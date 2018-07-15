15:05 15 июля
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Что там у американцев. О военных пенсиях в США

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Выясняется, что пенсионный вопрос в последнее время волнует отнюдь не только граждан России. Как сообщает американская пресса, одним из наиболее частых вопросов, который получают чиновники министерства обороны США, является вопрос по поводу так называемой смешанной пенсионной системы. Речь идёт о системе, которая реализуется для американских военнослужащих. В первую очередь речь идёт о программе TPS, позиционируемой как система самостоятельных сбережений, которые могут выступать как собственные пенсионные взносы. О чём идёт речь?

Что там у американцев. О военных пенсиях в США


Новая смешанная пенсионная система для военнослужащих армии США предусматривает возможность внесения со своего денежного довольствия определённой суммы, на которую распространяется программа правительственной поддержки. Эта программа предполагает дофинансирование пенсионных отчислений военнослужащего на уровне до 5% в год. Пять процентов инвестирования в долларах – для США очень высокий показатель. Правда, и добиться предельной инвестиционной планки могут далеко не все военнослужащие. Эта прерогатива для тех, кто готов отчислять в формате TSP бОльшую часть своего основного оклада на той или иной военной должности. Соответственно, чем больше объёмы отчислений на пенсионный счёт, тем более существенная сумма накапливается в итоге.


При этом формируемая пенсия зависит фактически даже не от того, на какой конкретно должности служит военнослужащий, а от того, насколько он сам готов проинвестировать в свой будущий заслуженный отдых.

В США введён аналогичный вариант пенсионных накоплений и для граждан, которые не являются военнослужащими – только процент государственных вложений чуть ниже.

Для справки: минимальная социальная пенсия гражданина в США составляет 800 с небольшим долларов. Пенсионный возраст зависит от года рождения и в среднем на сегодняшний день составляет около 66 лет.

Примечательно, что в США можно выйти на пенсию досрочно (на 5 лет раньше срока), при этом написав заявление в соответствующую инстанцию о причинах такого решения. Для получения права на досрочную пенсию в США достаточно легально трудиться не менее 10 лет, отчисляя взносы, которые включены в налоги. Досрочный выход на пенсию не даст возможности получать 100% причитающейся суммы, даже если наступит «законный» пенсионный возраст. Максимальная сумма пенсии при досрочном выходе – 70% от того размера, который был бы начислен при выходе гражданина в положенный по закону срок.

Отчёты показывают, что в США люди выходят на пенсию в 62 года, используя и ту самую возможность отправиться на заслуженный отдых на 5 лет раньше.

При этом в разных штатах действуют свои дополнительные пенсионные программы, учитывающие самые разные коэффициенты, главным из которых является объём отчислений в виде налогов. Наибольшие преференции – у пенсионеров штата Калифорния, где так называемая социальная пенсия почти на 200 долларов выше, чем в среднем по стране.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/USarmy

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Комментарии 52

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  1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:27 Новый
    Нам бы со своей пенсией разобраться...
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    СРЦ П-15
    1. Svarog (Владимир) Сегодня, 11:46 Новый
      Цитата: СРЦ П-15
      Нам бы со своей пенсией разобраться...

      Вообще не правильно и пагубно для России постоянно оглядываться на Америку. Во первых есть много стран, где социальная составляющая государство намного справедливее, во вторых, что такое Америка? Это сборище воров, бандитов, которые прибыли из разных уголков мира с одним желанием- разбогатеть.. Как следствие, появилось общество, где все зависит от потребления, такое общество обречено.. Не придумали еще лучше форму государственного устройства чем социализм и эту форму нужно развивать, вместо глупого копирования американской системы, которая жизнеспособна, только по причине долларовой зависимости многих стран от нее.Но наше правительство, элита, которая вовсе не наша, а включена в американскую глобальную систему и живет по ее законам. Ничего путного своего родить не может.. Зачем такая власть? Зачем они нам все время идиотские примеры приводят? Почему не приводят достойные примеры?
      Жалоба
      Svarog
      1. Татьяна Сегодня, 12:27 Новый
        Цитата: СРЦ П-15
        Нам бы со своей пенсией разобраться...

        При российской олигархической капсистеме в пользу американизма и отсутствии у России собственных колоний в мире при медведевском правительстве с позволения ВВП далее с российской социалкой будет ещё хуже!

        Власть даже в пенсионных исчислениях перед народом непрозрачна! А что говорить обо всём остальном?! А именно.

