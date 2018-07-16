Подводные бойцы дуче. От морских диверсий до карательных рейдов на суше

Начало Второй мировой войны Италия встретила с очень сильным подразделением подводных диверсантов. После того, как итальянские боевые пловцы успешно атаковали Суда, командование ВМС Италии приняло решение организовать рейд на Мальту. В то время остров Мальта, принадлежавший Британии, был главным форпостом Лондона в Средиземноморье. Именно обладание Мальтой позволяло британскому флоту держать под контролем основные судоходные пути из Италии и Южной Франции в Тунис и Алжир. Эти пути играли особенно важную роль в контексте разворачивавшихся боев в Северной Африке, где британские войска сражались с итальянскими, а затем и германскими войсками.Но Мальта представляла для Рима не только военный интерес. Господствующая идеология, провозглашавшая необходимость возрождения Римской империи, рассматривала Мальту как законную часть итальянского государства. Остров должен был стать итальянским, но эта цель была практически недостижимой, учитывая серьезное силовое превосходство Великобритании над Италией. Поэтому Италия решила заручиться поддержкой Германии. Был разработан секретный план операции «Геркулес», после чего начались регулярные налеты немецкой и итальянской авиации как на сам остров, так и на следовавшие к нему британские морские конвои. Одновременно командование итальянских ВМС приняло решение организовать подводную диверсионную операцию для ослабления британского флота, базировавшегося у побережья Мальты.Разработка подводной операции началась в апреле 1941 года. В поддержку операции очень активно выступал сам Тезео Тезеи – знаковая фигура для итальянских подводных диверсантов, один из разработчиков управляемых торпед и создателей флотилии подводных диверсантов. Руководить операцией должен был командир 10-й флотилии MAS капитан 2 ранга Витторио Моккагатта (на фото), а майор-инженер Тезео Тезеи вызвался принять в этом рейде личное участие. Более того, он настоял на том, чтобы в рейде использовались не только катера МТМ, но и управляемые торпеды. Командование флотом, беспокоясь о безопасности конструктора, пыталось отговорить его от участия в операции, тем более, что на недавнем медицинском обследовании Тезеи был признан временно негодным к подводному плаванию из-за порока сердца. Но Тезеи, обладавший очень твердым характером и слывший горячим патриотом фашистской Италии, был непреклонен – он требовал личного участия в операции и командованию пришлось с ним согласиться.Группе подводных пловцов предстояло проникнуть на специальных катерах в бухту Марса-Машет, затем взорвать мост Сант-Эльмо и организовать диверсии против британских подводных и надводных кораблей, находившихся в бухте. Вечером 25 июля 1941 года отряд подводных диверсантов под командованием Моккагатта вышел из базы в Аугуста, что на острове Сицилия, и направился в сторону Мальты. В отряд входили посыльное судно «Диана», 9 взрывающихся катеров МТМ, находившихся на борту судна, специальный моторный катер MTL, предназначенный для перевозки управляемых торпед «Майале», два моторных катера и торпедный катер. Когда отряд приблизился к Мальте на 20 миль, в воду спустили все 9 катеров МТМ. Однако один из катеров тут же затонул, поэтому к острову направились всего 8 катеров.Чтобы отвлечь внимание британской береговой охраны, итальянская авиация трижды бомбила базу Ла-Валетта.Около 3:00 ночи, оказавшись вблизи моста Сант-Эльмо, Тезео Тезеи и пловец Коста спустили на воду управляемые торпеды «Майале» и собирались уничтожить сети заграждения. Однако пловцы тут же обнаружили, что торпеда Коста имеет проблемы с двигателем. Поскольку взрыватели на катерах должны были сработать в конкретное время, Тезеи и его напарник Педретти (на фото) на торпеде направились к заграждению. После того, как пловцы взорвали бы заграждение, должны были последовать в бухту и взрывающиеся катера. Подобравшись к мосту, Тезеи посмотрел на часы и увидел, что уже 4:30 минут – время, установленное для прохода катеров. Времени раздумывать не было, иначе сорвалась бы атака.