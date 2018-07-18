С-300 и С-400 могут столкнуться с грозным конкурентом: «прямоточным» перехватчиком XR-SAM
Пусковая установка 9А83М войсковой зенитно-ракетной системы С-300ВМ «Антей-2500»
На протяжении уже почти двух десятков лет мы наблюдаем стойкую тенденцию господства в сегменте ПВО мирового рынка вооружений отечественных зенитно-ракетных комплексов типа С-300ПС, С-300ПМУ-2 «Фаворит», С-300ВМ «Антей-2500» и С-400 «Триумф», а также американских комплексов «Patriot PAC-2» и «Patriot PAC-3». Это неудивительно, ведь одновременно с дальностью перехвата аэродинамических целей (тактическая и стратегическая авиация) в 90—250 км все вышеперечисленные комплексы способны обрабатывать ещё и оперативно-тактические баллистические ракеты противника, а также высокоскоростные элементы высокоточного оружия (противорадиолокационные ракеты AGM-88E AARGM и Х-58УШК) на расстоянии от 5 до 60 км.
Подобные противоракетные качества приобретают в глазах многочисленных иностранных заказчиков всё более фундаментальное значение на фоне событий, происходящих в районе Голанских высот и «западного крыла» южного «деэскалационного треугольника» в Сирии (города Тасил, Нава, Касим и Кунейтра). Данные территории, на текущий момент находящиеся под контролем оппозиционно-террористической военизированной группировки «Free Syrian Army» и небольшого плацдарма ИГИЛ (запрещено в РФ), используются Тель-Авивом в качестве 25-километровой буферной зоны для сохранения дистанции между укрепрайонами Армии обороны Израиля на Голанах и подразделениями Сирийской арабской армии и «Хезболлы» в районе Инхила и Кафр Шамса. При этом ЦАХАЛ буквально на регулярной основе наносит артиллерийские ракетно-авиационные удары по находящимся у линии соприкосновения бригадам СВ Сирии. Конечно же, добрая половина запущенных израильскими военными тактических ракет и реактивных снарядов успешно перехватывается «Панцирями-С1» и «Буками-М2Э», что по вполне понятным причинам взвинчивает привлекательность более серьёзной системы С-300ПМУ-2 и более продвинутого войскового варианта С-300ВМ «Антей-2500».
Да, более совершенный комплекс С-400 «Триумф» имеет новый радар подсвета цели 92Н6Е, но говорить о супердостоинствах его экспортного варианта ещё очень рано, поскольку мы до сих пор не увидели в его арсенале зенитных управляемых ракет 9М96ДМ/Е2, оснащённых блоком импульсных газодинамических рулей управления для уничтожения маневрирующих баллистических ракет прямым попаданием. У американцев же с серийной противоракетой MIM-104F ERINT дела обстоят просто отлично, и это очень нехороший для нашей оборонки знак: серию ракет 9М96ДМ пора доводить до ума; это однозначно сохранит экспортные возможности «Триумфа», а также позволит проекту ЗРК С-350 «Витязь» продвинуться вперёд. А пока стоит обратить внимание на такую уникальную систему, как С-300ВМ «Антей-2500», которую в количестве трёх зенитно-ракетных батарей уже успел приобрести Египет.
От ЗРК С-300ПМУ-2 «Фаворит» она отличается сразу по нескольким критериям. Во-первых, скорость поражаемой цели для этой системы достигает 17300 км/ч против 10100 км/ч у «Фаворита», а значит, могут быть уничтожены даже баллистические ракеты средней дальности. Во-вторых, «Антей-2500» — более живучая система, поскольку вместо одиночного радара подсвета (как у С-300ПМУ-2/С-400) здесь используется как станция целеуказания/наведения 9С32М, так и индивидуальные радары подсвета на каждой пусковой установке 9А82М и 9А83М; благодаря этому полностью вывести из строя С-300ВМ в несколько раз сложнее, чем С-300ПМУ-2. В-третьих, экспортный вариант «Антея» использует дальние высокоскоростные зенитные ракеты совершенно иного «сорта» 9М82М. Скорость их полёта доходит до ошеломляющих 2,6 км/с, что при наличии 150-килограммовой боевой части направленного действия наносит цели заметно больший ущерб, чем боевые части зенитных ракет других «Трёхсоток». Тем не менее, у всех зенитных ракет с твердотопливными ракетными двигателями есть существенный недостаток — после выгорания твердотопливного заряда двигателя ракета движется по инерции, подвергаясь аэродинамическому торможению. При снижении до высоты 10—7 и менее километров такие ракеты могут замедлиться всего до 2000—1500 км/ч, после чего перехват маневрирующего истребителя становится практически невозможным. Ракета теряет «энергетику».
Демонстрационно-испытательный пуск перспективной «прямоточной» зенитной управляемой ракеты XR-SAM / SFDR. Дальность действия изделия может достигать 180 км
Индийская Организация оборонных исследований и разработок DRDO (Defence Research and Development Organization) решила ликвидировать этот недостаток в проекте перспективной зенитной ракеты XR-SAM /SFDR, первый лётный прототип которой был испытан 31 мая 2018 года. На фотографии, запечатлевшей пуск первого опытного изделия, можно обратить внимание на мощный и «долгоиграющий» твердотопливный ускоритель, разгоняющий ракету до 2М и обеспечивающий высоту в 10—12 км, а также на боевую ступень, в качестве которой применяется не что иное, как конструктивный аналог европейской ракеты воздушного боя «Метеор» от концерна MBDA.
Вторая (боевая) ступень, собственно, как и «Метеор», имеет дополнительный разгонный твердотопливный двигатель и маршевый интегральный ракетно-прямоточный двигатель для поддержания высокой скорости полёта на протяжении всей траектории сближения с целью. Благодаря наличию системы регулирования интенсивности подачи газогенератора в камеру сгорания, XR-SAM может изначально может приближаться к цели на скорости 2,5—3,2М, экономя топливо, а за минуту до уничтожения разгоняться до 4,5—4,7М, что практически не позволит истребителю противника уйти от атаки, по старинке опираясь на «изнурение» обычной твердотопливно зенитной ракеты.
Технологический эскиз одного из вариантов простейшей стационарной наклонной пусковой установки для ЗУР XR-SAM
По-видимому, сложная технология производства «Метеоров» под новым названием XR-SAM была закуплена индусами у MBDA во время реализации контракта на поставку ВВС Индии французских многоцелевых истребителей «Рафаль», под которые «Метеоры» и «заточены». И если Дели действительно удастся довести этот проект до серийного производства хотя бы в рамках национальной ПВО, то у тактической авиации Китая и Пакистана, имеющих территориальные претензии к Индии, появится очень серьёзная угроза, спрятаться от которой не получится даже за горными хребтами Гималаев, ведь ракета XR-SAM имеет современную активную радиолокационную головку самонаведения, превращающую изделие в опасного автономного воздушного хищника.
Источники информации:
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=21141
https://www.quora.com/What-is-the-progress-in-the-development-of-SFDR-XR-SAM-being-developed-by-DRDO-and-how-will-it-place-India-amongst-the-world-powers
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300v/c300v.shtml
Автор: Евгений Даманцев
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