Пистолеты для подводной стрельбы

Источники фото и информации:

http://weaponland.ru

http://modernfirearms.net

http://mash-xxl.info

https://mikle1.livejournal.com

http://army-news.ru

https://www.nn.ru

Среди ручного огнестрельного оружия нередко можно встретить конструкции, которые далеко не всегда укладываются в привычные для нас рамки. В попытках добиться более высоких характеристик от изделия или же сделать его удобнее в обращении конструкторы внедряют в отдельные модели как старые, так и новые решения, что далеко не всегда приводит к положительным результатам, а чаще всего, при улучшении одних характеристик, начинают занижаться другие. В некоторых случаях для оружия узкоспециализированного это оправдано, в остальных же подобные решения не находят распространения.В целом развитие огнестрельного оружия, как, в принципе, и любое развитие, можно сравнить с эволюцией, в ходе которой, как известно, выживает не более сложный, а наиболее приспособленный, способный к быстрой адаптации (в ряде случаев даже простейший, а не более сложный организм). Но, в отличие от живых организмов на нашей планете, огнестрельное оружие появилось в воздушной среде и только относительно недавно спустилось под воду. В этой статье попробуем более подробно познакомиться с огнестрельным оружием для подводной стрельбы, а именно с пистолетами.Раз уж коснулись такой темы, как развитие огнестрельного оружия, то до того как знакомиться с подводными пистолетами, нужно вспомнить два весьма интересных подкласса пистолетов «наземных»: дерринджер и пеппербокс. Конструкции этих пистолетов имеют свои недостатки, среди которых масса и стоимость производства, если речь идет об оружии с нарезными стволами. При этом нужно заметить, что масса возрастает в зависимости от того, сколько раз оружие способно выстрелить без перезарядки. То есть хочешь стрелять чаще – носи больше. За исключением отдельных узкоспециализированных моделей пистолетов, такие конструкции уже давно не используются и признаны устаревшими. Можно было бы уже давно забросить подобное оружие на задворки истории к кремневым ружьям, но обе конструкции нашли свое место там, где, скорее всего, и останутся еще не один десяток лет и где ни одна из привычных ныне конструкций пистолетов просто неспособна их заменить, – в воде.Главная причина, по которой такие конструкции остаются и будут оставаться востребованными и незаменимыми, заключается в конструкции боеприпаса для стрельбы под водой, вернее, в конструкции пули. Не секрет, что пули обычных боеприпасов очень быстро теряют свою скорость в воде, происходит это по вполне понятной причине: плотность воды выше, чем плотность воздуха. По этой причине уже через пару метров такая пуля не нанесет абсолютно никакого вреда противнику, хотя кинематограф говорит нам об обратном, но у них там своя физика, а у нас своя. Вроде бы решения данной проблемы нет, разве что увеличивать массу боеприпаса за пределы разумного, но если что-то не можешь изменить, то это всегда можно использовать.Многим известно такое вредное явление, как кавитация, но в данном случае оно, наоборот, оказывается полезным. Пуля для стрельбы под водой имеет одну малозаметную особенность в своей конструкции: ее носик не заостренный, а затупленный. Необходимо это для того, чтобы в процессе своего движения пуля создавала кавитационную полость, грубо говоря, полость с пониженным давлением, соответственно, и меньшей плотностью. В нашем случае речь идет о плотности водяного пара. Таким образом, кинетическая энергия пули тратится по большей части именно на создание кавитационной полости, а не на преодоление сопротивления водной среды.Разумеется, такое решение не позволяет достичь тех же дистанций ведения огня, что и в воздушной среде, однако вместо эффективности оружия на дистанции практически в упор уже получаем дистанцию в пару десятков метров. Так как сейчас теплое время года, то можно проверить, достаточно ли такой дистанции применения подводного оружия на собственном опыте. Можно просто погрузиться в воду в любом водоеме хотя бы до глубины 3-5 метров и попытаться рассмотреть что-нибудь в тех же двадцати метрах от себя.