Огонь стоя

В начале ноября 1914 года город Сольдау второй раз за войну был взят русскими войсками - частями 1-го Туркестанского армейского корпуса, в состав которого входила, кроме туркестанцев, 11-я Сибирская стрелковая дивизия.После ряда горячих, но успешных для русского оружия боев в окрестностях данного города, русскими войсками был получен внезапный и всех огорчивший приказ о немедленном ночном отступлении на г. Млава.Отход был проведен благополучно, незаметно для немцев, и связь с последними была утрачена. Корпус расположился на отдых в районе г. Млавы, выставив в сторожевое охранение 6-й Туркестанский стрелковый полк, который расположился в порядке, указанном на схеме.Последние бои и только что совершенный под непрерывным холодным дождем поход сильно утомили бойцов 6-го полка - и солдаты сторожевого охранения, неся караульную службу, уснули. Но ночь прошла благополучно.Наступило серое туманное утро. Один из стрелков левого фланга 3-й роты, находясь в кустах северной опушки соснового леса, внезапно увидел какую-то колонну - движущуюся по дороге вдоль полотна железной дороги по направлению от 1-й роты. Расстояние от него колонны было 400 - 600 шагов, но, несмотря на это, он отчетливо узнал по каскам немцев.Разбудив своих товарищей, боец дал знать во 2-ю роту о движении вражеской колонны. Командир 2-й роты капитан Гантурия выбежал на рекогносцировку, предварительно отдав распоряжение - выдвинуть имевшиеся при его роте 2 пулемета на опушку леса. После того, как капитан убедился в верности полученной информации, 2-я рота открыла винтовочный и пулеметный огонь по колонне - голова которой уже находилась напротив сторожевого участка 4-й роты.Соседние роты: 4-я, 3-я и 1-я, разбуженные огнем, в свою очередь, открыли убийственный огонь по немцам.Туркестанские стрелки стоя, не пользуясь закрытиями, стреляли по обезумевшим немцам - со стороны которых раздавались лишь отдельные выстрелы. Немцы сначала бросились назад, но, встреченные огнем 1-й роты, попытались перебраться через железнодорожную насыпь - это им не удалось. Часть колонны, не успевшая во время движения перейти через железную дорогу на участке 1-й роты, побежала к северу. Другая часть колонны, находившаяся по эту сторону железной дороги, была уничтожена - лишь несколько человек спаслось через виадук, находившийся на левом фланге 4-й роты.Пленных не было - были лишь убитые и раненые. Немецкий раненый офицер рассказывал, что их колонна, состоявшая из 2 батальонов, заблудилась и, не имея разведки, натолкнулась на сторожевое охранение туркестанцев. В результате был уничтожен целый батальон немцев.А бой показал, какое жизненно важное значение имеет качественная работа разведки и боевого охранения.