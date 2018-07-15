18:26 15 июля
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Минпросвет и юнармейцы поддержали уволенную учительницу. Скандал с заметкой о патриотизме

Министерство просвещения РФ отреагировало на скандальную историю, произошедшую в Мурманске. Речь идёт о ситуации, которую в социальных сетях описали бывшие учащиеся одной из местных школ. О ситуации рассказало издание «Невские новости». Суть вот в чём:
Учитель истории гимназии №3, завуч по воспитательной работе Светлана Корнаухова неожиданно попала под сокращение. Отмечается, что сокращение это связано с её комментарием, оставленным в социальной сети. Светлана Корнаухова прокомментировала фото, на которой представителей движения «Юнармия» награждают за патриотическую работу. Учитель отметила, что местная администрация почему-то не отмечает заслуги обычных школьников в этой сфере, хотя многие занимаются патриотическими вопросами из года в год.

Минпросвет и юнармейцы поддержали уволенную учительницу. Скандал с заметкой о патриотизме


В газете заявлено, что именно этот комментарий и стал поводом к увольнению учителя истории мурманской школы.


Тот самый комментарий:


Реакция министерства просвещения на этот инцидент:
Минпросвещения Российской Федерации разделяет позицию Юнармии и выступает за объективное оценивание работы педагогов, неизменное уважение к их труду и опыту. Надеемся, что ситуация будет разрешена и никаких преград к продолжению педагогической деятельности Светланы Борисовны создано не будет.


О какой позиции Юнармии идёт речь?

На официальной странице движения ВКонтакте отмечается, что там с удивлением узнали об этой неприятной истории и отмечают, что Светлана Корнаухова права, а потому её необходимо восстановить в должности.

Из материала:
Она 35 лет отдала школе, вырастила тысячи детей настоящими патриотами. «ЮНАРМИЯ» возмущена тем, что мурманских школьников лишают наставничества заслуженного педагога по какому-то надуманному предлогу. Мы выражаем всецелую поддержку Светлане Борисовне и хотим предложить ей совместную работу по патриотическому воспитанию молодежи региона, в том числе, в деле награждения мурманских школьников за лучшие общественно-патриотические молодёжные проекты.


Бывшие учащиеся Светланы Корнауховой решили обратиться к главе администрации Мурманска А.И.Сысоеву с просьбой разобраться в ситуации. Нынешние учащиеся Светланы Корнауховой также активно выступают за то, чтобы её дали возможность работать в гимназии.

Использованы фотографии: https://vk.com/wall5127321_1969
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Комментарии 52

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:36
    Заставь дурака Богу молиться он себе башку расшибёт.Было есть и будет.Это я , про этот шлак чиновьичий .Причём спорим что "Единороссы"К бабке не ходи.
    На официальной странице движения ВКонтакте отмечается, что там с удивлением узнали об этой неприятной истории и отмечают, что Светлана Корнаухова права, а потому её необходимо восстановить в должности.
    А это новое поколение.Люди растут. Именно люди. Респект ребятам hi .Люди из них получатся а не шлак тупой .
    Наблюдатель2014
    1. Logall (Александр) Сегодня, 15:38
      Сергей, hi ,
      Цитата: Наблюдатель2014
      Причём спорим что "Единороссы"К бабке не ходи.

      Вот тебе и кумовство в чистом виде! Их покритиковали, а они воспользовавшись тем же кумовством, избавились от оппонента. Другим в "назидание"...
      Logall
      1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 15:41
        И такое повсеместно.Не только у нас в Мурманской области.Друг писал что деревенского учителя ,его родственника,позволившего себе одеть футболку ЛДПР ,пригрозили уволить.Так как директор и все завучи Единоросы.
        Magic Archer
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:15
          Цитата: Magic Archer
          Друг писал что деревенского учителя ,его родственника,позволившего себе одеть футболку ЛДПР ,пригрозили уволить.

