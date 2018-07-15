15:03 15 июля
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Польские СМИ о "наследии" Мацеревича: Мы не перевооружаемся, а тратим деньги на чиновников

В среде польских военных экспертов обратили внимание то, что в последнее время наметился существенный крен финансирования Минобороны отнюдь не в сторону модернизации и перевооружения. В издании Rzeczpospolita вышел материал Збигнева Лентовича, в котором тот говорит о росте расходов на оборону в Польше, добавляя, что расходы главным образом растут на содержание самого аппарата Минобороны.

В газете говорится, что военные расходы Польши в ближайшее время могут достигнуть значения в 100 млрд злотых (около 27 млрд долларов) в год. Отмечено, что за столь стремительный рост расходов партнёры по НАТО одобряют польское руководство. Но при этом в самой Польше не принято обращать внимание на то, куда конкретно уходит существенная доля выделяемых из бюджета средств.
По словам автора статьи в польской прессе, в последнее время на этот вопрос внимание обратили в штаб-квартире НАТО.

Из материала:

В текущем году военные расходы составят 41 млрд злотых (около 11 млрд долларов, - прим. «Военного обозрения»). Однако бюджет министерства обороны связан с финансовым креном, который уже привёл к исчерпанию средств, направленных на техническую модернизацию, то есть на новое вооружение и оборудование. При этом растут расходы, направленные на нужды и содержание самой структуры.


Обращается внимание на то, что некоторые чиновники Минобороны Польши были вынуждены покинуть ведомство в связи со скандалами о срыве планов по реализации государственного оборонного заказа.

Из статьи в Rzeczpospolita:
После многих лет интенсивных инвестиций в НАТО, направленных на подготовку польской инфраструктуры для принятия военной помощи, активность на строительных площадках в нашей стране ослабевает. Также сложно определить, на какой стадии находятся последние проекты Программы инвестиций в НАТО в области безопасности.


Польские СМИ о "наследии" Мацеревича: Мы не перевооружаемся, а тратим деньги на чиновников


Всё чаще в польской прессе в качестве главного виновника такой ситуации называют Антони Мацеревича, ранее возглавлявшего оборонное ведомство страны.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/macierewiczantoni
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Комментарии 28

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  1. Vard Сегодня, 13:17
    Эти которые командиры прекрасно понимают что Россия на них не нападёт... потому и ведут себя так...
    Vard
    1. Logall (Александр) Сегодня, 13:24
      Извиняюсь, что не по теме, но: Сердюков с Васильевой поженились! Офигеть!
      https://m.kp.ru/daily/26855.5/3897419/?from=smi2
      Logall
      1. VovanFalcon (Владимир) Сегодня, 13:29
        Горе мне горе....такую женщину проморгал))))))
        VovanFalcon
        1. ПалБор (Павел) Сегодня, 14:02
          Цитата: VovanFalcon
          Горе мне горе....такую женщину проморгал))))))

          И Колинда занята. recourse
          ПалБор
      2. Trek Сегодня, 13:33
        Цитата: Logall
        Извиняюсь, что не по теме, но: Сердюков с Васильевой поженились! Офигеть!

        Уважение Серьдюкову не бросил бабу судимую ..Хоть и воры оба ,но все же не сбежали в лондон !!
        Trek
        1. Logall (Александр) Сегодня, 13:43
          Цитата: Trek
          все же не сбежали в лондон !!

          Так им в России лучше будет. Васильева - двоюродная сестра Медведевой (жена ДАМ). Вот почему Сердюкова амнистировали, а Васильева так толком и не сидела... Это вообще бы всё спустили если бы не общественный резонанс. А прошло время и обычный обыватель и не вспомнит этих фамилий... Можно и узаконить их "воровские" отношения.
          А мы тут поляков обсуждаем, мол Мацеревич плохой... А у самих такое в оборонке на тормозах спустили.
          Logall
        2. barclay (Андрей) Сегодня, 13:46
          Видимо, их многое связало. Они люди "талантливые" в плане делать деньги. Друг без друга, видимо, тяжело. А если про Лондон, то еще не вечер. Да и по нынешним временам не обязательно именно Лондон.
          barclay
        3. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 14:33
          Trek, дорогой... Если бы Сердюков не был бы так уверен в том, что все эти судилища его и Васильевой закончатся пустым пшиком и им реально грозит большой срок с конфискацией имущества, то рванул бы он в Лондон, ни секунды не задумываясь... Вера в порядочность жулика - это большая глупость....
          Грэг Миллер
          1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 14:59
            Цитата: Грэг Миллер
            то рванул бы он в Лондон

            В Лондоне хорошо-о! "Честно" заработанные денежки в неприкосновенности, здоровый воздух, здоровая пища, безопасные душевые. Эх, разлюли малина!
            Васян1971
        4. Васян1971 (Василий) Сегодня, 15:00
          Цитата: Trek
          Уважение Серьдюкову не бросил бабу судимую

