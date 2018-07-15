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Минпросвет и юнармейцы поддержали уволенную учительницу. Скандал с заметкой о патриотизме
Министерство просвещения РФ отреагировало на скандальную историю, произошедшую в Мурманске. Речь идёт о ситуации, которую в социальных сетях описали бывшие учащиеся одной из местных школ. О ситуации рассказало издание «Невские новости». Суть вот в чём:
Учитель истории гимназии №3, завуч по воспитательной работе Светлана Корнаухова неожиданно попала под сокращение. Отмечается, что сокращение это связано с её комментарием, оставленным в социальной сети. Светлана Корнаухова прокомментировала фото, на которой представителей движения «Юнармия» награждают за патриотическую работу. Учитель отметила, что местная администрация почему-то не отмечает заслуги обычных школьников в этой сфере, хотя многие занимаются патриотическими вопросами из года в год.
В газете заявлено, что именно этот комментарий и стал поводом к увольнению учителя истории мурманской школы.
Тот самый комментарий:
Реакция министерства просвещения на этот инцидент:
О какой позиции Юнармии идёт речь?
На официальной странице движения ВКонтакте отмечается, что там с удивлением узнали об этой неприятной истории и отмечают, что Светлана Корнаухова права, а потому её необходимо восстановить в должности.
Из материала:
Бывшие учащиеся Светланы Корнауховой решили обратиться к главе администрации Мурманска А.И.Сысоеву с просьбой разобраться в ситуации. Нынешние учащиеся Светланы Корнауховой также активно выступают за то, чтобы её дали возможность работать в гимназии.
Учитель истории гимназии №3, завуч по воспитательной работе Светлана Корнаухова неожиданно попала под сокращение. Отмечается, что сокращение это связано с её комментарием, оставленным в социальной сети. Светлана Корнаухова прокомментировала фото, на которой представителей движения «Юнармия» награждают за патриотическую работу. Учитель отметила, что местная администрация почему-то не отмечает заслуги обычных школьников в этой сфере, хотя многие занимаются патриотическими вопросами из года в год.
В газете заявлено, что именно этот комментарий и стал поводом к увольнению учителя истории мурманской школы.
Тот самый комментарий:
Реакция министерства просвещения на этот инцидент:
Минпросвещения Российской Федерации разделяет позицию Юнармии и выступает за объективное оценивание работы педагогов, неизменное уважение к их труду и опыту. Надеемся, что ситуация будет разрешена и никаких преград к продолжению педагогической деятельности Светланы Борисовны создано не будет.
О какой позиции Юнармии идёт речь?
На официальной странице движения ВКонтакте отмечается, что там с удивлением узнали об этой неприятной истории и отмечают, что Светлана Корнаухова права, а потому её необходимо восстановить в должности.
Из материала:
Она 35 лет отдала школе, вырастила тысячи детей настоящими патриотами. «ЮНАРМИЯ» возмущена тем, что мурманских школьников лишают наставничества заслуженного педагога по какому-то надуманному предлогу. Мы выражаем всецелую поддержку Светлане Борисовне и хотим предложить ей совместную работу по патриотическому воспитанию молодежи региона, в том числе, в деле награждения мурманских школьников за лучшие общественно-патриотические молодёжные проекты.
Бывшие учащиеся Светланы Корнауховой решили обратиться к главе администрации Мурманска А.И.Сысоеву с просьбой разобраться в ситуации. Нынешние учащиеся Светланы Корнауховой также активно выступают за то, чтобы её дали возможность работать в гимназии.
Использованы фотографии: https://vk.com/wall5127321_1969
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