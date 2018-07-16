Захват кругляка: Правда ли, что Китай лишает нас леса?

Эта тема с завидной регулярностью всплывает в СМИ. Заголовки а-ля "Лесная экспансия Китая", "Леса Сибири переходят под контроль Пекина", "Китай оставит Россию без леса", порой уже мозолят глаз. Причем такие вбросы публикуют как мелкие региональные сайты, так и крупные федеральные СМИ. Так как же на самом деле обстоят дела с вывозом российской древесины в Китай?



Сразу нужно отметить, что Поднебесная действительно является крупнейшим импортером нашего кругляка. Его ежегодный объем составляет плюс-минус 22 млн кубов. Можно допустить, что эти данные частично занижены. Исходя из общей потребности Китая в древесине около 170 млн кубометров, 100 из которых китайцы покрывают своими силами, а еще 30 закупают в других странах, не включая Россию, остается 40 млн кубов.



Если представить, что именно такое количество кругляка мы ежегодно поставляем в Китай, для того, чтобы истратить все древесные ресурсы нашей страны (речь именно о промышленных древесных ресурсах, а не о всех) понадобится не менее 800 лет. А если учитывать тот факт, что Пекин в ближайшие десятилетия намерен существенно сократить объем импорта кругляка, то никакой катастрофы для нашего леса не предвидится в принципе.











