Завершился чемпионат мира по футболу в России. В финальном матче, проходившем на стадионе "Лужники", французская сборная под руководством Дидье Дешама одержала красивую победу над сборной командой Хорватии, которая впервые в своей истории добралась до самого главного матча Кубка мира.Итоговый счёт на табло - 4:2 в пользу французов, которых прибыл поддержать президент страны Эммануэль Макрон с супругой. Шесть голов в финале мирового первенства по футболу команды не забивали с далёкого 1966 года, когда англичане с тем же счётом обыграли сборную ФРГ. Однако в том матче более чем полувековой дальности два последних гола были забиты в дополнительное время.На стадионе "Лужники" присутствовали почти 79 тысяч человек, среди которых и главы государств: упомянутый Эммануэль Макрон, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, президент России Владимир Путин, президент FIFA Джанни Инфантино. Сообщается, что на матче присутствовал и президент Республики Беларусь.Матч заполнился болельщикам не только потрясающей игрой команд, но и ошибкой французского голкипера Юго Льориса. Был и эпизод, которому по правилам трансляций не уделяется внимание телевидением - на стадион выбежали люди, причём в форме сотрудников российской полиции. У девушки, которую впоследствии вывели с поля стюарты, были офицерские погоны. Она подбежала к игроку французской сборной Килиану Мбаппе.Имели ли выбежавшие какое-то отношение к московским правоохранителям, - открытый вопрос.Сборная Франции становится чемпионом мира по футболу во второй раз в своей истории. А России, хочется надеяться, остаётся огромное наследие этого чемпионата мира, который Инфантино назвал лучшим в истории.