Кавалерия русской армии 1914-1917 гг. Ч. 1

Как известно, кавалерия (конница) (от лат. caballus – конь) - это род оружия (род войск), в котором для боевых действий или передвижения использовалась лошадь. Нам представляется очень интересным подготовить несколько кратких информативных статей, показывающих специфику развития русской кавалерии в годы Первой мировой войны. Сокращения в тексте, надеемся, понятны читателю. В конце цикла будет приведена библиография по теме.Летом 1914 г., перед началом Первой мировой войны, конница русской армии состояла из 123 кавалерийских, казачьих и конно-инородческих полков и 3-х дивизионов. Эти полки и один дивизион были объединены в 24 дивизии (1-я и 2-я гв. кав., 1-я – 15-я и Кавк. кав., 1-я Донская, 2-я Сводная, 1-я – 3-я Кавк. и 1-я Туркестанская каз.) и 8 отд. бригад (Гв. кав., 1-я – 3-я кав., Уссурийская конн., Закаспийская, Сибирская и Забайкальская каз.). В эти дивизии и бригады вошли 116 полков (13 гв., 19 драгунских, 17 уланских, 18 гусарских, 48 казачьих, 1 конно-инородческий) и конно-инородческий дивизион. Семь полков (один драгунский, два конно-инородческих и четыре казачьих) и два казачьих дивизиона в дивизии и бригады не входили.В 24 дивизиях и 8 отд. бригадах конницы было 674 эскадронов и сотен. Большинство кав. и каз. дивизий состояло из 24 эскадронов и сотен (4 полка по 6 эскадронов или сотен). Исключение составляли 4 дивизии: 1-я гв. кав. – 28 эскадронов и сотен (7 полков по 4 эскадрона или сотни). В военное время все полки, за исключением л.-гв. Сводно-Казачьего, предполагалось довести до 6 эскадронов или сотен; 12-я кав. – 22 эскадрона и сотни (3-й Уфимско-Самарский полк Оренбургского казачьего войска состоял из 4 сотен, в военное время предполагалось довести до 6 сотен); 3-я Кавк. каз. – 18 сотен (Дагестанский конн. полк – 4 сотни, Осетинский конн. дивизион – 2 сотни); 1-я Туркестанская каз. дивизия – 20 сотен (5 полков по 4 сотни).Огневое обеспечение в дивизиях составлял арт. дивизион (две конн. или каз. батареи по шесть скорострельных 3-х дюймовых пушек образца 1900 г.). В кав. дивизиях это были конно-арт., а в каз. дивизиях – каз. арт. дивизионы. В 10-й и 12-й кав. дивизиях это были каз. арт. дивизионы, а в 8-й кав. дивизии – дивизион смешанного состава: одна батарея конная, вторая батарея казачья. 13-я кав. дивизия своей артиллерии не имела – в случае войны 12-й конно-арт. дивизион, входивший в 14-ю кав. дивизию, делился между этими двумя дивизиями, 1-я Туркестанская каз. дивизия имела только одну каз. батарею, а Кавк. кав. дивизия – Кавк. конно-горный арт. дивизион. В гв. кавалерии огневая поддержка была возложена на л.-гв. Конную артиллерию – двухдивизионную бригаду. Трехбатарейные дивизионы л.-гв. Конной артиллерии были приданы гв. кав. дивизиям, при этом одна из батарей 2-го дивизиона была прикомандирована к Отд. гв. кав. бригаде. Таким образом, как и в армейской (казачьей) коннице, одна гв. арт. батарея приходилась на бригаду гв. кавалерии. 