08:37 20 июля

Как нам построить сильную экономику России. Часть 4

В предыдущих статьях цикла мы перечислили действия, благодаря которым часть проблем нашей экономики могли быть разрешены. Напомним их еще раз.

Стабильный курс рубля относительно мировых валют нам следует достигать путем фиксированного курса рубля к выбранной валюте. Не секрет, что сегодня экономика РФ сильно зависит от импорта товаров различного рода, и, увы, нет сомнений, что так будет и впредь – импортозамещение, это вне всякого сомнения, вещь архиважная и архинужная, но нужно понимать, что страна с населением менее 150 млн. человек, вынужденная к тому же производить практически весь спектр вооружений, необходимый для ее СЯС, армии, ВКС и флота, не сможет обеспечить себя всеми необходимыми товарами исключительно собственного производства. Мы будем и в дальнейшем осуществлять массовый закуп продукции иных стран, и нам не нужно этого бояться – но нам следует свести к минимуму перепады валютного курса, так как они ломают экономику предприятий, использующих импортное оборудование и комплектующие, а также крайне негативно отражаются на покупательной способности населения – что, в свою очередь, также вредно для экономического развития нашей страны.

В общем, наша ключевая задача во внешней торговле заключается вовсе не в отказе от нее, а в том, чтобы обеспечить такое развитие нашей экономики, при котором мы продавали бы иностранцам больше товаров, чем покупали у них. Это является основным условием, при котором фиксированный курс валюты будет способствовать развитию нашей экономики. Чтобы добиться этого, государство должно взять на себя управление внешнеторговым балансом – то есть в ее задачу входит не только определение фиксированного курса на ближайший год (предыдущий курс + плановая инфляция рубля), но и восстановление монополии на валютную выручку, а также использование комплексных мер поддержки собственного производителя с целью максимизации экспорта при минимизации импорта.


В одной изстатей, посвященной возможным преобразованиям экономики РФ, прозвучало интересное предложение – перевести торговлю нашими нефтепродуктами за рубли. То есть речь идет о том, чтобы заключать с иностранными покупателями контракты не в долларах или евро, а в рублях, и пусть они для оплаты контрактов покупают наши рубли за валюту.



К сожалению, подобная схема работы не принесет нам ничего, кроме убытков. Все дело в том, что существует мировой рынок нефти и газа, и цены на них устанавливаются именно в долларовом эквиваленте. Соответственно, любой покупатель, рискнувший заключить рублевый контракт, покупает «кота в мешке» - если вдруг в период действия контракта курс рубля по отношению к доллару вырастет (то есть за доллар будут давать больше рублей), то покупатель останется в выигрыше, так как, покупая рубли, он потратит меньше валюты, но если вдруг получится наоборот – он проиграет. При этом ни тот ни другой вариант для нас нехороши, но поясним это на примере.

Допустим, доллар стоит 60 руб, а мировая цена за баррель нефти составляет 50 долл., или 3 000 руб. на момент сделки. Мы заключаем контракт на поставку определенного количества нефти в течение года по 3 000 руб. за баррель. Для того чтобы покупатель смог оплатить нам эти 3 000 руб., ему нужно потратить 50 долл., купив на них рубли и заплатив эти рубли нам. Но если стоимость доллара вдруг выросла до 70 руб, то ему достаточно будет заплатить только 42,86 долл., и он окажется в выигрыше, а мы? Мы проиграли - вместо того, чтобы менять баррель нефти на 50 долл, мы будем менять ее на 42,86 долл., и в чем же тут наша выгода?

Допустим, рубль укрепился по отношению к доллару, и последний стал стоить не 60, а 50 руб. В этом случае покупателю для исполнения контракта надо будет потратить на покупку 3 000 руб. уже не 50, а 60 долларов, но зачем ему это делать, если на мировом рынке нефть стоит 50 долл. за баррель, а не 60? Он разорвет контракт, если сможет это сделать, а если не сможет, то останется недовольным сделкой и в будущем постарается приобретать нефть у кого-то другого. В общем, торговля за рубли порождает большую неопределенность и риски как для продавца, так и для покупателя. Такие риски никому не нужны и только оттолкнут от нас покупателей – они предпочтут заключать долларовые сделки с другими продавцами. Кончится это тем, что наши объемы продаж упадут – но зачем нам такое нужно? Собственно говоря, торговля нефтью и газом за рубли устраивала бы всех лишь при фиксированном курсе рубля относительно валюты, но в этом случае она не имеет смысла – продавай хоть за доллары, хоть за рубли, количество валюты, поступающей в страну, от этого не изменится.

