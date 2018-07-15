Кубинские коммунисты признают в новой Конституции частную собственность?

Новоизбранный президент Кубы Мигель Диас Канель рядом с Раулем Кастро.

Принятая ещё во время прихода к власти Фиделя Кастро Конституция, созданная во многом по образцу советского законодательства ещё хрущёвского и брежневского времени, признаёт только государственную и личную собственность, а также собственность совместного владения. Не так давно в неё были добавлены статьи о праве на кооперативную собственность и о праве на фермерское владение.Курс экономических реформ, который медленно проводился Раулем Кастро с 2010 года, был направлен на то, чтобы "сделать кубинский вариант развития социализма более устойчивым, стимулировать развитие экономики". Это привело к массовому уходу жителей в мелкие предприятия сферы обслуживания (ресторанчики, парикмахерские, мелкую лавочную торговлю и пр.), которых так нехватало на Кубе.Однако на этом кубинские власти не остановились, особенно после перехода власти из рук братьев Кастро к впервые избранному президенту Мигелю Диасу Канелю. В субботу, 14 июля 2018 года, официальна газета Коммунистической партии Кубы "Гранма" (названная так в честь яхты, с которой высадилась первая группа "барбудос" во главе с братьями Кастро) опубликовала краткий обзор готовящейся новой Конституции, в которой имеется уже 224 весьма расширенных статьи против всего 137, прописанных в ней ранее.И, главное, по заверению редакции "Гранмы", как сообщает наш гаванский корреспондент, это то, что новый верховный закон Кубы провозглашает рыночную свободу и признаёт частную собственность.Несмотря на то, что новая Конституция подтверждает, что сохраняется центральное планирование в экономике Кубы, а государственное производство будет оставаться главным экономическим фактором, появится защита как начинающих предпринимателей Кубинской республики, так и иностранных инвесторов в её экономику.Как заявил эксперт по кубинским делам и сотрудник "Вашингтонского центра демократии в Северной и Южной Америки" Луис-Карлос Батиста (кстати, дальний родственник бывшего президента Кубы, свергнутого "движением 26 июля"), "признание частной собственности не означает, что коммунистическое правительство хочет предоставить большую роль частному бизнесу, и что господство коммунистчиеской партии остаётся ещё подавляющим во всех сферах общественной жизни на Кубе, но шаг сделан в общем-то в верном направлении".По сообщению "Гранмы", правительственная комиссия по пересмотру Конституции (которую возглавляет 87-летний Рауль Кастро, остающийся ещё главой Коммунистической партии Кубы) представит на следующей неделе свой законопроект Национальному Собранию, а далее, в случае одобрения, этот документ будет вынесен на общенародный референдум, который пройдёт в течении ближайших несколькоих месяцев.