8 сент. 1913 кав. и каз. дивизии и отд. бригады были дополнены конно-пулемётными командами (восемь пулемётов системы «Максим» на вьюках), а 12 июня 1914 конно-сапёрными командами, которые предназначались для установки и поддержания связи, производства разрушений (главным образом железных дорог) и небольшого ремонта дорог и мостов. Входя в один из полков, конно-пулемётные и конно-сапёрные команды обеспечивали дивизию или отд. бригаду целиком.По военным округам конница была распределена следующим образом:Санкт-Петербургский воен. округ – в Гв. корпусе 1-я (расквартирована в г.г. Санкт-Петербург, Гатчина, Павловск, Царское Село) и 2-я (расквартирована в г.г. Санкт-Петербург, Новый Петергоф, Старый Петергоф, Царское Село) гв. кав. дивизии, в 18-м арм. корпусе 20-й драгунский Финляндский полк (расквартирован в г. Вильмондстранд) и в 22-м арм. корпусе Оренбургский каз. дивизион (расквартирован в г. Гельсингфорс) – всего 12,5 полков: 11 гв. кав. (включая гв. каз.) полков, 1 кав. полк, половина каз. полка, и 5 конн. батарей (30 орудий);Виленский воен. округ – во 2-м арм. корпусе 2-я кав. дивизия (расквартирована в г.г. Сувалки, Августов, Кальвари), в 3-м арм. корпусе 3-я кав. дивизия (расквартирована в г.г. Ковно, Вильно, Волковышки, Мариамполь) и в 20-м арм. корпусе 1-я отд. кав. бригада (расквартирована в г.г. Рига, Митава) – всего 10 полков: 8 кав. полков и 2 каз. полка, и 4 конн. батареи (24 орудия);Варшавский воен. округ – в подчинении команд. войсками воен. округа Отд. гв. кав. бригада и Кубанский каз. дивизион (расквартированы в г. Варшава), в 6-м арм. корпусе 4-я кав. дивизия (расквартирована в г.г. Белосток, Щучин и в пос. Граев), в 15-м арм. корпусе 6-я (расквартирована в г.г. Цеханов, Млава, Остроленка, Прасныш) и 15-я (расквартирована в г.г. Плоцк, Вроцлавск) кав. дивизии, в 14-м арм. корпусе 13-я (расквартирована в г.г. Варшава, Гарволин, Ново-Минск, Седлецк) и 14-я (расквартирована в г.г. Ченстохов, Бендин, Калиш, Пинчов) кав. дивизии, в 19-м арм. корпусе 7-я кав. (расквартирована в г.г. Ковель, Владимир-Волынский, Грубещев) и 1-я Донская каз. (расквартирована в г.г. Замостье, Красник) дивизии – всего 30,5 полков: 2 гв. кав. полка, 18 кав. и 10,5 каз. полков, и 13 конн. и каз. батарей (78 орудий);Киевский воен. округ – в 9-м арм. корпусе 9-я кав. дивизия (расквартирована в г.г. Киев, Белая Церковь, Васильков, Житомир), в 10-м арм. корпусе 10-я кав. дивизия (расквартирована в г.г. Харьков, Ахтырка, Сумы, Чугуев), в 11-м арм. корпусе 11-я кав. дивизия (расквартирована в г.г. Дубно, Кременецк, Луцк, Радзивилов), в 12-м арм. корпусе 12-я кав. (расквартирована в г.г. Проскуро, Вольчиск, Межебужье) и 2-я Сводная каз. (расквартирована в г. Каменец-Подольский) дивизии – всего 20 полков: 12 кав. и 8 каз. полков, и 10 конн. и каз. батарей (60 орудий);Одесский воен. округ – в подчинении команд. войсками воен. округа 7-й Донской каз. полк (расквартирован в г. Николаев), в 8-м арм. корпусе 8-я кав. дивизия (расквартирована в г.г. Кишинёв, Бельцы, Бендеры, Одесса, Тирасполь), в 7-м арм. корпусе Крымский конн. полк (расквартирован в г. Симферополь) – всего 6 полков: 3 кав. полка, 2 каз. полка и 1 конно-инородческий полк, конн. и каз. батареи (12 орудий);Московский воен. округ – в Гренад. корпусе 1-я кав. дивизия (расквартирована в г.г. Москва, Ржев, Тверь), в 5-м арм. корпусе 2-я (расквартирована в г.