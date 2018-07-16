Литва – России: Установим «Пэтриоты» на подлодки и будем вас давить!

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о тысячах кибератак, совершаемых Россией против Литвы. Москва активно вмешивается в политику Прибалтики, специально строит в Беларуси атомную электростанцию, чтобы угрожать Вильнюсу, и вообще является врагом номер один. Чтобы отрезвить агрессора, НАТО должно передать Литве зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот", которые, согласно убеждению Грибаускайте, "можно смело установить на подводные лодки". Но не станем зацикливаться на этом бредовом заявлении.



При этом сами натовские генералы не раз уже заявляли, что комплексы "Пэтриот" не смогут справиться с российской авиацией. Прибалтике в принципе мало что сможет помочь в случае российской агрессии. Литва, Латвия и Эстония будут оккупированы в течение 60 часов, уверены в Североатлантическом альянсе.



На самом деле Грибаускайте, как опытный разведчик, пускает дымовую завесу из шумных глупостей. А тем временем ждет своего решения более серьезный вопрос. Вопрос строительства дороги для войны с Россией.











