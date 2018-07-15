18:29 15 июля
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Британский дипломат - Скотланд-Ярду: Хватит смешить мир бредовыми историями с "Новичком"

Известный в Британии политик Крейг Мюррей, с 2002 по 2004 годы работавший послом Великобритании в Узбекистане, в своем блоге «разложил по полочкам» «дело Скрипалей», разбив тем самым «неопровержимые» для британских властей доводы по инциденту, произошедшему в Солсбери. По мнению Мюррея, это «самая смехотворная» теория заговора, направленная исключительно против России.

Британский дипломат - Скотланд-Ярду: Хватит смешить мир бредовыми историями с "Новичком"


В частности, политик отметил, что по «делу Скрипалей» британские спецслужбы были единственным источником, на который ссылался официальный Лондон. Именно британская разведка утверждала, что только Россия обладает нервно-паралитическим газом под названием «Новичок» и специально обученными людьми, способными его правильно использовать. Но ведь именно секретные службы Британии утверждали тоже самое и в отношении программы оружия массового уничтожения, которую якобы разрабатывал Саддам Хусейн. Как все мы прекрасно помним, эта информация, в конечном итоге, оказалось ложью. Являются ли доводы британской разведки правдивыми?

В своем блоге Мюррей также отмечает, что если Россия, как утверждает Лондон, в течение десятилетий разрабатывала программу по производству и хранению нервно-паралитического оружия, почему же тогда Британия столько времени «молчаливо стояла в стороне» и не заявляла об этом? По словам британского политика, в своё время Россия разработала специальное учебное пособие по использованию «Новичка» в военных целях, и одна из его копий есть, кстати, в коллекции британских спецслужб. Но даже если предположить, что в России шла активная деятельность по подготовке агентов для работы с «Новичком», то тогда почему эти агенты не довели своё дело до логического завершения?

Есть у Мюррея и сомнения по поводу цели нападения. По мнению политика, Сергей Скрипаль был «двойным агентом среднего ранга», выпущенным из тюрьмы в России восемь лет назад. Если бы российские спецслужбы хотели его ликвидировать, то это произошло именно в то время, - продолжает свои рассуждения Мюррей.

Вызывает недоумение у британского политика и тот факт, что в официальных средствах массовой информации Британии активно навязывалась мысль о том, что именно Россия создала «Новичок». Это продолжалось и тогда, когда сам «Портон-Даун» не смог подтвердить эту информацию. Причем, никто не вспоминает о том, что в разработке нервно-паралитического газа принимали участие и ученые из бывших республик Советского Союза, таких как Украина, Грузия, Армения. Само же химическое оружие создавалось в узбекском городе Нукус, и именно США вывели из строя объект, где проводилась разработка химоружия, и вывезли всё необходимое оборудование. Таким образом, в число подозреваемых в отравлении Скрипалей попадают десятки государств, где может производиться «Новичок», - подводит итог Крейг Мюррей.

Британский политик уверен, что Россия не могла быть заинтересована в отравлении Скрипаля. Он также убежден, что инцидент со Скрипалями нацелен исключительно на то, чтобы «обвинить и дискредитировать Россию».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Lexa-149 (Алексей) Сегодня, 16:39
    Ну, хоть кто-то у них есть адекватный! И это радует!!!
    Lexa-149
    1. iouris (iouris) Сегодня, 16:41
      Это важно, но важнее, чтобы у нас были адекватные.
      iouris
    2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 16:43
      Да на самом деле там много таких,просто вслух говорить бояться.И так в большинстве западных стран.Но надеюсь ситуация будет улучшаться для нас.Чемпионат Мира кстати неплохо повлиял на наш имидж во всём мире wink
      Magic Archer
      1. SSR (Roman) Сегодня, 17:58
        Цитата: Magic Archer
        Да на самом деле там много таких,просто вслух говорить бояться.

        Мюррею стоить быть осторожным, БАБ написал письмо ВВП, с просьбой вернуться в Россию, так его показательно "шарф" избил и предложил на нём же повеситься. Таких эпизодов в Англии много, среди паров миазма, многое сокрыто от глаз простых людей.
        SSR
    3. sir_obs (Борис) Сегодня, 16:48
      Вопрос не в адекватности. Ничего само по себе не происходит в политике. Скорее всего кто-тотначинает компанию по сливанию премьера. Если подобные публикации продолдатся, то это будет именно так.
      sir_obs
      1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 17:04
        Трамп уже назначил Джонсона новым премьером. Надеюсь , что это им не удастся
        Сергей39
      2. Лелёк (Лев) Сегодня, 17:41
        Цитата: sir_obs
        Скорее всего кто-то начинает компанию по сливанию премьера.

        hi
        Именно так. И это делает не только оппозиция, но и однопартийники старушки Терезы:

        А Трамп только озвучил ей "на ушко" свой совет, который она поспешила предать гласности. Думается, что м-ру Дону это очень не понравилось - ещё одна капля в дело отставки Мэй с поста премьера.
        Лелёк
    4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 16:56
      .......кот???
      Masya Masya
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:44
        Цитата: Masya Masya
        .кот???

        Пес
        Александр романов
    5. volodya (владимир) Сегодня, 17:08
      Цитата: Lexa-149
      Ну, хоть кто-то у них есть адекватный! И это радует!!!

      Бредовых истории там много, не одну сотню лет придумывают! Слава богу сегодня последняя игра на ЧМ!
      volodya
      1. Lexa-149 (Алексей) Сегодня, 17:21
        laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing
        Точно!У меня медведь уже с ума сходит!
        Lexa-149
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:26
          Цитата: Lexa-149
          !У меня медведь уже с ума сходит!

          Ночью выгуливаите,как все нормальные люди
          Александр романов
          1. Перейра (Михаил) Сегодня, 17:54
            А мне нравится, что во время чемпионата медведи сидят дома.
            Меньше дерьма на газонах, бутылок и окурков, брошенных мимо урны.
            Правда дома не все сидят. Один только что опять промчался под окном на мотике. Задолбал, право-слово. И сделать ничего нельзя. Заслуженный артист цирка, блин.
            Перейра
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:56
              Цитата: Перейра
              Меньше дерьма на газонах, бутылок и окурков, брошенных мимо урны.

              А мои медведь бросил курить,но пить будет всегда.
              Александр романов
              1. Перейра (Михаил) Сегодня, 17:59
                Я больше никогда не буду заводить медведей. Водки не напасёшься.
                Перейра
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 18:01
                  Цитата: Перейра
                  Я больше никогда не буду заводить медведей

                  А у вас ,что всего один медведь?
                  Александр романов
        2. Лелёк (Лев) Сегодня, 17:48
          Цитата: Lexa-149
          У меня медведь уже с ума сходит!

          hi
          Однако жара действует. Отправьте его на отдых под развесистую клюкву и угостите паюсной икрой с квасом. bully
          Лелёк
  2. cniza (Виктор) Сегодня, 16:41
    Сейчас появится ещё один агент Путина , заклюют.
    cniza
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:53
    [quote][quote]Если бы российские спецслужбы хотели его ликвидировать, то это произошло именно в то время, - продолжает свои рассуждения Мюррей[/quot[/quote]....Из камеры не вышел бы...Или бензопила "Дружба" в руках бы взорвалась.. Или в бане бы подскользнулся..Мало ли..А так явный провал спецслужб...Ничего лучше, придумать не смогли...фантазия у бриттов совершенно не работает..
    parusnik
  4. Комментарий был удален.
  5. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 17:47
    Скрипаль ок, угробил жизнь и себе и дочери
    Vol4ara
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