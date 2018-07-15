Британский дипломат - Скотланд-Ярду: Хватит смешить мир бредовыми историями с "Новичком"

Известный в Британии политик Крейг Мюррей, с 2002 по 2004 годы работавший послом Великобритании в Узбекистане, в своем блоге «разложил по полочкам» «дело Скрипалей», разбив тем самым «неопровержимые» для британских властей доводы по инциденту, произошедшему в Солсбери. По мнению Мюррея, это «самая смехотворная» теория заговора, направленная исключительно против России.В частности, политик отметил, что по «делу Скрипалей» британские спецслужбы были единственным источником, на который ссылался официальный Лондон. Именно британская разведка утверждала, что только Россия обладает нервно-паралитическим газом под названием «Новичок» и специально обученными людьми, способными его правильно использовать. Но ведь именно секретные службы Британии утверждали тоже самое и в отношении программы оружия массового уничтожения, которую якобы разрабатывал Саддам Хусейн. Как все мы прекрасно помним, эта информация, в конечном итоге, оказалось ложью. Являются ли доводы британской разведки правдивыми?В своем блоге Мюррей также отмечает, что если Россия, как утверждает Лондон, в течение десятилетий разрабатывала программу по производству и хранению нервно-паралитического оружия, почему же тогда Британия столько времени «молчаливо стояла в стороне» и не заявляла об этом? По словам британского политика, в своё время Россия разработала специальное учебное пособие по использованию «Новичка» в военных целях, и одна из его копий есть, кстати, в коллекции британских спецслужб. Но даже если предположить, что в России шла активная деятельность по подготовке агентов для работы с «Новичком», то тогда почему эти агенты не довели своё дело до логического завершения?Есть у Мюррея и сомнения по поводу цели нападения. По мнению политика, Сергей Скрипаль был «двойным агентом среднего ранга», выпущенным из тюрьмы в России восемь лет назад. Если бы российские спецслужбы хотели его ликвидировать, то это произошло именно в то время, - продолжает свои рассуждения Мюррей.Вызывает недоумение у британского политика и тот факт, что в официальных средствах массовой информации Британии активно навязывалась мысль о том, что именно Россия создала «Новичок». Это продолжалось и тогда, когда сам «Портон-Даун» не смог подтвердить эту информацию. Причем, никто не вспоминает о том, что в разработке нервно-паралитического газа принимали участие и ученые из бывших республик Советского Союза, таких как Украина, Грузия, Армения. Само же химическое оружие создавалось в узбекском городе Нукус, и именно США вывели из строя объект, где проводилась разработка химоружия, и вывезли всё необходимое оборудование. Таким образом, в число подозреваемых в отравлении Скрипалей попадают десятки государств, где может производиться «Новичок», - подводит итог Крейг Мюррей.Британский политик уверен, что Россия не могла быть заинтересована в отравлении Скрипаля. Он также убежден, что инцидент со Скрипалями нацелен исключительно на то, чтобы «обвинить и дискредитировать Россию».