Тезеи поставил взрыватель на ноль. Спустя мгновение прозвучал взрыв. В это же время группа из катеров МТМ направилась в сторону бухты, но поскольку моряки не были уверены в том, что заграждение удалось уничтожить, к нему направили один из катеров МТМ, на котором находился Карабелли, у которого уже не оставалось времени спастись. Прогремел взрыв. Береговая охрана британской базы сразу же включила осветительные прожекторы, после чего приближавшаяся к бухте группа итальянских катеров была обнаружена. Британцы начали обстреливать катера из пулеметов, одновременно в воздух были подняты дежурные истребители с базы британской авиации. Моряки на оставшихся катерах приняли решение поворачивать назад, но были замечены британской авиацией. В результате 11 итальянским пловцам все же удалось перебраться на торпедный катер.Британцы, обследовавшие район моста, вскоре выловили окровавленную кислородную маску с кусками мяса. Это было все, что осталось от прославленного боевого пловца Тезео Тезеи. Атака на Мальту стала первым серьезным поражением 10-й флотилии MAS. Потери итальянских боевых пловцов составили 15 человек убитыми и 18 человек попавшими в плен к британцам. Кроме того, итальянцы потеряли 2 моторных катера, 8 взрывающихся катеров, катер MTL и 2 управляемые торпеды, а также 2 истребителя авиаподдержки, сбитых британцами. Среди погибших были прославленный майор Тезео Тезеи, его напарник второй капрал Педретти, командир надводного отряда капитан 3 ранга Джорджио Джоббе, начальник медслужбы капитан Бруно Фалькомата и сам командир 10-й флотилии капитан 2 ранга Витторио Моккагатта. В честь погибших героев подводный отряд 10-й флотилии MAS получил имя Тезео Тезеи, а надводный отряд флотилии – имя Витторио Моккагатта.Неудача при атаке на Мальту была лишь первой в череде дальнейших поражений Италии на Средиземном море. Обстановка складывалась для итальянского флота очень плохо. Поэтому уже в октябре 1941 г. командование флотом решило вновь направить 10-ю флотилию MAS, немного оправившуюся после июльского фиаско, против британской военной базы. На этот раз целью была выбрана египетская Александрия. Операция была назначена на декабрь 1941 года.3 декабря 1941 г. итальянская подводная лодка «Шире» вышла из базы в Ла-Специи. На борту лодки находились три управляемые торпеды «Майале». Командиром операции был назначен капитан 2-го ранга князь Валерио Юнио Боргезе. В Эгейском море подводная лодка подобрала шестерых боевых пловцов, которым предстояло управлять торпедами. Это были лейтенант Луиджи Дюран де ла Пенне, Эмилио Бьянки, Винченцо Мартеллотта, Марио Марино, Антонио Марчелья и Спартако Шерга.19 декабря 1941 года лодка «Шире» на глубине 15 метров выпустила три управляемые торпеды с экипажами по два боевых пловца на каждой торпеде. До гавани Александрии оставалось чуть больше двух километров. В этот раз боевым пловцам удалось незамеченными пробраться в гавань. Однако без проблем не обошлось и в этот раз. У торпеды, которой управляли Эмилио Бьянки и Луиджи де ла Пенне, вышел из строя двигатель. Бьянки стал терять сознание и был вынужден всплыть для того, чтобы запастись кислородом.Де ла Пенне (на фото) вручную направил торпеду к линейному кораблю «Valiant».Ему удалось установить магнитную мину прямо под корпус линкора, но как только де ла Пенне и Бьянки всплыли на поверхность, их обнаружили британские моряки и подняли на борт заминированного линкора. Де ла Пенне и Бьянки посадили в трюм корабля. Когда до взрыва оставалось 15 минут, де ла Пенне позвал капитана линкора Чарльза Моргана и сообщил ему о том, что корабль заминирован. Однако о подробностях минирования итальянский офицер не сообщил. Вскоре на линкоре прогремел взрыв, причем сами итальянцы не пострадали.Антонио Марчелья и Спартако Шерга тем временем заминировали линейный корабль «Queen Elizabeth», а в 4:30 успешно покинули александрийскую гавань. Винченцо Мартеллотта и Марио Марино искали британский авианосец, но так и не обнаружили его, поскольку он чуть раньше покинул гавань и ушел в море. Поэтому боевые пловцы установили мину на норвежском танкере «Сагона», после чего покинули территорию гавани. Около 6 часов утра прогремели взрывы. Линкор «Valiant» был выведен из строя на 6 месяцев, «Queen Elizabeth» - на 9 месяцев, а танкер «Сагона» был разорван на две части и затонул. На линкоре «Queen Elizabeth» погибли 8 британских моряков. Что касается боевых пловцов, то все они попали в плен – де ла Пенне и Бьянки сразу при всплытии, а Марчелья, Шерга, Марино и Мартеллотта были арестованы местной полицией при попытке покинуть гавань и переданы британцами.