Очередной теракт в Кабуле

Официальное информационное агентство Афганистана вчера вечером, 15 июля 2018 года, подтвердило информацию о новом теракте, произошедшим на территории Кабула. По заявлению полицейского управления афганской столицы, террорист-смертник устроил самоподрыв у входа в Министерство по восстановлению и развитию сельского хозяйства Афганской Республики, находящмуся в кабульском районе Дар-уль-Аман. При этом погибло минимум 7 и было ранено 15 человек, в основном простых прохожих.Пресс-секретарь Министерства по восстановлению и развитию сельского хозяйства Афганистана Фариддун Азханд заявил, что взрыва произошёл за воротами, когда сотрудники министерства выходили из здания после завершения рабочего дня (напомним, что в Афганистане действует исламская рабочая неделя).Очевидцы события считают, что смертник пытался взорвать автомобиль с работающими там иностранными специалистами, который как раз выезжал из ворот министерства, но это ему не удалось: он несколько раз пытался привести в действие взрывное устройство и опоздал. В итоге иностранные специалисты, явно бывшие его целью, успели проехать мимо и не пострадали, а жертвами "человека-бомбы" стали несколько полицейских и простые афганские госслужащие, оказавшиеся рядом.Этот взрыв стал уже вторым за месяц, совершённым в афганской столице, и снова мишенью исламских ультрарадикалов стало Министерство по восстановлению и развитию сельского хозяйства. Прошлый теракт, случившийся 11 июня 2018 года, т.е. чуть больше месяца назад, произошёл по идентичному сценарию, который был точь-в-точь повторён вчера, однако в тот раз жертв было ещё больше (17 погибших и 40 раненых).