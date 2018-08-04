Кавалерия русской армии 1914-1917 гг. Ч. 2

Источники и литература:



Брусилов А. А. Мои воспоминания. М. 2001;

Военная энциклопедия. Тт. 1 – 18. М. 1911 – 1914;

Гоштовт Г. А. Кирасиры Его Величества в Великую войну. Париж. 1938;

Дерябин А. И. Первая мировая война 1914-1918. Кавалерия Российской Императорской Гвардии. М. 2000;

Зайончковский А.М. Подготовка России к мировой войне (планы войны). М. 1926;

Зайончковский А.М. Первая мировая война. СПб. 2001;

Звегинцов В.В. Русская армия 1914 г.: подробная дислокация, формирования 1914 – 1917 гг., регалии и отличия. Париж. 1959;

Звегинцов В.В. Русская армейская кавалерия 1907-1914. М. 1998;

Кавалеристы в воспоминаниях современников 1900-1920. Выпуски 1, 2, 3. М. 2000, 2001, 2002;

Кавалерия: Справочная книжка Императорской Главной квартиры. Изд. 2. Кроме гвардейских и казачьих частей. СПб. 1909;

Казачьи войска. Справочная книжка Императорской Главной квартиры. Изд. 2. Кроме гвардейских казачьих частей. СПб. 1912;

Карпеев В.И. Соединения конницы русской армии. 1810 – 1917. М., 2007;

Карпеев В.И. Конница русской армии. Июль 1914 год. М. 2011;

Карпеев В. И. Конница: Дивизии, бригады, корпуса. Соединения русской армии. 1810 – 1917. М., 2012;

Керсновский А. А. История Русской Армии. М. 1999;

Краснов П. Н. Воспоминания о Русской Императорской армии. М. 2006;

Ненахов Ю. Ю. Кавалерия на полях сражений XX века: 1900 – 1920 гг. 2004;

Рыжкова Н.В. Донское казачество в войнах начала XX века. М. 2008.