        Например, "слуги народа" считают себе пенсии не в абстрактных баллах, по которым простой работник не может наперёд сосчитать свою пенсию, а совсем по-другому!!! Почему? Ответа у "слуг народа" нет. А так быть не должно!

        Кроме того, пенсионеры жалуются на то, что все личные данные в день выхода на пенсию исчезают и невозможно проанализировать ситуацию даже, если продолжаешь работать. Почему так? В ПФ отвечают, что такова "система"!

        "Вы что, реально РАССЧИТЫВАЙТЕ на свою пенсию?!" Соловьев о СКАНДАЛЬНОЙ пенсионной реформе. Опубликовано: 15 мая 2018 г.
        Жалоба
        Татьяна
        1. сибиралт (Олег) Сегодня, 14:01 Новый
          У России всё, что восточнее Урала - московские сырьевые колонии. Просто об этом говорить не принято. winked
          Жалоба
          сибиралт
        2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:00 Новый
          Татьяна. Вы как всегда прекрасны! love В связи с этим, мне почему то вспоминается амерский фильм "Побег из Шоушенка", где заключённый, ну, скажем так, финансист, переводил деньги начальника тюрьмы на свой счёт. Я начал свою трудовую деятельность летом в 1986 году. Верил государству как себе. В 1991-1993 я понял, что что то пошло не так. Но как рождённый в 1967 году, я мыслил теми принципами социализма, что мне привило государство. Да, кто то сумел перестроится, стали челночниками, а что, раньше таких людей не было? Достаточно вспомнить времена НЭПа! Если бы в 90-е я знал, что будет сегодня, возможно, я бы открыл счёт в швейцарском банке, и потихоньку откладывал туда денежку....
          Жалоба
          sabakina
      2. майор147 Сегодня, 14:00 Новый
        Да климат там не наш. Их северная граница (не Аляска) там, где у нас южная. Отсюда им не хилые бонусы по многим статьям.
        Жалоба
        майор147
  2. Trek Сегодня, 11:27 Новый
    Русским сейчас пенсия уже не нужна ..Нам бы в Бой рвануть в атаку !
    И умереть ,чтобы детям и внукам легче было и государству в том числе . Где набирают таких ..?
    Жалоба
    Trek
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 11:29 Новый
      Цитата: Trek
      Русским сейчас пенсия уже не нужна ..Нам бы в Бой рвануть в атаку !

      Дмитрий Анатольевич, не надо так палиться)))
      Цитата: Trek
      Где набирают таких ..?

      В любом военкомате - приходите, провожу лично до нужного кабинета. Боевой диван, чур, с собой не брать)))
      Жалоба
      Володин
      1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 11:47 Новый
        Цитата: Володин
        В любом военкомате - приходите, провожу лично до нужного кабинета. Боевой диван, чур, с собой не брать)))
        -уже смешно-адрес скажите -где берут 48 летних?я с удовольствием по любому из своих ВУСов пошел бы дослуживать
        Жалоба
        свой1970
        1. Володин (Алексей) Сегодня, 12:18 Новый
          Цитата: свой1970
          уже смешно-адрес скажите -где берут 48 летних?

          Во-первых, тут никто о возрасте вроде как не говорил.

          Во-вторых, если горите сердцем:
          Донецк, ул. Челюскинцев, 293
          Луганск, ул. Коцюбинского, 5
          Жалоба
          Володин
        2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 13:41 Новый
          Цитата: свой1970
          Цитата: Володин
          В любом военкомате - приходите, провожу лично до нужного кабинета. Боевой диван, чур, с собой не брать)))
          -уже смешно-адрес скажите -где берут 48 летних?я с удовольствием по любому из своих ВУСов пошел бы дослуживать

          В ЧВК берут. И платят неплохо.
          Жалоба
          Doliva63
        3. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 14:43 Новый
          Посёлок Молькино.Краснодарский край.Если здоровы и имеете соответствующую специальность не судимы чвк ждёт Вас.Встречал и 59летних
          Жалоба
          нафанаил
    2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:32 Новый
      Trek soldier hi
      Русским сейчас пенсия уже не нужна ..Нам бы в Бой рвануть в атаку !
      laughing good Михалыч ,вы как всегда в своём репертуаре good
      Жалоба
      Наблюдатель2014
      1. Trek Сегодня, 11:44 Новый
        Цитата: Наблюдатель2014
        Trek soldier hi
        Русским сейчас пенсия уже не нужна ..Нам бы в Бой рвануть в атаку !
        laughing good Михалыч ,вы как всегда в своём репертуаре good

        А терять нечего ..Сергей !!!

