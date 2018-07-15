" ВСУ и СБУ предприняли попытку разоружить правосеков: кровавый исход операции..."

Зафиксирован факт подрыва автомобиля «Урал» 23-го батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады на управляемом фугасе, заложенном на пути его следования диверсантами из ДУК «Правый Сектор»*. В результате подрыва спецназ ВСУ, направлявшийся на операцию по разоружению националистического подразделения, понес потери: трое погибших и шестеро раненых.

Командование ДНР публикует сводку за минувшие сутки о ситуации вдоль линия соприкосновения. Отмечено, что украинская сторона снова нарушила договорённости в рамках так называемого «хлебного перемирия». Отмечено, что 92-я и 93-я омб ВСУ под командование В.Кокорева и В.Клочкова обстреляли населённые пункты Докучаевск и Васильевка. При этом помимо обычного стрелкового оружия использовались гранатомёты.В материале штаба ДНР говорится о том, что украинская сторона испытывает проблемы с поставками качественных пайков к местам дислокации у линии соприкосновения. Отмечено, что к выявлению фактов «потери» продовольствия на складах ВСУ подключились сотрудники службы безопасности Украины. В частности, проверки идут в 28-й отдельной механизированной бригаде.В сводке говорится о боестолкновении, которое произошло между членами нацбата «Правый сектор» (*запрещён в РФ) и военнослужащими ВСУ. В сообщении заявлено, что правосеки активизировались, так как ВСУ и СБУ предприняли попытки их разоружить.Из сводки:Отмечается, что к линии соприкосновения подтянули недавно сформированную 4-й танковую бригаду ВСУ, что свидетельствует о готовности к продолжению агрессивной политики в отношении ЛДНР.А это видео сводки от официального представителя УНМ ДНР капитана Даниила Безсонова от 14 июля: