21:35 15 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Пришли с мячом. Чемпионат мира по футболу в России завершён

Завершился чемпионат мира по футболу в России. В финальном матче, проходившем на стадионе "Лужники", французская сборная под руководством Дидье Дешама одержала красивую победу над сборной командой Хорватии, которая впервые в своей истории добралась до самого главного матча Кубка мира.

Пришли с мячом. Чемпионат мира по футболу в России завершён


Итоговый счёт на табло - 4:2 в пользу французов, которых прибыл поддержать президент страны Эммануэль Макрон с супругой. Шесть голов в финале мирового первенства по футболу команды не забивали с далёкого 1966 года, когда англичане с тем же счётом обыграли сборную ФРГ. Однако в том матче более чем полувековой дальности два последних гола были забиты в дополнительное время.


На стадионе "Лужники" присутствовали почти 79 тысяч человек, среди которых и главы государств: упомянутый Эммануэль Макрон, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, президент России Владимир Путин, президент FIFA Джанни Инфантино. Сообщается, что на матче присутствовал и президент Республики Беларусь.

Матч заполнился болельщикам не только потрясающей игрой команд, но и ошибкой французского голкипера Юго Льориса. Был и эпизод, которому по правилам трансляций не уделяется внимание телевидением - на стадион выбежали люди, причём в форме сотрудников российской полиции. У девушки, которую впоследствии вывели с поля стюарты, были офицерские погоны. Она подбежала к игроку французской сборной Килиану Мбаппе.



Имели ли выбежавшие какое-то отношение к московским правоохранителям, - открытый вопрос.

Сборная Франции становится чемпионом мира по футболу во второй раз в своей истории. А России, хочется надеяться, остаётся огромное наследие этого чемпионата мира, который Инфантино назвал лучшим в истории.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
21

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 48

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Николай С. (Николай) Сегодня, 20:15
    Если бы не Феля Смолов, возомнивший себя звездой равной Джордану....
    Николай С.
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 20:34
      Нам тогда не повезло с пенальти. Заслуженное чемпионство. Франция в плей-офф выиграла все четыре матча в основное время. А у хорватов в финале закончилось везение, благодаря которому они туда пролезли.
      Идут по лесу белоснежка, дюймовочка и педераст Элтон Джон.
      Белоснежка говорит:
      - Вот я самая красивая,самая офигенная
      Дюймовочка говорит:
      - а я самая маленькая и самая прикольная
      Элтон Джон говорит:
      - а я самый известный педераст.
      Идут дальше смотрят дом, а на доме написано - зеркало правды. Заходит туда Белоснежка. Выходит - рыдает Я на самом деле не самая красивая - оказывается ещё есть Спящая красавица! Заходит Дюймовочка . Выходит тоже рыдает Я на самом деле не самая маленькая - оказывается есть ещё мальчик-спальчик!
      Заходит Элтон Джон - выходит - злой и орёт:
      -"Вашу Мать!!! КТО ТАКОЙ СМОЛОВ!
      Аристарх Людвигович
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 20:41
        Обычное дело.... И хорваты, и бразильцы, и англичане(кстати, команда будущего) и французы одного уровня команды. Бельгийцы выросли. На кого то из них заранее ставить, это лотерея.
        Shahno
      2. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 20:42
        Имели ли выбежавшие какое-то отношение к московским правоохранителям, - открытый вопрос.

        Участники Pussy Riot в форме полиции прорвались на поле во время финала ЧМ-2018
        Как сообщили сами Pussy Riot, акцию назвали "Милиционер вступает в игру" и посвятили ее смерти поэта Дмитрия Пригова, который создал в литературе образ небесного милиционера.
        Они также пояснили, что своей акцией просят освободить политических заключенных, "не сажать за лайки", прекратить преследования на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, не фабриковать уголовные дела и "превратить земного милиционера в небесного милиционера".
        fool
        https://m.dp.ru/a/2018/07/15/Uchastnikov_Pussy_Ri
        ot_viv
        Sharky
      3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:46
        Сборная Франции звучит слишком громко, в сборной добрая половина афрофранцузов.
        Egorovich
        1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 21:05
          Цитата: Egorovich
          афрофранцузов.

          да чего уж там,просто негров плюс Гризман...
          taiga2018
        2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 21:09
          Сборная Франции с разницей в 40 лет. Глобальное потепление, однако... hi
          А. Привалов
        3. Dart2027 Сегодня, 21:34
          Цитата: Egorovich
          в сборной добрая половина афрофранцузов

          Играли негры с неграми, а выиграли французы.
          (анекдот)
          Dart2027
  2. Секунд-майор (Алексей) Сегодня, 20:15
    Нда... прекрасно проведенный турнир подпорчен.Мне искренне жаль тех,кто организовывал охрану финального матча, медаль "За охрану общественного порядка" была почти в кармане. Теперь разборки начнутся. Наказание невиновных , награждение непричастных.
    А матч классным был,лучшим из последних финалов.
    Секунд-майор
  3. Опер (Игорь) Сегодня, 20:15
    Наверное логичное завершение чемпионата. За французов я не болел естественно. За хорватов тем более! Победили французы по делу.
    Опер
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 20:38
      Агромное спасибо всем надо сказать организаторам турнира! Сейчас уже это можно сделать. Турнир закончен и проведен он был на высочайшем уровне! Это отметили все! Кто и что потом бы не говорил. Молодцы!
      Опер
  4. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 20:17
    Усташи и наглосаксы наказаны.