        Враги везде .. soldier
        Жалоба
        Trek
        1. KCA Сегодня, 12:20 Новый
          Не смотрел данный шедевр, но уже этот кадр вызывает рвотный рефлекс, никогда на пулемётные курсы не принимали гномов, рост курсантов от 180-ти см и выше, в роту почётного караула от 185см
          Жалоба
          KCA
    3. Доктор Зло (Илья) Сегодня, 13:13 Новый
      Давай, Михан, жги! Накати боярышника и вперёд!
      Жалоба
      Доктор Зло
      1. Trek Сегодня, 13:48 Новый
        Цитата: Доктор Зло
        Давай, Михан, жги! Накати боярышника и вперёд!

        Странные вы ..Вы русских всех такими считаете ..? Этот боярышник еще профессор тут втыкал ..(там кстате много народу отравилось ) и вам это смешно? Я могу про газовые камеры тоже пошутить , там тоже много смешного было ..
        Гадко с вашей стороны все это ,а потом обижаетесь на всесь мир ,за что вас так ненавидят ..
        Жалоба
        Trek
    4. майор147 Сегодня, 14:01 Новый
      Цитата: Trek
      Русским сейчас пенсия уже не нужна ..Нам бы в Бой рвануть в атаку !
      И умереть ,чтобы детям и внукам легче было и государству в том числе . Где набирают таких ..?

      Вот лично вам в окно!
      Жалоба
      майор147
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 11:28 Новый
    Приятно за американских военнослужащих, что у них есть такое вспомоществование в старости. Наши пенсии в 200 и чуть выше долларов номиналом. Правительство считает, что и такие низкие пенсии сильно нагружают бюджет, вместо того, чтобы озаботиться скрытой безработицей и наведением порядка в сфере соблюдения трудового законодательства, когда у нас "оптимизируют" количество персонала, то есть скидывают работу 2-х человек на одного и человек перерабатывает, продленки обычное дело. И вот при 11-часовом рабочем дне работягу хотят загнать до 65 лет.
    Жалоба
    Altona
    1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 11:49 Новый
      Цитата: Altona
      Приятно за американских военнослужащих, что у них есть такое вспомоществование в старости
      -понять что это НЕ государственная пенсия- а тупо НАКОПЛЕНИЯ слабо???
      Жалоба
      свой1970
      1. Татьяна Сегодня, 12:09 Новый
        Цитата: свой1970
        Цитата: Altona
        Приятно за американских военнослужащих, что у них есть такое вспомоществование в старости
        -понять что это НЕ государственная пенсия- а тупо НАКОПЛЕНИЯ слабо???

        А Вам понять слабо, что накопительную пенсию в РФ уже несколько лет, как в правительстве РФ заморозили, и Вы свои накопления шиш в каком банке теперь найдёте?
        Жалоба
        Татьяна
        1. майор147 Сегодня, 14:02 Новый
          Цитата: Татьяна
          Цитата: свой1970
          Цитата: Altona
          Приятно за американских военнослужащих, что у них есть такое вспомоществование в старости
          -понять что это НЕ государственная пенсия- а тупо НАКОПЛЕНИЯ слабо???

          А Вам понять слабо, что накопительную пенсию в РФ уже несколько лет, как в правительстве РФ заморозили, и Вы свои накопления шиш в каком банке теперь найдёте?

          А лично Вы откладывали сами со своей з/п?
          Жалоба
          майор147
          1. Татьяна Сегодня, 14:30 Новый
            майор147
            А лично Вы откладывали сами со своей з/п?

            Родственники откладывали по моему глупо-доверчивому настоянию. Хорошо, что не успели слишком много отложить. Но эти вложения уже несколько лет, как не найти.
            Жалко денег, но не очень. Поскольку банковский % на накопительный пенсионный вклад в реальности оказался равен 0. А инфляция к моменту выхода на пенсию сожрёт его полностью. В этом плане даже заморачиваться искать банк, вклад и, может быть, судиться себе дороже.
            ИТОГО При нашей российской накопительной пенсионной системе и инфляции в стране вообще нет никакого смысла иметь в таком случае какую-то там накопительную пенсию, если человек молод и ему далеко до пенсии. Это по сути Вы просто инвестируете разживуху самих банкиров и тех, кто за ними стоит.

