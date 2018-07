Снаряды для пушек БМП. Достойный ответ коварному восточному соседу

По материалам сайтов:

www.nationaldefensemagazine.org

www.eda.europa.eu

www.rheinmetall.com

www.cta-international.com

www.mecar.be

www.nexter-group.fr

www.nammo.com

www.orbitalatk.com

www.bundeswehr.de

www.mesko.com.pl

www.monch.com

pinterest.com

strategie-technik.blogspot.com

Несколько лет назад на европейском континенте произошла своего рода концентрация возможностей в этой области, хотя при этом число игроков существенно не уменьшилось. С этой целью Европейское оборонное агентство запустило инициативу CapTech Ammunition Technologies или CapTech Ammo, задача которой состоит в создании в рамках агентства сети европейских экспертов, поиске прорывных технологических решений, оценке определенных технологий и реализации совместных исследовательских проектов или программ в сфере самых многообещающих технологий: энергетические материалы (энергетические материалы - вещества или смеси, в которых высвобождение энергии происходит в процессе химической реакции, требуемой для их применения по назначению), ракеты и боеприпасы.Три из восьми рассматриваемых в рамках этой инициативы категорий определенно связаны с типом боеприпасов, являющимся темой статьи: энергетические материалы, к которым относятся взрывчатые вещества, метательные взрывчатые вещества и пиротехнические составы; летальность и защита платформ, где немаловажную роль играют сердечники, боевые части и оценка боевых повреждений; и, наконец, запуск и обеспечение полета снарядов и ракет.Направления деятельности включают управление сроком службы боеприпасов, систему прекращения задачи для управляемых боеприпасов, снижение чувствительности энергетических материалов и аддитивные методики производства энергетических материалов. Работы в рамках инициативы CapTech Ammo в общем и целом находятся в диапазоне уровней технологической готовности от 2 до 6 (технико-экономическое обоснование – демонстрация опытного образца). Прогресс в технологиях позволит, не прибегая к увеличению калибра пушек, улучшить воздействие снарядов на конечном участке траектории, и всё это в противовес тенденции повышения уровня защиты тактических транспортных средств.В то время как в 70-х годах пушки калибра 20 мм были широко распространены в БМП, французская AMX-10P и немецкая Marder являются тому хорошими примерами. Десятилетие спустя, после установки на американскую БМП Bradley, уже калибр 25 мм стал стандартом, которому последовали и другие страны. Этот калибр до недавних оставался одним из самых распространенных, о чем свидетельствует пример французской VBCI и итальянской колесной БМП Freccia, в которых установлены 25 мм пушки. Впрочем, новейшие гусеничные БМП в основном вооружены 30-мм и даже 35-мм пушками, в качестве примеров можно привести CV9030 и CV9035, Ulan и Pizarro, «Пума» и многие другие машины.Британские платформы Ajax Scout-SV и модернизированная Warrior, а также французская Jaguar 6x6 станут первыми машинами, вооруженными 40-мм пушками CTAS, стреляющими телескопическими боеприпасами. Калибр 40 мм в более традиционной форме разрабатывается американской компанией Orbital ATK для ее пушки Mk44, тогда как Bushmaster III под снаряд 35x228 мм может быть легко модифицирована под стрельбу 50-мм боеприпасами, хотя никто пока не решился перейти на этот калибр. Что касается типа боеприпаса, то помимо стандартных осколочно-фугасных снарядов мы видим бронебойные снаряды в виде бронебойных подкалиберных снарядов и даже бронебойных оперенных подкалиберных. Впрочем, одна из нынешних тенденций состоит в том, что боеприпасы воздушного подрыва с программируемым взрывателем позволяют оптимизировать воздействие на пехоту на открытой местности, но при этом сохраняют некоторые бронебойные возможности наряду с запреградным воздействием.