          А при Сталине просто расстреляли. Вы же хотите жить при Сталине,времена возвращаются -поздравляю.
          Александр романов
          1. kotvov (владимир) Сегодня, 17:22
            тебя бы отправили тайгу тяпать.не надо хрень нести,господин романов.
            kotvov
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:25
              Цитата: kotvov
              тебя бы отправили тайгу тяпать.не надо хрень нести,господин романов.

              А при Сталине не расстреливали да? В лагеря не ссылали? Или при Сталине оппозиция была?
              Один из нас точно хрень пишет
              Александр романов
              1. MstislavHrabr Сегодня, 17:58
                При Сталине расстреляли бы тех кто, всерьез, предложил бы повысить пенсионный возраст...
                MstislavHrabr
          2. Ясен Пинь (Роман) Сегодня, 17:47
            Романов, тебя бы первого расстреляли...
            Ясен Пинь
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:52
              Цитата: Ясен Пинь

              Романов, тебя бы первого расстреляли

              Большевики бы да. Но вы не у власти и больше никогда не будете. А мы вас расстреливать не станем. Мы своих братьев не расстреливаем,только за то,что они других взглядов.\
              Охрененная между нами разница да wink
              Александр романов
          3. Ясен Пинь (Роман) Сегодня, 17:51
            Как профашисткосионитского деятеля..
            Ясен Пинь
        2. Роялист (Святослав) Сегодня, 16:23
          У нас в школе поумнее: руководство в ЕР, но это абсолютно не мешает учителям праздновать 7 ноября или 1 мая.
          Но тут ещё вот в чем дело: согласно закону о Просвещении, нельзя подчеркивать свои политические пристрастия, а иначе будет КЕРДЫК. Для примера:учитель фанат Московского Динамо, а вы ученикам нравится Спартак. Помните какие бывали батали у них?
          Просвещение, Спорт и Медецина тут НЕЛЬЗЯ акцентировать политические пристрастия. А иначе начнется " веселуха"
          Роялист
        3. красноярск Сегодня, 16:55
          Цитата: Magic Archer
          И такое повсеместно.Не только у нас в Мурманской области.Друг писал что деревенского учителя ,его родственника,позволившего себе одеть футболку ЛДПР ,пригрозили уволить.Так как директор и все завучи Единоросы.

          Простите, что-то я не понял, а Единоросы, что, официальные противники ЛДНР?
          красноярск
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:07
            Цитата: красноярск
            Простите, что-то я не понял, а Единоросы, что, официальные противники ЛДНР?

            ЛДНР и ЛДПР есть разница?
            Александр романов
            1. красноярск Сегодня, 17:13
              Цитата: Александр романов
              Цитата: красноярск
              Простите, что-то я не понял, а Единоросы, что, официальные противники ЛДНР?

              ЛДНР и ЛДПР есть разница?

              Простите мне мою невнимательность. Теперь все стало на свои места. Хотя, если честно, мое негативное отношение к Жириновскому имеет под собой веские основания.
              красноярск
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:14
                Цитата: красноярск
                Хотя, если честно, мое негативное отношение к Жириновскому имеет под собой веские основания.

                Да мне на Жирика тоже ,как то покласть
                Александр романов
      2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:52
        Logall Александр hi
        а они воспользовавшись тем же кумовством, избавились от оппонента. Другим в "назидание"...
        Саня подожди.Скоро новая серия цирка начнётся.Выборы в Думу.Вот это паноптикум будет. laughingКстати о птичках, с удивлением обнаружил что при действительно большой явке на выборы редко кто из тех с кем говорю голосовал за Путина feel Нас обманывали?Или народу просто стало стыдно признаться что голосовали за Путина ?recourse
        Наблюдатель2014
        1. Арберес Сегодня, 16:19
          Цитата: Наблюдатель2014
          Или народу просто стало стыдно признаться что голосовали за Путина ?