            В России накопительная пенсия - это просто очередной лохотрон для изъятия у граждан денег. Даже не пирамида типа "МММ", но конечный результат тот же.
            Жалоба
            Татьяна
    2. cariperpaint Сегодня, 12:55 Новый
      800 баксов в сша это даже на оплату квартиры не хватит.
      Жалоба
      cariperpaint
  4. Xander (Александр) Сегодня, 11:28 Новый
    Пенсионный возраст стоит сделать плавающим, привязать его к продолжительности жизни (можно даже взвестить введение разного возраста выхода на пенсию по регионам и республикам). Допустим живут женщины 80 а мужчины 74, то пенсия в 65 и 62 соответсвенно (15 и 12 лет до конца пути так сказать), ну и конечно же потолок выхода установить, вдруг там до 100 лет жить начнут. laughing

    Тогда и законы не нужны и стимул здоровое население иметь у властей будет.
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    Xander
    1. AUL (Александр) Сегодня, 13:14 Новый
      Александр, беда в том, что подсчитывать эту продолжительность жизни в регионах будет Росстат - конторка, такая же, как и некночибудьпомянутый ВЦИОМ! Как ему скажут - столько и насчитает.
      Жалоба
      AUL
      1. Татьяна Сегодня, 14:15 Новый
        Xander (Александр)
        Пенсионный возраст стоит сделать плавающим, привязать его к продолжительности жизни (можно даже ввести введение разного возраста выхода на пенсию по регионам и республикам).

        Естественно, что там, где климатические условия лучше и национальные титульные республики, края и области получают от государства дотации, там и продолжительность жизни выше титульных народов выше. К русским и исконно русским областям, к сожалению, это не относится и русские как государство образующая нация в этом плане при Конституции РФ и нынешнем строе совершенно не защищены. Если поднять этот вопрос, то титульные национальности выступят против.
        Поэтому лучше и в этом плане - и в предагаемом Вами виде - никакую пенсионную реформу правительства Медведева НЕ ПРИНИМАТЬ!
        ВСЁ правительство Медведева должно уйти в отставку!

        Вот, например, мнение с мест с просторов РФ!
        Говорит депутат Зак. Собр. Краснодарского края от ПАРТИИ «Патриоты России», который на примере демографической и экономической ситуации в Красноярском крае категорически выступает против антинародной пенсионной реформы правительства РФ под предводительством ДАМа, ибо государство вынуждает стариков вкалывать до последнего вздоха, бросает своих граждан на нищую старость и голодную смерть.

        Депутат Иван Серебряков: «Краевая власть должна выступить против повышения пенсионного возраста». Опубликовано: 20 июн. 2018 г.

        Депутат Иван Серебряков: «Краевая власть должна выступить против повышения пенсионного возраста». Опубликовано: 20 июн. 2018 г.
        Жалоба
        Татьяна
  5. Толик_74 (Анатолий) Сегодня, 11:29 Новый
    В Белорусии вообще до пенсии не доживают, с работы сразу на погост вперед ногами
    Жалоба
    Толик_74
    1. Комментарий был удален.
    2. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 12:31 Новый
      Не понял? В Белоруссии планируют,женщины 58,а мужчины 63..А вот в стране как на аватаре уже цифры на пару лет выше...Так что тут насчет дожить Толя с таким аватаром явно слегка и приврал...
      Тут и таблица есть..
      https://myfin.by/wiki/term/tablica-vyhoda-na-pens
      iyu
      Жалоба
      sapporo1959
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:29 Новый
    На 800$ пенсии в штатах ноги протянешь быстро и качественно... У меня немало знакомых "там", некоторые - предпенсионного возраста. Все собираются работать до МАКСИМУМА - 67, поскольку уровень жизни на пенсии сразу ПАДАЕТ очень ощутимо. Некоторые собираются продавать дом и переселяться в "пансионы" и "инимумы"... Поскольку платежи на прежнем уровне не в состоянии производить request
    Потому и старается народ во все эти программы "вступать".
    Жалоба
    Горный стрелок
    1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 11:47 Новый
      Цитата: Горный стрелок
      На 800$ пенсии в штатах ноги протянешь быстро и качественно...

