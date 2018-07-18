С-300 и С-400 могут столкнуться с грозным конкурентом: «прямоточным» перехватчиком XR-SAM

Пусковая установка 9А83М войсковой зенитно-ракетной системы С-300ВМ «Антей-2500»

Демонстрационно-испытательный пуск перспективной «прямоточной» зенитной управляемой ракеты XR-SAM / SFDR. Дальность действия изделия может достигать 180 км

Технологический эскиз одного из вариантов простейшей стационарной наклонной пусковой установки для ЗУР XR-SAM

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=21141

https://www.quora.com/What-is-the-progress-in-the-development-of-SFDR-XR-SAM-being-developed-by-DRDO-and-how-will-it-place-India-amongst-the-world-powers

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300v/c300v.shtml

На протяжении уже почти двух десятков лет мы наблюдаем стойкую тенденцию господства в сегменте ПВО мирового рынка вооружений отечественных зенитно-ракетных комплексов типа С-300ПС, С-300ПМУ-2 «Фаворит», С-300ВМ «Антей-2500» и С-400 «Триумф», а также американских комплексов «Patriot PAC-2» и «Patriot PAC-3». Это неудивительно, ведь одновременно с дальностью перехвата аэродинамических целей (тактическая и стратегическая авиация) в 90—250 км все вышеперечисленные комплексы способны обрабатывать ещё и оперативно-тактические баллистические ракеты противника, а также высокоскоростные элементы высокоточного оружия (противорадиолокационные ракеты AGM-88E AARGM и Х-58УШК) на расстоянии от 5 до 60 км.Подобные противоракетные качества приобретают в глазах многочисленных иностранных заказчиков всё более фундаментальное значение на фоне событий, происходящих в районе Голанских высот и «западного крыла» южного «деэскалационного треугольника» в Сирии (города Тасил, Нава, Касим и Кунейтра). Данные территории, на текущий момент находящиеся под контролем оппозиционно-террористической военизированной группировки «Free Syrian Army» и небольшого плацдарма ИГИЛ (запрещено в РФ), используются Тель-Авивом в качестве 25-километровой буферной зоны для сохранения дистанции между укрепрайонами Армии обороны Израиля на Голанах и подразделениями Сирийской арабской армии и «Хезболлы» в районе Инхила и Кафр Шамса. При этом ЦАХАЛ буквально на регулярной основе наносит артиллерийские ракетно-авиационные удары по находящимся у линии соприкосновения бригадам СВ Сирии. Конечно же, добрая половина запущенных израильскими военными тактических ракет и реактивных снарядов успешно перехватывается «Панцирями-С1» и «Буками-М2Э», что по вполне понятным причинам взвинчивает привлекательность более серьёзной системы С-300ПМУ-2 и более продвинутого войскового варианта С-300ВМ «Антей-2500».Да, более совершенный комплекс С-400 «Триумф» имеет новый радар подсвета цели 92Н6Е, но говорить о супердостоинствах его экспортного варианта ещё очень рано, поскольку мы до сих пор не увидели в его арсенале зенитных управляемых ракет 9М96ДМ/Е2, оснащённых блоком импульсных газодинамических рулей управления для уничтожения маневрирующих баллистических ракет прямым попаданием. У американцев же с серийной противоракетой MIM-104F ERINT дела обстоят просто отлично, и это очень нехороший для нашей оборонки знак: серию ракет 9М96ДМ пора доводить до ума; это однозначно сохранит экспортные возможности «Триумфа», а также позволит проекту ЗРК С-350 «Витязь» продвинуться вперёд. А пока стоит обратить внимание на такую уникальную систему, как С-300ВМ «Антей-2500», которую в количестве трёх зенитно-ракетных батарей уже успел приобрести Египет.От ЗРК С-300ПМУ-2 «Фаворит» она отличается сразу по нескольким критериям. Во-первых, скорость поражаемой цели для этой системы достигает 17300 км/ч против 10100 км/ч у «Фаворита», а значит, могут быть уничтожены даже баллистические ракеты средней дальности. Во-вторых, «Антей-2500» — более живучая система, поскольку вместо одиночного радара подсвета (как у С-300ПМУ-2/С-400) здесь используется как станция целеуказания/наведения 9С32М, так и индивидуальные радары подсвета на каждой пусковой установке 9А82М и 9А83М; благодаря этому полностью вывести из строя С-300ВМ в несколько раз сложнее, чем С-300ПМУ-2. В-третьих, экспортный вариант «Антея» использует дальние высокоскоростные зенитные ракеты совершенно иного «сорта» 9М82М. Скорость их полёта доходит до ошеломляющих 2,6 км/с, что при наличии 150-килограммовой боевой части направленного действия наносит цели заметно больший ущерб, чем боевые части зенитных ракет других «Трёхсоток». Тем не менее, у всех зенитных ракет с твердотопливными ракетными двигателями есть существенный недостаток — после выгорания твердотопливного заряда двигателя ракета движется по инерции, подвергаясь аэродинамическому торможению. При снижении до высоты 10—7 и менее километров такие ракеты могут замедлиться всего до 2000—1500 км/ч, после чего перехват маневрирующего истребителя становится практически невозможным. Ракета теряет «энергетику».Индийская Организация оборонных исследований и разработок DRDO (Defence Research and Development Organization) решила ликвидировать этот недостаток в проекте перспективной зенитной ракеты XR-SAM /SFDR, первый лётный прототип которой был испытан 31 мая 2018 года. На фотографии, запечатлевшей пуск первого опытного изделия, можно обратить внимание на мощный и «долгоиграющий» твердотопливный ускоритель, разгоняющий ракету до 2М и обеспечивающий высоту в 10—12 км, а также на боевую ступень, в качестве которой применяется не что иное, как конструктивный аналог европейской ракеты воздушного боя «Метеор» от концерна MBDA.Вторая (боевая) ступень, собственно, как и «Метеор», имеет дополнительный разгонный твердотопливный двигатель и маршевый интегральный ракетно-прямоточный двигатель для поддержания высокой скорости полёта на протяжении всей траектории сближения с целью. Благодаря наличию системы регулирования интенсивности подачи газогенератора в камеру сгорания, XR-SAM может изначально может приближаться к цели на скорости 2,5—3,2М, экономя топливо, а за минуту до уничтожения разгоняться до 4,5—4,7М, что практически не позволит истребителю противника уйти от атаки, по старинке опираясь на «изнурение» обычной твердотопливно зенитной ракеты.По-видимому, сложная технология производства «Метеоров» под новым названием XR-SAM была закуплена индусами у MBDA во время реализации контракта на поставку ВВС Индии французских многоцелевых истребителей «Рафаль», под которые «Метеоры» и «заточены». И если Дели действительно удастся довести этот проект до серийного производства хотя бы в рамках национальной ПВО, то у тактической авиации Китая и Пакистана, имеющих территориальные претензии к Индии, появится очень серьёзная угроза, спрятаться от которой не получится даже за горными хребтами Гималаев, ведь ракета XR-SAM имеет современную активную радиолокационную головку самонаведения, превращающую изделие в опасного автономного воздушного хищника.