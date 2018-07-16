Реванш «Чёрной вдовы»: легендарный YF-23 в новом исполнении может появиться над Дальним Востоком

Первый прототип YF-23 «Black Widow II» на взлётно-посадочной полосе в ходе испытаний (лето—осень 1990 года)

Трёхстворчатая («трёхлепестковая») система отклонения вектора тяги (ОВТ) на перспективном японском истребителе проекта ATD-X весьма надёжна, но допотопна в плане дизайна; также имеет место потеря КПД при изменении вектора тяги, чему способствуют внушительные зазоры между подвижными створками (именно через эти зазоры и происходит частичная потеря полезной реактивной струи)

— плоское прямоугольное сопло с верхнеориентированным охлаждающим контуром (такая конструкция в несколько раз уменьшит инфракрасную заметность будущего японского истребителя для инфракрасных оптико-электронных комплексов, размещённых на низколетящих истребителях противника);

— «ромбовидное крыло», препятствующее сваливанию машины в штопор при манёврах с большими углами атаки (35 и более градусов);

— двухбалочное хвостовое оперение с 90-градусным развалом, сохраняющее управляемость на больших углах атаки, а также снижающее радиолокационную заметность истребителя до ещё меньших, чем у F-22A «Raptor», показателей ЭПР (порядка 0,05 кв. м);

— ребристые наплывы, опоясывающие носовую часть фюзеляжа, вплоть до корневых частей крыла (способствовали повышенному вихреобразованию для сохранения управляемости по рысканию на углах атаки);

— конструктивные ниши под радиопрозрачной обшивкой крыла и рулей высоты для размещения дополнительных радаров дециметрового и метрового диапазонов с активной фазированной антенной решёткой (такая же радиолокационная архитектура присутствует на наших истребителях 5-го поколения Су-57).

Оба лётных прототипа YF-23 в полёте: чёрный — борт №800 «Black Widow II», серый — борт №801 «Gray Ghost». Последний, оснащённый более совершенными, сложным и дорогостоящим турбореактивным двухконтурным форсажным двигателем F120, с возможностью изменения степени двухконтурности в полёте, смог развить бесфорсажную сверхзвуковую скорость в 1900 км/ч (рекорд был достигнут 29 ноября 1990 года)

Источники информации:

http://airwar.ru/enc/fighter/yf23.html

http://airwar.ru/enc/fighter/f22.html

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=21171