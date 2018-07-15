Что там у американцев. О военных пенсиях в США

Выясняется, что пенсионный вопрос в последнее время волнует отнюдь не только граждан России. Как сообщает американская пресса, одним из наиболее частых вопросов, который получают чиновники министерства обороны США, является вопрос по поводу так называемой смешанной пенсионной системы. Речь идёт о системе, которая реализуется для американских военнослужащих. В первую очередь речь идёт о программе TPS, позиционируемой как система самостоятельных сбережений, которые могут выступать как собственные пенсионные взносы. О чём идёт речь?Новая смешанная пенсионная система для военнослужащих армии США предусматривает возможность внесения со своего денежного довольствия определённой суммы, на которую распространяется программа правительственной поддержки. Эта программа предполагает дофинансирование пенсионных отчислений военнослужащего на уровне до 5% в год. Пять процентов инвестирования в долларах – для США очень высокий показатель. Правда, и добиться предельной инвестиционной планки могут далеко не все военнослужащие. Эта прерогатива для тех, кто готов отчислять в формате TSP бОльшую часть своего основного оклада на той или иной военной должности. Соответственно, чем больше объёмы отчислений на пенсионный счёт, тем более существенная сумма накапливается в итоге.При этом формируемая пенсия зависит фактически даже не от того, на какой конкретно должности служит военнослужащий, а от того, насколько он сам готов проинвестировать в свой будущий заслуженный отдых.В США введён аналогичный вариант пенсионных накоплений и для граждан, которые не являются военнослужащими – только процент государственных вложений чуть ниже.Для справки: минимальная социальная пенсия гражданина в США составляет 800 с небольшим долларов. Пенсионный возраст зависит от года рождения и в среднем на сегодняшний день составляет около 66 лет.Примечательно, что в США можно выйти на пенсию досрочно (на 5 лет раньше срока), при этом написав заявление в соответствующую инстанцию о причинах такого решения. Для получения права на досрочную пенсию в США достаточно легально трудиться не менее 10 лет, отчисляя взносы, которые включены в налоги. Досрочный выход на пенсию не даст возможности получать 100% причитающейся суммы, даже если наступит «законный» пенсионный возраст. Максимальная сумма пенсии при досрочном выходе – 70% от того размера, который был бы начислен при выходе гражданина в положенный по закону срок.Отчёты показывают, что в США люди выходят на пенсию в 62 года, используя и ту самую возможность отправиться на заслуженный отдых на 5 лет раньше.При этом в разных штатах действуют свои дополнительные пенсионные программы, учитывающие самые разные коэффициенты, главным из которых является объём отчислений в виде налогов. Наибольшие преференции – у пенсионеров штата Калифорния, где так называемая социальная пенсия почти на 200 долларов выше, чем в среднем по стране.