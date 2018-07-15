15:06 15 июля
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Кубинские коммунисты признают в новой Конституции частную собственность?

Принятая ещё во время прихода к власти Фиделя Кастро Конституция, созданная во многом по образцу советского законодательства ещё хрущёвского и брежневского времени, признаёт только государственную и личную собственность, а также собственность совместного владения. Не так давно в неё были добавлены статьи о праве на кооперативную собственность и о праве на фермерское владение.

Курс экономических реформ, который медленно проводился Раулем Кастро с 2010 года, был направлен на то, чтобы "сделать кубинский вариант развития социализма более устойчивым, стимулировать развитие экономики". Это привело к массовому уходу жителей в мелкие предприятия сферы обслуживания (ресторанчики, парикмахерские, мелкую лавочную торговлю и пр.), которых так нехватало на Кубе.


Новоизбранный президент Кубы Мигель Диас Канель рядом с Раулем Кастро.



Однако на этом кубинские власти не остановились, особенно после перехода власти из рук братьев Кастро к впервые избранному президенту Мигелю Диасу Канелю. В субботу, 14 июля 2018 года, официальна газета Коммунистической партии Кубы "Гранма" (названная так в честь яхты, с которой высадилась первая группа "барбудос" во главе с братьями Кастро) опубликовала краткий обзор готовящейся новой Конституции, в которой имеется уже 224 весьма расширенных статьи против всего 137, прописанных в ней ранее.

И, главное, по заверению редакции "Гранмы", как сообщает наш гаванский корреспондент, это то, что новый верховный закон Кубы провозглашает рыночную свободу и признаёт частную собственность.

Несмотря на то, что новая Конституция подтверждает, что сохраняется центральное планирование в экономике Кубы, а государственное производство будет оставаться главным экономическим фактором, появится защита как начинающих предпринимателей Кубинской республики, так и иностранных инвесторов в её экономику.



Как заявил эксперт по кубинским делам и сотрудник "Вашингтонского центра демократии в Северной и Южной Америки" Луис-Карлос Батиста (кстати, дальний родственник бывшего президента Кубы, свергнутого "движением 26 июля"), "признание частной собственности не означает, что коммунистическое правительство хочет предоставить большую роль частному бизнесу, и что господство коммунистчиеской партии остаётся ещё подавляющим во всех сферах общественной жизни на Кубе, но шаг сделан в общем-то в верном направлении".

По сообщению "Гранмы", правительственная комиссия по пересмотру Конституции (которую возглавляет 87-летний Рауль Кастро, остающийся ещё главой Коммунистической партии Кубы) представит на следующей неделе свой законопроект Национальному Собранию, а далее, в случае одобрения, этот документ будет вынесен на общенародный референдум, который пройдёт в течении ближайших несколькоих месяцев.
Автор: Михаил Матюгин и Карлос Диас Гонсалес


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Комментарии 38

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 11:58
    государственное производство будет оставаться главным экономическим фактором
    Вот то главное, что мы потеряли! И теперь экономика зависит ни сколько от Государства, сколько от олигархата. Остались бы недра и прочее у государства, то не смогли бы так называемые элиты проталкивать свои законы и выбивать налоговые послабления при помощи откатов... А те деньги, что тратятся на яхты и замки, пошли бы в социальную Сферу.
    Пысы: сударство уж точно бы не стало выводить средства из собственной экономики в различные оффшоры...
    Logall
    1. Trek Сегодня, 12:16
      Кубинские коммунисты признают в новой Конституции частную собственность?

      Если в правительстве . хоть один еврей появится , все "весла сушите" кубинцы ..Помните судьбу СССР! А они сейчас к вам полезут под фишкой "советских " ..Будьте осторожней и не доверяйте никому ,как Лукашенко в Белоруссии ! soldier
      Trek
      1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:22
        wassat Евреи, евреи, кругом одни евреи... А вы антисемит, батенька?
        Горный стрелок
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:24
        Средняя зарплата на Кубе -12 долларов!!!! Нищета и голые задницы.Государственное-значит ничье!
        В гробу я видел такую экономику
        Александр романов
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:47
          Цитата: Александр романов
          Государственное-значит ничье!