Следующая задача – обеспечение экономики достаточной денежной массой – может быть решена путем довольно нехитрого механизма наполнения экономики деньгами, который, увы, вызвал отторжение у многих читателей ВО. Попробуем объяснить его работу еще раз.

Как мы уже говорили, простой вброс денег в экономику (например, в виде дополнительных кредитов, выдаваемых коммерческим банкам за счет эмиссии денежных средств ЦБ) приводит лишь к подстегиванию инфляции, и не помогает нам решить поставленную задачу. Это связано с тем, что подобные вливания денег всего лишь увеличивают платежеспособный спрос, но производителю значительно проще отреагировать на это увеличением цен (в чем он крайне нуждается), а вовсе не увеличением количества производимых товаров и услуг.

Нам же нужно совсем иное. Дело в том, что нехватка денег привела к тому, что наши предприятия в массе своей имеют огромные долги, мешающие нормальной хозяйственной деятельности. Схема «мне не платят покупатели и я не плачу поставщикам» давно стала естественной для наших фирм, но это, конечно, совершенно неправильно. Причем нужно понимать, что это – не вопрос бесхозяйственности или неумелости бизнеса – на рубль производимой продукции мы имеем вполовину меньше денег в экономике, чем в странах евро. Сплошь и рядом предприятия, которые ведут успешную деятельность и которые имеют прибыль «на бумаге», но тем не менее испытывают нехватку средств из-за несвоевременных оплат покупателей и, соответственно, зачастую не могут обеспечить свою производственную деятельность своевременными поставками сырья и материалов. Нехватка денежных средств ухудшает экономику предприятий, так как часто заставляет приобретать не у того, кто предлагает лучшую цену, а у того, кто может дать большую отсрочку платежа. Поэтому нам необходимо придумать такой способ введения дополнительных денег в экономику, при котором эти деньги были бы использованы на нормализацию взаиморасчетов, а на создавали дополнительный платежеспособный спрос и не раздували бы инфляцию.

Именно такой способ и предложил автор. Мы должны сперва значительно ужесточить наказания за несвоевременное гашение задолженностей и упростить процедуру взыскания денежных средств с предприятий-должников, то есть создать у предприятий осознанную потребность в необходимости своевременной оплаты собственных счетов – и лишь тогда, когда эта потребность будет для них очевидна, дать им на это деньги. При этом выдача средств, опять же, должна быть строго целевой, то есть переданные предприятию деньги должны использоваться им именно на погашение долгов перед поставщиками и подрядчиками, а не на что-то иное.

Другими словами, если мы на законодательном уровне предусмотрим ограничение по максимальной отсрочке платежа в договоре, а также предусмотрим механизм внесудебного взыскания долга (или судебного, но очень ускоренного, позволяющего взыскивать деньги за 25-30 дней после начала просрочки), но объявим при этом, что указанные изменения вступят в силу, скажем, через год – и одновременно предоставим возможность привлечь денежные ресурсы на покрытие долгов поставщикам и подрядчикам, то дело пойдет, и деньги, поступив в экономику, будут истрачены именно на нормализацию взаиморасчетов, а не на рост цен. Соответственно, мы сможем пополнить экономику деньгами, не разогнав инфляцию.

Единственный вопрос, который возникает при этом – «под каким соусом» выдать предприятиям деньги. Самый простой способ – целевые кредиты, для нас был бы чрезвычайно удобен, потому что банки давно уже и весьма неплохо отработали процедуры контроля за целевым расходованием средств, выдаваемых по кредитам. Но увы, этот метод нам не подойдет, потому что сегодня большинство предприятий и так закредитованы по самое не балуйся и никаких новых кредитов взять просто не смогут, а их потребуется много.