После объявления мобилизации в связи началом Первой мировой войны началось развёртывание резервных полков и соединений конницы. В регулярной кавалерии был развернут только один полк – полк Офицерской кав. школы (из постоянного состава школы), который вместе с 20-м драгунским Финляндским и Крымским конн. полками в нояб. 1914 составили 4-ю отд. кав. бригаду. В Отд. корпусе погран. стражи все шесть конн. полков были включены в состав армии. В казачьих войсках были развернуты 3-я, 4-я и 5-я Донские, 1-я и 2-я Кубанские, 1-я Терская, Уральская, Сибирская и Оренбургская каз. дивизии второй очереди. Из 1-й Туркестанской каз. дивизии были выделены 2-й Уральский и 5-й Оренбургский каз. полки, которые образовали Туркестанскую каз. бригаду. На Кавказе из местных добровольцев была образована Кавк. туз. конн. дивизия из шести полков: 2-го Дагестанского, Татарского, Чеченского, Кабардинского, Черкесского, Ингушского (в оперативное подчинение этой дивизии поступил Туркменский конн. полк), которая по сформированию была направлена на Западное направление.Соединения конницы были выведены из арм. корпусов и стали входить в состав арм. объединений – армий. В качестве корпусной конницы мобилизационным расписанием предусматривалось включение в арм. корпус казачьих полка и отд. сотни второй или третьей очереди. Эти семь сотен внутри корпуса распределялись на: собственно корпусную конницу (4 сотни во главе с ком. полка), дивизионную конницу (по одной сотне в каждой дивизии) и дивизионный конвой (половина сотни в каждой дивизии). После развертывания армий, перед началом боевых действий, распределение соединений конницы имело следующий вид: 1-я армия – 1-я и 2-я гв. кав., 1-я, 2-я, и 3-я кав. дивизии и 1-я отд. кав. бригада; 2-я армия – 4-я, 6-я и 15-я кав. дивизии; 4-я армия – 5-я, 13-я и 14-я кав. дивизии и Отд. гв. кав. бригада, затем 3-я Донская и Уральская каз. дивизии; 5-я армия – 7-я кав., 1-я Донская каз. дивизии, 2-я и 3-я отд. кав. бригады, затем 4-я и 5-я Донские каз. дивизии; 3-я армия – 9-я, 10-я и 11-я кав. дивизии, затем 3-я Кавк. каз. дивизия; 8-я армия – 12-я кав. и 2-я Сводная каз. дивизии, затем 1-я и 2-я Кубанские и 1-я Терская каз. дивизии; 6-я армия – Оренбургская каз. дивизия; 7-я армия – 8-я кав. дивизия; резерв Гл. командования – Кавк. кав. дивизия.Такое распределение конницы не оставалось постоянным. В процессе боевых действий появлялись новые объединения, которые также укомплектовывались конницей, к участию к боевым действиям привлекались новые соединения конницы из внутренних округов, части и соединения конницы объединялись в более крупные соединения, носившие как временный, так и «постоянный» на весь последующий этап войны, характер. Кроме того, после начала военных действий на Кавк. фронте некоторые соединения были переведены с Западного на Кавказское направление. До конца 1914 в армии Западного направления дополнительно были направлены Кавк. туз. конн. дивизия, Уссурийская конная и 1-я Забайкальская каз. бригады. В 1-ю Забайкальскую была переименована Забайкальская каз. бригада, после того как при мобилизации Забайкальского казачьего войска льготная дивизия была разделена на две отд. каз бригады – 2-ю и 3-ю Забайкальские. В этот же период 2-я и 3-я отд. кав. бригады были сведены в 16-ю кав. дивизию. Две первых бригады 1-й гв. кав. дивизии были названы Гв. кирасирской дивизией. Из оставшейся 3-й бригады 1-й гв. кав. дивизии и 1-го Астраханского каз. полка была образована Сводная каз. дивизия (обе дивизии просуществовали до февр. 1915). Распределение дивизий и отд. бригад конницы между фронтами и армиями в ходе боевых действий не оставалось постоянным. В начале войны соединения конницы на Западном направлении были распределены между С.-З. и Ю.