          Есть еще один фактор-очень слабая конкуренция.
          Ну не за Собчак же в самом деле. Грудинин? Если бы его пораньше начали раскручивать и не вылили много компромата...а Титов, что? Вообще из себя ничего не представляет.
          Ну, как то так примерно. hi
          Арберес
          1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:34
            Арберес hi
            Есть еще один фактор-очень слабая конкуренция.
            В том весь и прикол заключается.Вот всё что вы описали так и есть.И что Александр Романов hi
            А при Сталине просто расстреляли....
            И это правда.Что есть то есть.Так как же быть? Может Власти стоит осознать самой что нужна здоровая конкуренция во власти.Иначе это страшное слово революция.Никому в России это и даром не нужно.Кроме вражин. Значит нужно искать и находить способы уживаться.в одной стране.Начать хотя бы с этого .Я за этого Путина
            Наблюдатель2014
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:40
              Цитата: Наблюдатель2014
              Может Власти стоит осознать самой что нужна здоровая конкуренция во власти

              А я бы вообще партии отменил,от них она грызня в народе
              Александр романов
              1. Арберес Сегодня, 16:48
                Монархию предлагаешь?
                Арберес
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:55
                  Цитата: Арберес
                  Монархию предлагаешь?

                  Лучше Монархия,чем госдумовский бред. Моя бы воля ,я бы их всех на Магадан переселил,пусть там заседания проводят .
                  И Едросов и КПРФ с ЛДПР.
                  Александр романов
                  1. Арберес Сегодня, 17:00
                    Сурово, брат!
                    Саша, я все таки считаю, что должна быть здоровая конкуренция во власти.
                    Не надо дикое количество партий в ГД-это изначально-абсурд.
                    Две партии и пусть конкурируют и пасут друг-дружку.
                    Арберес
                    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:03
                      Цитата: Арберес
                      Саша, я все таки считаю, что должна быть здоровая конкуренция во власти.

                      Да не будет никакои конкуренции. После того,как к выборам допустили Собчак,говорить вообще не о чем. Лучше бы выборов вообще не было,чем с такими персонажами
                      Цитата: Арберес
                      Две партии и пусть конкурируют и пасут друг-дружку.

                      Как в США?
                      Александр романов
                      1. Арберес Сегодня, 17:10
                        Я говорю о здоровой и полноценной конкуренции. Когда она появится - одному Богу известно.
                        Двухпартийная система.
                        В британии тоже такая. Да наверное не только в названных нами странах.
                        Ща залезу в дебри инета и поинтересуюсь (самому интересно стало).
                        Арберес
                    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:12
                      Цитата: Арберес
                      Двухпартийная система.

                      Ну а смысл,те же дармоеды будут много обещать. А народ на саитах друг в руга плевать.
                      Александр романов
                      1. Арберес Сегодня, 17:28
                        Ну сам же знаешь по мировой истории к чему может привести отсутствие конкуренции во власти.
                        Китай (после тщательного исследования развала СССР) разработал механизм по смене властной верхушки в стране (не смотря ни на какие заслуги) проходит десять лет и на пенсию, НО товарищ Си Дзиньпин продавил себе еще один срок -это факт и чем все дальше кончится еще неизвестно. Прецедент на лицо, как говорится.
                        Да, а двухпартийных систем почти что нет! Штаты и бриты. what
                        Арберес
            2. Арберес Сегодня, 16:42
              Цитата: Наблюдатель2014
              Может Власти стоит осознать самой что нужна здоровая конкуренция во власти

              Хотелось бы! А солнцеликому теперь что, он последний срок мотает. Скорее всего приемника вытащит?
              Вот как за два года до следующих президентских выборов начнут очень часто показывать какую ни то особу(приближенную к императору)-значит он наш следующий президент.
              Арберес
              1. Арберес Сегодня, 17:32
                НУ ЧЕ! ФУТБОЛ СМОТРИМ? Я за Хорватов-Французы уже были когда то.
                ОЛЕ,ОЛЕ.ОЛЕ!
                Арберес
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:39
                  Цитата: Арберес
                  НУ ЧЕ! ФУТБОЛ СМОТРИМ? Я за Хорватов-Французы уже были когда то.
                  ОЛЕ,ОЛЕ.ОЛЕ!