Отсюда рождается идея кредитной амнистии – то есть нам необходимо выдавать кредиты не дополнительно к тем, которые уже набрало предприятие, а вместо них, то есть - замещая их. То есть при выдаче целевого кредита банку следует «простить» предприятию существующую задолженность на ту же сумму. В результате достигается баланс интересов – поясним это на простом примере:

1) Центральный Банк (ЦБ) эмитирует 1 млн. руб. Появляются новые деньги, которые нужно направить в экономику;

2) Некое предприятие желает получить кредит в 1 млн. руб. на то, чтобы расплатиться со своими просроченными обязательствами перед поставщиками и подрядчиками. Но оно уже имеет кредит в 1 млн. руб., взятый у банка и не может взять больше;

3) ЦБ безвозмездно передает банку 1 млн руб., а банк «прощает» предприятию задолженность по кредиту на 1 млн руб. Таким образом, получается, что банк не теряет ничего – у него был актив в виде обязательства предприятия на 1 млн. руб., а теперь он замещен деньгами в сумме 1 млн. руб.;

4) Банк выдает кредит 1 млн. руб. предприятию на оплату его обязательств и контролирует исполнение платежей.

В результате мы достигаем поставленной цели – эмитировав 1 млн. руб., мы ввели их в экономику таким образом, чтобы они уменьшили просроченную задолженность предприятия, а показатели прочих участников действия не изменились - банк не получил сверхприбыли, так как на полученную от ЦБ сумму вынужден был "простить" долги предприятия, а предприятие, в итоге, как имело задолженность перед банком в 1 млн руб, так и продолжает ее иметь. Денег у предприятия не добавилось тоже, поскольку выданный ему миллион ушел в погашение его долгов, но зато количество этих самых долгов снизилось.

И тут у многих читателей возникло подозрение, что что-то в этой схеме нечисто. Ведь если бы все работало так, как изложено выше, то получается, что государство, периодически проводя кредитные амнистии, имеет возможность «за просто так» регулярно погашать обязательства предприятий, устраивая им "райскую жизнь на земле" – но так же не бывает! Ведь все знают, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке.

Все верно, но нельзя забывать, что подобная схема является не средством вспомоществования предприятиям, а способом пополнения денежных средств в экономике (хотя это, само собой, поможет бизнесу). У нас недостаточно денег в обороте, как мы уже говорили ранее, по количеству денежной массы на рубль ВВП мы проигрываем странам еврозоны вдвое. За недостаток денег «расплачиваются» наши предприятия – им не хватает средств на осуществление деятельности, и они в долгах как в шелках. Соответственно, увеличив денежную массу примерно вдвое, мы в значительной мере решим проблемы неплатежей, и действительно облегчим положение предприятий - это вполне позитивно. Однако если мы и после этого продолжим устраивать эмиссии и кредитные амнистии по предложенной схеме, то количество денежной массы превысит производство продуктов и услуг – и тогда мы вместо пользы начнем приносить вред, потому что своими действиями мы будем разгонять инфляцию. Иными словами, предложенный метод будет работать только до тех пор, пока мы не восстановим нормальное соотношение денег в обращении к производимому товару, а затем его использование станет невозможным.

Интересно, что нормализация взаиморасчетов между предприятиями станет весьма серьезным фактором, тормозящим инфляцию. Дело в том, что сегодня предприятия, понимая, что денег за поставленную продукцию они будут ждать очень долго, завышают цены. Отсрочка платежа, по сути, является формой кредитования того, кому она предоставляется, ну а кредит – штука платная, поэтому продавец завышает цену – он как бы закладывает в нее не только нормальную прибыль компании, но еще и некоторый процент за пользование его средствами. Соответственно, при нормализации расчетов предприятие сможет либо уменьшить цену за свои товары, либо же, продавая за ту же цену, извлекать большую прибыль – что опять же, будет хорошо для бизнеса, но и для конечного покупателя тоже, потому что имея такую прибыль производитель может и подождать с повышением цен.