Как уже было сказано, несколько лет назад были предприняты шаги по консолидации части европейских возможностей по производству боеприпасов. В 2015 году французская компания Nexter приобрела две компании, бельгийскую Мecar и итальянскую Simmel Difesa, став одним из немногих игроков с портфолио, охватывающим почти все калибры, включая и те, что используются в Восточной Европе.Как уже было отмечено, пушка CT-40 компании CTAI устанавливается на новую бронемашину Ajax Scout-SV и модернизированную по программе WCSR бронемашину Warrior, которые прошли положенные стрельбовые испытания. Стрельбовые испытания опытного образца французской бронемашины Jaguar запланированы на конец 2018 год. Компания CTAI планирует производить шесть разных типов снаряды, первым прошел квалификацию в 2014 году трассирующий бронебойный оперенный подкалиберный снаряд (БОПС; обозначение НАТО APFSDS-T). Сердечник массой 550 грамм способен пробить лист из катаной однородной (гомогенной) стали толщиной 140 мм с расстояния 1500 метров, его начальная скорость составляет 1500 м/с, эффективная дальность стрельбы свыше 2,5 км, а показатель рассеивания порядка 0,3 мрад (тысячной). Наряду с этим БОПС был также квалифицирован практический трассирующий снаряд (TP-T), который воспроизводит внешнюю баллистику первого. Учитывая его воздействие на мешки с песком, земляные укрепления и легкую броню, французская армия решила, что он может быть полезен также и в боевых действиях. Этот тип, окрашенный зеленой краской и получивший обозначение GPR-KE (General Purpose Round Kinetic Energy – универсальный кинетический снаряд), будет закуплен Управлением оборонных закупок для бронемашины Jaguar. Второй универсальный снаряд, квалифицированный в начале 2918 года, получил обозначение GPR-PD-T (Point Detonation Tracer – точечной детонации, трассирующий). Масса его составляет 980 грамм, он отличается префрагментированным корпусом, наполненным 115 граммами малочувствительного взрывчатого вещества. Созданный для борьбы с целями за укрытиями, он способен пробить железобетонную стенку толщиной 210 мм с расстояния 1 км, но при этом сохраняет некоторые бронебойные возможности, поскольку может пробить катаную броню толщиной 15 мм с этого же расстояния, предельная дальность действительного огня составляет 2,5 км, а начальная скорость 1000 м/с. Помимо вышеупомянутых возможностей снаряд GPR-AB-T (Air Burst Tracer – воздушного подрыва, трассирующий) с программируемым взрывателем способен нейтрализовывать цели за укрытиями, а также оптические системы транспортных средств. Его квалификация ожидается в 2019 году.Практический трассирующий снаряд под обозначением TPRR-T (RR означает уменьшенная дальность) соответствует траектории боевых снарядов до 1,5 км, но позволяет вдвое сократить дистанцию, примерно до 6 км, что делает возможным проводить боевые стрельбы на небольших стрельбищах. После квалификационного процесса компании начался процесс его квалификация военными. Недавно началась разработка еще одного снаряда KW-AB или A3B-T (Anti Aerial Airburst Tracer – противовоздушный, воздушного подрыва), но он скорее предназначен для систем ПВО, чем для боекомплектов БМП. Боеприпасы для пушки CTAI изготавливаются в Великобритании и Франции, каждая страна производит снаряды для своей армии. Компания Nexter Munitions вложила 4-5 миллионов евро в новую полностью автоматизированную линию на своем заводе в городке Ла-Шапель-Сент-Юрсен, для обслуживания которой требуется всего три оператора, но которая способная выдавать по одному снаряду каждые девять минут. Она также позволяет легко переходить с производства одного типа боеприпасов на другой, максимальная производительность линии составляет 300 тысяч снарядов в год. Линия достигла своей максимальной мощности в июне 2018 года, приступив к изготовлению первых партий снарядов для испытаний с новой разведывательной бронемашиной Jaguar 6x6.