Несложно догадаться, что для создания кавитационной полости сама пуля должна обладать немалой прочностью, что, в принципе, не проблема, так как в нашем случае стабилизация пули вращением вокруг своей оси не используется, а значит, и думать о том, как будут взаимодействовать нарезы в канале ствола и тело пули, не нужно: ствол гладкий. Стабилизируется пуля достаточно интересным и максимально простым способом. Благодаря своей увеличенной длине, при попытке отклониться, хвостовая часть пули будет касаться края кавитационной полости, то есть зоны с повышенной плотностью, от которой она просто оттолкнется. Самым примитивным примером может служить детская забава по запуску камней в воду, отповерхности которой они весело отскакивают при правильном угле и скорости броска, здесь происходит нечто подобное. Хвостовая часть пули при отклонении упирается в среду с более высокой плотностью и возвращается на свое место.К слову, нужно упомянуть двухсредное оружие, которое может успешно использоваться как на суше так и под водой, при использовании одного и того же боеприпаса. В нем применяется комбинированная стабилизация пули, для того чтобы при стрельбе в воздушной среде пуля стабилизировалась уже привычно вращением. Но нужно понимать, что подобные компромиссы всегда оставляют свой отпечаток, в результате подобное оружие имеет как заниженные характеристики при стрельбе под водой, так и при стрельбе на суше. Что объясняется более короткой пулей, с недостаточной длиной для стрельбы под водой, и это же объясняет и невысокие характеристики при стрельбе в воздухе, так как обычно баланс у такой пули смещен чуть назад.Таким образом, если мы хотим получить максимальную эффективность оружия при стрельбе под водой, патрон для такого оружия должен быть снаряжен достаточно длинной пулей, а следовательно, общая длина патрона будет значительно превосходить его аналоги для ведения огня в воздухе. Вариант с утопленной длинной пулей в гильзе не рассматриваем, так как даже такой длины недостаточно для достижения максимальной эффективности.Что значит очень длинный патрон для конструкции оружия? Это значит, что для перезарядки затворной группе нужно откатиться назад на длину всего патрона и еще чуть-чуть больше, ну а так как мы говорим именно о пистолетах, то подобная конструкция будет как минимум больше чем те же пеппербоксы или дирренджеры, в которых для каждого патрона есть свой индивидуальный ствол.Теперь, когда стало более или менее понятно, почему конструкции пистолетов для подводной стрельбы именно такие, какие они есть, можно более подробно познакомиться с конкретными моделями оружия.Данный пистолет хотелось бы выделить как наиболее интересную разработку среди всех подводных пистолетов, так как совокупность достаточно интересных, хотя в отдельных случаях и спорных, решений явно выделяют его на фоне других. Оружие это не новое, разработанное в начале 70-х годов прошлого века, серийно производится с 1976 года. До сих пор этот пистолет стоит на вооружении и до сих пор вполне успешно используется.По своей конструкции пистолет для подводной стрельбы P11 представляет собой пятиствольный дирренджер, при этом блок стволов у него отъемный. Это первое интересное решение в конструкции данного оружия. Если рассуждать логически, то в случае необходимости перезарядки оружия под водой, намного проще сменить один крупный блок стволов, нежели производить манипуляции с отдельными патронами, даже если они скреплены между собой мунклипом. Вроде бы и первая, и вторая процедура достаточно простая, но нужно учитывать, что производиться эти действия будут не голыми руками, плюс не всегда в условиях достаточной освещенности. В общем вроде бы, как и плюс в виде отдельного сменяемого блока ствола.Но там где есть плюсы, всегда есть и минусы. На первый взгляд, главный минус это масса и объем носимого боезапаса, что в принципе логично, но если под водой не планируется устраивать мини войну, то даже тех же пяти выстрелов на случай крайней необходимости вполне достаточно. Куда большим минусом является конструкция самого блока стволов. Дело в том, что снаряжение боеприпасами осуществляется в заводских условиях, и хотя чисто теоретически, при наличии прямых рук, можно это сделать самостоятельно, то все равно возникнет проблема в виде отсутствия боеприпасов. То есть можно говорить о дефиците сменных блоков стволов.