          Попробовал бы бросить, не известно, что бы всплыло...
          Васян1971
      3. cariperpaint Сегодня, 13:38
        Офигеть что мужик на женщине женился??? Да уж... Такая редкость в нашей жизни...
        cariperpaint
        1. Vard Сегодня, 13:46
          Прикол не в том что Сердюков с Васильевой воры... прикол в том что весёлую жизнь им обоим устроил отец Юлии Сердюковой, второй жены Сердюкова, Виктор Зубков, бывший председатель правительства РФ. А так всем было это всё до фонаря...
          Vard
          1. Logall (Александр) Сегодня, 13:50
            И, чтобы дополнить, повторюсь:
            Цитата: Vard
            Васильева - двоюродная сестра Медведевой (жена ДАМ). Вот почему Сердюкова амнистировали, а Васильева так толком и не сидела... Это вообще бы всё спустили если бы не общественный резонанс.
            Logall
            1. cariperpaint Сегодня, 14:01
              Мало конечно наказали кто спорит то... Но не растреливать же
              cariperpaint
              1. Logall (Александр) Сегодня, 14:12
                Почему нет? Раз уж другие методы не действуют... Это же не булку хлеба украсть. Это ущерб государству на миллиарды, который будет восполняться за счёт налогов...
                И конфискация... Расстрелянным не законно нажитое имущество не нужно! А остальное конфискавать в счёт ущерба...
                Logall
      4. Васян1971 (Василий) Сегодня, 15:01
        Цитата: Logall
        Извиняюсь, что не по теме, но: Сердюков с Васильевой поженились! Офигеть!
        https://m.kp.ru/daily/26855.5/3897419/?from=smi2

        Flood?
        Васян1971
  2. polpot (Andru) Сегодня, 13:19
    Судьба Польши всегда зависила от договоренностей России и Германии ,не надо тратить деньги на оружие ,нам своего хватает в польском трофейном не нуждаемся .
    polpot
  3. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:28
    военные расходы Польши в ближайшее время могут достигнуть значения в 100 млрд злотых (около 27 млрд долларов) в год.

    я знаю спасение! bully " золотой поезд" откопать... wink
    Masya Masya
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 13:29
    в качестве главного виновника такой ситуации называют Антони Мацеревича
    Пока был министром и в этой должности катил бочку на Россию выдвигая сумасшедшие версии как по возможному нападению нашей страны, так и по авиакатастрофе вроде всех устраивал. А оказывается мало быть махровым русофобом, необходимо еще и о своей армии заботиться. Американцы помогут. Не зря Якуб Корейба орет благиматом, что Польша и Сша любого врага в порошок сотрут и в случае распада НАТО создадут с американцами новый еще более могучий блок.
    rotmistr60
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:45
      Цитата: rotmistr60
      Пока был министром и в этой должности катил бочку на Россию выдвигая сумасшедшие версии как по возможному нападению нашей страны, так и по авиакатастрофе вроде всех устраивал.

      приставка "экс".. wink
      Masya Masya
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:09
      Цитата: rotmistr60
      Не зря Якуб Корейба орет благиматом, что Польша и Сша любого врага в порошок сотрут.

      ой, до чего мне эта истеричка нравится laughing как истерику закатит, мне бальзам на душу laughing
      а ещё радость, он с шумерами поругался laughing навозом их поливает почём зря laughing
      LSA57
      1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 14:54
        Цитата: LSA57
        а ещё радость, он с шумерами поругался навозом их поливает почём зря

        Помирятся. Милые бранятся, только чешутся. ©О.Бузова.
        Васян1971
    3. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 14:16
      Оне и с адольф алоизычем (не к ночи помянут) тоже какой то блок мутили .Чем кончилось все знают..Карма у пшеков такая..быть обманутыми
      нафанаил
  5. Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:14
    Ничего себе?! Только Польша тратит на оборону 11 млрд. долларов в год, а предполагают аж 27 млрд. долларов в год!!!

    Опять надеются делить территорию России по всей видимости...
    Ratmir_Ryazan
  6. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 14:18
    Что- то быстро пшеки перестают восхвалять своих больных на всю голову чиновников, стоит им уйти с поста.
    СССР-1
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:23
    Люди ЖИВУТ... На "потоках", распиле и прочем...
    Горный стрелок
  8. EvilLion Сегодня, 14:47
    27 Млрд? Чисто технически на такие деньги Россия могла бы без расходов на ядерное оружие и всякую туфту вроде самолетоутопцев развернуть и поддерживать армию тысяч на 400 с 1000 танков, тремя сотнями современных истребителей, плюс флот в котором будет десяток кораблей 2-го ранга.
    EvilLion
  9. Васян1971 (Василий) Сегодня, 14:53
    " Однако бюджет министерства обороны связан с финансовым креном, который уже привёл к исчерпанию средств, направленных на техническую модернизацию, то есть на новое вооружение и оборудование. При этом растут расходы, направленные на нужды и содержание самой структуры."
    Вот и правильно. Вот и молодцы. Так держать!
    Васян1971
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