Что касается традиционных боеприпасов среднего калибра, то большая часть каталога компании Nexter Munitions посвящена снарядам, предназначенным для авиационных пушек, устанавливаемых на самолетах и вертолетах. В 2015 году мощности по производству наземных и авиационных боеприпасов среднего калибра достигли своего предела, причем главным узким местом стало производство гильз. В связи с этим был организован новый комплекс по производству гильз, что позволило нарастить объемы производства с 2000 до 5000 штук в день, а также перейти на модель бережливого производства и повысить производительность. Помимо различных гильз комплекс позволяет изготавливать гильзы для снарядов 25x137 мм, входящих в комплекс вооружения БМП VBCI 8x8. Компания Nexter производит фугасный зажигательный трассирующий снаряд HEI-T массой 183 грамма, снаряженный 27 граммами взрывчатого вещества и головным взрывателем ударного действия. Начальная скорость его составляет 1100 м/с, дальность действительного огня 2,5 км и рассеивание менее 0,8 тысячной. Для эффективной борьбы с целями на открытой местности компания Nexter разработала опытный образец снаряда HEI-T в варианте воздушного подрыва, который сохранил характеристики, но снаряжен двухрежимным взрывателем ударного действия/воздушного подрыва. Программирование осуществляется за счет индукционной катушки в момент заряжания. Программа с уровнем технологической готовности 6 (проведены испытания опытного образца, характеристики близки к ожидаемым) будет запущена, когда интерес французской армии примет конкретную форму.Бельгийская компания Mecar, часть Nexter Ammunition Business Group, имеет в своем портфолио 25-мм и 30-мм боеприпасы. Ее трассирующий БОПС M935A2 25x137 мм, разработанный в 90-е годах, стал бестселлером из-за своей повышенной на 75% бронепробиваемости по сравнению со стандартными неоперенными бронебойными снарядами. Более 800 тысяч этих снарядов было изготовлено и продано снарядов в страны Европы и Ближнего Востока. Чтобы справиться с требованиями к боевой подготовке, компания разработала учебный снаряд M937, баллистика которого совпадает с баллистикой боевых боеприпасов до 1000 метров, но который имеет максимальную дальность менее 3600 метров. Что касается 30 мм, то компания производит снаряды для пушки Mk44 калибра 30x173 мм и для пушек российского происхождения калибра 30x165 мм.Что касается «западных» калибров, то в 2017 году компания завершила разработку БОПС M928 калибра 30x173 мм. Высокие характеристики этого снаряда достигнуты в том числе за счет тесного сотрудничества со специализированными компаниями, например, Cime Bocuze и Kennametal, которые специализируются на вольфрамовых сплавах с высокой плотностью и инструментах по обработке металла соответственно. Бескобальтовый вольфрамовый сердечник M928 пробивает лист катаной брони толщиной 60 мм при угле встречи 60 градусов с расстояния 1000 метров при стандартном рассеивании менее 0,44 тысячных. Mecar в настоящее время завершает разработку недорого учебного варианта снаряда M928, который до 1000 метров по баллистике схож с БОПС и имеет максимальную дальность менее 4000 метров по сравнению с более чем 10000 метрами боевого снаряда. Компания Mecar заключила первые серийные контракты на M928; дополнительные демонстрационные стрельбы у заказчика запланированы на 2018 год. Со своей стороны компания Nexter проводит квалификацию фугасно-зажигательного снаряда этого калибра.