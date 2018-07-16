09:55 16 июля

Важнейшая встреча пятилетия

Мы можем как угодно относиться к Дональду Трампу или к самой необходимости для России стремиться к улучшению отношений с США. Но все равно будет очевидно: значение сегодняшней встречи в Хельсинки переоценить просто невозможно.

Вероятно, это второе по значимости событие в мире международной политики с момента присоединения Россией Крыма. И это нисколько не преувеличение хотя бы потому, что эта встреча подразумевает потенциальный шанс если не решить крымскую проблему, то по меньшей мере перелистнуть эту страницу, минимизировав для Москвы как политические, так и экономические последствия развернувшейся санкционной войны.




Нет, будем откровенны: шансов на то, что Трамп признает Крым частью России, довольно мало. А точнее, их почти нет. Это связано в первую очередь с внутриполитической ситуацией в самих США, где любое радикальное решение по крымскому вопросу, кроме возврата Крыма Украине, наверняка будет встречено в штыки как демократами, так и значительной частью республиканского политикума. И вряд ли Трамп может себе позволить такое разбазаривание с большим трудом набранных политических очков. Не такой уж он и непредсказуемый политик, как нам это иногда пытаются представить его оппоненты.

Вероятнее всего, мы можем говорить о каком-то компромиссном решении, которое можно описать старой формулой «ни мира, ни войны». Предположительно, речь может пойти о согласии сторон (то есть согласии американской стороны) сделать все, чтобы крымский вопрос больше не омрачал двусторонние отношения. Американцы откажутся признавать Крым российским "де-юре", но "де-факто" согласятся прекратить санкционное давление из-за Крыма на Москву.

Однако вполне можно ожидать и каких-то дополнительных решений по Украине. Нет, конечно, пока не может быть и речи о каком-то политическом прорыве на донецком направлении. Тем более что никто официально не передаст Украину в российскую зону влияния – это было бы слишком хорошо даже для значительно более поздней стадии нормализации наших двусторонних отношений. Но каких-то подвижек именно в урегулировании конфликта в Новороссии ожидать, наверное, можно.

Пока сложно сказать, что же именно могут предложить стороны друг другу в вопросе донбасского урегулирования. Тем более так, чтобы это не выглядело как очевидное поражение одной из сторон. Но кое-что предположить все-таки можно.

Для США и лично Трампа нужен какой-то осязаемый успех. Осязаемый хотя бы для СМИ и американского обывателя. И таким зримым плодом переговоров могло бы стать соглашение о вводе в Новороссию каких-то миротворческих подразделений.

Разумеется, не на основе киевских предложений, которые мало чем отличаются от прямой оккупации. Но какой-то более корректный вариант, который Москву все-таки устраивает, пройти может.

Что же Москва может потребовать взамен? Пока, наверное, немногое. Но для Москвы пока важнее не потерять, а не приобрести. И если по итогам встречи Трамп всего лишь отвесит Киеву хорошую политическую пощечину, признав систематическое нарушение Украиной минских договоренностей, это уже сработает на Кремль, выбив почву из-под ног у европейских любителей вешать на Россию всех собак. А с учетом того, что поводов для такой оплеухи Украина дала уже предостаточно, это будет даже вполне ожидаемо.

Появившиеся в последнее время вбросы по поводу отношения Трампа к Украине намекают нам, что почва для подобных решений уже готовится. А недавнее выступление Порошенко в почти пустом зале для пресс-конференций косвенно подтверждает, что и сам Порошенко, и украинская проблема вообще уже изрядно поднадоели Европе. Европейские политики своими чуткими носами чувствуют грядущие перемены на украинском направлении, и похоже, никто не спешит лишний раз показаться в обществе украинского президента, который давно уже стал «хромой уткой» в потихоньку разваливающемся сельском «утятнике».

Однако мы должны понимать, что для Трампа тема Украины не очень интересна, поскольку приобрести на украинском вопросе большой политический капитал он пока не сможет. Поэтому, вероятно, наиболее значимых решений следует ожидать на сирийском направлении.

Трамп уже не раз заявлял о своей готовности вывести американские подразделения из Сирии. И это полностью в интересах России, равно как и других её партнеров по сирийскому урегулированию. Но очевидно и то, что просто так Трамп из Сирии не уйдет, постаравшись как можно больше выторговать у Москвы на ближневосточном направлении.

И личный интерес Трампа тут довольно очевиден – Иран. А точнее, вывод иранских воинских подразделений из Сирии.

Мы можем сделать такой вывод уже хотя бы потому, что Трамп не скрывает своего крайне негативного отношения к Тегерану. Он вышел из «ядерной сделки» с Ираном, не раз называл Тегеран одной из главных угроз американским интересам, не скрывает своего стремления снова ввести против этой страны полномасштабный санкционный режим. А кроме того, эту позицию полностью разделяет Израиль, добровольным адвокатом которого Трамп выступает все время своего президентства.