      800 зелёных, это минимальная социальная пенсия гражданина в США. Даже если вы ни одного дня в своей жизни официально не работали, а валялись на газоне или пляжике покуривая травку и попивая пивко, такая пенсия вам обеспечена государством. Все остальные -- работающие люди, действительно, участвуют в тех, или иных пенсионно-накопительных программах. Безусловно, любая пенсия снижает статус, но у меня "там" тоже знакомые и даже родственники уже давно пенсионеры и "живут, хлеб с мёдом жуют, молочком запивают и вам того же желают"(с). А уж военным пенсионерам, вообще грех жаловаться. А теперь, ещё лучше станет. hi
      Жалоба
      А. Привалов
      1. Svarog (Владимир) Сегодня, 12:01 Новый
        Цитата: А. Привалов
        Цитата: Горный стрелок
        На 800$ пенсии в штатах ноги протянешь быстро и качественно...

        800 зелёных, это минимальная социальная пенсия гражданина в США. Даже если вы ни одного дня в своей жизни официально не работали, а валялись на газоне или пляжике покуривая травку и попивая пивко, такая пенсия вам обеспечена государством. Все остальные -- работающие люди, действительно, участвуют в тех, или иных пенсионно-накопительных программах. Безусловно, любая пенсия снижает статус, но у меня "там" тоже знакомые и даже родственники уже давно пенсионеры и "живут, хлеб с мёдом жуют, молочком запивают и вам того же желают"(с). А уж военным пенсионерам, вообще грех жаловаться. А теперь, ещё лучше станет. hi

        Подтверждаю, встретил, как то американских пенсионеров, в Доминикане отдыхают два раза в году..
        Жалоба
        Svarog
        1. cariperpaint Сегодня, 13:08 Новый
          Ага. На обычную пенсию сказки. Такое возможно только на корпоративную,при этом с доходом выше среднего всю жизнь.
          Жалоба
          cariperpaint
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 12:03 Новый
    Цитата: свой1970
    -понять что это НЕ государственная пенсия- а тупо НАКОПЛЕНИЯ слабо???

    ----------------------------
    Понять, что с наших зарплат накопить-СЛАБО? С чего я дальше стал говорить о трудовом законодательстве и переработках? А американское пособие по старости назвал вспомоществованием? Хорошо, разовью мысль, что средняя зарплата у нас бегает в районе 500 долларов, американская в 4-5 раз больше, правда и некоторые вещи у них также дороже, кроме товаров электроники и ширпотреба. которые у нас в 2 раза дороже. Но вам видимо надо рассказать о всех аспектах жизни в США, даже о том, что инфляция у них не такая высокая как у нас. ЧТО ТУПО ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ НАКОПИТЬ ДОСТОЙНУЮ СУММУ К СТАРОСТИ, но вам трудно понять многие вещи, вот вы брякнули ТУПО тезис НАКОПЛЕНИЯ и сразу сели на педального коня. Продолжу тезис тем, что часть населения перешла к кредитной системе потребления, которая до этого предпочитало копить. Ну вот тупо денег не хватает, с чего копить? Кругом надо. На отпуск, детей отправить в школу, оплатить детям какие-то секции, родителям помочь. ТУПО.
    Жалоба
    Altona
  8. belaruski (Евгений Маслов) Сегодня, 12:05 Новый
    Статья пропагандистской туфтой попахивает. Конкретные цифры пенсий военных пенсионеров США где ? А автор вообще был в США и видел военного пенсионера вживую ? А я видел ! Живут они так что у нас люди работающие с хорошим достатком так не живут.
    Жалоба
    belaruski
    1. cariperpaint Сегодня, 13:04 Новый
      Пенсия военная не такая и высокая. И не дает высокого уровня жизни. Не стоит привирать. Если вы до выхода на пенсион не успели расчитаться со всеми долгами,вы вообще без штанов останетесь. Я общался не с пенсионерами,а теми кто служит. Они о выходе на пенсию даже слышать не хотят,ибо это колапс всей системы их жизни. А если дети родились поздно то вообще мрак. Среднестатистический американец закредитован по самое не хочу. Машины,квартиры,дома. Дети коледжы школы,садики. Цены на это все огромны.
      Жалоба
      cariperpaint
    2. майор147 Сегодня, 14:10 Новый
      Цитата: belaruski
      Статья пропагандистской туфтой попахивает. Конкретные цифры пенсий военных пенсионеров США где ? А автор вообще был в США и видел военного пенсионера вживую ? А я видел ! Живут они так что у нас люди работающие с хорошим достатком так не живут.