г. Орёл, Елец) и 3-я (расквартирована в г.г. Воронеж, Новохопёрск) отд. кав. бригады – всего 8 полков: 7 кав. полков и 1 каз. полк, и 2 конн. батареи (12 орудий);Казанский воен. округ – в 16-м арм. корпусе 5-я кав. дивизия (расквартирована в г.г. Самара, Казань, Симбирск) и 1-й Астраханский каз. полк (расквартирован в г. Саратов) – всего 5 полков: 3 кав. и 2 каз. полка, и 2 конн. батареи (12 орудий);Кавк. воен. округ – в 1-м Кавк. арм. корпусе 1-я Кавк. каз. дивизия (расквартирована в г.г. Карс, Кализман, Каракут, Ольты, селении Ахалкалаки и крепости Саракамыш), во 2-м Кавк. арм. корпусе 2-я Кавк. каз. (расквартирована в г.г. Эривань, Джелал-Оглы, Кутаис, Эриванской губернии и урочище Хан-Кенды) и Кавк. кав. (расквартирована в г.г. Тифлис, Александрополь, Елендорф, Царские Колодцы) дивизии и в 3-м Кавк. арм. корпусе 3-я Кавк. каз. дивизия (расквартирована в г.г. Владикавказ, Грозный, Екатеринодар, Майкоп, Моздок, Ставрополь, Темир-Хан-Шура) – всего 15,5 полков: 3 кав. полка, 11 каз. полков и 1,5 конно-инородческих полка, и 8 конно-горных и каз. батарей (48 орудий);Туркестанский воен. округ – в подчинении команд. войсками воен. округа Сибирская каз. бригада (расквартирована в г.г. Джаркент, Верный, урочище Кольджат, мест. Хорос и укреплениях Нарын и Бахты) и Туркменский конн. полк (расквартирован в г. Каши), в 1-м Туркестанском арм. корпусе 1-я Туркестанская каз. дивизия (расквартирована в г.г. Самарканд, Керки, Скобелев), во 2-м Туркестанском арм. корпусе Закаспийская каз. бригада (расквартирована в г.г. Мерв, Каши, с. Кааиха) – всего 10 полков: 9 каз. полков и 1 конно-инородческий полк, и 2 каз. батареи (12 орудий);Омский воен. округ – во 2-м Туркестанском арм. корпусе 3-й Сибирский каз. полк (расквартирован в г. Зайсан);Иркутский воен. округ – во 2-м Сибирском арм. корпусе Забайкальская каз. бригада (расквартирована в г.г. Чита, Троицкосавск, станице Даурия и на станции Дно) – всего 3 каз. полка, и 2 каз. батареи (12 орудий);Приамурский воен. округ – в 1-м Сибирском арм. корпусе Уссурийская конн. бригада (расквартирована в г.г. Никольск-Уссурийский, Хабаровск, сёлах Владимир-Александровское, Зайсановка, Промысловка, Раздольное, Шкотово) и в 4-м Сибирском арм. корпусе Амурский каз. полк (расквартирован в г. Благовещенск) – всего 4 полка: 1 кав. и 3 каз. полка, и 2 конно-горных батареи (12 орудий);Заамурский округ Отд. корпуса погран. стражи – в 1-м отряде 1-й (расквартирован на станциях Хайлар и Бухеду) и 2-й (расквартирован на станции Фуляэрди) Заамурские погран. конн.е полки, во 2-м отряде 3-й (расквартирован в г. Харбин) и 4-й (расквартирован на разъезде Лоушагоу и станции Куаначендзи) Заамурские погран. конн. полки, в 3-м отряде 5-й (расквартирован на разъезде Эхо и станции Имяньпо) и 6-й (расквартирован на станции Мулин) Заамурские погран. конн. полки – всего 6 полков.