Конструкция самого блока стволов не является сверхсложной. Дульные срезы прикрыты мембранами, которые пробивает пуля при выстреле. В казенной части стволов имеется резьба, в которую и вкручиваются боеприпасы. Наиболее внимательные люди могли заметить, что блоки стволов на разных изображениях пистолетов могут отличаться, как прицельными приспособлениями, так и своей длиной, а причина этому кроется в другой особенности этого оружия.Дело в том, что сменные блоки стволов снаряжаются не только патронами для подводной стрельбы, но и боеприпасами для ведения огня в воздушной среде. Отличить эти блоки в первую очередь можно по прицельным приспособлениям. Если не возникает вопроса, как можно целиться при таком мелком целике и мушке под водой, то значит блок стволов снаряжен патронами для подводной стрельбы и наоборот.Для ведения огня в воздушной среде блоки стволов могут снаряжаться двумя типами боеприпасов: обычными и бронебойными, что интересно, оба варианта боеприпасов имеют пули веретенообразной формы, хотя в первом варианте начальная скорость пули равна всего 190 метров в секунду. Начальная скорость пули для подводной стрельбы равна 110-120 метров в секунду.Масса блока стволов составляет приблизительно 500 грамм, что ставит под сомнение целесообразность ношения дополнительных блоков стволов для ведения огня в воздушной среде. Так, возможность произвести 10 выстрелов выльется в один килограмм дополнительного веса. Это сопоставимо с полноценным современным пистолетом, магазин которого вмещает большее количество более дешевых боеприпасов, но обратно же дьявол скрылся в мелочах.У всех патронов для пистолета P11 имеется одна интересная особенность в виде пластикового поддона, который двигается по каналу ствола вместе с пулей и запирает пороховые газы внутри ствола. То есть, при стрельбе под водой стрелок не будет демаскирован пороховыми газами, вырывающимися на поверхность воды после выстрела, а в случае ведения огня в воздушной среде, выстрел будет абсолютно бесшумным. На фоне практически полной бесшумности, преимущество отдельного оружия для стрельбы в воздухе уже не кажется таким очевидным.Ну и наконец, самая интересная особенность пистолета P11 заключается в способе воспламенения порохового состава патрона. Как бы это ни странно звучало, но оружие, которое находиться в воде, причем чаще всего соленой, электрическое. Инициирующий состав воспламеняется не за счет деформации капсюля, а при сгорании вольфрамовой спирали, через которую пропускают электрический ток.Питание пистолета осуществляется от двух девятивольтовых батареек. Сразу же на ум приходят пистолеты ОСА, которые нашли массовое распространение на территории России как средства самообороны. Правда коммутация в пистолете P11 осуществляется уже не электроникой, а механически при повороте контактов переключателя при каждом нажатии на спусковой крючок. Сложно сказать, что надежнее в данном случае, механика или электроника, но то механическое переключение проще и дешевле организовать – бесспорно, тем более, что габариты пистолета позволяют.Масса полностью снаряженного пистолета составляет 1200 грамм, его длина равна 200 миллиметрам, такая же и высота, без учета прицельных приспособлений. В общем, пистолетик не маленький, что как плюс, так и минус оружия. Диаметр пуль 7,62 миллиметра, так как используется пластиковый поддон, который запирает пороховые газы в канале ствола, диаметр канала ствола больше.Эффективные дистанции применения этого оружия составляют 15 и 30 метров, для стрельбы под водой и в воздухе соответственно. Последняя цифра наводит на мысль на отсутствие стабилизации пуль патронов для стрельбы в воздухе, хотя организовать взаимодействие нарезов в канале ствола и пластикового поддона вполне возможно.Если смотреть на все недостатки и преимущества подобного оружия, то не сложно заметить, что преимуществ именно как у пистолета для подводной стрельбы у P11 больше чем недостатков, что подтверждается и тем, что оружие в строю уже более 30 лет.