      Сколько платит Америка своим солдатам и генералам?
      https://www.rostov.kp.ru/daily/24482.3/638343/
      Жалоба
      майор147
    3. майор147 Сегодня, 14:17 Новый
      Цитата: belaruski
      Статья пропагандистской туфтой попахивает. Конкретные цифры пенсий военных пенсионеров США где ? А автор вообще был в США и видел военного пенсионера вживую ? А я видел ! Живут они так что у нас люди работающие с хорошим достатком так не живут.

      Белоруска Ирина Лешкевич уехала в США, живет с мужем в Чикаго и ведет любопытный блог shufladka17.com, в котором делится опытом жизни за океаном.
      https://citydog.by/post/usa-zarplata/
      "Оказывается, если получать среднюю зарплату, то без второй работы, мамы с папой или парня/девушки (мужа/жены) не обойтись. Хотя можно просто чуть-чуть меньше есть".
      Жалоба
      майор147
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 12:12 Новый
    Цитата: А. Привалов
    Безусловно, любая пенсия снижает статус, но у меня "там" тоже знакомые и даже родственники уже давно пенсионеры и "живут, хлеб с мёдом жуют, молочком запивают и вам того же желают"(с).

    ---------------------------------
    Чтобы хлеб с мёдом в США жевать, надо иметь среднемесячный доход на уровне $4000. А если ниже, то загребёшься все оплачивать.
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    Altona
    1. майор147 Сегодня, 14:14 Новый
      Цитата: Altona
      Цитата: А. Привалов
      Безусловно, любая пенсия снижает статус, но у меня "там" тоже знакомые и даже родственники уже давно пенсионеры и "живут, хлеб с мёдом жуют, молочком запивают и вам того же желают"(с).

      ---------------------------------
      Чтобы хлеб с мёдом в США жевать, надо иметь среднемесячный доход на уровне $4000. А если ниже, то загребёшься все оплачивать.


      Сколько и за что приходится платить среднестатистическому жителю США каждый месяц?

      Расходы в США
      Вот так посмотришь кинофильмы, почитаешь мой блог и кажется, что живут американцы припеваючи и в ус не дуют. Шевроле камары, да таунхаусы покупают с бассейнами или пентхаусы на досуге присматривают.

      Так ли это на самом деле?
      Познакомься, это Боб.
      Несколько дней я гуглила, читала и считала. И вот рассказываю как всё в действительности обстоит. Для удобства подсчетов я буду использовать помощника.
      Расходы в США
      Итак, знакомься, это Боб (по-нашему буду звать Володькой).
      ​Боб, конечно же, - вымышленный персонаж. Работает почтальоном и получает $4400 в месяц после вычета налогов (очень трудолюбивый). Боб не женат, ему около 32 лет. Живет в Массачусетсе, отдельно. Во всех смыслах положительный :)

      ​Как ты понимаешь, Боб - среднестатистический американец, со средними расходами. Без шика и без голодухи.
      Куда деваются деньги?
      Как я упомянула выше, Володька живет отдельно. Он оформил ипотеку на дом, площадью примерно 150 кв. метров. Дом не новый, ремонт там не последней моды, зато 5 спален и 2.5 ванных комнаты. Стоимость дома $200.000, Боб внёс 20% = $40.000 в качестве первоначального платежа и оформил ипотеку на 30 лет. Кредит ему одобрили под 4% годовых и каждый месяц он выплачивает за дом примерно $775 (у него хорошая кредитная история).
      Расходы в США
      Как и всем жителям США, Володьке нужно платить налог на имущество. Плата считается за год, но я решила указать примерную сумму за месяц - $335.

      Итого за дом: 775+335= $1110
      Недавно еще Боб решил приобрести машину и остановил свой выбор на Chevrolet Cruze LTZ 1.4 6AT 2015 года выпуска. Машина стоила $21.770. У Боба был первоначальный взнос $2.000 и на остальную сумму он оформил беспроцентный кредит на 60 месяцев. Ежемесячный платеж за автомобиль составляет $355.
      Расходы в США
      Конечно же, не обойтись без страховки на автомобиль. Средний ежемесячный платеж за страхование автомобиля составляет $134, правда обычно оплачивают годовую стоимость. Скажем, Володька хороший хозяин и откладывает деньги вперед :)

      ​Итого за автомобиль: 355+134= $489
      Не обойтись и без обязательных платежей за коммунальные услуги!
      Каждый месяц Боб оплачивает примерно такие суммы за:
      Электроэнергию - 94
      Водоснабжение и водоотведение - 40
      Газ не в отопительный сезон - 30
      Газ в отопительный сезон (газовое отопление дома) - 171
      Мусор вывозится городом бесплатно (зависит от города).

