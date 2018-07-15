Минпросвет и юнармейцы поддержали уволенную учительницу. Скандал с заметкой о патриотизме

Минпросвещения Российской Федерации разделяет позицию Юнармии и выступает за объективное оценивание работы педагогов, неизменное уважение к их труду и опыту. Надеемся, что ситуация будет разрешена и никаких преград к продолжению педагогической деятельности Светланы Борисовны создано не будет.

Она 35 лет отдала школе, вырастила тысячи детей настоящими патриотами. «ЮНАРМИЯ» возмущена тем, что мурманских школьников лишают наставничества заслуженного педагога по какому-то надуманному предлогу. Мы выражаем всецелую поддержку Светлане Борисовне и хотим предложить ей совместную работу по патриотическому воспитанию молодежи региона, в том числе, в деле награждения мурманских школьников за лучшие общественно-патриотические молодёжные проекты.