          "Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё" laughing
          "Ты в заводе хозяин, а не гость, Береги каждый гвоздь" laughing
          и т.д.
          а из народного. " Закон ома. Всё, что прихватил на работе, пригодится дома" laughing
          LSA57
        2. Mexovoy (В.В.) Сегодня, 13:01
          Типичный потребитель без образования. 40% ВВП Кубы идёт на социальные нужды. Отличная медицина и сильное образование для всех слоёв населения. Не каждому такое дано в США.
          Mexovoy
          1. BlackMokona Сегодня, 13:34
            40% от хлебной палочки, это очень мало 5% от хорошего пирога куда лучше
            BlackMokona
          2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:38
            Цитата: Mexovoy
            сильное образование д

            Образование аховое
            Цитата: Mexovoy
            . Отличная медицина

            Медицина там на уровне 80х так и осталась.Денег нет,потому что комунизьм
            Цитата: Mexovoy
            Типичный потребитель без образования.

            А ты кто,типичный совок с образованием 8 классов
            Александр романов
        3. Svarog (Владимир) Сегодня, 13:12
          Цитата: Александр романов
          Средняя зарплата на Кубе -12 долларов!!!! Нищета и голые задницы.Государственное-значит ничье!
          В гробу я видел такую экономику

          Какие есть ресурсы на Кубе? Добавьте к этому санкции от соседа. Вот в этом их проблема, а не в том, что все принадлежит государству. У нас все частное и что? Что вы лично от этого видите? Вот сейчас пенсии убирают, налоги повышают... Я за частную собственность, но только мелкий и средний бизнес, все остальное, включая природные ресурсы только гос-нное. Вот возьмите автомобильные концерны.., как что так государство им помогает, сколько денег вбухано в Ладу, лярды! И где хорошая машина? За 20 лет ничего не родили, а денег вытянули с гос-ва за то же время мама не горюй... И вроде тоже не государственное предприятия..
          Svarog
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:40
            Цитата: Svarog
            У нас все частное и что?

            У напс люди живут ,как люди.
            Цитата: Svarog
            Вот сейчас пенсии убирают, налоги повышают

            И ?
            Цитата: Svarog
            И где хорошая машина?

            А что ВАЗ во времена СССР выпускад хоршие машины? Было государственное. Что у нас хорошего было государственного,границу открыли и всё государственное оказалось неконкуретноспособным
            Александр романов
      3. Арберес Сегодня, 12:32
        Цитата: Trek
        Помните судьбу СССР!


        Главное: что бы до перестройки дело не дошло! Тогда точно кранты Кубинской революции.
        Арберес
    2. BlackMokona Сегодня, 12:25
      Найди два отличия между олигархами и главами гос.компаний
      BlackMokona
    3. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 12:31
      Теперь видны ошибки, приведшие к развалу всей системы государственности СССР. В основе, социализм призван устранить эксплуатацию человека человеком. Но далее сталинцы задвинули человека в крепостничество с колхозами и только гос предпритиями. Место частной предпринимательность при социализме всегда было, основанной на собственом труде исключив поднаёмный труд. Лениниский путь: коллективные предпринимательство в виде кооперативов участниками производственных и прочей деятельности. Последним и главным могильщиком социализма стал Н.Хрущёв, уничтожив последние ростки кооперации и рактическими мерами запретительство частной деятельности на личном труде. Всё переведено на социалистическое крепостничество, в конце выродившееся в номенклатурный монополизм правящей элиты,-номенклатуры... Кубинцам есть возможность поучится на опыте СССР и прочих, и достойно развиваться, а РФ как неправильный пример дальнейшего развития...
      Vladimir 5
    4. poquello (poquello) Сегодня, 13:07
      Цитата: Logall
      Остались бы недра и прочее у государства, то не смогли бы так называемые элиты проталкивать свои законы и выбивать налоговые послабления при помощи откатов...

