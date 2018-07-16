19:07 16 июля

Захват кругляка: Правда ли, что Китай лишает нас леса?

Эта тема с завидной регулярностью всплывает в СМИ. Заголовки а-ля "Лесная экспансия Китая", "Леса Сибири переходят под контроль Пекина", "Китай оставит Россию без леса", порой уже мозолят глаз. Причем такие вбросы публикуют как мелкие региональные сайты, так и крупные федеральные СМИ. Так как же на самом деле обстоят дела с вывозом российской древесины в Китай?

Сразу нужно отметить, что Поднебесная действительно является крупнейшим импортером нашего кругляка. Его ежегодный объем составляет плюс-минус 22 млн кубов. Можно допустить, что эти данные частично занижены. Исходя из общей потребности Китая в древесине около 170 млн кубометров, 100 из которых китайцы покрывают своими силами, а еще 30 закупают в других странах, не включая Россию, остается 40 млн кубов.

Если представить, что именно такое количество кругляка мы ежегодно поставляем в Китай, для того, чтобы истратить все древесные ресурсы нашей страны (речь именно о промышленных древесных ресурсах, а не о всех) понадобится не менее 800 лет. А если учитывать тот факт, что Пекин в ближайшие десятилетия намерен существенно сократить объем импорта кругляка, то никакой катастрофы для нашего леса не предвидится в принципе.




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Комментарии 5

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  1. Каракурт (Александр) Сегодня, 16:20
    Странно а тряпки с сайта говорят что всю тайгу вырубили, Путин у них все продал давно,
    Каракурт
    1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 16:28
      Интересно, Автор является спецом в(?).Хотелось бы услышать "старожил" региона.
      Владимир Тер-Одиянц
    2. aws4 (антон 4) Сегодня, 17:57
      кто такие тряпки можно подробней? или тряпками вы называете местных жителей чьи леса отдали под вырубку??? можно более конкретно о ситуации если владеете информацией а если не владеете не стоит полагаться не на паникеров которые кричат с другого конца страны что все вырубили не на подобные дешевые ролики кремлевских кряколок
      aws4
  2. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 16:27
    Китаезы ролик делали.
    Старый Хрен
  3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:32
    Захват кругляка: Правда ли, что Китай лишает нас леса?

    Правда. Правда и то, что это отразится на климате и погоде в будущем.
    Балу
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