Для России же вопрос иранского присутствия в Сирии не является таким уж принципиальным: сейчас, когда основные силы боевиков разбиты или изгнаны из страны, а сама сирийская армия снова обрела высокую боеспособность, критического военного значения иранские части в Сирии уже не имеют. Скорее, вопрос в том, имеет ли Кремль достаточное влияние на Тегеран, чтобы убедить его подыграть Москве в большой геополитической игре.

Вероятно, влияния у Кремля хватит. Тем более что Тегеран добился своих краткосрочных целей в Сирии, а содержать там постоянный воинский контингент, да ещё и в условиях усиливающегося санкционного давления, может оказаться дороговато даже для иранцев. А если учесть, что от Москвы во многом зависит и прохождение в Совбезе американских антииранских резолюций, интерес Тегерана тут даже несколько шире, чем кажется на первый взгляд.

И весьма вероятно, что сегодня мы станем свидетелями подписания важного соглашения, которое будет подано как грандиозный личный успех Дональда Трампа. Он и своего непримиримого противника (Иран) выгонит из Сирии, и большой шаг в урегулировании сирийского конфликта сделает, и вывод американских подразделений из горячей точки приблизит.

А Москва от этой сделки вроде как ничего особенного и не получит. И вполне может быть, сразу раздадутся голоса, кричащие о том, что Трамп переиграл Путина.

Но суть в том, что Трамп и Путин будут действовать заодно. И цель у них на данном этапе общая: переиграть американских критиков Трампа и немножко развязать ему руки в Конгрессе.

А вот потом можно будет уже и о серьезных вещах договариваться.

О Крыме, о Донбассе.

И даже, быть может, о Киеве…
Автор: Виктор Кузовков


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Комментарии 21

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  1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:00
    была б нужда-давно встретились бы. так что никакой "встречи на Эльбе" не будет,Трамп ,не ездит с подарками как "санта клаус," он ездит с требованиями, а мы ему ничего не должны,поговорят "о погоде" и разбегутся.(моё мнение).
    андрей юрьевич
    1. Роялист (Святослав) Сегодня, 07:41
      Андрей Юрьевич, согласен в том,что Трамп не"Санта Клаус", а натуральный б а р ы г а .
      А Владимир Владимирович, как к нему не относись, УМНЫЙ ПОЛИТИК и меньше всего заинтересован играть в Молдавии( помните ,в детстве играли)
      Роялист
      1. andj61 (Андрей) Сегодня, 09:30
        Цитата: Роялист
        согласен в том,что Трамп не"Санта Клаус", а натуральный б а р ы г а .

        Для нас бы было просто замечательно, если бы Трамп в отношении России мог бы действовать, как натуральный барыга... В этом случае можно было бы найти компромиссы практически по любому вопросу: главное - соблюсти баланс интересов обеих сторон. Но Трамп находится под жесточайшем давлением внутри страны,и ему банально не позволят договариваться по действительно серьёзным вопросам. Считаю, что настоящим успехом встречи Путина и Трампа будет сам диалог, а также принятие решения о продолжения диалога между Россией и США в будущем. На большее и надеяться не стоит! hi
        andj61
  2. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:16
    С появлением новых образцов вооружений, пусть даже на стадии испытания и отладки, американцы зашевелились, вся их военная
    канцепция рушится, а самое главное пустая трата финансовых средств. Поэтому им нужно всестороннее осмысление всего этого и как немаловажный момент, личная встреча первых лиц, тем самым будет задано нужное направление для дальнейших действий.
    Rusland
    1. domokl (Александр) Сегодня, 08:06
      Ничего у них не рушится. Правильно выше сказано, Трамп барыга и понимает, что содержать кучу государств накладно. Его вполне устроит раздел мира. Остается решить кто и где будет главнюком...Ну и состав главнюков тоже интересен. Нужно же порешать по Китаю ...
      domokl
      1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 09:23
        Цитата: domokl
        Его вполне устроит раздел мира. Остается решить кто и где будет главнюком...

        Главнюком быть конечно приятно, но автор статьи пишет:
        И цель у них на данном этапе общая: переиграть американских критиков Трампа и немножко развязать ему руки в Конгрессе.