Фиксированный курс рубля также приведет к снижению инфляции. Ведь наши курсовые рывки являются одним из сильнейших стимуляторов ее роста – как только рубль в очередной раз «просаживается» вниз, импортные комплектующие становятся дороже в рублевом эквиваленте, соответственно, себестоимость продукции с такими комплектующим растет и, рано или поздно, приводит к необходимости повышения цены на нее.

Все это важно, но само по себе инфляцию не победит. Для того чтобы ввести инфляцию в приемлемые для нас рамки (то есть среднеевропейские 1-2%), нам понадобится кардинальное снижение банковских процентных ставок по кредитам – хотя бы до 3-4%. Сделать это можно только в том случае, если будет снижена ключевая ставка Центробанка (а также ставка рефинансирования) до 1-1,5% максимум. Автор настоящей статьи не видит ни одной «непобедимой» причины, по которой это не может быть сделано, хотя не исключено, что это потребует существенного изменения организационной структуры, условий работы и задач Центрального Банка РФ.

Фиксированный курс рубля, пополнение денежной массы и низкие проценты по кредиту – вот три кита, на которых базируются низкий уровень инфляции, но к ним потребуется и четвертый – это профессиональная работа антимонопольного комитета, предотвращающая необоснованные подъемы цен на продукцию естественных монополий (таких, например, как электроэнергия, понятно, что если некий город получает электричество от ГЭС, то выбора, у кого ее покупать, у него нет), а также картельных сговоров (с целью, например, подъема внутренних цен на бензин).

Итак, мы разобрали пути достижения четырех целей из озвученных нами пяти. Осталась только поддержка отечественного производителя – но это настолько объемная тема, что ей следует посвятить отдельную статью.

Продолжение следует...
Автор: Андрей из Челябинска


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Комментарии 22

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  1. Vard Сегодня, 06:11
    Реально... Объявить войну у
    Сингапуру и тут же сдаться...
    Vard
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:37
      Как нам построить сильную экономику России ?
      с Силуановым и еже с ним ? ответ-никак....
      андрей юрьевич
      1. проходящий (Андрей) Сегодня, 08:12
        с Силуановым и еже с ним ? ответ-никак....

        Эмоционально ,для девочка комментирует.
        Для секты "свидетелей хорошей жизни при путине"
        Она не говорит только одного,а это всплывет-правительство до конца будет биться за повышение пв и ндс т.к деньги про.с.ны и сп.с.ны. И либо повышать,либо признать,что денег нет
        проходящий
  2. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 06:38
    Почему то автор упорно не хочет замечать. Что не отданный банкам кредит - это денежная масса внутри экономики, которая не была из нее изъята, банками. И вот теперь после этого если мы ещё простим ему не отданный кредит и ещё выдадим новый(а значит в экономике произойдет по сути допэмиссия). То это будет просто увеличением денежной массы на величину прощенных кредитов(и повторно выданных кредитов), а дармовые кредиты нужны всем,увеличение денежной массы будет колосальным, отсюда возьмётся и колоссальная инфляция. Надо понимать что если кто то не может отдать банку кредит, это не значит что эти деньги исчезли. В экономике они остались, просто этих денег нет у непосредственного банковского должника. У его контрагентов на которых он эти кредитные деньги потратил, или у их контрагентов они все таки уже есть и они вращаются дефакто в экономике. Надо понимать что неспроста во всех развитых странах сильно развит очень гибкий институт банкротства, и понимать что это не просто так случилось Тут уже не так важно кого вы накачаете деньгами. Банковский сектор или реальный. Все равно эмиссия произошла и эти деньги пойдут в оборот.
    Vladimirovich_4
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 07:02
      Цитата: Vladimirovich_4
      Что не отданный банкам кредит - это денежная масса внутри экономики, которая не была из нее изъята, банками.

      Это не денежная масса, это обязательство.
      Цитата: Vladimirovich_4
      И вот теперь после этого если мы ещё простим ему не отданный кредит и ещё выдадим новый(а значит в экономике произойдет по сути допэмиссия)

      что нам и нужно
      Цитата: Vladimirovich_4
      То это будет просто увеличением денежной массы на величину прощенных кредитов(и повторно выданных кредитов)

      Совершенно верно, мы к этому и стремимся
      Цитата: Vladimirovich_4
      увеличение денежной массы будет колосальным, отсюда возьмётся и колоссальная инфляция.

