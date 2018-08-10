Конница в горах. Часть 1

Многие отрицают возможность использования и эффективность действий крупных кавалерийских соединений на горном театре военных действий. Причины таких взглядов кроются в недостаточном изучении горных операций в целом, и действий в этих операциях конницы - в частности.Конечно, конница в горах, действительно, стеснена крутыми подъемами и спусками, трещинами, ущельями, и, зачастую, лесами. Но основные качества конницы - более высокая подвижность, самостоятельность, сила удара, способность вести бой в комбинированных (конном и пешем) строях - сохраняются и в горах. И конница была родом войск, необходимым для действий в лесисто-горных районах - для боя, реализации маневра обхода, выхода во вражеский тыл, для захвата ущелий, перевалов, узлов дорог и высот, для разведки и связи.Причем конница в горах применялась почти всегда - и нередко крупными соединениями. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры.Так, в 1914 - 1915 гг. немецкие и французские войска действовали в районе горного массива, покрытого большими лесами, - в Аргоннах. Действовала там и конница.В Карпатах в 1915 г. на крайнем левом фланге русских войск в районе Кирлибаба действовала Терская казачья дивизия – а ее противником была германская кавалерийская дивизии Маршаля. Юго-западнее Самбора оперировали русские 12-я кавалерийская и Кавказская Туземная конная дивизии.В 1916 г. после выступления Румынии на стороне Антанты борьба завязалась в районе Трансильванских Альп. Румынская 2-я армия в составе 3 пехотных и 1 кавалерийской дивизий перешла Трансильванские Альпы, заняла Кронштадт и наступила на Германштадт. В дальнейшем на данном ТВД активно действовал германский кавкорпус Э. фон Шметтова.Классикой и примером выдающейся оперативной деятельности конницы в горной войне являются действия осенью 1918 г. на Балканском ТВД французской кавбригады Гамбетты, вышедшей в тыл германской 11-й армии - на ее коммуникации в районе Кальканделен на Салоникском фронте в сентябре 1918 г. Мы писали об этом славном эпизоде – но вспомним о специфике данных действий в контексте горной войны.Оперативная обстановка на Салоникском фронте к сентябрю 1918 г. складывалась следующим образом:Фронт армий Германского блока и союзников по Антанте стабилизировался на линии Эгейское море, р. Струме, Монастырь, оз. Пресбя и Охрида и далее до Валоны. На стороне Германского блока действовали 3 болгарских армии, германская 11-я (в основном состоявшая из болгарских частей, но в ее состав были включены почти все имевшиеся на Балканах германские части и соединения – не менее 20 тыс. человек) армия и австрийский корпус - общей численностью в 450 000 человек.Войска союзников состояли из 29 дивизий, насчитывающих до 500 000 человек при 2070 орудиях.Командование союзными войсками Салоникского фронта, во главе с французским генералом Франше д'Эспре, готовило наступление - с прорывом центра фронта противника в общем направлении долины р. Вардар.План прорыва сводился к нанесению главного удара Сербской армией, усиленной 2 французскими дивизиями, в районе Ветренник, Доброполе, Сокол с одновременной атакой участков фронта, расположенных направо и налево от направления главного удара. Трудность плана наступления заключалась в том, что направление глазного удара пролегало по малодоступной, гористой, но слабо обороняемой болгарами местности, ожидавшими главный удар из района Монастырь.Для развития успеха прорыва и удара по коммуникациям противника командующий фронтом решает использовать французскую конницу - которая до сентябрьского наступления была разбросана отдельными полками по всему фронту. Из 3 полков (1-го и 4-го африканских стрелков (каждый полк в 4 эскадрона, 4 станковых пулемета, две 37-мм пушки) и полка марокканских спаги (15 эскадронов, 12 станковых пулеметов, две 37-мм пушки) формируется бригада, командование которой возлагается на Гамбетту. Первоначально бригаду предполагалось усилить батальоном стрелков и 2 дивизионами артиллерии, но в итоге, кроме радиотелеграфной станции и 2 взводов бронемашин, бригаде ничего придано не было.