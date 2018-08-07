11:12 07 августа

«Русский» американский полк

Интересно, что в истории армии США имелся полк, на полковом знаке которого присутствовала надпись на русском языке.

Этот полк был основан 05. 08. 1917 г. как 339-й пехотный полк 85-й пехотной дивизии – комплектуясь, в основном, призывниками штатов Висконсин и Мичиган.

«Русский» американский полк
Эмблема дивизии.


Будучи переброшена во Францию летом 1918 г., дивизия поучаствовать в Первой мировой войне не успела.

Но 339-й полк был переброшен в Архангельск, поучаствовав в Гражданской войне в России или, как принято именовать эту операцию в США, «Экспедиции полярный медведь». 04. 09. 1918 г. 5500 американских солдат и офицеров высадились в г. Архангельск. Контингент включал пехоту, инженерно-саперные, военно-транспортные и медицинские подразделения и части. Президент САСШ В. Вильсон, отправляя своих солдат в Россию, не планировал вмешательства американских войск в события Гражданской войны – они должны были охранять склады военного имущества союзников, доставленного в годы Первой мировой войны в Россию через дальневосточные и северные порты. Но остаться в стороне от русской смуты американцам было не суждено. Подразделения 339-го пехотного полка воевали на Онежском и Двинском фронтах.

Потери убитыми американского контингента - 110 человек. Свыше 70 человек умерли от «испанки» и около 30 человек пропало без вести.

В некоторых подразделениях 339-го полка начались волнения, и поход на Русский Север завершился для американских бойцов в июле 1919 г.


Бойцы 339-го полка в России.

Белый медведь на эмблеме части - аналог неофициальной наплечной нашивки Северного Русского Экспедиционного Отряда. 339-й полк в 1918-19 гг. входил в состав отряда. Полковой знак выглядит следующим образом: на голубом щите на всех четырех лапах стоит белый медведь (на серебряной льдине). Верхний левый угол имеет изображения трех черных стрижей. Внизу - желтая лента с надписью на русском языке: «ШТЫКЪ РЕШАЕТЪ». Стрижи заимствованы из герба француза Кадиллака, основателя г. Детройт – в ознаменование того факта, что полк родился в этом городе (он также стал и первой стоянкой части). Девиз полка означает: «мы решаем штыком судьбу боя».


Эмблема 339-го пехотного полка.

Полк был демобилизован в 1919 г. В 1922 г. ветераны экспедиционного корпуса САСШ учредили ассоциацию «Полярный медведь». А через 7 лет бывшие «медведи», действуя под эгидой организации «Ветераны зарубежных войн», посетили Россию, привезя на родину останки 86-ти павших товарищей.

На этом история полка не закончилась. Он был восстановлен 15. 05. 1942 г. и в 1944 – 1945 гг. сражался в Италии - в составе 88-й и 85-й пехотных дивизий.

Но важнейшей вехой в истории части, отразившейся и в эмблематике полка, стало участие в экспедиции «Полярный медведь» - общем событии в истории России и США.
Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 4

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  1. нивасандер Сегодня, 06:57
    кстати про приключения 335 и 339 американских пп ,на Русском Севере .красочно написал пару месяцив назад кто то из комерадов--Суть такова , пока "противниками" янки были местные цивильные индейцы--янки были воинственны и жестоки.Однако первое же знакомство с красными регулярес(б/п+полк матросов-балтийцев) оставили в их ранимой душе такое неизгладимое впечатление, помочь смогла только долгая терапия в Архангельских кабаках.Следующая же экспедиция закончилась еще хуже.В августе 1919 года на пароходах 335 полк отправился в сторону Холмогор для " усмирения индейцев и получения контрибуций" около шенкурской протоки конистадоры столкнулся с красной канонеркой "Павлин Виноградов",что привело к массовой панике , усугублявшийся подходом красного 50-го стрелкового полка (6 стрелковая дивизия)состоявших из местных комми. Итог -- паническое бегство по маршруту Чемодан -Пристань-Мичиган
    нивасандер
    1. Felix99 (Феликс) Сегодня, 07:44
      Оч. интересно! А подробнее, где почитать?
      Felix99
  2. Albatroz (Manfred) Сегодня, 09:18
    Даже такие факты связывают Россию и США, интересно
    Albatroz
  3. bubalik (Сергей) Сегодня, 09:49
    30 мая 1930 года на кладбище Уайт Чейпел в городе Троя, штат Мичиган, был открыт памятник. Ежегодно в конце мая Ассоциация памяти ветеранов экспедиции "Полярный медведь" проводит у монумента торжественную церемонию.
    bubalik
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