Обычно при сравнении пистолетов для подводной стрельбы данный отечественный образец представляют не в самом лучшем свете. И действительно, по совокупности новых и интересных решений Р11 выглядит чуть ли не оружием будущего, на фоне нашего невзрачного и, чего не признать, не самого красивого оружия. Но не каждый «паркетник» пройдет там, где проедет «буханка», потому давайте разбираться более подробно, а не оценивать оружие по его внешнему виду.В 1968 году было выдано задание на создание оружия для пловцов. Наряду с описанными выше патронами с удлиненными пулями, создающими вокруг себя кавитационную полость, велись также и работы над созданием реактивной пули. С учетом того, что мы видим сейчас на вооружение нашей армии и зарубежных, пули-ракеты не нашли применения не только в воздушной среде, но и в водной. И хотя образцы оружия под подобные боеприпасы не только разрабатывались, но и производились, распространения они не получили, так как такой конструкции нужно пространство для разгона, чтобы набрать скорость достаточную для поражения противника. Плюс, ко всему прочему, не малую роль играет и стоимость при производстве, а если более дешевый вариант боеприпаса показывает приемлемые результаты, то очевидно в чью пользу склониться чаша весов при выборе.Разработкой пистолета СПП-1 занялись внучатый племянник знаменитого конструктора Сергея Гавриловича Симонова Владимир и его супруга Елена. Разработка нового боеприпаса СПС, с метрическим обозначением 4,5х39, числится за Сазоновым и Кравченко. О боеприпасе много не скажешь, но нужно сразу заметить, что, несмотря на одинаковую длину гильзы, этот патрон не имеет ничего общего с распространенными 5,45х39 и 7,62х39. Гильза патрона имеет закраину и не имеет проточки. Пуля представляет собой стальной стержень длиной 115 миллиметров и весом 13,2 грамма, как понятно из метрического обозначения боеприпаса, калибр 4,5 миллиметра. Для удобства перезарядки эти боеприпасы помещаются в пластинчатую обойму.Сам же пистолет по своей конструкции является дирренджиром в максимально облегченном безкурковом исполнении. Ударно-спусковой механизм ударниковый, самовзводный. При нажатии на спусковой крючок происходит взвод ударника и его поворот на 90 градусов, после чего следует срыв, удар по капсюлю и, как следствие, выстрел.И предохранительная скоба и спусковой крючок на фоне привычных моделей пистолетов смотрятся чрезмерно большими, но это необходимо для удобного использования оружия в водолазном костюме. Именно по этой причине и переключатель предохранителя выполнен совсем не маленькой деталью. Сам переключатель предохранитель имеет три положения, в своем нижнем он позволяет выстрелить из оружия, в среднем, ставит оружие на предохранитель и в верхнем открывает блок стволов для перезарядки.Если сравнивать с процессом перезарядки немецкого Р11, то наш СПП-1 будет проигрывать. Тут какой сноровкой не обладай, а открыть блок стволов, извлечь стреляные гильзы и вставить новые боеприпасы, при этом стараясь совместить 4 патронника с 4 патронами, которые будут болтаться во все стороны из-за своей длины, задача, требующая железных нервов, особенно с учетом, что делаться все это будет не в самой спокойной обстановке. Заменить сам блок стволов значительно проще и быстрее. Но нужно отметить, что это оружие не для истребления прущих на тебя толп противника, а для нескольких выстрелов, так что брать за существенный минус это не стоит, как, в принципе, и возможность произвести только 4 выстрела против 5 выстрелов из немецкого пистолета.Куда более существенным недостатком кажется то, что пороховые газы, всплыв на поверхность, отлично пометят местоположение стрелка, чего в немецком оружии нет. С другой же стороны, заметить, что и где там булькнуло не всегда представляется возможным, даже несмотря на объем пороховых газов. Однако при этом нельзя списывать со счетов, что пистолет Р11 при запирании пороховых газов еще и имеет возможность бесшумной и беспламенной стрельбы в воздушной атмосфере, что уже является его явным преимуществом перед СПП-1. Который, кстати, с теми же боеприпасами, что используются для подводной стрельбы, эффективен при ведении огня на суше на дистанциях до 30 метров. Если говорить о дистанции ведения огня, то отечественный пистолет выигрывает у немецкого под водой на несколько метров. При равных глубинах использования, в воздушной среде результаты приблизительно одинаковые, если не брать во внимание работу самой пули по цели, которая для длинных «гвоздей» будет несколько иной.