К 12. 09., в преддверии прорыва бригада сосредоточивается в районе Монастырь.15. 09. после 24-часовой артиллерийской подготовки сербы атакуют противника, и после ожесточенного боя прорывают фронт в районе Ветренник, Сокол. Но обстановка позволяет использовать бригаду в прорыве лишь 21. 09.В ночь с 21. 09. на 22. 09. Гамбетта получает приказ начать движение по правому берегу р. Черная - с задачей овладеть узлом сообщений Скопье (Ускюб), через который проходят коммуникации и пути отхода германской 11-й армии.Движение бригады по правому берегу р. Черная проходило с большими трудностями: с одной стороны - непрерывные столкновения с частями противника, прикрывающими отход, с другой стороны - медлительность движения, которое совершалось в условиях преодолевания проволочных заграждений и окопов. Несмотря на тяжелые дорожные условия (ночь и гористый характер местности), бригада 23. 09. выходит в свободный от противника район северо-западнее р. Черная – и в этот же день занимает м. Прилип. После ночлега 24. 09. Гамбетта, опасаясь сопротивления противника, которое могло задержать дальнейшее движение бригады на Скопье, оставив радиотелеграфную станцию, бронемашины, 37-мм пушки 1-го и 4-го африканских полков и весь колесный транспорт в м. Прилип, ведет бригаду через труднодоступный горный район Голесница и Планина - захватив с собою только то, что можно взять в вьюки, и небольшой вьючный транспорт, состоящий из ослов.Двигаясь в колонне по одному по горным тропам, проходящим над отвесными ущельями, при ограниченных запасах продовольствия и фуража, часто без воды, совершив последний этап марша в течение 58 часов без ночлега по особенно высокогорному району, 28. 09. бригада достигает района Дразево. Из-за большого переутомления своих частей удар на г. Скопье Гамбетта намечает на 29. 09.В это время противник, предусматривая угрожающую ему опасность, сосредоточивает в районе г. Скопье сводный отряд, состоящий из пехоты, артиллерии и бронепоезда, поставив ему в качестве задачи оборону подступов к г. Скопье с юга. Командующий отрядом решает одной группой в составе болгарской пехоты и германской горной пулеметной команды занять позицию по высотам, расположенным юго-западнее г. Скопье до д. Лисица, а второй группой занять проходы по обеим сторонам оз. Котланово по левому берегу р. Вардар. Задача бронепоезда - курсировать между обеими группами на участке ст. Велесье, ст. Скопье. 2 роты германского ландвера остались в резерве - на железной дороге ст. Скопье. Артиллерия занимает позиционный район на южной окраине города по левому берегу р. Вардар.В 5.00 29. 09. Гамбетта начал наступление на г. Скопье.Наступление ведется 3 группами, имеющими задачей: 1-я группа - 1-й полк - переправиться через р. Вардар и, наступая по левому берегу реки, отрезать дорогу, идущую на Куманова; 2-я группа - 4-й полк - наступать на Скопье в лоб; 3-я группа - полк спаги - наступая на высоты юго-западнее Скопье в обход левого фланга заслона противника, отрезать железную дорогу и тракт, идущие из Скопье в Калканделен.Сильный туман способствует наступлению. Полк спаги сравнительно легко овладевает высотами юго-западнее Скопье и достигает дороги, идущей на Калканделен - забитой отходящими транспортами и частями германской 11-й армии. Открыв по ним пулеметный огонь; полк вынуждает части противника к обратному движению на Калканделен, чему не смогли даже воспрепятствовать 2 германские тяжелые батареи – расчеты которых, увидев наступающую конницу, бросив орудия, в панике разбежались.Наступление 4-го полка задерживается огнем бронепоезда, с которым полк, из-за отсутствия своей артиллерии, оставленной в Прилипе, не имел возможности бороться – и это позволяет немцам эвакуировать железнодорожную станцию и спасти ценное имущество, а затем, подорвав железнодорожное полотно и сооружения, беспрепятственно отвести бронепоезд на север.1-й полк, под прикрытием тумана переправившись через р. Вардар, атакует в конном строю город. Но безуспешно: атака отбивается огнем противника. Это заставляет полк провести вторичное наступление - в пешем строю. В результате только около 13.00. полку удается выйти на железную дорогу, идущую на Куманова.