Несмотря на пленение самих пловцов, итальянцы в этот раз смогли блестяще отыграться за поражение при атаке на Мальту. Порт Александрия считался одной из ключевых баз британского флота. Итальянским пловцам удалось вывести из строя британские линкоры, а поскольку тремя неделями ранее немецкая подлодка торпедировала британский линкор HMS Barham, в Восточном Средиземноморье итальянский флот занял приоритетные позиции. Весной 1942 г. итальянские корабли полностью уничтожили британский конвой, следовавший на Мальту, а летом 1942 г. второй британский конвой также был уничтожен немецкими подводными лодками и авиацией. В самой Италии блестящая атака на Александрию была воспринята как национальная победа. Князь Боргезе и ряд боевых пловцов получили высшую военную награду – медаль «За доблесть».В июне 1942 г. итальянские диверсанты участвовали в операции против советской военно-морской базы в Севастополе, поразив транспортное судно, две подводные лодки и малый корабль, а в июне-сентябре 1942 г. предприняли две атаки на порт Гибралтар, где также повредили несколько британских кораблей.В конце 1942 г. итальянские пловцы провели еще одну очень успешную операцию – рейд на Алжир. В порту Алжира в это время находилось большое количество грузовых и транспортных судов, принадлежавших союзникам. 4 декабря 1942 года с военно-морской базы в Ла-Специи вышла итальянская сверхмалая подводная лодка «Амбра», на борту которой находились 3 управляемые торпеды и 10 диверсантов. К вечеру 10 декабря подводная лодка подошла к порту Алжира на глубине 18 метров. В 23:45 боевые пловцы и управляемые торпеды оставили лодку. Командир экипажа «Амбре» до 3:00 ждал возвращения пловцов, но, не дождавшись, покинул район порта и двинулся в сторону Ла-Специи.Тем временем, пловцы смогли успешно справиться со своими задачами. В 5:00 на нескольких кораблях прогремели взрывы. Британское судно «Ocean Vanquisher» и норвежское «Berta» затонули, «Empire Centaur» и «Armatan» получили серьезные повреждения, а американский десантный корабль «LSM-59» был выброшен на берег. Правда, все 16 итальянских боевых пловцов и диверсантов, участвовавших в минировании кораблей, попали в плен.Следует отметить, что кроме 10-й флотилии MAS, в 1941-1942 гг. были созданы XII-я эскадра торпедных катеров, действовавшая на Ладожском озере и участвовавшая в блокаде Ленинграда, и IV-я эскадра торпедных катеров, базировавшаяся в оккупированном германскими и итальянскими войсками Крыму. Продолжались атаки и в Средиземном море, а в начале 1943 г. флотилия всерьез рассматривала план организации диверсий в Нью-Йорке.Однако после того, как в 1943 г. пал режим Муссолини, активность 10-й флотилии MAS на море резко снизилась, а затем и вообще прекратилась. Но убежденный фашист Боргезе не собирался, в отличие от многих других итальянских офицеров, переходить на сторону союзников. Он присягнул на верность прогитлеровской Итальянской социальной республике, а его примеру последовала вся флотилия MAS. В это же время резко изменился и ее профиль деятельности. Вынужденная действовать на суше, флотилия превратилась в карательно-полицейское подразделение, участвовавшее в антипартизанских операциях. На счету флотилии казнь 68 гражданских лиц в городе Масса, убийства мирных жителей в Удине, казнь 12 мирных жителей в Борто Тичино, казнь 5 мелких преступников в Кастелетто Тичино. Перед концом войны бывшие подводные диверсанты участвовали в операциях против югославских партизан в районе итало-югославской границы.Конечно, антипартизанскими операциями и казнями мирных жителей героические боевые пловцы, которые не могли не вызывать восхищения своей подготовкой и отвагой, сильно себя дискредитировали. Именно в это время князь Валерио Юнио Боргезе и «наработал» срок, который ему дали после победы за участие в военных преступлениях. Бывший командир флотилии был схвачен партизанами и передан командованию союзных войск. Валерио Боргезе приговорили к 12 годам заключения, однако в тюрьме он провел всего около четырех лет и в 1949 году вышел на свободу. Политическая ситуация в мире к этому времени серьезно изменилась, вчерашний союзник СССР стал рассматриваться США и Великобританией как главный противник. Боевой опыт подводных диверсантов мог пригодиться уже для новых целей. В 1952 г. подразделение итальянских боевых пловцов было возрождено под названием COMSUBIN в составе ВМС Италии, которым предстояло играть важную роль в планах НАТО в Средиземноморском регионе.После войны Валерио Юнио Боргезе стал активно участвовать в итальянской политике, сблизившись с крайне правыми кругами Италии, мечтавшими о возрождении фашизма. Одновременно он, хотя уже и не находился официально на военной службе, продолжил прежнюю деятельность диверсанта, только уже работавшего на крайне правые круги и спецслужбы. Именно его людей подозревали в причастности к подрыву советского линкора «Новороссийск» в 1955 году, но это уже другая история.Продолжение следует...