-З. фронтами в соотношении 31 и 66 процентов, соответственно (часть конных соединений находилась в резерве Гл. командования). К концу 1914 года это соотношение составляло 47 и 53 процента. После начала войны с Турцией в окт. 1914 в Кавк. воен. округе были мобилизованы все полки третьей очереди Кубанского и Терского казачьих войск. Часть этих полков пошла на доукомплектование двух Кавк. каз. дивизий – 2-й и 4-й, которые образовались от разделения 2-й дивизии. В состав Кавк. армии Кавказского направления в это же время вошли Сибирская и Закаспийская каз. бригады.С началом войны состоялся возврат к высшим соединениям конницы – кав. корпусам, существовавшим в русской армии до 1907. Вначале это были временные оперативные соединения, когда дивизии и бригады конницы сводились под командование одного из нач. дивизий (особое управление этим соединением при этом не предполагалось). В авг. 1914 в 1-й армии такое оперативное соединение названное Конной группой включало в себя 1-ю и 2-ю гв. кав. дивизии и Сводную кав. дивизию из пяти полков 2-й и 3-й кав. дивизий. В 5-й армии в Конную группу вошли 7-я и 16-я кав. дивизии и бригада 1-й Донской каз. дивизии, в 8-й армии – 2-я Сводная и 2-я Кубанская каз. дивизии, в 4-й армии в Кав. корпус – 13-я кав. и Уральская каз. дивизии и 1-я Забайкальская каз. бригада. В 3-й армии такое временное соединение называлось Сводным кав. корпусом (9-я, 10-я кав. и 3-я Кавк. каз. дивизии). В сент. 1914 в 4-й армии некоторое время существовал Гв. кав. корпус – Гв. кирасирская и 2-я гв. кав. дивизии, Уральская каз: дивизия и 1-я Забайкальская каз: бригада. В сент. 1914 в 9-й армии Ю.-З. фронта как оперативное соединение на постоянной основе был создан Первый кавалерийский корпус. Состав корпуса не оставался постоянным. В окт. 1914 в 8-й армии Ю.-З. фронта был образован Второй кавалерийский корпус.В первой половине 1915 Западное направление пополнилось 1-й Заамурской конн. бригадой, которая в мае вместе с Отд. гв. кав. бригадой составили Сводную кав. дивизию, а также 2-й и 3-й Заамурскими конн. бригадами, составившими вскоре Заамурскую конн. дивизию. Входившие в Грен. и арм. корпуса каз. полки были сведены в Сводную (14-й Оренбургские и 40-й Донской), 2-ю Донскую (49-й и 53-й Донские) каз. бригады. Прибывшие в Действующую армию 6-й и 9-й Сибирские каз. полки совместно с 54-м Донским составили Сибирскую сводную каз. бригаду. К авг. 1915 распределение соединений конницы между С.-З. и Ю.-З. фронтами составляло 55 и 31 процент. Кавказское направление в этот период усилилось двумя дивизиями – Кавк. кав. дивизией, переданной с Западного направления, и Сводной Кубанской каз. дивизией, в которую были соединены отдельные сотни второй и третьей очереди. Туда же прибыли 2-я и 3-я Забайкальские и 1-я Донская каз. бригады. 1-я и 2-я Кавк. каз. дивизии были увеличены до шести полков.Продолжалось создание высших оперативных соединений. В мае-июне 1915 в 3-й, а затем в 13-й армиях существовала Конная группа. В июне-сент. 1915 в 5-й армии были две Конные группы. И в 10-й армии в этот период времени существовала Конная группа. В марте 1915 в 9-й армии Ю.-З. фронта образован Третий кавалерийский корпус. Летом 1915 в 8-й армии были образованы Четвёртый и Пятый кавалерийские корпуса. В Четвертый корпус была преобразована Конная группа упразднённой 13-й армии. Началось создание высших оперативных соединений на Кавказском направлении. В апр. 1915 был образован Конный отряд в составе Кавк. кав. дивизии и 3-й Забайкальской каз. бригады.Во второй половине 1915 на Западном направлении боевых действий две бригады были развёрнуты в дивизии. Уссурийская конн. бригада была дополнена 1-м Амурским каз. полком и развернута в Уссурийскую конн. дивизию. 