Ни в коей мере не забывая о «восточных» снарядах бельгийская компания доработала снаряд M928, в результате чего на свет появился снаряд M929 - трассирующий БОПС 30x165 мм с вольфрамовым сердечником. Укороченная стальная гильза (у M928 алюминиевая) и уменьшенное количество пороха снизили начальную скорость с 1400 до 1275 м/с. Снаряд был испытан с пушкой 2A42, показав стандартное рассеяние менее 0,5 тысячных на 1000 метрах и способность пробивать лист катаной броневой стали толщиной 50 мм под углом 60 градусов с расстояния 1000 метров, что почти вдвое больше, чем у стандартных снарядов из боекомплекта БМП-2. Демонстрационные стрельбы у заказчика были успешно проведены в конце 2017-начале 2018 года, а на вторую половину этого года запланированы дополнительные стрельбы. Дальнейшие испытания снаряда будут проведены с целью демонстрации его совместимости с пушкой 2A72, установленной в БМП-3. Компания Mecar, недавно получившая эту систему вооружения, провела в апреле 2018 года ее первые испытания. Инженеры компании рассматривают возможность уменьшения массы снаряда с целью корректной работы пушки. Снижение кинетической энергии может привести к небольшому ухудшению бронепробиваемости. Впрочем, учитывая характеристики российских 28-мм БОПС, снаряды разработки Mecar должны найти своего благодарного заказчика.Немецкая компания Rheinmetall может похвастаться полным портфолио среднекалиберных боеприпасов для авиационных пушек, зенитных пушек и наземных бронемашин, которые далее и будут рассмотрены. Являясь разработчиком технологии AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction) для зенитных орудий, она использовала это ноу-хау для разработки своего семейства боеприпасов воздушного подрыва, в настоящее время доступных в калибрах 30x173 мм и 35x228 мм. Она также разработала технологию PELE (Penetrator with Enhanced Lateral Effect). Снаряд типа PELE представляет собой удлиненный стакан (длина 3-20 калибров) из прочного материала (сталь, вольфрам) с открытым передним и закрытым задним торцом, внутри которого расположена вставка из инертного легкого сжимаемого материала (например, полиэтилен). Принцип действия такого снаряда заключается в том, что благодаря открытому торцу при ударе вставка из легкого материала сжимается, а после пробития преграды запасенная упругая энергия приводит к радиальному расширению и фрагментации стенок снаряда, создавая за преградой осколочный поток. Эта технология также была применена в боеприпасах среднего калибра; в настоящее время доступны снаряды типа PELE калибров 25x137 и 30x173 мм. Что касается 30 мм, то компания Rheinmetall в настоящее время поставляет Бундесверу снаряды для новой БМП «Пума», которая вооружена 30-мм автоматической пушкой MK30-2/ABM. Компания производит снаряды 30x173 мм разных типов, помимо PELE-T с бронебойным сердечником в семейство входят: снаряд воздушного подрыва, БОПС трассирующий, тонкостенный бронебойный подкалиберный зажигательный. Снаряд воздушного подрыва, известный также под обозначением KETF (Kinetic Energy Time Fused - кинетический с дистанционным взрывателем), снаряжен электронным таймером программируемым индуктивной катушкой в дульном срезе. Боевая часть состоит из 162 цилиндрических поражающих элементов из вольфрамового сплава массой 1,24 грамма каждый, которые выбрасываются небольшим вышибным зарядом перед целью. Они образуют летальный конус осколков, что значительно повышает вероятность поражения. Поражающее воздействие снаряда KETF может регулироваться за счет изменения дистанции подрыва, в связи с чем он способен поражать широкий набор современных целей, включая БМП, укрытия расчетов ПТУР, спешенную пехоту и вертолеты. Что касается БОПС, то он содержит сердечник массой 235 грамм, развивающий начальную скорость свыше 1400 м/с.В сфере 25-мм боеприпасов компания Rheinmetall, взяв за основу различные технологии APDS (Armour Piercing Discarding Sabot, бронебойный подкалиберный), FAP DS (Frangible Armour Piercing Discarding Sabot, тонкостенный бронебойный подкалиберный), PELE и PIE (Pyrotechnically Induced Effect, с энергией высвобожденной пиротехническим способом), объединила их в одном снаряде. В результате появился бронебойный калиберный снаряд (F)APPIE-T (Frangible) Armour Piercing. Разработанный в калибре 25x173 мм, снаряд (F)APPIE-T соответствует по таблицам стрельбы стандартному фугасному зажигательному трассирующему боеприпасу, но не