      Как раз предлагаемый механизм позволяет ее избежать. То есть мы эмитируем деньги в экономику практически безинфляционно
      Цитата: Vladimirovich_4
      Все равно эмиссия произошла и эти деньги пойдут в оборот.

      Так это нам и надо:)))) У нас на рубль произведенного товара 42 копейки денежной массы в обороте. В странах евро на один евро произведенной продукции 0,84 евро денежной массы в обороте. У нас искусственно ограничена денежная масса, нам банально не хватает денег на обеспечение товарообмена. Именно поэтому нам и нужна эмиссия и увеличение денежной массы, весь вопрос в том, как вложить ее в экономику не разгоняя инфляцию. Я и предложил этот механизм
      Андрей из Челябинска
      1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 07:14
        Безинфляционная эмиссия. Это конечно весело. Но это возможно только при более высокой скорости эмиссии воспроизводства товаров(востребованного расширенного воспроизводства)
        Вообще зачем вы этот сложный велосипед изобрели. Проще ключевую ставку понизить и перекредитовать невозвратные кредиты возвратными(существуют даже отрицательные ставки в мире, где вам платят за кредит, а не вы банку). Но тут других проблем милион вылезет. Но это хотя бы проверенный работающий способ(правда иногда он гробит экономику тоже)
        Vladimirovich_4
        1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 07:29
          Цитата: Vladimirovich_4
          Безинфляционная эмиссия. Это конечно весело. Но это возможно только при более высокой скорости эмиссии воспроизводства товаров(востребованного расширенного воспроизводства)

          Нет, и я объяснил это в статье.
          Инфляция возникает при росте платежеспособного спроса. Если же вынудить участников рынка использовать дополнительные деньги не на приобретение, а на гашение старых долгов, то такого спроса практически не возникает
          Цитата: Vladimirovich_4
          Проще ключевую ставку понизить и перекредитовать невозвратные кредиты возвратными

          И ничего не будет - как было денег в экономике, так и осталось. А нам надо наращивать денежную массу
          Андрей из Челябинска
          1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 07:39
            Цитата: Андрей из Челябинска

            Инфляция возникает при росте платежеспособного спроса. Если же вынудить участников рынка использовать дополнительные деньги не на приобретение, а на гашение старых долгов, то такого спроса практически не возникает

            Вы всерьёз думаете что если даже круглые должники погасят свои долги перед кредиторами, то не произойдет увеличение платежеспосбного спроса (хотя бы у тех же кредиторов, но как правило он произойдет даже у расплатившегося должника)?

            Цитата: Андрей из Челябинска
            Цитата: Vladimirovich_4
            Проще ключевую ставку понизить и перекредитовать невозвратные кредиты возвратными

            И ничего не будет - как было денег в экономике, так и осталось. А нам надо наращивать денежную массу


            Ну а тут по моему на лицо непонимание механизма рефинансирование кредитов да и вообще монетарной политики.

            Вообще для интереса надо бы представить где и когда подобные операции проделывались и с какими нюансами. У нас и так свой особый путь. Тут он будет просто нереально особым. Лично мне бы не хотелось такое пробовать.
            Vladimirovich_4
            1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 07:44
              Цитата: Vladimirovich_4
              Вы всерьёз думаете что если даже круглые должники погасят свои долги перед кредиторами, то не произойдет увеличение платежеспосбного спроса

              При параллельном ужесточении взысканий просроченных долгов - не произойдет, потому что ЭТОТ механизм и съест платежеспособный спрос:)))
              Цитата: Vladimirovich_4
              Ну а тут по моему на лицо непонимание механизма рефинансирование кредитов да и вообще монетарной политики.

