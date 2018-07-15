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Пришли с мячом. Чемпионат мира по футболу в России завершён
Завершился чемпионат мира по футболу в России. В финальном матче, проходившем на стадионе "Лужники", французская сборная под руководством Дидье Дешама одержала красивую победу над сборной командой Хорватии, которая впервые в своей истории добралась до самого главного матча Кубка мира.
Итоговый счёт на табло - 4:2 в пользу французов, которых прибыл поддержать президент страны Эммануэль Макрон с супругой. Шесть голов в финале мирового первенства по футболу команды не забивали с далёкого 1966 года, когда англичане с тем же счётом обыграли сборную ФРГ. Однако в том матче более чем полувековой дальности два последних гола были забиты в дополнительное время.
На стадионе "Лужники" присутствовали почти 79 тысяч человек, среди которых и главы государств: упомянутый Эммануэль Макрон, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, президент России Владимир Путин, президент FIFA Джанни Инфантино. Сообщается, что на матче присутствовал и президент Республики Беларусь.
Матч заполнился болельщикам не только потрясающей игрой команд, но и ошибкой французского голкипера Юго Льориса. Был и эпизод, которому по правилам трансляций не уделяется внимание телевидением - на стадион выбежали люди, причём в форме сотрудников российской полиции. У девушки, которую впоследствии вывели с поля стюарты, были офицерские погоны. Она подбежала к игроку французской сборной Килиану Мбаппе.
Имели ли выбежавшие какое-то отношение к московским правоохранителям, - открытый вопрос.
Сборная Франции становится чемпионом мира по футболу во второй раз в своей истории. А России, хочется надеяться, остаётся огромное наследие этого чемпионата мира, который Инфантино назвал лучшим в истории.
Итоговый счёт на табло - 4:2 в пользу французов, которых прибыл поддержать президент страны Эммануэль Макрон с супругой. Шесть голов в финале мирового первенства по футболу команды не забивали с далёкого 1966 года, когда англичане с тем же счётом обыграли сборную ФРГ. Однако в том матче более чем полувековой дальности два последних гола были забиты в дополнительное время.
На стадионе "Лужники" присутствовали почти 79 тысяч человек, среди которых и главы государств: упомянутый Эммануэль Макрон, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, президент России Владимир Путин, президент FIFA Джанни Инфантино. Сообщается, что на матче присутствовал и президент Республики Беларусь.
Матч заполнился болельщикам не только потрясающей игрой команд, но и ошибкой французского голкипера Юго Льориса. Был и эпизод, которому по правилам трансляций не уделяется внимание телевидением - на стадион выбежали люди, причём в форме сотрудников российской полиции. У девушки, которую впоследствии вывели с поля стюарты, были офицерские погоны. Она подбежала к игроку французской сборной Килиану Мбаппе.
Имели ли выбежавшие какое-то отношение к московским правоохранителям, - открытый вопрос.
Сборная Франции становится чемпионом мира по футболу во второй раз в своей истории. А России, хочется надеяться, остаётся огромное наследие этого чемпионата мира, который Инфантино назвал лучшим в истории.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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