имеет вообще взрывчатого вещества и взрывателя и поэтому совершенно инертен, исключая, конечно, метательное вещество. При встрече с целью возникает и распространяется ударная волна, механическое «сверхдавление» становится причиной одновременного фрагментирования корпуса снаряда и быстрого сгорания пиротехнического заряда. Совокупное воздействие способствует ускорению разлета осколков, повышая боковое воздействие в сравнении со снарядом PELE, в то же время угол разлета осколков почти постоянен на всей дистанции стрельбы, поскольку он не определяется скоростью встречи. Сердечник снаряда из карбида вольфрама позволяет бороться с легко- и среднебронированными целями, сочетая хорошую пробивную способность и осколкообразование. Снаряд также способен оказывать некоторое сдерживающее воздействие, например, за счет вспышки, звук и взрывной волны.Под давлением Бундесвера и с целью повышения огневой мощи иорданских БМП Marder компания Rheinmetall разрабатывает новое семейство снарядов 20x139 мм. Так как немецкая армия испытывает острую нехватку 20-мм практических боеприпасов, компания разрабатывает дешевый практический трассирующий снаряд для боевой подготовки, который вскоре должен появиться на рынке. Вслед за ним должны появиться новые бронебойный снаряд и осколочно-фугасный снаряд; новые технологии позволят значительно повысить их возможности, но никакой дополнительной информации по ним компания не предоставляет.Портфолио норвежской компании Nammo включает полную линейку боеприпасов 25x137 мм, квалифицированных для применения с пушками M242 Bushmaster II и KBA. Эта линейка варьируется от универсального трассирующего снаряда MP-T (Multipurpose Tracer), способного пробить 16 мм катаной брони с расстояния 1000 метров, которым также можно вести огонь по зданиям, фугасно-зажигательного HEI (High Explosive Incendiary) и фугасно-зажигательного снаряда с самоуничтожением HEI-SD (Self Destructive) для поражения живой силы и материальных объектов до бронебойно-осколочного зажигательного снаряда с функцией самоуничтожения SAPHEI/SD (Semi Armour Piercing High Explosive Incendiary Self Destructive). Эти же типы боевых снарядов доступны также и в калибре 30x173 мм, в том числе для пушек Mk 44 Bushmaster II и Mauser MK30. Типы HEI/SD и SAPHEI/SD калибра 35x228 мм производятся для пушек Rheinmetall Defence и, кроме того, испытаны с пушкой Bushmaster III.В сфере 30-мм боеприпасов самым инновационным снарядом в настоящее время является Mk258 Mod 1 "Swimmer". Трассирующий БОПС с сердечником массой 230 грамм и начальной скоростью 1430 м/с имеет специфические характеристики: конструкция носовой части позволяет снаряду двигаться в режиме суперкавитации, то есть вокруг него образуется полость, заполненная водяным паром, что снижает сопротивление среды, которое тормозит обычный снаряд в воде. Предназначенный для использования по большей части в воде, он, однако, может также входить в боекомплект БМП, прежде всего из-за своей бронепробивной способности, более 100 мм катаной брони с 1000 метров, и, кроме того, с его помощью можно защищать гавани, мосты и другие важные объекты от угроз, идущих из воды. Норвежская компания может вскоре добавить в свой каталог еще одно новое изделие, поскольку полным ходом идет работа над снарядом воздушного подрыва калибра 30x173 мм.Она использовала свой опыт разработки гранаты 40x53 мм, у которой взрыватель программируется посредством легко устанавливаемой радиочастотной системы, которая работает в гигагерцовом диапазоне, что значительно снижает вероятность глушения. Снаряд уже был продемонстрирован и в настоящее время находится на этапе окончательной доработки. С потенциальными заказчиками ведутся дискуссии о том, какой тип фрагментации им необходим для борьбы с самыми приоритетными целями.