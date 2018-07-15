Польские СМИ о "наследии" Мацеревича: Мы не перевооружаемся, а тратим деньги на чиновников

В текущем году военные расходы составят 41 млрд злотых (около 11 млрд долларов, - прим. «Военного обозрения»). Однако бюджет министерства обороны связан с финансовым креном, который уже привёл к исчерпанию средств, направленных на техническую модернизацию, то есть на новое вооружение и оборудование. При этом растут расходы, направленные на нужды и содержание самой структуры.

После многих лет интенсивных инвестиций в НАТО, направленных на подготовку польской инфраструктуры для принятия военной помощи, активность на строительных площадках в нашей стране ослабевает. Также сложно определить, на какой стадии находятся последние проекты Программы инвестиций в НАТО в области безопасности.