1-я Забайкальская каз. бригада, дополненная 2-м Верхнеудинским полком, была преобразована в одноим. каз. дивизию. Сводная и Сибирская сводная каз. бригады были упразднены и их полки вновь поступили в Грен. и арм. корпуса, а 1-й, 2-й и 3-й Прибалтийские конн. полки, сформированные из ополченческих сотен, объединены в 1-ю Прибалтийскую конн. бригаду. На Кавказском направлении Закаспийская каз. бригада была развернута в 5-ю Кавк. каз. дивизию. Уссурийская конн. дивизия в нояб. – дек. 1915 вместе с 4-й Донской каз. дивизией составляла Конную группу в 5-й армии. В дек. 1915 в 5-й армии на Сев. фронте был создан Шестой кавалерийский корпус. В нояб. 1915 для действий в Персии был образован Экспедиционный корпус, в состав которого входили 1-я Кавк. и 3-я Кубанская каз. дивизии. На протяжении своего существования этот корпус несколько раз переименовывался: с мая 1916 он назывался Кавказский кавалерийский корпус, с авг. 1916 – Первый Кавказский конный корпус, с марта 1917 – Отдельный Кавказский конный корпус. В янв. 1916 в 1-й армии образован Седьмой кавалерийский корпус. Весной этого года в Сводной кав. дивизии 1-я отд. кав. бригада заменила Отд. гв. кав. бригаду и было проведено переформирование гв. кавалерии со сведением её в Гвардейский кавалерийский корпус из трех дивизий по две бригады каждая. Первоначально 3-я гв. кав. дивизия называлась Сводной гв. кав. дивизией. В июле – сент. 1916 16-я кав. дивизия вместе с 1-й Забайкальской каз. дивизией составляла Конную группу в 3-й армии. С авг. 1916 по март 1917 существовал Второй Кавказский конный корпус, который состоял из 4-й Кавк. каз. дивизии, 2-й и 3-й Забайкальских каз. бригад. В сент. 1916 в 9-й армии в Добрудже (в Румынии) Шестой кавалерийский корпус состоял из 3-й кав. дивизии, дополненной затем 8-й и 12-й кав. дивизиями.Тогда же, весной 1916, были сформированы 6-я Донская каз. дивизия, в которую была переформирована 2-я Донская каз. бригада, а также новые 1-я (1-й и 2-й Прибалтийские конн. полки) и 2-я (3-й Прибалтийский конн. и 8-й Оренбургский каз. полки) Прибалтийские конн. бригады, полученные при разделении 1-й Прибалтийской конн. бригады. А Туркестанская каз. бригада сначала была дополнена 1-м Астраханским каз. полком, а затем развёрнута во 2-ю Туркестанскую каз. дивизию. Во второй половине 1916 в войсках Кавказского направления была сформирована Сводно-погран. конн. дивизия, состоящая из бригады конн. пограничников и бригады казаков, а Сводно-Кубанская дивизия переименована в 3-ю Кубанскую каз. дивизию. В декабре 1916 года на Западном направлении была образована 17-я кав. дивизия, в состав которой вошли 4-я отд. кав. бригада и бригада погран. конн. полков. Тогда же кав. полки кав. дивизий были переведены на четырехэскадроннй состав. Освободившийся в результате этого конский состав пошел на комплектование новых арт. формирований Действующей армии, а личный состав освободившихся эскадронов пошел на формирование стрелк. полков кав. дивизий. В каз. дивизиях, без сокращения числа сотен, были сформированы стрелк. (пластунские) дивизионы.Зимой 1917 было решено уменьшить на Западном направлении численность конницы путём уменьшения корпусной конницы, так как при переходе к позиционной войне эта конница потеряла своё военное значение. Шесть полков Кубанского казачьего войска были сведены в 4-ю Кубанскую каз. дивизию и Кубанскую каз. бригаду. Эти дивизия и бригада по сформированию были направлены на Кавказское направление. Ещё 16 полков Донского и Оренбургского казачьих войск были отозваны в область Войска Донского и из них были сформированы четыре каз. дивизии (7-я, 8-я, 9-я Донские и 2-я Оренбургская), которыми предполагалось усилить Кавказский конный корпус в Персии и которые туда не поступили. А на Западное направление с Кавказа в Финляндию прибыла 5-я Кавк. каз. дивизия, а в Белоруссию – Кавк. кав. дивизия. В июле 1917 в 8-й армии Ю.-З. фронта 7-я кав. дивизия была соединена с 3-й Кавк. каз. дивизией в Сводный конный корпус, который существовал до конца сент. В авг. 1917 Кавк. туз. конная дивизия была дополнена двумя конными полками и переформирована в Туз. конный корпус из 1-й и 2-й Кавк. туз. конных дивизий. Корпус существовал до дек. 1917. В нояб. 1917 в Кавказской армии была образована Кавк. конн. бригада, составленная из полков, направленных в янв. из Туркестана и прикомандированных к 1-й Кавказской и 3-й Кубанской каз. дивизиям.