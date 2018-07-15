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Британский дипломат - Скотланд-Ярду: Хватит смешить мир бредовыми историями с "Новичком"
Известный в Британии политик Крейг Мюррей, с 2002 по 2004 годы работавший послом Великобритании в Узбекистане, в своем блоге «разложил по полочкам» «дело Скрипалей», разбив тем самым «неопровержимые» для британских властей доводы по инциденту, произошедшему в Солсбери. По мнению Мюррея, это «самая смехотворная» теория заговора, направленная исключительно против России.
В частности, политик отметил, что по «делу Скрипалей» британские спецслужбы были единственным источником, на который ссылался официальный Лондон. Именно британская разведка утверждала, что только Россия обладает нервно-паралитическим газом под названием «Новичок» и специально обученными людьми, способными его правильно использовать. Но ведь именно секретные службы Британии утверждали тоже самое и в отношении программы оружия массового уничтожения, которую якобы разрабатывал Саддам Хусейн. Как все мы прекрасно помним, эта информация, в конечном итоге, оказалось ложью. Являются ли доводы британской разведки правдивыми?
В своем блоге Мюррей также отмечает, что если Россия, как утверждает Лондон, в течение десятилетий разрабатывала программу по производству и хранению нервно-паралитического оружия, почему же тогда Британия столько времени «молчаливо стояла в стороне» и не заявляла об этом? По словам британского политика, в своё время Россия разработала специальное учебное пособие по использованию «Новичка» в военных целях, и одна из его копий есть, кстати, в коллекции британских спецслужб. Но даже если предположить, что в России шла активная деятельность по подготовке агентов для работы с «Новичком», то тогда почему эти агенты не довели своё дело до логического завершения?
Есть у Мюррея и сомнения по поводу цели нападения. По мнению политика, Сергей Скрипаль был «двойным агентом среднего ранга», выпущенным из тюрьмы в России восемь лет назад. Если бы российские спецслужбы хотели его ликвидировать, то это произошло именно в то время, - продолжает свои рассуждения Мюррей.
Вызывает недоумение у британского политика и тот факт, что в официальных средствах массовой информации Британии активно навязывалась мысль о том, что именно Россия создала «Новичок». Это продолжалось и тогда, когда сам «Портон-Даун» не смог подтвердить эту информацию. Причем, никто не вспоминает о том, что в разработке нервно-паралитического газа принимали участие и ученые из бывших республик Советского Союза, таких как Украина, Грузия, Армения. Само же химическое оружие создавалось в узбекском городе Нукус, и именно США вывели из строя объект, где проводилась разработка химоружия, и вывезли всё необходимое оборудование. Таким образом, в число подозреваемых в отравлении Скрипалей попадают десятки государств, где может производиться «Новичок», - подводит итог Крейг Мюррей.
Британский политик уверен, что Россия не могла быть заинтересована в отравлении Скрипаля. Он также убежден, что инцидент со Скрипалями нацелен исключительно на то, чтобы «обвинить и дискредитировать Россию».
В частности, политик отметил, что по «делу Скрипалей» британские спецслужбы были единственным источником, на который ссылался официальный Лондон. Именно британская разведка утверждала, что только Россия обладает нервно-паралитическим газом под названием «Новичок» и специально обученными людьми, способными его правильно использовать. Но ведь именно секретные службы Британии утверждали тоже самое и в отношении программы оружия массового уничтожения, которую якобы разрабатывал Саддам Хусейн. Как все мы прекрасно помним, эта информация, в конечном итоге, оказалось ложью. Являются ли доводы британской разведки правдивыми?
В своем блоге Мюррей также отмечает, что если Россия, как утверждает Лондон, в течение десятилетий разрабатывала программу по производству и хранению нервно-паралитического оружия, почему же тогда Британия столько времени «молчаливо стояла в стороне» и не заявляла об этом? По словам британского политика, в своё время Россия разработала специальное учебное пособие по использованию «Новичка» в военных целях, и одна из его копий есть, кстати, в коллекции британских спецслужб. Но даже если предположить, что в России шла активная деятельность по подготовке агентов для работы с «Новичком», то тогда почему эти агенты не довели своё дело до логического завершения?
Есть у Мюррея и сомнения по поводу цели нападения. По мнению политика, Сергей Скрипаль был «двойным агентом среднего ранга», выпущенным из тюрьмы в России восемь лет назад. Если бы российские спецслужбы хотели его ликвидировать, то это произошло именно в то время, - продолжает свои рассуждения Мюррей.
Вызывает недоумение у британского политика и тот факт, что в официальных средствах массовой информации Британии активно навязывалась мысль о том, что именно Россия создала «Новичок». Это продолжалось и тогда, когда сам «Портон-Даун» не смог подтвердить эту информацию. Причем, никто не вспоминает о том, что в разработке нервно-паралитического газа принимали участие и ученые из бывших республик Советского Союза, таких как Украина, Грузия, Армения. Само же химическое оружие создавалось в узбекском городе Нукус, и именно США вывели из строя объект, где проводилась разработка химоружия, и вывезли всё необходимое оборудование. Таким образом, в число подозреваемых в отравлении Скрипалей попадают десятки государств, где может производиться «Новичок», - подводит итог Крейг Мюррей.
Британский политик уверен, что Россия не могла быть заинтересована в отравлении Скрипаля. Он также убежден, что инцидент со Скрипалями нацелен исключительно на то, чтобы «обвинить и дискредитировать Россию».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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