              У меня есть отличное понимание и того и другого, как и то, что существующие методы монетарной политики нам не помогут - мы сами себя загнали в совершенно антинаучную (с т.зрения экономики и монетаризма) ситуацию из которой в рамках классического монетаризма выхода нет. Соответственно, предлагается выход за его рамками, хотя и с учетом теории экономики
              Андрей из Челябинска
      2. Комментарий был удален.
      3. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 07:18
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Цитата: Vladimirovich_4
        Что не отданный банкам кредит - это денежная масса внутри экономики, которая не была из нее изъята, банками.

        Это не денежная масса, это обязательство.

        Это вы про что вообще? Какое обязательство если вы всем все простили? А банку дали денег чтобы он не умер.
        Цитата: Андрей из Челябинска

        Цитата: Vladimirovich_4
        Все равно эмиссия произошла и эти деньги пойдут в оборот.

        Так это нам и надо:)))) У нас на рубль произведенного товара 42 копейки денежной массы в обороте. В странах евро на один евро произведенной продукции 0,84 евро денежной массы в обороте. У нас искусственно ограничена денежная масса, нам банально не хватает денег на обеспечение товарообмена. Именно поэтому нам и нужна эмиссия и увеличение денежной массы, весь вопрос в том, как вложить ее в экономику не разгоняя инфляцию. Я и предложил этот механизм

        Именно так и мы добились снижения инфляции. Нашу экономику нет смысла сравнивать с европейской. Нет институтов. Высоченные риски. Поэтому у нас и не так как у них. Идем особым путем.
        Vladimirovich_4
        1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 07:41
          Цитата: Vladimirovich_4
          Именно так и мы добились снижения инфляции. Нашу экономику нет смысла сравнивать с европейской. Нет институтов. Высоченные риски.

          Общие слова... И ноль конкретики.
          Нет никаких мифических институтов, и экономику очень даже есть смысл сравнивать - мы с ней конкурируем, если что.
          Цитата: Vladimirovich_4
          Поэтому у нас и не так как у них

          Не поэтому, а по глупости власть предержащих, неспособных выстроить адекватную финансовую систему.
          Цитата: Vladimirovich_4
          Это вы про что вообще? Какое обязательство если вы всем все простили? А банку дали денег чтобы он не умер.

          Это я про то, что Вы совершенно не восприняли то, что написано в статье. Мы дали предприятию деньги, для того чтобы оно могло рассчитаться по просроченным долгам, но соответственно уменьшив ему при этом обязательства перед банком (которые, несмотря на выдачу доп кредита остается тем самым неизменным) и тем самым наполняем экономику деньгами, не увеличивая массу обязательств предприятий перед банком
          Андрей из Челябинска
          1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 07:46
            Цитата: Андрей из Челябинска

            Нет никаких мифических институтов, и экономику очень даже есть смысл сравнивать - мы с ней конкурируем, если что.

            Мифические институты. А нас то дураков учат как выяснилось не тому. А это все и не нужно. И пацаны на западе и не знают, что они там фигней занимаются.
            Ну ладно, понятно. Спасибо за информацию.
            Vladimirovich_4
            1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 07:53
              Цитата: Vladimirovich_4
              И пацаны на западе и не знают, что они там фигней занимаются.

              Пацаны на западе фигней не занимаются - поэтому у них денежная масса М2 составляет 0,84 евро на 1 евро производимого товара. Они, пацаны западные, свою экономику деньгами обеспечили - их денежная масса позволяет осуществлять нормальный товарообмен. Они молодцы, и им таких методов не надо - зачем?
              Наша денежная масса вдвое меньше. Поэтому у нас не может быть нормального товарообмена по образцу того, что есть у западных пацанов. И если мы хотим с ними конкурировать, то нам нужно как-то добавить еще столько же денежной массы, сколько в обороте сейчас, но не разогнав при этом инфляцию
              Конечно, есть другой путь - мы уже и так 18 лет давим свою экономику, не даем ей развиваться, и можем делать это и дальше со словами "Высокие риски... Нет институтов... правильные западные пацаны..."
              Но можем взять, и привести, наконец, экономику в порядок. Используя при этом средства, которые не применялись никем ранее, и не удивляясь этому, потому что мы умудрились засунуть свою голову так глубоко в... одно темное место, как никто из западных пацанов не делал. Стало быть им ее оттуда доставать, в отличие от нас, не надо.
              Цитата: Vladimirovich_4
              Ну ладно, понятно.

