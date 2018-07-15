15:04 15 июля
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В ВСУ укрепляют боевой дух военнослужащих просроченными консервами

На территории 46 Объединённого центра обеспечения вооружённых сил Украины, находящегося в Одессе, начались массовые проверки в связи со скандалом с просроченными консервами. Об этом в Facebook сообщил Юрий Бирюков, позиционирующий себя как советник министра обороны Украины.

В ВСУ укрепляют боевой дух военнослужащих просроченными консервами


Ранее, в Одесском гарнизоне произошло массовое отравление военнослужащих. В ходе выяснения обстоятельств, приведших к отравлению, на военных складах были найдены тонны бракованных консервов без соответствующей документации. По словам Бирюкова, после проверки четырёх складов на двух была обнаружена просроченная продукция. В ближайшее время предстоит более тщательное расследование, в ходе которого будет «вывернуто наизнанку» всё, включая сертификаты на продукты и заработную плату сотрудников. Материалы проверки попадут в правоохранительные органы.


Непосредственно перед приездом комиссии во главе с замминистра оборонного ведомства генерал-майором Олегом Шевчуком сразу же взял больничный лист командир 46ОЦО полковник Евгений Король.

В оборонном ведомстве Украины сообщили, что все образцы имеющейся продукции на военных складах объединённого центра обеспечения (ОЦО) отправлены в независимую лабораторию, где и будет проведено исследование на установление их качества.

Напомним, что за обеспечение вооружённых сил Украины качественными продуктами питания уже год отвечает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, которое возглавляет Дмитрий Марченко. Отмечается, что в последнее время вновь участились случаи, когда бракованная продукция оказывается на военных складах и попадает на столы к военнослужащим.

Использованы фотографии: Думская.net
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Комментарии 28

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:35
    В ВСУ укрепляют боевой дух военнослужащих просроченными консервами
    Судя по фото прям сюрстрёминг по украински wassat laughing
    Для тех кто не в курсе что это за деликатес видео в пощь wassat drinks

    Наблюдатель2014
    1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:37
      Цитата: Наблюдатель2014
      Судя по фото прям сюрстрёминг по украински

      Да уж, у банок бомбаж знатный! yes А у начальства бомбаж карманов от грошей наверное ещё больше.
      СРЦ П-15
      1. Тралл Сегодня, 12:44
        При Сталине за массовое отравление военнослужащих(и не только) полагалось стандартное наказание - расстрел:

        Тралл
      2. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 13:58
        Начальник центра потомственный тыловик. Его папа занимал туже должность, мама тоже не последний человек в Одессе, так что все будет пучком.
        ТермиНахТер
      3. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 14:25
        Сказать, что жалко ВСУшников- покривить душой. Могли бы питаться дома у мамы, или жены. Захотели убивать? Пусть травятся от рук своих командиров и чинуш. Так их ценят...
        СССР-1
    2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 11:38
      Цитата: Наблюдатель2014
      Судя по фото

      судя по фото, тушонка хорошая...полная банка,с "горкой" ! чего жалуются? what
      Дедкастарый
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:57
        Цитата: Дедкастарый
        тушонка хорошая...полная банка,с "горкой" ! чего жалуются?

        good Угу , вот же какие привереды . Им дают макароны по-флотски , а они кочевряжатся : "Мясо с червями" . wink
        bouncyhunter
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:37
          Приветствую Паша ! hi , почти , как броненосец "Потемкин" , сюжет один в один ...
          cniza
      2. volodya (владимир) Сегодня, 12:00
        Цитата: Дедкастарый
        Цитата: Наблюдатель2014
        Судя по фото

        судя по фото, тушонка хорошая...полная банка,с "горкой" ! чего жалуются? what

        Не пропадать же добру! Всё чисто по хохлятски! Просто бизнес!
        volodya
    3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:44
      Цитата: Наблюдатель2014
      ...Судя по фото прям сюрстрёминг по украински wassat laughing...

      Серёг, ты ржёшь - а как ребятам на Донбассе с такими воевать request
      Они же задрищут все фортификационные сооружения вокруг, да и себе же в "шальвары" навалят lol
      Ни в наступление не пойти без опаски в дрищ не вляпаться, ни в плен такого не взять - от него майданным духом за версту нести будет laughing
      Андрей К
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:59
        Цитата: Андрей К
        Они же задрищут все фортификационные сооружения вокруг, да и себе же в "шальвары" навалят

        Дык это : по ходу , ещё одна армия по западному образцу без подгузников и биосортиров воевать откажется ... wassat
        bouncyhunter
      2. cariperpaint Сегодня, 13:11
        Боюсь после такой тушенки они и до больницы не доедут.
        cariperpaint
    4. Камчатский (Эдуард) Сегодня, 11:58
      Умеете Вы, Сергей видео подобрать!!! laughing (правда до конца досмотреть не смог). А майданутым поделом - как говорится: получите, чего заслужили!
      Камчатский
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:35
        Всё очень лиЧЬное, просто бизнес такой!
        Такое бывает\ло много где, вопрос только в количестве!
        В СССР с разнообразим было скудновато, но на счёт каКчества, нареканий нет ....ГОСТ, он и в Африке ГОСТ!!!
        Единичные случаи конечно были, от воров и жлобов совсем избавиться не можно, но всёж это было исключение и если подлавливали на том, ровняли всё до исчезновения причин!
        В нашей России, мы такое прошли, почти норм, надеюсь возврата к лихим, гадким 90 годам уже не будет.
        rocket757
  2. Комментарий был удален.
    1. Jerk Сегодня, 11:48
      Выход какой? Миру-мир, все люди братья мы уже проходили на примере именно Украины. Недодавил бандерлогов Хрущ - вот во весь рост новые зондеркоманды и бегают. Какая мне к дьяволу братская - та страна, где на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне меня надо казнить 100500 разными способами просто потому, что я родился в Москве? Ты удивлен, что я над ними ща ржу?
      А что, я должен биться в падучей - ой, как им плохо, бедолагам, ой, Путен-хад, а ну отдай-ка весь бюджет РФ им - им нужнее, они ты сам сказал где... Или жалеть их? Я ему по кастрюле молотком стучу, или он сам?
      Jerk
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:11
      Цитата: mgero
      ? Vapros v Tom chto U vas vo dvare 40 milionov zombirovonix vragov.