                  Я бы за французов был,но там негров много,придется за Хорватов laughing
                  Александр романов
        2. красноярск Сегодня, 17:04
          [quote=Наблюдатель2014]Logall Александр hi [quote]. laughingКстати о птичках, с удивлением обнаружил что при действительно большой явке на выборы редко кто из тех с кем говорю голосовал за Путина feelrecourse:[/quote]
          Ничего удивительного. В нашей "сказочной" стране я это наблюдаю после каждых выборов начиная от референдума 01.12.91г. После любых выборов спустя с пол-года у кого ни спроси, всяк отвечает: - " Ну что ты, я за этого тра-та-та-та не голосовал!" Редко кто признается - "А я ему так верил (а)! А он, оказывается ...."
          красноярск
      3. Alber (Альберт) Сегодня, 16:34
        Цитата: Logall
        Сергей, hi ,
        Цитата: Наблюдатель2014
        Причём спорим что "Единороссы"К бабке не ходи.

        Вот тебе и кумовство в чистом виде! Их покритиковали, а они воспользовавшись тем же кумовством, избавились от оппонента. Другим в "назидание"...


        "Свобода слова, гласность" в нанешнем виде...
        Alber
    2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 15:57
      "ЮнАрмия" - инициатива из верхов, как почти забытая "Зарница". А далее всё соответственно, кого награждать, как не членов "ЮнАрмии" ! Чинушам спустили разнарядку, они и исполняют. Лишних наград там не прописано, независимо от заслуг и подвигов !
      А уж как обидно школьникам, реально занимающимся этими вопросами в школе ! Сам был в подобной ситуации, до сих пор помню и всё ещё обидно !
      Starover_Z
    3. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 16:42
      Показуха везде, порой кажется что сюжеты по ТВ "Россия" не имеют ничего общего со страной Россия (((, сплошное вранье и оболванивание лже-журналистами . Грустно (((((((((.
      предки с Дона
  2. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 15:37
    "Форму купили, медальки дали"...
    Сам пробовал, в самом начале, сына в Юнармию записать... Сначала, " записи" нет, а потом уже набрали... Недавно, показывали кто там, кадеты из корпуса им." Андрея Первозванного"... Им то зачем, у них и так хватает?? request
    LiSiCyn
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:32
      Да Вы поймите, раньше дворянских деток в гвардейские полки записывали, детей купцов, мещан туда не брали..Сейчас Юнармия, для избранных...
      parusnik
  3. Vard Сегодня, 15:45
    Что тут скажешь... нормальная реакция чиновников на раздражающий фактор... Иначе они не могут... однако...
    Vard
  4. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 15:51
    "Плохих людей меньше, но они лучше организованы", - и это правда.
    Радует, что и хорошие тоже умеют организоваться, чтобы дать отпор, в данном случае "зазвездившемуся" чиновнику, решившему показательно наказать посмевшего критиковать.
    Rostislav
  5. кобальт (Максим) Сегодня, 15:58
    Еще бы пинка под мягкое место дать тому чинуше, что уволил учительницу, вот это было бы справедливо, самого на улицу.
    кобальт
  6. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:07
    Вот, опять мы вынуждены делать комментарии по "рваной" и явно не полной информации. Пусть, наградили грамотами (не деньгами) каких то ребят, а каких то нет, по тупоголовому принятию решения какого то чиновника. Купить ещё полсотни грамот (стоят копейки) и выдать их кому надо. И причем здесь из за этого увольнение и вмешательство аж самого Министерства просвещения РФ? И учителя с таким стажем понять можно, нервы на пределе (у самого жена такая).
    Теренин
  7. михаил3 (Михаил) Сегодня, 16:07
    Посягнула на СВЯТОЕ! На право Вышней Администрации раздавать награды кому сия Вышняя Администрация считает нужным! Странно, что не посадили за вандализм и людоедство.
    Вопрос поощрений, это то, что составляет основу чиновничьей власти и престижа. Даже намек на несправедливость их решений вызывает острейшую, до паники, чиновничью реакцию. Так как начни копать поощрения - найдешь такого, что головы посыплются градом. Сочувствую хорошему человеку, но ее зажрут, без вариантов, клочки по заулочкам разлетятся.
    михаил3
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:16
      На счет наград и поощрений. У нас на работе поощряют не тех, кто деньги экономит, зарабатывает , а те кто этого не делает, просто за то что люди хорошие...
      parusnik
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:09
    Вот так.Чуть-чуть не согласен с генеральной линией партии и просьба на выход.Это в советское время подобными "диссидентами" занимались КГБ, прокуратура, суд..Сейчас упростили.Есть такая партия
    parusnik
    1. AUL (Александр) Сегодня, 16:18
      Цитата: parusnik
      Вот так.Чуть-чуть не согласен с генеральной линией партии и просьба на выход.Это в советское время подобными "диссидентами" занимались КГБ, прокуратура, суд..Сейчас упростили.Есть такая партия