      бы бы, бы бы, ржунимагу, а то государственные чиновники добро народное вагонами не воровали
      poquello
      1. Logall (Александр) Сегодня, 13:15
        Смотря при ком: при Сталине у стенки устояли! Да только после его смерти ЦК КПСС другой путь выбрали... Показали низшим собратьям по партии, что и в СССР можно жить на западный манер. Только нужно взять немного "добра народного"! А после развала Союза это всё узаконили...
        Logall
  2. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 12:07
    Похоже, верным путем идут товарищи
    Olddetractor
    1. Арберес Сегодня, 12:16
      Цитата: Olddetractor
      Похоже, верным путем идут товарищи

      Китайским путем? Там по моему капитализм, но под чутким руководством компартии Китая.
      Арберес
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:24
      Цитата: Olddetractor
      Похоже, верным путем идут товарищи

      Хотите туда?
      Александр романов
      1. Арберес Сегодня, 12:36
        Цитата: Александр романов
        Хотите туда?


        Мне песня вспомнилась, одна.
        -Мальчик хочет в Тамбов...а чики, чики, чики...ТАААА!
        Привет,труженикам правопорядка на просторах интернета! hi drinks
        Арберес
        1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:43
          Цитата: Арберес
          Мне песня вспомнилась, одна.

          а мне песня вспомнилась другая...
          Берег золотой, берег золотой Варадеро, Варадеро,
          Куба далека, Куба далека, Куба рядом, Куба рядом,
          Это говорим, это говорим — мы.
          Ты зазвени, заиграй над миром, радость, тысячу рук мы сплетаем каморадо... wink
          За них решать не надо....
          Masya Masya
          1. Арберес Сегодня, 12:52
            "Берег золотой, берег золотой Варадеро,"
            Да, есть такая песня. В свое время была актуальна, политически выверена и...текст прекрасный! good
            Цитата: Masya Masya
            За них решать не надо.

            Да ради Бога. Нам и без Кубы проблем хватает. drinks
            Приветствую Вас, уважаемая Masya Masya hi love
            Арберес
        2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 12:53
          Цитата: Арберес
          Мне песня вспомнилась, одна.
          -Мальчик хочет в Тамбов...а чики, чики, чики...ТАААА!! hi drinks

          Ну, мне судьба певца вспомнилась....
          Reptiloid
          1. Арберес Сегодня, 12:58
            Цитата: Reptiloid
            Ну, мне судьба певца вспомнилась..


            Судьба. что идейка...поверь.
            Он вышел в окно, но не в дверь.
            Жаль человека.
            Арберес
        3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:41
          Цитата: Арберес
          Привет,т

          Здорова Арберес.Ты опять на 1000 лет пропал
          Александр романов
    3. poquello (poquello) Сегодня, 13:26
      Цитата: Olddetractor
      Похоже, верным путем идут товарищи

      верным, восполнение дефицита в потребительской сфере логично, всё правильно, но - страна нищая и малый бизнес слегка оживит оборот, а необходим приток финансов. Тч главные направления банальные - туризм, тростниковый бизнес и собственно их козырное достижение - медицина.
      poquello
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:22
    Конституция, созданная во многом по образцу советского законодательства ещё хрущёвского и брежневского времени
    ...Конституция СССР существовала в трех редакциях ..Первая принята в 1924, вторая в 1936, третья в 1977... Действие кубинской Конституции 1940 приостановлено Батистой в 1952, действие ее Ф.Кастро не восстановил. С 1959 по1975 Куба жила по сути без основного закона. С целью укрепления своих позиций, революционное правительство Кубы стремилось узаконить революцию. Социалистическая конституция 1976 года была принята путём референдума 15 февраля, документ вошёл в силу 24 февраля 1976 года. До принятия Брежневской Конституции 1977 г оставалось еще время..Причем, тут по образцу хрущевского и брежневского времени..На момент принятия Кубинской Конституции, в СССР действовала Сталинская Конституция..
    parusnik
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 13:01
      Цитата: parusnik
      ..... революционное правительство Кубы стремилось узаконить революцию. Социалистическая конституция 1976 года была принята путём референдума 15 февраля, документ вошёл в силу 24 февраля 1976 года. ......
      Куба была социалистической пока был жив Фидель и его сподвижники....А теперь---что? Штаты----рядом......Грустно......
      Reptiloid
  4. cniza (Виктор) Сегодня, 12:34
    И, главное, по заверению редакции "Гранмы", как сообщает наш гаванский корреспондент, это то, что новый верховный закон Кубы провозглашает рыночную свободу и признаёт частную собственность.