Из 24 кав. и каз. дивизий только одна (2-я Сводная каз.) была расквартирована компактно, когда управление дивизии и все четыре полка размещались в одном населённом пункте. У шести дивизий (1-й и 2-й гв. кав., 1-й, 2-й и 15-й кав. и 1-й Донской каз.) вместе с управлением располагалась одна из бригад (у 1-й гв. кав. – трёхбригадной – две). Полки другой бригады размещались в двух самостоятельных насёленных пунктах (у 2-й кав. и 1-й Донской каз. дивизий один из полков второй бригады был расквартирован вместе с управлением и первой бригадой). В одиннадцати дивизиях – 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й и Кавк. кав. дивизиях, а также 1-й Кавк. и 1-й Туркестанской каз. дивизиях – управление дивизии располагалось в одном населённом пункте вместе с одним из полков. При этом в трёх дивизиях это был первый полк, в пяти дивизиях – второй, в трёх дивизиях – третий и ещё в трёх – четвёртый. Три остальных полка каждой дивизии были расквартированы в самостоятельных насёленных пунктах. У трёх дивизий (6-й кав., 2-й и 3-й Кавк. каз.) управление и все полки были расквартированы в разных населённых пунктах – каждый в своём. Из восьми отд. бригад только в двух бригадах (Гв. кав. и Сибирской каз.) управление и полки размещались вместе. В пяти бригадах управление располагалось с одним из полков, а в Уссурийской конн. бригаде – управление и все три полка были расквартированы в самостоятельных населённых пунктах.Резервных частей регулярная кавалерия не имела, так как в мирное время содержалась в полном составе. Обучение и подготовка конского состава для замены выслужившего свой срок или выбывшего в силу других причин проводились в бригадах кав. запаса по три зап. кав. полка каждая и Кавк. зап. кав. дивизионе (для армейской кавалерии) и в Гв. зап. кав. полку (для гв. кавалерии). На 52 каз. полка находящихся на службе (полки 1-й очереди) в резерве состояло 99 полков (51 полк 2-й очереди и 48 полков 3-й очереди). Из них 40 второочередных полков входили в 10 резервных льготных каз. дивизий, которые дислоцировались: в области Войска Донского – 3-я (штаб дивизии и два полка в Хопёрском округе и по одному полку в Усть-Медведицком и Донецком округах), 4-я (штаб дивизии и один полк в Черкасском округе и три полка в 1-м Донском округе) и 5-я (штаб дивизии и три полка в Донецком округе и один полк в Черкасском округе) Донские каз. дивизии; в Кубанской области – 1-я (штаб дивизии в Екатеринодарском отделе и по два полка в Ейском и Таманском отделах) и 2-я (штаб дивизии и два полка в Лабинском отделе и по одному полку в Кавказском и Баталпашинском отделах) Кубанские каз. дивизии и штабы 3-й (Кавказский отдел) и 4-й (Ейский отдел) Кубанских каз. дивизий; в Терской области – 1-я Терская каз. дивизия (штаб дивизии в г. Владикавказе, полки в Пятигорском, Моздокском, Кизлярском и Сунженском округах); в Уральской области – Уральская каз. дивизия (штаб дивизии и полк в 1-м военном отделе, два полка во 2-м военном отделе и один полк в 3-м военном отделе); в Оренбургской области – Оренбургская каз. дивизия (штаб дивизии в 1-м (Оренбургском) военном отделе и по два полка во 2-м (Верхнеуральском) и в 3-м (Троицком) военных отделах); в Сибирской области – Сибирская каз. дивизия (штаб дивизии, управление 2-й бригады и два полка во 2-м военном отделе, управление 1-й бригады и два полка в 1-м военном отделе); в Забайкальской области – Забайкальская каз. дивизия (штаб дивизии и полк в 1-м военном отделе, и три полка во 2-м, в 3-м и 4-м военных отделах).