15:04 15 июля
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ВСУ и СБУ предприняли попытку разоружить правосеков: кровавый исход операции

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Командование ДНР публикует сводку за минувшие сутки о ситуации вдоль линия соприкосновения. Отмечено, что украинская сторона снова нарушила договорённости в рамках так называемого «хлебного перемирия». Отмечено, что 92-я и 93-я омб ВСУ под командование В.Кокорева и В.Клочкова обстреляли населённые пункты Докучаевск и Васильевка. При этом помимо обычного стрелкового оружия использовались гранатомёты.

В материале штаба ДНР говорится о том, что украинская сторона испытывает проблемы с поставками качественных пайков к местам дислокации у линии соприкосновения. Отмечено, что к выявлению фактов «потери» продовольствия на складах ВСУ подключились сотрудники службы безопасности Украины. В частности, проверки идут в 28-й отдельной механизированной бригаде.

В сводке говорится о боестолкновении, которое произошло между членами нацбата «Правый сектор» (*запрещён в РФ) и военнослужащими ВСУ. В сообщении заявлено, что правосеки активизировались, так как ВСУ и СБУ предприняли попытки их разоружить.


Из сводки:
Зафиксирован факт подрыва автомобиля «Урал» 23-го батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады на управляемом фугасе, заложенном на пути его следования диверсантами из ДУК «Правый Сектор»*. В результате подрыва спецназ ВСУ, направлявшийся на операцию по разоружению националистического подразделения, понес потери: трое погибших и шестеро раненых.


Отмечается, что к линии соприкосновения подтянули недавно сформированную 4-й танковую бригаду ВСУ, что свидетельствует о готовности к продолжению агрессивной политики в отношении ЛДНР.

ВСУ и СБУ предприняли попытку разоружить правосеков: кровавый исход операции


А это видео сводки от официального представителя УНМ ДНР капитана Даниила Безсонова от 14 июля:



Использованы фотографии: https://vk.com/unmdnr

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Комментарии 10

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  1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 14:41 Новый
    В сводке говорится о боестолкновении, которое произошло между членами нацбата «Правый сектор» (*запрещён в РФ) и военнослужащими ВСУ. В сообщении заявлено, что правосеки активизировались, так как ВСУ и СБУ предприняли попытки их разоружить.

    вот и ладненько... пусть перегрызут друг друга...
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    Masya Masya
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 14:44 Новый
      Гуляй поле во всей красе.
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      cniza
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 14:46 Новый
        Анархия- мать порядка....
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        Masya Masya
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 14:48 Новый
          Свадьба в Малиновке 21 - го века , ничего не меняется.
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          cniza
          1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 14:50 Новый
            история делает крюк...
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            Masya Masya
          2. volodya (владимир) Сегодня, 14:55 Новый
            Власти Украины сами развели эту бадягу, сами их вооружили, теперь трудно с этими бандитами справится! Да вряд ли они и справляется то будут!Кому война-кому мать родна!
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            volodya
  2. собаковод Сегодня, 14:43 Новый
    Говорят, крысы в замкнутом пространстве начинают пожирать друг друга.Про крыс не знаю, но вот на Украине "крысы" давно уже друг друга "жрут".
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    собаковод
  3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 14:44 Новый
    ...правосеки активизировались, так как ВСУ и СБУ предприняли попытки их разоружить...

    Дать вурдалакам в руки оружие и попытаться эти железки отобрать.
    Эти кровопийцы уже почувствовали вкус человечины.
    ...на управляемом фугасе, заложенном на пути его следования диверсантами из ДУК «Правый Сектор»...

    О как!!!
    Вроде "побратымами" были, а теперь "диверсантами" кличут.
    Эти мерзавцы ещё проявят свою суть, кровью умоются все рядом находящиеся: и "побратымы" и гражданские.
    Осиновый кол им и их кураторам negative
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    Андрей К
  4. Jerk Сегодня, 14:49 Новый
    Как обычно - "хирои" кормят невмиРАКОВ.
    Энергичней, товарищи, энергичней! Перемочите друг друга, авось останутся только те, кого лечить еще не поздно
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    Jerk
  5. Васян1971 (Василий) Сегодня, 14:50 Новый
    " ВСУ и СБУ предприняли попытку разоружить правосеков: кровавый исход операции..."
    Ничего более результативного чем "ночь длинных ножей" не придумано до сих пор. Тамплиеры подтвердят, если что...
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    Васян1971
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