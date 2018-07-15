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Польские СМИ о "наследии" Мацеревича: Мы не перевооружаемся, а тратим деньги на чиновников
В среде польских военных экспертов обратили внимание то, что в последнее время наметился существенный крен финансирования Минобороны отнюдь не в сторону модернизации и перевооружения. В издании Rzeczpospolita вышел материал Збигнева Лентовича, в котором тот говорит о росте расходов на оборону в Польше, добавляя, что расходы главным образом растут на содержание самого аппарата Минобороны.
В газете говорится, что военные расходы Польши в ближайшее время могут достигнуть значения в 100 млрд злотых (около 27 млрд долларов) в год. Отмечено, что за столь стремительный рост расходов партнёры по НАТО одобряют польское руководство. Но при этом в самой Польше не принято обращать внимание на то, куда конкретно уходит существенная доля выделяемых из бюджета средств.
По словам автора статьи в польской прессе, в последнее время на этот вопрос внимание обратили в штаб-квартире НАТО.
Из материала:
Обращается внимание на то, что некоторые чиновники Минобороны Польши были вынуждены покинуть ведомство в связи со скандалами о срыве планов по реализации государственного оборонного заказа.
Из статьи в Rzeczpospolita:
Всё чаще в польской прессе в качестве главного виновника такой ситуации называют Антони Мацеревича, ранее возглавлявшего оборонное ведомство страны.
В газете говорится, что военные расходы Польши в ближайшее время могут достигнуть значения в 100 млрд злотых (около 27 млрд долларов) в год. Отмечено, что за столь стремительный рост расходов партнёры по НАТО одобряют польское руководство. Но при этом в самой Польше не принято обращать внимание на то, куда конкретно уходит существенная доля выделяемых из бюджета средств.
По словам автора статьи в польской прессе, в последнее время на этот вопрос внимание обратили в штаб-квартире НАТО.
Из материала:
В текущем году военные расходы составят 41 млрд злотых (около 11 млрд долларов, - прим. «Военного обозрения»). Однако бюджет министерства обороны связан с финансовым креном, который уже привёл к исчерпанию средств, направленных на техническую модернизацию, то есть на новое вооружение и оборудование. При этом растут расходы, направленные на нужды и содержание самой структуры.
Обращается внимание на то, что некоторые чиновники Минобороны Польши были вынуждены покинуть ведомство в связи со скандалами о срыве планов по реализации государственного оборонного заказа.
Из статьи в Rzeczpospolita:
После многих лет интенсивных инвестиций в НАТО, направленных на подготовку польской инфраструктуры для принятия военной помощи, активность на строительных площадках в нашей стране ослабевает. Также сложно определить, на какой стадии находятся последние проекты Программы инвестиций в НАТО в области безопасности.
Всё чаще в польской прессе в качестве главного виновника такой ситуации называют Антони Мацеревича, ранее возглавлявшего оборонное ведомство страны.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/macierewiczantoni
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