Для обеспечения артиллерией дивизий, развернутых после начала и в ходе войны, потребовалось большое количество дополнительных конн. и каз. батарей. С авг. 1914 по дек. 1916 были развернуты конные (24-я – 27-я, 1-я и 2-я Офицерской арт. школы), конно-горные (1-я – 5-я Заамурские) и казачьи (17 донских, 4 оренбургских, 3 сибирских, 4 забайкальских, кубанская, астраханская, амурская и уральская) батареи. Донские и Оренбургская льготные дивизии имели в своем составе каз. арт. дивизионы. В Кубанских, Сибирской, Уральской, 2-й Туркестанской каз. дивизиях недостаток восполнялся за счет донских каз. батарей. Дивизии, развернутые из отд. каз. бригад получали ту артиллерию, которую имели эти бригады. Не имели своей артиллерии 4-я Кавк. каз. дивизия, основу которой составила 2-я бригада 2-й Кавк. дивизии, и 4-я Кубанская каз. дивизия. Все вновь развернутые дивизии и отд. бригады были укомплектованы конно-пулемётными командами, а с апр. 1915 вместо дивизионных конно-пулемётных команд стали создаваться полковые конно-пулемётные команда (четыре пулемета систем «Максим» или «Кольт» на вьюках). В это же время кав. дивизиям для усиления огневой мощи были приданы автоброневые взводы из четырех бронемашин. В конце 1916 на Западном направлении автоброневые взводы кав. дивизий, входящих в конн. корпуса, были сведены в автоброневые дивизионы (8 – 12 машин) с подчинением их ком. корпуса. Кроме того, каждый конн. корпус получил в свое подчинение батальон самокатчиков (велосипедистов).Всего за период с начала боевых действий до середины 1917 количество соединений конницы (дивизий и отд. бригад) с 29 и 9, соответственно, изменилось до 48 дивизий и 7 отд. бригад, в которых было 1220 эскадронов и сотен, при этом соотношение кав. и каз. дивизий и отд. бригад по годам изменялось следующим образом:Июнь 1914 г. – 18 кавалерийских, 6 казачьих дивизий, 5 кавалерийских и 3 казачьих бригад;Сентябрь 1914 г. - 19 кавалерийских, 12 казачьих дивизий, 5 кавалерийских и 4 казачьих бригад;Декабрь 1914 г. - 19 кавалерийских, 16 казачьих дивизий, 4 кавалерийских и 4 казачьих бригад;Июнь 1915 г. - 20 кавалерийских, 19 казачьих дивизий, 4 кавалерийских и 6 казачьих бригад;Декабрь 1915 г. - 22 кавалерийских, 20 казачьих дивизий, 1 кавалерийских и 6 казачьих бригад;Июнь 1916 г. - 23 кавалерийских, 22 казачьих дивизий, 3 кавалерийских и 5 казачьих бригад;Декабрь 1916 г. - 25 кавалерийских, 23 казачьих дивизий, 2 кавалерийских и 5 казачьих бригад;Июнь 1917 г. - 25 кавалерийских, 23 казачьих дивизий, 2 кавалерийских и 5 казачьих бригад.Конница Западного и Кавказского направлений соотносилась следующим образом:1914 г. - 90 и 10 %;1915 г. – 83 и 17 %;1916 г. – 80 и 20 %;1917 г. – 82 и 18 % соответственно.Количество соединений конницы изменялось таким образом:Западное направление:Дек. 1914 г. – 33 див. и 5 отд. бр.;Дек. 1915 г. – 37 див. и 5 отд. бр.;Дек. 1916 г. – 39 див. и 4 отд. бр.;Июнь 1917 г. – 41 див. и 3 отд. бр.Кавказское направление:Дек. 1914 г. - 3 див. и 2 отд. бр.;Дек. 1915 г. - 6 див. и 4 отд. бр.;Дек. 1916 г. - 8 див. и 4 отд. бр.;Июнь 1917 г. - 7 див. и 4 отд. бр.Историк А. А. Керсновский отмечал великолепный состав русской конницы, оказавшей армии неоценимые услуги. Конница скрыла от вражеских глаз стратегическое развёртывание. Она стяжала славу русскому оружию каждый раз когда одухотворялась и управлялась достойными военачальниками. Русская конница провела до 400 атак в конном строю, в ходе которых захватила 170 орудий, нанесла поражение целой общевойсковой армии (7-й австро-венгерской 27. – 28. 04. 1915 г. у Городенки - Ржавенцев), дважды спасла свои армии (1-ю у Нерадова 03. 07. 1915 г. и 11-ю у Нивы Злочевской 19. 06. 1916 г.). Историк отмечает как помогла 12-я кавдивизия при Руде 8-й армии, огромное стратегическое значение для Северо-Западного фронта атаки нижегородских драгун под Колюшками, как потряс австро-германские армии «наскок оренбургских казаков под Кошевом и «Дикой дивизии» под Езерянами». И сколько раз русские пехотные дивизии и корпуса «выручались беззаветными атаками ничего не боявшихся и всё сметавших сотен и эскадронов…».