      Погуляют-протрезвеют,не все конечно. Такое уже было в истории и не раз
      Александр романов
    3. пищак Сегодня, 12:21
      Цитата: mgero
      Kakaya raznitca chem oni kormyat? Vapros v Tom chto U vas vo dvare 40 milionov zombirovonix vragov. Ya v shoke chto tak zombirovani chto muziku na ruskom daje ne xotyat slushat! A vi opyat 25. V etom sayte est 2 asnavnix tem 1- Putin maladetc 2- ukraina v j- PE. Komu OT etogo legche???.

      Вот так вот сразу, скопом, и записали нас всех( по моим оценкам живых граждан Украины едва ли наберётся и 30 миллионов?! "более 40 миллионов"-это "официальная цифра" от "майданных властей", чтобы продолжать вовсю вопить о советском "голодоморе", но не признавать постсоветский массовый геноцид-вымор многонационального украинского населения "за рокив нэзалэжнисти"! имхо) в "зомбированных врагов"??? smile
      Русофобствующих, американоориентированных, конъюнктурных "свидомитов" и нацистствующих "майдаунов-хероев", удобно пристроившихся у кормила власти, как и, поимевшей "профит" и всячески обслуживающей их, "пересичной" маргинальной шелупони, на Украине ничтожный процент, но за этой декоративной "кукольной витриной" стоит вся, до зубов вооружённая, мощь американской и европейской фаши"демократии"! Остальным жителям оккупированной Соединёнными Штатами "незалежной" приходится молчать и как-то выживать( кто слишком "выступал", тех уже с нами нет, да живы ли и "пропавшие"?!)!
      Дай-то Бог, чтобы такого Несчастья не случилось с россиянами, ведь, по большому счёту, цель Фашингтона и его вассалов-"общеевропейцев" ещё гитлеровская-это развал и дерибанческая оккупация России, а размайданенная и оккупированная Украина лишь "пробный шар" на этом "пути"!
      пищак
  3. Trek Сегодня, 12:06
    В ВСУ укрепляют боевой дух военнослужащих просроченными консервами

    Дух там жуткий на позициях ВСУ ..)))) "Новичок" английский отдыхает..
    Сплошное , рассекречиваание позиций .. Петухи отдыхают , дрисня идет полным ходом ! ДНР конечноне не стреляет , просто гогочат ..))))
    Trek
  4. KCA Сегодня, 12:10
    Срок годности у тушёнки? При соблюдении технологии изготовления и хранения, она, имхо, вообще может вечно храниться, ещё до армии в 80-х детям в поход на 2 недели тушняк 1953-го выдали, намано, и на вкус, и на запах, никто не приболел, солидол с банок только раздражал, вода-то холодная, из Волги, отмывался плохо, нормальные такие банки по 500 грамм с армейских складов в пергаментной бумаге и солидоле, без этикеток
    KCA
    1. МВГ (Валерий) Сегодня, 12:27
      Подтверждаю, сам такую регулярно употреблял в 1984 - 1988 . Правда, 1964 г.в., со складов НЗ шла
      МВГ
    2. cariperpaint Сегодня, 13:14
      Это случаи единичные и преступные. Сроки годности всегда контролируют и на складах всегда должны заменять. 53 года тушняк сам по себе сохраниться не мог,только случай или подлог.
      cariperpaint
    3. volodya (владимир) Сегодня, 13:27
      Цитата: KCA
      солидол с банок только раздражал,

      А мы банки горели на костре и солидол хорошо тряпкой стирался!
      volodya
      1. KCA Сегодня, 14:12
        Ну пустые-то банки жгли, а открыть то как, и не обляпаться? Я, мала-мала с тех пор приобрёл навык открытия консервов подручными средствами, а солидол всё-таки по самые уши обгадиться, ну нонче фейри какой-нибудь, хотя я мылу хозяйственному больше доверяю, но в речной воде всё-равно не отмыть, керосин и бензин отсутсвовали
        KCA
  5. Комментарий был удален.
  6. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 12:22
    Есть такие упаковки в различных рекламных компаниях, типа "+10% бесплатно!"
    Dietmar
  7. Шариков Полиграф Полиграфович Сегодня, 12:23
    Да это же упрощённый вариант гранаты РГ-42 !?
    Можно бросать прямо без УЗРГМ, взорвётся гарантированно просто от удара :-)))
    Это ж какая экономия на запалах...
    Шариков Полиграф Полиграфович
  8. Gato (Сергей) Сегодня, 13:20
    Ой, да ладно, подумаешь, просроченная тушенка. Наложить в шаровары и так поводов более чем достаточно
    Gato
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 13:48
    Чем больше раздувается самомнение и кошелек у Порошенко, тем больше будут раздуваться банки. Поэтому радуйтесь вояки, что хоть такое дают.
    rotmistr60
  10. АлеБорС (Алексей) Сегодня, 14:14
    Они ж киборги... Может и переварят.. Зато какой дух будет над позициями... no
    АлеБорС
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