        Что-то не хочется решать проблемы другого главнюка, даже если.
        А вот потом можно будет уже и о серьезных вещах договариваться.
        hi
        Евдоким
      2. Опер (Игорь) Сегодня, 09:32
        Если говорить о внешней стороне этой встречи то получается она для нас носит гораздо меньшее значение чем для Трампа! Не думаю, что вопрос Крыма вообще будет, как то особо серьезно рассматриваться! Крым российский! Этого кто то всерьез не понимает? Все идет своим чередом и в нужную сторону. Ну если конечно Трамп захочет окончательно ввести в ступор своих европейских партнеров то Путин безусловно может его прямо после встречи свозить искупаться в Ялту! Но все же хочу порекомендовать Владимиру Владимировичу мыс Тарханкут не далеко от Евпатории на западном побережье-Трамп будет в шоке! По поводу Ирана и его чуть ли не одной из решающих ролей в Сирии. Если говорить о военной составляющей то никакого решающего значения иранские военные не представляли! А вот для Израиля представляют... И для Трампа эта тема интересна мягко говоря... Вот Сирия это действительно перспективная точка для сдвига в лучшую сторону тем более, что Нетаньяху стал уже практически москвичем! К счастью руководство Израиля и прежде всего Нетаньяху не имеет ничего общего даже близко с еврейской "профессурой" представленной на ВО широко! Иранцы в накладе не останутся-согласен с автором! По Украине я вообще не знаю, что обсуждать?! Здесь говорят, что Трамп барыга! Возможно. Но он национальный барыга! Трамп прекрасно понимает, что сколько Россию Украиной не коли все равно Крым получается! А уж, что что а злить Владимира Владимировича точно не надо! Да и очень уж затратное это дело европейское украинское счастье... Для "друзей" Украины конечно! Про украинцев (а не про русских на Украине) можно сказать только одно-то, что хреном заложено то оглоблей не вышебешь! Решенный это вопрос! И Россия не повторит сталинской ошибки с западенцами! Ну а русское русским будет! Сам факт этой полноформатной встречи уже ввел в полный шок всех лидеров ЕС! Вот от этой новой точки они теперь и вынуждены будут отталкиваться и в отношениях с США и в отношениях с Россией! Китай... Не знаю! Китай сам решил стать мировой фабрикой капиталистических товаров... Думаю в этой ситуации Путин просто с удочкой посидит на берегу посматривая, что там первое мимо проплывет... Очень выгодное скажу я вам иногда дело!
        Думаю, что никаких сколь нибудь серьезных документов подписано не будет. А вот договоренности будут достигнуты обязательно! С Трампом можно и нужно договариваться. Мы не скоро о них узнаем, но результаты увидим обязательно!
        Опер
  3. Essex62 (Александр) Сегодня, 06:46
    Пораженческие настроения у автора. Крым не признают, но может отдадим Новоросию и санкции снимут. Плевать на их санкции, забор надо ставить и чистить страну внутри. СССР только собственными ресурсами и " своей головой" жил и был сверхдержавой. А Трамп говорящая голова, со времён Рузвельта ни одного независимого президента в сасш не наблюдалось.
    Essex62
    1. domokl (Александр) Сегодня, 08:08
      С Крымом все ясно и так. Советская Прибалтика в современном виде. Это устроит всех.
      А вот про независимого президента вы погорячились. Трамп барыга. И останется им навсегда. А эта встреча всего лишь начало.
      domokl
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:59
    Только ленивый еще не гадал на кофейной гуще по результатам встречи, какие вопросы будут обсуждать, что на что менять. Сегодня вечером картина частично прояснится, а может наоборот станет еще более туманной.
    rotmistr60
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:00
    Трампу совершенно ничего не надо решать по Украине и Крыму. Нафига нам это - типа "барин рассудит"? Да ничего он реально и не может. Стоит ему выйти из зоны "неявных угроз" и санкционного давления во что то более конфронтационное... Как надо что то будет ДЕЛАТЬ. А набор инструментов не очень то широк.... Скорее весьма ограничен.
    Горный стрелок
    1. domokl (Александр) Сегодня, 08:10
      Цитата: Горный стрелок
      Трампу совершенно ничего не надо решать по Украине и Крыму.

      С Крымом согласен. А вот Украину нужно скинуть на плечи России. Поднять экономику БУ мы не сможем. Кишка тонка у нас. А вот ослабнем точно.
      Игра наоборот...Как в телевизоре
      domokl
      1. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 09:28
        Цитата: domokl
        А вот ослабнем точно.

        Ошибка заключается в том, что очень многие думают что Россия должна окраину восстанавливать. НЕ ДОЛЖНА!!! НИКОМУ!!! ВВП понимает, что у скакунов промыты мозги начисто и противодействие "москалям" будет колоссальным. Это небольшая война в невыгодных для России условиях. А это нам надо? Присутствующие на ВО не узнают о чем договаривались президенты, для пипла заявления конечно будут и движуха начнется по проблемным вопросам, но пакта Путин - Трамп при нашей жизни не озвучат.
        Ст.пропорщик
  6. Роялист (Святослав) Сегодня, 07:26
    Цитата: rotmistr60
    Только ленивый еще не гадал на кофейной гуще по результатам встречи, какие вопросы будут обсуждать, что на что менять. Сегодня вечером картина частично прояснится, а может наоборот станет еще более туманной.

