«Русский» американский полк

Интересно, что в истории армии США имелся полк, на полковом знаке которого присутствовала надпись на русском языке.Этот полк был основан 05. 08. 1917 г. как 339-й пехотный полк 85-й пехотной дивизии – комплектуясь, в основном, призывниками штатов Висконсин и Мичиган.Будучи переброшена во Францию летом 1918 г., дивизия поучаствовать в Первой мировой войне не успела.Но 339-й полк был переброшен в Архангельск, поучаствовав в Гражданской войне в России или, как принято именовать эту операцию в США, «Экспедиции полярный медведь». 04. 09. 1918 г. 5500 американских солдат и офицеров высадились в г. Архангельск. Контингент включал пехоту, инженерно-саперные, военно-транспортные и медицинские подразделения и части. Президент САСШ В. Вильсон, отправляя своих солдат в Россию, не планировал вмешательства американских войск в события Гражданской войны – они должны были охранять склады военного имущества союзников, доставленного в годы Первой мировой войны в Россию через дальневосточные и северные порты. Но остаться в стороне от русской смуты американцам было не суждено. Подразделения 339-го пехотного полка воевали на Онежском и Двинском фронтах.Потери убитыми американского контингента - 110 человек. Свыше 70 человек умерли от «испанки» и около 30 человек пропало без вести.В некоторых подразделениях 339-го полка начались волнения, и поход на Русский Север завершился для американских бойцов в июле 1919 г.Белый медведь на эмблеме части - аналог неофициальной наплечной нашивки Северного Русского Экспедиционного Отряда. 339-й полк в 1918-19 гг. входил в состав отряда. Полковой знак выглядит следующим образом: на голубом щите на всех четырех лапах стоит белый медведь (на серебряной льдине). Верхний левый угол имеет изображения трех черных стрижей. Внизу - желтая лента с надписью на русском языке: «ШТЫКЪ РЕШАЕТЪ». Стрижи заимствованы из герба француза Кадиллака, основателя г. Детройт – в ознаменование того факта, что полк родился в этом городе (он также стал и первой стоянкой части). Девиз полка означает: «мы решаем штыком судьбу боя».Полк был демобилизован в 1919 г. В 1922 г. ветераны экспедиционного корпуса САСШ учредили ассоциацию «Полярный медведь». А через 7 лет бывшие «медведи», действуя под эгидой организации «Ветераны зарубежных войн», посетили Россию, привезя на родину останки 86-ти павших товарищей.На этом история полка не закончилась. Он был восстановлен 15. 05. 1942 г. и в 1944 – 1945 гг. сражался в Италии - в составе 88-й и 85-й пехотных дивизий.Но важнейшей вехой в истории части, отразившейся и в эмблематике полка, стало участие в экспедиции «Полярный медведь» - общем событии в истории России и США.