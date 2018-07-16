Важнейшая встреча пятилетия

Мы можем как угодно относиться к Дональду Трампу или к самой необходимости для России стремиться к улучшению отношений с США. Но все равно будет очевидно: значение сегодняшней встречи в Хельсинки переоценить просто невозможно.Вероятно, это второе по значимости событие в мире международной политики с момента присоединения Россией Крыма. И это нисколько не преувеличение хотя бы потому, что эта встреча подразумевает потенциальный шанс если не решить крымскую проблему, то по меньшей мере перелистнуть эту страницу, минимизировав для Москвы как политические, так и экономические последствия развернувшейся санкционной войны.Нет, будем откровенны: шансов на то, что Трамп признает Крым частью России, довольно мало. А точнее, их почти нет. Это связано в первую очередь с внутриполитической ситуацией в самих США, где любое радикальное решение по крымскому вопросу, кроме возврата Крыма Украине, наверняка будет встречено в штыки как демократами, так и значительной частью республиканского политикума. И вряд ли Трамп может себе позволить такое разбазаривание с большим трудом набранных политических очков. Не такой уж он и непредсказуемый политик, как нам это иногда пытаются представить его оппоненты.Вероятнее всего, мы можем говорить о каком-то компромиссном решении, которое можно описать старой формулой «ни мира, ни войны». Предположительно, речь может пойти о согласии сторон (то есть согласии американской стороны) сделать все, чтобы крымский вопрос больше не омрачал двусторонние отношения. Американцы откажутся признавать Крым российским "де-юре", но "де-факто" согласятся прекратить санкционное давление из-за Крыма на Москву.Однако вполне можно ожидать и каких-то дополнительных решений по Украине. Нет, конечно, пока не может быть и речи о каком-то политическом прорыве на донецком направлении. Тем более что никто официально не передаст Украину в российскую зону влияния – это было бы слишком хорошо даже для значительно более поздней стадии нормализации наших двусторонних отношений. Но каких-то подвижек именно в урегулировании конфликта в Новороссии ожидать, наверное, можно.Пока сложно сказать, что же именно могут предложить стороны друг другу в вопросе донбасского урегулирования. Тем более так, чтобы это не выглядело как очевидное поражение одной из сторон. Но кое-что предположить все-таки можно.Для США и лично Трампа нужен какой-то осязаемый успех. Осязаемый хотя бы для СМИ и американского обывателя. И таким зримым плодом переговоров могло бы стать соглашение о вводе в Новороссию каких-то миротворческих подразделений.Разумеется, не на основе киевских предложений, которые мало чем отличаются от прямой оккупации. Но какой-то более корректный вариант, который Москву все-таки устраивает, пройти может.Что же Москва может потребовать взамен? Пока, наверное, немногое. Но для Москвы пока важнее не потерять, а не приобрести. И если по итогам встречи Трамп всего лишь отвесит Киеву хорошую политическую пощечину, признав систематическое нарушение Украиной минских договоренностей, это уже сработает на Кремль, выбив почву из-под ног у европейских любителей вешать на Россию всех собак. А с учетом того, что поводов для такой оплеухи Украина дала уже предостаточно, это будет даже вполне ожидаемо.Появившиеся в последнее время вбросы по поводу отношения Трампа к Украине намекают нам, что почва для подобных решений уже готовится. А недавнее выступление Порошенко в почти пустом зале для пресс-конференций косвенно подтверждает, что и сам Порошенко, и украинская проблема вообще уже изрядно поднадоели Европе. Европейские политики своими чуткими носами чувствуют грядущие перемены на украинском направлении, и похоже, никто не спешит лишний раз показаться в обществе украинского президента, который давно уже стал «хромой уткой» в потихоньку разваливающемся сельском «утятнике».Однако мы должны понимать, что для Трампа тема Украины не очень интересна, поскольку приобрести на украинском вопросе большой политический капитал он пока не сможет. Поэтому, вероятно, наиболее значимых решений следует ожидать на сирийском направлении.Трамп уже не раз заявлял о своей готовности вывести американские подразделения из Сирии. И это полностью в интересах России, равно как и других её партнеров по сирийскому урегулированию. Но очевидно и то, что просто так Трамп из Сирии не уйдет, постаравшись как можно больше выторговать у Москвы на ближневосточном направлении.И личный интерес Трампа тут довольно очевиден – Иран. А точнее, вывод иранских воинских подразделений из Сирии.Мы можем сделать такой вывод уже хотя бы потому, что Трамп не скрывает своего крайне негативного отношения к Тегерану. Он вышел из «ядерной сделки» с Ираном, не раз называл Тегеран одной из главных угроз американским интересам, не скрывает своего стремления снова ввести против этой страны полномасштабный санкционный режим. А кроме того, эту позицию полностью разделяет Израиль, добровольным адвокатом которого Трамп выступает все время своего президентства.Для России же вопрос иранского присутствия в Сирии не является таким уж принципиальным: сейчас, когда основные силы боевиков разбиты или изгнаны из страны, а сама сирийская армия снова обрела высокую боеспособность, критического военного значения иранские части в Сирии уже не имеют. Скорее, вопрос в том, имеет ли Кремль достаточное влияние на Тегеран, чтобы убедить его подыграть Москве в большой геополитической игре.Вероятно, влияния у Кремля хватит. Тем более что Тегеран добился своих краткосрочных целей в Сирии, а содержать там постоянный воинский контингент, да ещё и в условиях усиливающегося санкционного давления, может оказаться дороговато даже для иранцев. А если учесть, что от Москвы во многом зависит и прохождение в Совбезе американских антииранских резолюций, интерес Тегерана тут даже несколько шире, чем кажется на первый взгляд.И весьма вероятно, что сегодня мы станем свидетелями подписания важного соглашения, которое будет подано как грандиозный личный успех Дональда Трампа. Он и своего непримиримого противника (Иран) выгонит из Сирии, и большой шаг в урегулировании сирийского конфликта сделает, и вывод американских подразделений из горячей точки приблизит.А Москва от этой сделки вроде как ничего особенного и не получит. И вполне может быть, сразу раздадутся голоса, кричащие о том, что Трамп переиграл Путина.Но суть в том, что Трамп и Путин будут действовать заодно. И цель у них на данном этапе общая: переиграть американских критиков Трампа и немножко развязать ему руки в Конгрессе.А вот потом можно будет уже и о серьезных вещах договариваться.О Крыме, о Донбассе.И даже, быть может, о Киеве…