    Я доволен.

    hi
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
  5. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 20:17
    Рад за Францию smile Право, Хорватия - чемпионы, стало бы пощёчиной в свете последних событий. Теперь Трамп.
    Gnefredov
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 20:58
      Цитата: Gnefredov
      Теперь Трамп.

      Чемпионат "МИРА" начинается только завтра!
      тол100в
  6. Комментарий был удален.
  7. Ниточкин Сегодня, 20:19
    В команде у французов бледнолицых то раз, два и обчелся. Одни негры. Видел бы Д`Артаньян, съел бы свою шляпу вместе со шпагой.
    Ниточкин
    1. dzvero (Иво) Сегодня, 20:40
      А у сенегальцев например не было ни одного бледнолицого. Вот он - расизм высшей пробы...
      dzvero
    2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 20:51
      Это тенденция, что поделаешь.Лет 40 назад, чернокожий игрок смотрелся "белой вороной" в европейской сборной.Сейчас наоборот.
      parusnik
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 20:55
        Правильная тенденция. Что, разве принципиально какого цвета твоя спина или какой формы твой нос... Вроде не женский конкурс, а футбол.
        Shahno
        1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 21:01
          В сборных играют лучшие..Марио Фернандес, оказался лучшим в своем амплуа, среди российских игроков.А вот чернокожий защитник, воспитанник зенитовской школы, игрок почившиго Амкара, более того российский гражданин, принял гражданство Нигерии, что бы играть за сборную Нигерии..
          parusnik
  8. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 20:19
    Цитата: Николай С.
    Если бы не Феля Смолов, возомнивший себя звездой равной Джордану....

    Если бы иШпанец умел попадать по воротам...
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
    1. SOF (Александр) Сегодня, 20:41
      Цитата: Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
      Если бы иШпанец умел попадать по воротам...

      ... если вы про Фернандеса, то он бразилец...и только благодаря ему мы добрались до серии пенальти...
      ...а так : вив ля Франс... вполне заслуженно!
      SOF
  9. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:19
    А я за французов болел! drinks Да и пофиг за очередное предупреждение прилетевшее не пойми за что. feel Вернее понятно.Хотя за это самого Лаврова нужно разжаловать bully laughingСайт крылатые две буквы за мат теперь принимает? belay laughing Не верю.
    Над женщиной зонт держите!!! am Да что вы боитесь что смоет?
    Наблюдатель2014
  10. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 20:23
    Матч посмотрел с удовольствием! Французы-чемпионы, хорваты-вторые, бельгийцы-третьи, в принципе всё заслуженно. Теперь это уже история, и история для России совсем неплохая, будем вспоминать с гордостью.
    Анатоль Клим
  11. APASUS (Pavo) Сегодня, 20:27
    Чемпионат закончен,на конец то страна займется проблемами самой страны.Я рад за то что так все прошло ,рад за туристов и зрителей.Но у нас полно своих проблем ,пора уже возвращаться к делам насущным.Если кто не заметил ,нам там скидку на чемпионат не делают
    APASUS
    1. Арберес Сегодня, 20:33
      Цитата: APASUS
      Если кто не заметил ,нам там скидку на чемпионат не делают

      А мне интересно: отбился чемпионат по затраченным на его проведение средствам?
      Арберес
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 20:40
        Цитата: Арберес
        А мне интересно: отбился чемпионат по затраченным на его проведение средствам?

        Как правило те цифры что показывают официально не совсем точны.Дело в том что за трансляцию матчей начисляется очень серьезная сумма,но она не в бюджет РФ ,а бюджет ФИФА .Конечно гостиницы ,сувениры,транспорт и рестораны с пивом поднимутся.Но думаю такие события в принципе не окупаются.Строительство стадионов не прибыльно в принципе.
        APASUS
        1. cariperpaint Сегодня, 20:45
          Не забываем про кучу новых малых бизнес проектов которые очень хорошо поднялись на чемпе и смогут работать дальше. Соотвественно налоги и прочее. Плюс инфоструктура которая все равно окупится со временем
          cariperpaint
          1. APASUS (Pavo) Сегодня, 20:59
            Цитата: cariperpaint
            Не забываем про кучу новых малых бизнес проектов которые очень хорошо поднялись на чемпе и смогут работать дальше.

