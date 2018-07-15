18:29 15 июля
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Таманская дивизия завершила перевооружение "убийцами танков"

Пресс-служба Западного военного округа сообщает о том, что дислоцированная в Подмосковье Таманская мотострелковая дивизия завершила перевооружение на модернизированные боевые машины пехоты. Речь идёт о БМП-2М. Так, завершена приёмка партии БМП-2М в количестве нескольких десятков в рамках исполнения гособоронзаказа.

Таманская дивизия завершила перевооружение "убийцами танков"


Модернизированные бронемашины имеют обновлённый комплекс вооружений, включающий в себя пулемёт калибра 7,62 мм, автоматическую 30-мм пушку, АГС-17 с изменённым расположением, а также пусковые установки ПТУР «Корнет». Комплекс вооружений носит наименование «Бережок». Пуск ракеты через систему управления вооружениями оператор «Бережка» осуществляет непосредственно из боевого отделения.


БМП-2М отличают новейшие приборы для осуществления «панорамного» прицеливания и наблюдения, которые имеют функционал ночного видения. Для связи используется новая радиостанция Р-168-25У-2. Она реализует засекреченный вариант коммуникации, позволяющий предотвратить перехват и дешифровку радиоданных. Кроме того, радиостанция имеет защиту к радиоэлектронным помехам.

После получения модернизованной БМП противотанковых управляемых ракет бронемашина превратилась в достаточно эффективный инструмент для борьбы с танками и иной бронетехникой противника. БМП-2М с помощью "Корнета" способна поразить цель на расстоянии до 5 км.

Напомним, что ранее (ещё в 2005 году) Россия заключила контракт с Алжиром на модернизацию БМП-2. Именно алжирская эксплуатация этих машин дала Минобороны пищу для размышления: а почему бы модернизированной бронемашиной не начать перевооружать собственные мотострелковые формирования? И перевооружают.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 16

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  1. san4es Сегодня, 17:06
    Модернизированные бронемашины имеют обновлённый комплекс вооружений

    Комплекс вооружений носит наименование «Бережок». Пуск ракеты через систему управления вооружениями оператор «Бережка» осуществляет непосредственно из боевого отделения.
    san4es
    1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 17:34
      Ещё бы броню усилить.А так получается как английские линкоры,которых называли яичными скорлупками с молотками.То есть мощное вооружение и смешная броня
      Magic Archer
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:37
        Цитата: Magic Archer
        Ещё бы броню усилить.

        Судя по заводской модернизации БМП-2М, определенную работу по усилению бронирования провели.

        Аристарх Людвигович
        1. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 17:41
          МО заказала без экранов и ДЗ к сожалению...
          WATCH_OFFICER
          1. Nix1986 (Никита) Сегодня, 18:13
            7,62 бб в борт держит? Если нет, то это вообще грусть и печаль, здравствуй снова десант на броне.
            Nix1986
            1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:21
              Цитата: Nix1986
              7,62 бб в борт держит? Если нет, то это вообще грусть и печаль, здравствуй снова десант на броне.

              Цитата: WATCH_OFFICER
              МО заказала без экранов и ДЗ к сожалению...

              Защита бортов делаться непосредственно перед БД, как и всё навесное оборудование .
              Аристарх Людвигович
    2. Megatron (Вежливый) Сегодня, 17:34
      Читая заголовок, я один про бмпт подумал?
      Megatron
  2. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 17:16
    Прикольная штука комбинированный прицел. Это уже не БМП, монстр какой-то
    Olddetractor
  3. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 17:37
    Замечательная новость под конец дня!!!
    WATCH_OFFICER
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:47
    Это что же, десять пусковых в роте? А в районе обороны батальона - больше 30! Ну и чем его тогда "ковырять"? Если батальон танками не пробить вообще? По единице ТЯО на батальон? Да ну... Если ПВО прикроет, и контрбатарейная борьба не даст разгуляться вражеской артиллерии - несокрушимая оборона получается. Закопаться в землю, закопать машины. И враг может пробовать обломать зубы. Но не станет. Не умеют они этого, когда на равных. Все за явным преимуществом норовят! wassat
    Горный стрелок
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 18:20
      Закапывание - не помеха для Спайков, как показало недавнее обострение в Карабахе. А вот прикрыть их системами типа Панциря - это было бы разумно, но, скорее всего, слишком дорого.
      Гаргантюа
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 18:27
        Смотря как закапывать.
        Вундервафе- миф
        Лопатов
  5. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 17:57
    Убийцами каких танков ?
    Даниэль
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:59
      Цитата: Даниэль
      Убийцами каких танков ?

      Абрамсов и Леопардов.
      Александр романов
    2. cariperpaint Сегодня, 18:01
      Просто оборот речи, не самый правильный. Но по факту наличие корнетов на бмп дает очень многое.
      cariperpaint
  6. 123456789 Сегодня, 17:58
    Модернизированные бронемашины имеют обновлённый комплекс вооружений, включающий в себя пулемёт калибра 7,62 мм, автоматическую 30-мм пушку, АГС-17 с изменённым расположением, а также пусковые установки ПТУР «Корнет».

    Что касается боевых комплексов, построенных по принципу, «выстрелил и забыл», то здесь имеется в виду создание ПТРК – противотанкового комплекса, третьего поколения, типа американского Javelin или израильского Spike, то он по ступит на вооружение к 2020 году
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