Польская компания Mesko, являясь основным поставщиком боеприпасов для вооруженных сил своей страны, с 2015 года она стала частью Polish Armaments Group (PGZ). Компания производит снаряды среднего калибра, часть по лицензии, а часть собственной разработки. Например, БОПС изготавливаются по лицензии Nammo и как следствие предназначены только для польского рынка. К самым последним изделиям можно отнести тонкостенный бронебойный трассирующий снаряд калибра 30x173 мм, который предназначен для автоматической пушки Orbital ATK Mk44 Bushmaster II. Подкалиберный сердечник имеет массу 235 грамм, а общая масса снаряда составляет 715-750 грамм. Снаряд развивает среднее максимальное давление менее 460 МПа, максимальное давление составляет 520 МПа; начальная скорость 1385 м/с и дальность действительного огня 3,5 км. Являясь типичным представителем тонкостенных боеприпасов, снаряд гарантирует пробивание броневого листа толщиной 30 мм под углом 30° к линии огня и затем пробивание третьего алюминиевого листа-свидетеля толщиной 0,3 мм. Компания Mesko в настоящее время работает над снарядом воздушного подрыва, но при этом она не готова предоставить информацию об этом перспективном продукте.В США производством среднекалиберных боеприпасов для БМП занимается известная компания Orbital ATK (на данный момент часть вновь созданного подразделения Northrop Grumman Innovation Systems). Компания изготавливает снаряды западных калибров 20, 25x137, 30x113, 30x170, 30x173 мм, а также снаряды для пушек российского происхождения калибров 23x152 мм и 30x165 мм. На данный момент подходят к завершению различные программы разработки, после чего заказчики смогут повысить боевые возможности своих машин.Orbital ATK разрабатывает снаряд калибра 30x113 мм с неконтактным взрывателем для пушки M230LF Chain Gun. Это позволит расширить боевые возможности пушки за счет боеприпаса с функцией воздушного подрыва. Одним из новых применений таких снарядов является борьба с БЛА. Компания продемонстрировала возможности этого снаряда во время учений, проведенных в Форт-Силл в декабре 2017 года. На бронемашину Stryker была установлена радиоэлектронная система обнаружения и глушения беспилотников, интегрированная с пушкой M230LF Chain Gun.Компания планирует провести следующие испытания этого снаряда в сценарии борьбы с БЛА в конце 2018 года. Но эта инициативная разработка далека от завершения, компания намерена использовать свой опыт с этим взрывателем для создания управляемого снаряда 30x113 мм. Первые испытания по коррекции его траектории будут проведены в течение ближайших 12 месяцев.Кроме того, компания проводит собственные квалификационные испытания своего программируемого боеприпаса воздушного взрыва MK3T0 Programmable Air Bursting Munition (PABM 30x173 мм), которые, как ожидается, будут завершены к концу этого года. Orbital ATK поставила больше количество снарядов в американскую армию для их квалификации на модернизированных бронемашинах Strykers, которые были оборудованы башней Kongsberg MCT30, вооруженной пушкой Orbital ATK XM813 Bushmaster. Эта пушка способна вести огонь новыми снарядами PABM от Orbital ATK.Компания провела несколько успешных испытаний и внутренних демонстраций своей пушки MK44 и боеприпасов PABM в тактических сценариях борьбы с дронами. Все варианты автоматической пушки MK44 Bushmaster способны вести огонь снарядами 30x173 мм, 30x170 мм к пушкам Rarden и KCB. Пушка MK44 может быть легко трансформирована в конфигурацию Super Forty 40 мм за счет простой смены ствола и механизма подачи. Вот почему компания Orbital ATK находится в процессе квалификации семейства 40-мм боеприпасов, которая должна быть завершена в конце 2018 года; в это семейство входят снаряды типов TP-T, HEI-T, APFSDS-T (БОПС) и PABM. Текущей программой по повышению огневого могущества бронемашины «Страйкер» (Stryker Lethality Upgrade Program) предусматривается установка пушек от Orbital ATK, калибр которых может быть увеличен до 40 мм, что позволяет повысить огневое могущество за относительно небольшую стоимость.