В ВСУ укрепляют боевой дух военнослужащих просроченными консервами

На территории 46 Объединённого центра обеспечения вооружённых сил Украины, находящегося в Одессе, начались массовые проверки в связи со скандалом с просроченными консервами. Об этом в Facebook сообщил Юрий Бирюков, позиционирующий себя как советник министра обороны Украины.Ранее, в Одесском гарнизоне произошло массовое отравление военнослужащих. В ходе выяснения обстоятельств, приведших к отравлению, на военных складах были найдены тонны бракованных консервов без соответствующей документации. По словам Бирюкова, после проверки четырёх складов на двух была обнаружена просроченная продукция. В ближайшее время предстоит более тщательное расследование, в ходе которого будет «вывернуто наизнанку» всё, включая сертификаты на продукты и заработную плату сотрудников. Материалы проверки попадут в правоохранительные органы.Непосредственно перед приездом комиссии во главе с замминистра оборонного ведомства генерал-майором Олегом Шевчуком сразу же взял больничный лист командир 46ОЦО полковник Евгений Король.В оборонном ведомстве Украины сообщили, что все образцы имеющейся продукции на военных складах объединённого центра обеспечения (ОЦО) отправлены в независимую лабораторию, где и будет проведено исследование на установление их качества.Напомним, что за обеспечение вооружённых сил Украины качественными продуктами питания уже год отвечает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, которое возглавляет Дмитрий Марченко. Отмечается, что в последнее время вновь участились случаи, когда бракованная продукция оказывается на военных складах и попадает на столы к военнослужащим.