    Это было неизбежно и Китай их вдохновил.
    cniza
  5. Шариков Полиграф Полиграфович Сегодня, 12:39
    Пока идут по пути мудрых кЕтайСов.
    И если сумеют избежать горбачёвской чумы, то всё у них будет хорошо...
    Главное - это избежать деРЬмократии и приХватизации, а виды собственности в экономике как раз и ДОЛЖНЫ быть любыми.
    Шариков Полиграф Полиграфович
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:42
      Цитата: Шариков Полиграф Полиграфович
      Пока идут по пути мудрых кЕтайСов

      Пенсию тоже в России надо отменить,как сделали мудрые Китаицы?
      Александр романов
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 12:46
    В принципе надо объявлять не "частную" собственность, а личную и коллективную-артельную, кооперативную, бригадную. В общем правительство Кубы должно снова объявить НЭП и новый переходный период к социализму, уже обновленному, а не бывшему. где равенство всех в нищете. Правда НЭП довольно хитрая штука, так как нэпманы, благодаря деньгам смогут подкупать некоторых коммунистических деятелей и осуществить контрреволюцию, то есть вернуться обратно, к тому, что было до революции. А это снова нищета и классовое разделение, только уже более дикое, когда роскошь одних ослепляет тех. кто живет на помойке жизни. И конечно никакого образования и медицины для маргинальных классов.
    Altona
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 13:04
    Думается, что сегодня не нам судить о том, что и как происходит на Кубе. В лихие 90-е бросили всех пытаясь выжить самим. Кубинцы посчитали, что пришло время внести изменения в Конституцию и внесли. Главное, что Конституцию им писали не американские советники и надеюсь, что кубинских горбачевых и ельциных не будет.
    rotmistr60
  8. olimpiada15 (Евгения) Сегодня, 13:05
    Кубинцы, не повторяйте наши ошибки.
    Российские " рыночные реформы" не имели реального отношения к рынку, вместо свободного рынка , граждане РФ получили диктат монополий на производство и сбыт всех товаров и услуг. В нашей стране, богатой всеми ресурсами не производятся необходимые товары, оставляя людей без работы и вынуждая приобретать то, что дает наибольшую маржу капиталистам, но это " одноразовые" товары, не надлежащего качества, сделанные из некачественного сырья, продукты питания, напичканные химическими веществами, объём отходов от производства и потребления таких товаров стремительно нарастает, загрязняя воду, почву .
    Если сегодня в беде такая громадная страна как РФ, то для Кубы катастрофа наступит в считанные годы. Помните: из капитализма можно построить социализм, из социализма- можно
    построить только капиталистическое рабство.
    olimpiada15
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:42
      Цитата: olimpiada15
      Кубинцы, не повторяйте наши ошибки.