              Сожалею, но - очень сомневаюсь в этом
              Андрей из Челябинска
          2. тасха Сегодня, 08:02
            Мы дали предприятию деньги, для того чтобы оно могло рассчитаться по просроченным долгам


            Как интересно. Вот, например, вы должны мне 1000 рублей. У меня в тетрадке записано. Приходит Павел и даёт мне эту тысячу, за вас, чтобы я запись в тетрадке зачеркнул, отдал эту тысячу снова вам и снова сделал запись в тетрадке... В итоге у меня опять нет денег, есть запись в тетрадке.... А проценты мои где? laughing

            Может, я ничего вычеркивать не буду, денег вам тоже давать не буду, а на эту тысячу куплю доллары, чтобы заработать на курсах? wink
            тасха
            1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 08:05
              Цитата: тасха
              А проценты мои где?

              Если Вы давали мне 1000 руб под процент, то у нас ничего не поменялось:))) В какой-то момент Вы мне одновременно списали 1000 руб долга, выдали 1000 руб займа и снова вписали 1000 руб долга - все это произошло одновременно, так что процент как начислялся, так и начисляется, а я как был должен Вам 1000 + % так и остался laughing
              Андрей из Челябинска
              1. тасха Сегодня, 08:13
                Давайте я лучше вам 800 рублей отдам, а 200 заберу в счет набежавших процентов... Потому что пока я от вас ждал денег, набежали проценты моим кредиторам\вкладчикам...

                Пусть у вас Павел купит танки на 1300 рублей, чтобы вы мне 1200 отдали и вам ещё 100 осталось на напитки. Пятница же... А Павел эти танки продаст кому-нибудь за границу или в кладовке спрячет....
                тасха
                1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 08:20
                  Цитата: тасха
                  Давайте я лучше вам 800 рублей отдам, а 200 заберу в счет набежавших процентов...

                  Я думаю, торг здесь неуместен! laughing
                  Андрей из Челябинска
            2. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 08:07
              Цитата: тасха
              Может, я ничего вычеркивать не буду, денег вам тоже давать не буду, а на эту тысячу куплю доллары, чтобы заработать на курсах?

              У государства задача другая
              Андрей из Челябинска
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:16
    а в том, чтобы обеспечить такое развитие нашей экономики, при котором мы продавали бы иностранцам больше товаров, чем покупали у них.
    ...Т.е. выйти на уровень Китая...?
    parusnik
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 08:18
      Цитата: parusnik
      ...Т.е. выйти на уровень Китая...?

      В Китае в 2017 г салдо внешнеторгового баланса было отрицательным:)
      Андрей из Челябинска
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:23
        А я не про сальдо в 2017...продали меньше в 2017 и что?...Общая картина, Китай основной поставщик ширпотреба.. во всем мире...Как России, плетью ,обух перешибить.. обеспечить такое развитие нашей экономики, при котором мы продавали бы иностранцам больше товаров, чем покупали у них...Пока у Китая покупаем больше товаров, чем продаем...так в качестве примера..
        parusnik
  4. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 08:17
    Резюмирую(понимаю что автор сейчас начнет писать что да ты не понял все не так, я ведь про совсем другое, тут вообще такая вещь простая и хитрая до сих пор никто этого не сделал, а мы сделав все отремонтируем хорошо и правильно в экономике)
    Все равно по факту. За всей этой кредитной схемой. Стоит простая старая добрая идея "если кому то на что то не хватает денег - то надо их напечатать и дать им их" Тогда всем хватит денег и станет хорошо все расплатятся со всеми и заживут припеваючи без непосильных долгов. Вообщем проблема в том что мало у нас денег в экономике(поэтому собственно их и не хватает). Напечатаем грамотно раздадим и проблема решена. Ура товарищи, дамы и господа. Ну впрочем это все нормально. Плюрализм вообщем то это хорошо(по крайней мере так говорят).
    Vladimirovich_4
Картина дня