С помощью самолета связи командование фронтом узнает о выходе бригады в район г. Скопье.Действия кавалерийской бригады командование французскими войсками отметило нижеследующим приказом, изданным 06. 10. 18 г.:Действия бригады Гамбетты, несмотря на трудности горного ТВД, принесли крупную оперативную победу.Среди недочетов применения конницы в этой операции следует отметить:1. Организация марша была проведена без заранее и тщательно продуманного плана и учета сил конского состава, в результате чего бригада, достигнув 28. 09. района Дразево и перед предстоящим столкновением с противником была сильно переутомлена и в этот день неспособна к ведению наступательных действий - что при более серьезной активности противника могло поставить бригаду в тяжелое положение.2. Радиотелеграфная станция и 37-мм пушки 2-х полков были оставлены в Прилипе - что не могло не сказаться на поддержании связи и на огневой подготовке продвижения, наступления и боевых действиях бригады – например, с бронепоездом, который беспрепятственно ушел на север.3. Слабая организация разведки подступов к г. Скопье, в результате чего первая атака 4-го полка была неудачна.4. Организация слишком неглубокого обхода г. Скопье с северо-востока - в результате налицо медлительность действий 1-го полка, ввязавшегося в затяжной бой с частями заслона противника.Но в целом, несмотря на недочеты, как отмечал историк конницы комбриг С. С. Флисовский, «действия Гамбеты нужно признать образцом примера решения конницей оперативных задач на горном театре войны».Во время оккупации японцами ряда территорий Дальнего Востока в лесистых горах действовали партизанские отряды. Летом 1919 г. только в одном Благовещенском районе действовало до 20 отрядов, из которых большинство - кавалерийские. Их общая численность достигала 14000 человек.В 1921 г. в Приамурье, Приморье и Забайкалье действовали, кроме пехоты, конные части. В Забайкалье в районе Борзя, Даурия, Нерчинский завод действовали Читинская бригада в составе 3 пехотных полков и отдельный Читинский кавалерийский дивизион с дивизионом легкой артиллерии; в районе Петровский завод - отдельный Троицко-Савский кавалерийский полк, а в районе Сретенск, Нерчинск - кавалерийская дивизия Коротаева (до 2500 бойцов).В Приморье действовали партизанские отряды, а в Приамурье - отдельный пехотный полк, кавполк, 4 бронепоезда.У противостоящих им сил также имелись кавалерийские части и соединения. 8-я японская пехотная дивизия - Свиягино, Спасское; 11-я японская пехотная дивизия - Никольск-Уссурийск, Пограничная, Владивосток; конный корпус генерала Бородина - Гродеково; 1-й и 2-й корпуса каппелевцев находились в Спасске и Никольск-Уссурийске. Белоповстанческая армия насчитывала до 6500 штыков и 3500 сабель.В Средней Азии для борьбы с басмаческими бандами в разное время были применены для действий в горах 3 бригады 5-й Ставропольской кавдивизии, 6-я Алтайская, 7-я и 8-я Туркестанские кавбригады, 11-я кавдивизия и отдельные полки.В 1921 г. в Алайских горах против банд Муэтдин-бека действовала 7-я отдельная Туркестанская кавбригада. Затем она была направлена в горы Ангрен-Тау - для борьбы с бандой Рахманкула.В Туркестанских горах в 1922/23 г. действовали банды Халбуты. Для их ликвидации была направлена 2-я отдельная Туркестанская кавбригада. В 1926 г. в ликвидации восточнобухарского басмачества участвовала 8-я отдельная Туркестанская кавбригада.Конница, да еще прошедшая специальную подготовку и имевшая людской и конский составы, оружие и снаряжение приносила в горах огромную пользу.Если лошади в состоянии преодолеть крутые скаты, подвижность конницы в горах сохраняется. Конница способна внезапно появляться на флангах, в тылу и перед фронтом противника, захватывать перевалы, узлы дорог, ущелья, наносить удары и удерживать пункты и занятые районы до подхода пехоты. Сочетая бой в конном и пешем строю, конница горном районе могла решать весь спектр задач - как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими родами войск.