Если брать массу и габариты пистолетов, то отечественный пистолет легче, впрочем, сравнение по массе и габаритам не совсем корректно, так как несмотря на общую схожесть конструкций, реализация этих конструкций разная. Масса снаряженного пистолета СПП-1 составляет 950 грамм, при этом его длина 244 миллиметра.Отдельно стоит упомянуть о том, что на данный момент пистолет СПП-1 существует в модернизированном виде, под обозначением СПП-1М. Существенных отличий между старой и модернизированной моделью нет, главные отличия касаются ударно-спускового механизма. Внешне отличаются пистолеты увеличенной предохранительной скобой и спусковым крючком.Если быть объективным, то получается что отечественный пистолет по совокупности своих характеристик не уступает немецкому, однако за последним остается явный перевес в виде бесшумности.Рассмотренные два пистолета немецкой и советской разработки далеко не единственное оружие в классе пистолетов для ведения огня под водой. Несмотря на то, что оружие очень узкоспециализированное, есть масса интересных, но малоизвестных разработок. Среди этих разработок есть и как относительно новые модели оружия, так и достаточно старые.Судя по обозначению оружия, появился данный пистолет в 2005 году, однако первые упоминания о нем относятся к 2010 году, когда пистолет попал в поле зрения камер. Нужно заметить, что даже на данный момент об оружии известно достаточно мало, но даже то, что известно позволяет сделать определенные выводы.Можно заметить общую схожесть конструкции с советским СПП-1, однако есть и отличия. Главное отличие пистолетов заключается в том, что китайское оружие имеет только три ствола. Помимо этого у оружия другой угол наклона рукояти для удержания, ну а вариантов реализации УСМ может быть достаточно много чтобы говорить о копировании. О чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что принцип использования кавитационной полости остался неизменным. Хотя в пистолете и применяются боеприпасы отличные от советских, а именно те же патроны, что используются в автомате для подводной стрельбы, калибром 5,8 миллиметров.Стоит ли относится к этому пистолету как к копии или же считать его аналогом советскому оружию – личное дело каждого, но то что сам пистолет создавался явно с оглядкой на СПП-1 бесспорно.Эта достаточно спорная разработка несколько раз описывалась в журналах посвященных оружию и военной технике, несмотря на то, что журналисты давали этому оружию достаточно высокую оценку, в серийное производство пистолет не пошел. Причины этому кроются не столько в обстановке в стране, на момент завершения разработки и всех тестирований, сколько в том, что на практике данное оружие проигрывало как советскому пистолету, так и немецкому.Главным недостатком оружия является его однозарядность, хотя в целом, двигались югославские конструкторы в верном направлении. Данное оружие должно было стать основным для пловцов, как в воде, так и на суше, кроме того, с помощью этого же оружия можно было подать сигнал, используя его как ракетницу. Реализовывалось это все, разумеется, при помощи использования различных по снаряжению боеприпасов. Вообще если быть объективным, то речь идет о ракетнице, которой существенно расширили возможности благодаря использованию разных патронов.Сам патрон представлял собой крупную толстостенную гильзу, в которую была помещена длинная пуля. Нужно заметить, что изображения, которые доступны сейчас, несколько отличаются от реальности. Так можно обратить внимание на заостренный носик пуль, с которым в воде боеприпас будет показывать не самые лучшие результаты. Помимо этого, патрон имел такую особенность как запирание пороховых газов в канале ствола, что обеспечивало полную бесшумность работы в воздушной среде и исключало прорыв пороховых газов в воде. Исходя из доступных изображений, можно сделать вывод, что запирание пороховых газов было «глухим», на самом же деле они постепенно стравливались через несколько специально предназначенных для этого отверстий.