      Да,живите дальше в нищете
      Александр романов
  9. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 13:35
    Семейство Кастро разорило самую развитую страну Латинской Америки, стёрло в порошок её средний класс, полностью уничтожило национальную экономику. Три поколения кубинцев не знали других руководителей государства, зато хорошо знали, что такое террор. Они взрастили нацию изначально образованных людей, неспособную ничего производить, живущую в нужде и бедности. 20% кубинцев за годы их правления эмигрировали из страны. Тысячи кубинцев погибли за рубежом в никому не нужных войнах. В кубинских тюрьмах в течение многих лет содержались десятки тысяч политических заключенных.
    Кастро поддержали советское вторжение в Чехословакию в 1968 году, стали союзниками варварского северокорейского режима и теократического Ирана и всё время играл в планетарную революцию.
    Сегодня страна в гораздо худшем положении, чем при диктаторе Батисте, а все механизмы управления и получаемые страной доходы оказались в руках клана Рауля Кастро, к которому принадлежат не только члены семьи, но и доверенные лица из числа военных и внутренней разведки Direcciоn de Inteligencia. В частности, они в течение многих лет руководят крупным холдингом Grupode Administracion Empresarial (GAE), в который среди прочего входит компания Gaviota («Чайка»). В ее распоряжении находится большая часть отелей страны, а также почти вся гражданская авиация и морской флот. То есть речь идет о сферах, приносящих Кубе доход в твердой валюте.
    Куба остаётся однопартийной диктатурой, и даже намёк на участие в политике некоммунистических организаций тут же влечёт аресты и прочие репрессии. До сего дня Партия настаивала, что на Кубе возможна лишь социалистическая экономика с центральным планированием. То, что эта экономика давно зарекомендовала себя провальной, никого не убеждает, несмотря на вечный дефицит абсолютно всего и карточную систему. К идейно выверенной бесхозяйственности добавилось хроническое невезение. Дармовая нефть, которой снабжали остров Свободы братские руководители Венесуэлы, закончилась, Венесуэла сама погрузилась в кошмар социалистического хозяйствования и сопровождающий его голод. Нефтепродукты приходится сейчас выпрашивать у России и Алжира.
    А. Привалов
    1. апро (Фролов Олег) Сегодня, 13:57
      Да?занятно занятно.а разве Куба до Кастро чемто отличалась от стран карибского басейна?ну например Гаити?или Коста Рика?там была созданна мощная экономика?всеобщее процветание?обыкновенная банановая республика со всеми вытикающими.
      апро
    2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 13:59
      Цитата: А. Привалов
      Семейство Кастро разорило самую развитую страну Латинской Америки, стёрло в порошок её средний класс, полностью уничтожило национальную экономику. Три поколения кубинцев не знали других руководителей государства, зато хорошо знали, что такое террор. Они взрастили нацию изначально образованных людей, неспособную ничего производить, живущую в нужде и бедности. 20% кубинцев за годы их правления эмигрировали из страны. Тысячи кубинцев погибли за рубежом в никому не нужных войнах. В кубинских тюрьмах в течение многих лет содержались десятки тысяч политических заключенных.
      Кастро поддержали советское вторжение в Чехословакию в 1968 году, стали союзниками варварского северокорейского режима и теократического Ирана и всё время играл в планетарную революцию.
      Сегодня страна в гораздо худшем положении, чем при диктаторе Батисте, а все механизмы управления и получаемые страной доходы оказались в руках клана Рауля Кастро, к которому принадлежат не только члены семьи, но и доверенные лица из числа военных и внутренней разведки Direcciоn de Inteligencia. В частности, они в течение многих лет руководят крупным холдингом Grupode Administracion Empresarial (GAE), в который среди прочего входит компания Gaviota («Чайка»). В ее распоряжении находится большая часть отелей страны, а также почти вся гражданская авиация и морской флот. То есть речь идет о сферах, приносящих Кубе доход в твердой валюте.
      Куба остаётся однопартийной диктатурой, и даже намёк на участие в политике некоммунистических организаций тут же влечёт аресты и прочие репрессии. До сего дня Партия настаивала, что на Кубе возможна лишь социалистическая экономика с центральным планированием. То, что эта экономика давно зарекомендовала себя провальной, никого не убеждает, несмотря на вечный дефицит абсолютно всего и карточную систему. К идейно выверенной бесхозяйственности добавилось хроническое невезение. Дармовая нефть, которой снабжали остров Свободы братские руководители Венесуэлы, закончилась, Венесуэла сама погрузилась в кошмар социалистического хозяйствования и сопровождающий его голод. Нефтепродукты приходится сейчас выпрашивать у России и Алжира.

      Тенденционный бред, не более того. У нас давно иммунитет выработался
      Doliva63
  10. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 13:52
    Частная собственность на средства производства - капец социализму.
    Doliva63
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