      Итого за коммунальные услуги: летом - 94+40+30=164, зимой - 94+40+171=305
      У Володьки есть медицинская страховка от работодателя. Часть суммы оплачивает сам Володька, а остальное платит работодатель. Страховка у нашего мальчугана хорошая, поэтому и сумма составляет 6290 в год. Володька платит $1646 в год, а компания оплачивает остальные $4644. Иногда работодатель всё оплачивает полностью. Зависит от плана страховки и от компании.

      Итого за медицинское страхование: 1646:12= $137
      Переходим к расходам на связь и телевидение.
      У Боба есть мобильный телефон с обычным тарифом, там безлимитные звонки и смс, немножко интернета, всего платит $50 в месяц. Его интернет-провайдер предоставляет и кабельное телевидение сразу, удобно чо. За это Володька отдает примерно $100 и может смотреть порядка 200 каналов или даже больше, если провайдер позволит, а еще записывать любимые тв шоу. Ну и остается домашний телефон, за него в месяц выходит около $30.

      Итого на связь и телевидение: 50+100+30= $180
      Боб думает о будущем, поэтому открыл счет для пенсионных накоплений. Он сразу большие суммы не вносит и ограничивается $350, но зато каждый месяц без пропусков.

      Итого за пенсионные накопления: $350
      Я рассказала про основные ежемесячные платежи Боба, теперь сведем дебет с кредитом и посмотрим сколько в итоге получилось:
      ​Летом
      Дом - 1110
      Машина - 489
      Коммунальные счета - 164
      Мед. страховка - 137
      Связь и ТВ - 180
      Пенсионные накопления - 350

      Итого: $2430
      Зимой
      Дом - 1110
      Машина - 489
      Коммунальные счета - 305
      Мед. страховка - 137
      Связь и ТВ - 180
      Пенсионные накопления - 350

      Итого: $2571
      После оплаты всех счетов у Володьки остаётся 1800-1950 долларов, которые он потратит на еду, бензин, одежду, развлечения, дополнительные накопления и прочее.
      ​К слову, за месяц на продукты он потратит $370, потому что почти не экономит и на походы в ресторан около 250-300$ (это примерно ужин 2-3 раза в неделю ужинать не дома). Бензин сейчас стоит примерно $2,10-2,20 (цены меняются каждый день, иногда идут резко вниз) за галлон (3,79 литра), в месяц средние расходы на бензин 80-100 долларов.

      PS: Все данные, как всегда усредненные, брала из различных источников. Цены от штатак к штату отличаются. Массачусетс не является самым дешевым штатом, например, здесь самая дорогая персональная медицинская страховка.
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      майор147
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 12:48 Новый
    Цитата: Татьяна
    А Вам понять слабо, что накопительную пенсию в РФ уже несколько лет, как в правительстве РФ заморозили, и Вы свои накопления шиш в каком банке теперь найдёте?

    -----------------------
    Да, Тань, аукнулись мои 250 тысяч кому то.
    Жалоба
    Altona
    1. andrewkor Сегодня, 13:37 Новый
      "Успокойтесь,ради бога.Ваши деньги не пропали,просто они у кого то другого!"-из анекдота!
      Жалоба
      andrewkor
      1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 13:49 Новый
        Цитата: andrewkor
        "Успокойтесь,ради бога.Ваши деньги не пропали,просто они у кого то другого!"-из анекдота!

        А реально-то - ограбили людей. А они улыбаются и - голосуют lol
        Жалоба
        Doliva63
    2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 13:47 Новый
      Цитата: Altona
      Цитата: Татьяна
      А Вам понять слабо, что накопительную пенсию в РФ уже несколько лет, как в правительстве РФ заморозили, и Вы свои накопления шиш в каком банке теперь найдёте?

      -----------------------
      Да, Тань, аукнулись мои 250 тысяч кому то.

