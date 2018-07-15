Таманская дивизия завершила перевооружение "убийцами танков"

Пресс-служба Западного военного округа сообщает о том, что дислоцированная в Подмосковье Таманская мотострелковая дивизия завершила перевооружение на модернизированные боевые машины пехоты. Речь идёт о БМП-2М. Так, завершена приёмка партии БМП-2М в количестве нескольких десятков в рамках исполнения гособоронзаказа.Модернизированные бронемашины имеют обновлённый комплекс вооружений, включающий в себя пулемёт калибра 7,62 мм, автоматическую 30-мм пушку, АГС-17 с изменённым расположением, а также пусковые установки ПТУР «Корнет». Комплекс вооружений носит наименование «Бережок». Пуск ракеты через систему управления вооружениями оператор «Бережка» осуществляет непосредственно из боевого отделения.БМП-2М отличают новейшие приборы для осуществления «панорамного» прицеливания и наблюдения, которые имеют функционал ночного видения. Для связи используется новая радиостанция Р-168-25У-2. Она реализует засекреченный вариант коммуникации, позволяющий предотвратить перехват и дешифровку радиоданных. Кроме того, радиостанция имеет защиту к радиоэлектронным помехам.После получения модернизованной БМП противотанковых управляемых ракет бронемашина превратилась в достаточно эффективный инструмент для борьбы с танками и иной бронетехникой противника. БМП-2М с помощью "Корнета" способна поразить цель на расстоянии до 5 км.Напомним, что ранее (ещё в 2005 году) Россия заключила контракт с Алжиром на модернизацию БМП-2. Именно алжирская эксплуатация этих машин дала Минобороны пищу для размышления: а почему бы модернизированной бронемашиной не начать перевооружать собственные мотострелковые формирования? И перевооружают.