    Тут Вы правы: подождем до вечера и тогда, что-то прояснится или запутается
    Роялист
  7. Роялист (Святослав) Сегодня, 08:20
    Автор прав: Крым "де юро" американцы не признают, а могут сделать вид,что забыли:" не царское дело" помнить какой-то Крым. В примера: Америка не признавала " де юро" Прибалтика советской,но и " копья не ломали"..Если они "де факторов" признают уже достаточно, чтобы не вводить новых санкций, а там постепенно и прежние начнут забываться
    С Донбассом скорее всего будет сказано типа:" нет альтернативы Минскому соглашение"," политической пощечины" Киеву сейчас не будет. Как мне кажется - т.с. предварительная встреча, а потом ,дай Бог, будет продолжение
    Я не Ностардамус или Ванга,но уверен: МОГУТ БЫТЬ ПРОВОКАЦИИ. Типа: видели как Вова"новичком" поил Скрипаля( правда он уже всем надоел) или более циничная-как с Боингом. Слишком много тех кто на противостояние делает деньги. Таких много и у них и у нас найдутся
    Роялист
  8. akudr48 (Александр) Сегодня, 08:35
    Важнейшая встреча пятилетия

    Такой заголовок говорит о глубокой подчиненности автора той точке зрения, когда ловят каждый чих, каждый взгляд, каждое шевеление со стороны США, связывая с этим высокие вопросы бытия России, типа "to be or not to be...".

    Пора больше уважать свою собственную страну и не предлагать способы помощи "нашему" Трампу в его борьбе с собственным конгрессом, а лучше осмысливать то международное положение, без друзей и союзников, в которое въехала Россия, только попытавшись продемонстрировать хотя бы минимальную субъектность на внешнеполитической арене.

    А независимым во внешней политике можно стать только при условии экономической независимости, при уверенно растущей экономике, постоянном повышении уровня жизни народа и создании более справедливых условий жизни для граждан.
    akudr48
  9. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:40
    Нет, будем откровенны: шансов на то, что Трамп признает Крым частью России, довольно мало. А точнее, их почти нет.
    ...Без почти....Стоит США признать, что "Крымнаш"...Это автоматически снимаются всякие санкции, объявленные США и Западной Европой, пересмотр многих вопросов в Европе..Наступают всякие бедствия , с последствиями...для Запада...Трамп, лично, как гражданин США, может признать Крым частью России, но ни как, как президент США...Партия ничем не закончится, стороны сделают ходы, над которыми будут думать...Но каждая из сторон,в отдельности заявит, что сделала сильный ход...А так чего гадать...Посмотрим..
    parusnik
  10. синоби (Юрий) Сегодня, 09:01
    Я думаю что Трамп будет китайский вопрос мусолить.Ни сирия ни украина в долгосрочной перспективе сюрпризов не сулят.Они ему не интересны,особенно как бизнесмену.А вот тандем Россия-Китай,это очень серьёзно в плане экономики.
    синоби
    1. andj61 (Андрей) Сегодня, 09:40
      Цитата: синоби
      Я думаю что Трамп будет китайский вопрос мусолить.Ни сирия ни украина в долгосрочной перспективе сюрпризов не сулят.Они ему не интересны,особенно как бизнесмену.А вот тандем Россия-Китай,это очень серьёзно в плане экономики.

      По китайскому вопросу нет основы для достижения договорённостей. А вот по Сирии они имеются. Это взаимный вывод войск США и Ирана из Сирии. При этом позиции США в Сирии не ослабнут - их политику с позиции силы продолжит проводить Израиль. Также возможны ничего не значащие, но очень громкие заявления. К примеру, о сотрудничестве в Арктике, в космосе или в сфере фундаментальной науки. Трампу важен успех на переговорах в преддверии осенних выборов в США, а Путину ничего не стоит ему подыграть. hi
      andj61
  11. АлеБорС (Алексей) Сегодня, 09:14
    Посмотрим что будет. Но почему-то считаю, что встреча эта закончится ничем. Останутся все при своём. А вот СМИ потом долго будут мусолить эту тему, изыскивая всякие оттенки в сказанном.
    То есть будет так: "Посидели-потрындели-разошлись".
    АлеБорС
  12. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 09:20
    Ничего Трамп уступать не будет, они вообще никому ничего не уступил. А Иран не для того в СИрии столько воевал и столько людей положил, в том числе и из КСИР, чтобы вот так взять и уйти из Сирии по результатам встречи Трампа с Путиным. Это вообще смешно, автор снимите розовые очки! Важнейшая встреча пятилетия, если только для Путина, а уж никак не для Трампа, меньше Кисель-Тв смотрите.negative
    P.S. По заголовку думал, что у Каменева новый фонтан мыслей забил
    Стирбьорн
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