            Шаверма окупается на чемпе за два дня,но сможет ли она дальше работать ? Деньги идут с туристом ,а это отели и инфраструктура.Такие проекты за пару- тройку лет не всегда окупить .
            Цитата: cariperpaint
            Соотвественно налоги и прочее

            Налоги и прочее это тоже вопрос довольно спорный.
            APASUS
        2. Арберес Сегодня, 20:52
          Цитата: APASUS
          Строительство стадионов не прибыльно в принципе.


          Эт точно. Такие громадины редко даже наполовину заполняются. В Корее кажется разборные стадионы делали. Отыграли и на стройматериалы или в переплавку.
          Арберес
      2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 20:40
        ФИФА, писали хорошо бабла срубило. А вот отбился чемпионат по затраченным на его проведение средствам..об этом мы узнаем завтра... smile Особенно этот вопрос интересен в свете затрат потраченных на строительство питерского стадиона...Цена его увеличивалась с каждым годом...
        parusnik
  12. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 20:31
    Отличный финал! Впервые дома...очень рад этому чемпионату!!!
    Михаил55
  13. 3vs Сегодня, 20:32
    Ну что ж, праздник закончился, завтра начало сопротивления правительству подлецов за право
    граждан России работать до пенсии а не до крышки гроба!
    В сентябре ни одного голоса на выборах партии "едимРоссию"!
    3vs
    1. cariperpaint Сегодня, 20:46
      Ну не работайте)
      cariperpaint
  14. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 20:33
    На ЧМ понравились своей игрой Франция и Бельгия.Жаль , что жребий свел эти команды в полуфинале.Об игре нашей сборной - Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.Финал представлял собой сила класса и сила воли.Класс взял верх....Одно радует, в России не ввели крепостное право, за время проведения ЧМ...
    parusnik
  15. cariperpaint Сегодня, 20:42
    Пусси риот больные на всю голову
    cariperpaint
    1. майор147 Сегодня, 21:18
      Ох за больные головы теперь полетят здоровые!
      майор147
  16. SOF (Александр) Сегодня, 20:45
    ...ммммда....
    Праздник закончился, но сколько, судя по комментариям здесь, бабо-ежек, которые против...и даже дотерпеть до завтра ... блин...не в состоянии...
    ...тю на Вас... много раз... Хоть чуток терпения иметь-то нужно... зачем послевкусие портить...
    SOF
  17. 501Legion (Артём) Сегодня, 20:46
    Молодцы Россия. крутой чемпионат был. лучший в истории, и Французы молодцы выйграли достойно.
    501Legion
  18. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 20:53
    А нам остались стадионы, инфраструктура, дороги, и... восхищение миллионов людей, побывавших в "страшной" России, и возможно, это самое важное laughing
    Горный стрелок
    1. 3vs Сегодня, 20:56
      Вопрос, что теперь с этими стадионами делать в Саранске и Калининграде, на какие шиши местные бюджеты их содержать будут?
      Силуанов вон вещает, что в пенсионном фонде триллиона рублей не добирают...
      3vs
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 21:07
        А что значит "что с ними делать" ? Игры проводить, молодежь тренировать, спортом в общем заниматься - игры, встречи, матчи, концерты да много чего. У нас теперь два замечательных стадиона и что-то я ни чего плохого в этом не вижу. request



        DEZINTO
        1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 21:23
          Николай, как -то не очень верится , что в Саранск, потянутся мировые и российские звезды косяками...на стадионе выступать...Хотя, может Дип пепл и приедет, до Краснодара, как-то доехали со Скорпионз, правда выступали в Краснодарском цирке, тогда еще Галицкий стадион не построил..
          parusnik
        2. 501Legion (Артём) Сегодня, 21:30
          Видят видимо те кто привык не свои деньги считать
          501Legion
      2. мерцание (Николай) Сегодня, 21:21
        что теперь с этими стадионами делать в Саранске и Калининграде, на какие шиши местные бюджеты их содержать будут?
        Да, действительно, куда лучше когда ничего нет: ни стадиона, ни дома, ни машины, ни квартиры - содержать не надо.
        мерцание
  19. Piramidon (Степан) Сегодня, 21:03
    Пришли с мячом.

    Как сказал тренер хоккейной команды: "Кто к нам с мячом придет, тот по шайбе получит" laughing
    Piramidon
  20. Денимакс Сегодня, 21:12
    Опять карма сыграла, французы взяли Москву.))) Пусть будет так. В принципе доволен.)))
    Денимакс
  21. мерцание (Николай) Сегодня, 21:16
    По игре больше понравились хорваты (но как мне кажется это был их предел), от французов ожидал больше, но и этого хватило для победы, при том что потенциал у них куда больше.
    Как правило финал редко бывает результативный, этот удался. И даже ливень при награждении пришелся всем по душе. В общем праздник удался drinks
    мерцание
  22. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 21:33
    Ну, вот и проиграли усташи...
    Tank Hard
Картина дня