденье. laughing
      Наблюдатель2014
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:01
        Цитата: Наблюдатель2014
        ...Могут ,могут.Ещё и дизайн модно тропический с нац.колоритом аж загляденье. laughing

        Сергей soldier drinks
        В умении навесить бахрому, посыпать всё вокруг разноцветной пылью и организовать нескончаемые пляски - индусам нет равных на нашей маленькой планете good
        Пусть этим бы и занимались yes
        Андрей К
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 10:34
    Доработка напильником.

    напильники им поставлять или своих хватит???? laughing
    а то трактор и трактор....
    Masya Masya
  5. APASUS (Pavo) Сегодня, 10:37
    Попытка экономить для индусов часто играет злую шутку. Продление сроков эксплуатации аж на 50 % ,я так понимаю прежде всего попытка меньше закупать данного оружия.
    APASUS
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:41
    о возможности расширить радиус действия до 800 км, если оснащать модификациями ракет «БраМос» многоцелевые истребители Су-30МКИ
    То есть в 2,65 раза хотят увеличить дальность подвесив к самолетам? Что-то сомнительно. Да пусть экспериментируют как хотят, т.к. это их личное дело. А вот совместную работу по новому самолету сворачивают. Вы, русские работайте сами, доводите до ума, а мы может подключимся на последней стадии. Как стали якшаться вплотную с американцами так хитропопость увеличилась в 2,65 раза.
    rotmistr60
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:45
    Цыгане пытаются приучить лошадь не есть... Может, и получится, но скорее - сдохнет laughing
    Горный стрелок
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:50
    Лучшее, враг хорошего...
    parusnik
  9. san4es Сегодня, 10:55
    "Брамос" - сверхзвуковая крылатая ракета, которая может быть запущена с подводных лодок, кораблей, самолетов или с земли. Это совместное предприятие Индии и России.
    Испытание сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос", выпущенной с фрегата Индийского флота INS Tarkash у побережья Гоа................. recourse
    нояб. 2016 г.
    san4es
  10. alex007i (Александр) Сегодня, 11:01
    Кроилово ведёт к попадалову.
    alex007i
  11. san4es Сегодня, 11:13

    Вес 3000 кг
    2500 кг (воздушного базирования)
    Длина 8.4 м
    Диаметр 0,6 м
    Боеголовка 300 кг обычная/ бронебойная
    Двигатель двухступенчатой ракеты/Пврд
    Оперативная
    дальность 290 км
    Скорость Mach 2.8-3.0
    Пусковая платформа
    Корабельные, подводные, авиационные и наземные мобильные пусковые установки.
    san4es
  12. akudr48 (Александр) Сегодня, 11:14
    Доработка напильником. Индия решила усовершенствовать ракеты "БраМос"

    Почему такой глумливый заголовок?

    Индия опережает Россию по многим направлениям, в частности, по ИТ, по фармацевтике, по исследованиям космоса, даже по продолжительности жизни граждан.

    Брамос - совместный проект, полагаю, допускающий независимое развитие этого изделия. Что хотят, то пусть и делают, а сделают хорошо - использовать и самим.

    И не хихикать следует, задать себе вопрос, почему индеи перестают брать нашу военную технику, в частности, самолеты ДРЛО, боевые вертолеты, транспортные вертолеты, и т.д.
    akudr48
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