      А у некоторых много больше украли am
      Жалоба
      Doliva63
  11. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 13:08 Новый
    Не знаю как вы, но я - патриот! Я не хочу чтобы ПФ моей Родины тратил на меня средства, которые можно потратить на танк! И я думаю, что я не один такой!
    Так что скажем дружно - пенсии не нужно!
    Жалоба
    Джек О’Нилл
    1. sds87 (Дмитрий) Сегодня, 14:11 Новый
      Цитата: Джек О’Нилл
      Не знаю как вы, но я - патриот! Я не хочу чтобы ПФ моей Родины тратил на меня средства, которые можно потратить на танк! И я думаю, что я не один такой!
      Так что скажем дружно - пенсии не нужно!

      судя по Вашему нику и аватаре вы патриот США. Вот пусть американский пенсионный фонд не тратится на таких как Вы. А в России настоящие патриоты не страдают подобным маразмом. Они жить достойно хотят, а не танки за свой счет финансировать и покупки новых яхт олигархами.
      Жалоба
      sds87
      1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 14:24 Новый
        Ник, аватарка... Что то из этого говорит что я патриот США? Разжуйте, если сможете.
        Жалоба
        Джек О’Нилл
      2. ZarSta (Zarat) Сегодня, 14:28 Новый
        Цитата: sds87
        Цитата: Джек О’Нилл
        Не знаю как вы, но я - патриот! Я не хочу чтобы ПФ моей Родины тратил на меня средства, которые можно потратить на танк! И я думаю, что я не один такой!
        Так что скажем дружно - пенсии не нужно!

        судя по Вашему нику и аватаре вы патриот США. Вот пусть американский пенсионный фонд не тратится на таких как Вы. А в России настоящие патриоты не страдают подобным маразмом. Они жить достойно хотят, а не танки за свой счет финансировать и покупки новых яхт олигархами.
        Вы ошибаетесь,
        Цитата: Trek
        Русским сейчас пенсия уже не нужна ..Нам бы в Бой рвануть в атаку !
        И умереть ,чтобы детям и внукам легче было и государству в том числе . Где набирают таких ..?
        Жалоба
        ZarSta
  12. Лесс Сегодня, 13:19 Новый
    Для справки: минимальная социальная пенсия гражданина в США составляет 800 с небольшим долларов. Пенсионный возраст зависит от года рождения и в среднем на сегодняшний день составляет около 66 лет.

    Бабка знакомая есть. У неё подруга - вместе ин.яз. заканчивали. Подруга лет тридцать назад в штаты умотала, там замуж вышла. Так вот пару месяцев назад они меж собой по скайпу общались. Выяснилось, что они с мужем оба на пенсии и вынуждены работать, потому как на пенсию прожить нельзя. Якобы одна коммуналка в 2000 баксов обходится.
    Жалоба
    Лесс
    1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 14:36 Новый
      Цитата: Лесс
      Выяснилось, что они с мужем оба на пенсии и вынуждены работать, потому как на пенсию прожить нельзя. Якобы одна коммуналка в 2000 баксов обходится.

      А еще часто приходится бросать дом, в котором прожил жизнь, и перебираться в провинцию, где жизнь в разы дешевле.
      Жалоба
      Кубик123
    2. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 14:41 Новый
      Во страсти! Надо их срочно и на Родину,тут хоть отдохнут и по две тысячи зеленых на коммуналку платить не будут..У нас много не возьмут и как майор отставной тут писал еще и в Коктебель смело поедут..
      Жалоба
      sapporo1959
      1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 14:51 Новый
        Цитата: sapporo1959
        Во страсти! Надо их срочно и на Родину,тут хоть отдохнут и по две тысячи зеленых на коммуналку платить не будут..У нас много не возьмут и как майор отставной тут писал еще и в Коктебель смело поедут..

        Они уже присягнули США и здесь больше не нужны.

        Обязательный элемент принятия гражданства США. Присягающий вслед за секретарем суда повторяет текст присяги: «Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня; что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединённых Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних; что я буду верой и правдой служить Соединённым Штатам; что я возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне Соединённых Штатов, когда я буду обязан сделать это по закону; что я буду нести нестроевую службу в вооружённых силах США, когда я буду обязан делать это по закону; что я буду выполнять гражданскую работу, когда я буду обязан делать это по закону; и что я произношу эту присягу открыто, без задних мыслей или намерения уклониться от её исполнения. Да поможет мне Бог».

        Отказ под присягой от прежнего гражданства был введен Конгрессом США в 1802 г.
        Жалоба
        Кубик123
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