      good drinks hi
      AUL
      1. Арберес Сегодня, 16:46
        Мне плакатик тоже очень понравился. yes drinks
        Парнокопытные рулят!
        Арберес
  9. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 16:16
    Складывается ощущение, что мы живём в какой то НАРНИИ, а не в России! fool
    Сидор Лютый
  10. sir_obs (Борис) Сегодня, 16:37
    На фото в красно-голубом как раз она. Человек отдал всю свою жизнь школе, детей и семьи у нее нет, пожтому школа это и есть ее семья. Она сосвоими учениками сделала больше, чем все остальные вместе взятые, да и собственно совершенно права. Чиновничий аппарат замечает только то в чем сам может отметиться и попиариться.
    sir_obs
  11. rocket757 (Виктор) Сегодня, 16:37
    Если в защиту учительницы пошли ИСКРЕННЕ, я просто рад, думаю у страны есть шанс на возрождение!
    Будем стараться, будем учить, помогать подрастающему поколения стать настоящими людьми!
    rocket757
  12. Роялист (Святослав) Сегодня, 16:42
    Цитата: Starover_Z
    "ЮнАрмия" - инициатива из верхов, как почти забытая "Зарница". А далее всё соответственно, кого награждать, как не членов "ЮнАрмии" ! Чинушам спустили разнарядку, они и исполняют. Лишних наград там не прописано, независимо от заслуг и подвигов !
    А уж как обидно школьникам, реально занимающимся этими вопросами в школе ! Сам был в подобной ситуации, до сих пор помню и всё ещё обидно !

    Как говорил ВВ:" застав *урака богу молиться он и расшибет", а чиновники на местах всегда такие крендели выписывают,что не в какие ворота. Для примера:1) колбаса"Докторская" её сразу назвали:" Сталинская",но потом доперли Сталина на колбасу? 2) предлагалось именем Сталина назвать Москву. Об этом, где-то мелькала информация
    Роялист
  13. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:52
    "прогиб" не засчитан!
    И слава Богу! Но, к сожалению, это скорее, исключение из правил(
    Мы вступили в эпоху "всеобщего одобрямс" И как, у нас ,водится: всегда найдутся слишком ретивые держиморды(
    Сибирский цирюльник
  14. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:18
    Всё это идет еще с давних советских времен. Всегда тyпoвaaтые детишки партноменклатуры встраивались в команды по всяким школьным олимпиадам. Сам в пионерском возрасте ездил с гастролями оркестра народных инструментов от Дворца Пионеров по области. И всегда с нами был сынок секретаря обкома, который нам пюпитры расставлял, но в списках был полноправным участником оркестра, все грамоты исправно получал.
    Piramidon
  15. 16112014nk (Николай) Сегодня, 17:30
    Кто то,и наверняка из едросов, решил забежать впереди паровоза ! Но как будто ошиблись.
    16112014nk
  16. NKVD (Игорь) Сегодня, 17:45
    У нас складывается ситуация аналогичная Украине, когда за критику власти сразу пришивают экстремист, террорист и т.д. Свежий пример критика пенсионной реформы Саратовским депутатом. А ведь правду сказал.
    NKVD
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