В принципе, в боеприпасе все обычно и уже не удивляет, однако некоторые моменты вызывают вопросы. Например, весь патрон собран на резьбовых соединениях, причем даже капсюль вкручивается отдельно. Очевидно, это сделано для того, чтобы гильзы в последующем можно было использовать повторно после переснаряжения, а достаточно сложная конструкция для боеприпаса, которая даже включает в себя промежуточный ударник, потребовалась для обеспечения герметичности патрона при длительном пребывании в водной среде при высоком давлении.Смотрится вся конструкция действительно интересно, в первую очередь благодаря фотографиям в разрезе, но наврядли этот пистолет можно рассматривать как полноценного конкурента многозарядным, хотя как собственная разработка югославских оружейников это оружие достойно как минимум внимания.Всего было произведено 5 единиц оружия, ни один из них не использовался в боевых действиях.В 1969 году конструктор из компании AAI закончил работу над своим пистолетом для подводной стрельбы. Несмотря на то, что это оружие часто называют револьвером, на самом деле это шестиствольный дерринджер. Само оружие не представляет особого интереса, оно простое и даже в какой-то степени примитивное. Единственное что заслуживает внимания это кожух вокруг блока стволов, который выполнен из пенопласта. Объем кожуха был подобран таким образом, чтобы приблизиться к нулевой плавучести, зачем было нужно остается загадкой, так как из-за увеличенных габаритов оружием было не только неудобно пользоваться на суше, но и при перемещении под водой большая площадь давала большее сопротивление. В конце концов, чтобы пловец не потерял пистолет, его можно было привязать шнурком, что имело бы меньше негативных последствий.Интересно то, что хоть сама идея запирания пороховых газов в гильзе и не принадлежала конструктору, но он первый кто применил это для подводного оружия, что, как мы сейчас можем видеть, во многом определило дальнейшее развитие этого класса на Западе. Стоит заметить, что, несмотря на использование кавитационного эффекта, эффективная дальность применения оружия не превышала 10 метров, что можно объяснить достаточно крупным калибром для данного оружия – 9 мм. На вооружении данный пистолет стоял только в Бельгии, где его в последующем сменил немецкий Р11.Отдельно нужно упомянуть использование реактивных снарядов вместо удлиненных пуль. В основном такая идея реализовывалась в оружии с длинным стволом, так как такому снаряду было необходимо время для набора скорости, а использование ствола позволяло сделать это более быстро. Однако были и варианты короткоствольного оружия. Например, револьвер Стивенса, о котором известно только то, что калибр был равен 9 миллиметров. Помимо этого револьвера можно встретить упоминание о немецких пистолетах BUW и BUW-2, которые также использовали реактивные боеприпасы.Главным недостатком такого оружия было то, что пуле нужно было определенное расстояние, чтобы набрать достаточную скорость для поражения противника, при этом в водной среде эффективная дальность применения была ограничена. В результате это приводит к тому, что дистанция эффективного применения оружия находиться в очень узком диапазоне.В последнее время часто появляется информация о том, что то тут то там оружейники совершили прорыв в области подводного огнестрельного оружия, однако в последующем оказывается, что просто была повторена конструкция уже существующих боеприпасов с изменениями, достаточными чтобы не платить за использование чужого патента.Чаще всего крутится всё вокруг пуль различной формы, которые утоплены в гильзу на часть своей длины практически до донца гильзы, что хоть и снижает общую длину боеприпаса, но не позволяет разместить такие патроны в рукояти пистолета. Кроме того, такое решение это просто очередной компромисс, на который чаще всего идут ради возможности использования боеприпасов для подводной стрельбы в обычном оружии, рассчитанном для стрельбы обычными патронами. Это значит, что варианты боеприпасов с более длинными пулями будут показывать более хорошие результаты.Сам собой напрашивается вывод, что описанные выше конструкции еще очень долго будут оставаться на вооружении и будут повторяться в том или ином варианте снова и снова, по крайней мере, до тех пор, пока конструкторы не придумают новый способ «обыграть» физику.