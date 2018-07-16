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Атаки исламистов в Нигерии: из засады и внезапно

Как сообщают «Синьхуа» и «Франс-Пресс», всё началось утром 14 июля 2018 года, когда в районе городка Бама было совершено нападения боевиков из исламистской группировки «Боко харам!» («Западное – запретно!») на конвой вооружённых сил Нигерии, состоявший из 8 автомобилей.


Боевики группировки "Боко-харам!" (террористическая организация, запрещённая в РФ и многих других странах мира) на одной из своих баз в Нигерии


По заявлению источника информации вышеуказанных агентств, нападение было массовым (по заверениям солдат, нападавших было около 100 чел.), внезапным (совершалось из засады в лесистой местности) и привело к полному разгрому конвоя правительственных войск. На данный момент пропавшими без вести (т.е. пока их судьба точно неизвестна) числятся 70 нигерийских военнослужащих (из которых не менее 23 чел. точно погибли), в т.ч. 5 офицеров.


Однако произошедшее, по-видимому, не повлекло никаких действенных мер со стороны правительственных сил. И уже на следующий день, в воскресенье, большой отряд исламистов, численностью в несколько сот человек, пройдя через ряд деревень (в которых никто никак не предупредил правительственные войска, даже не позвонил, что совершенно нетрудно сделать при современном широчайшем распространении мобильной связи в Африке), неожиданно атаковал военную базу нигерийской армии в районе посёлка Джилли.

Атаки исламистов в Нигерии: из засады и внезапно

Карта региона, где произошли нападения боевиков "Боко харам!"


Эта база расположена в штате Йобе, как раз там, где в начале этого года боевики похитили прямо из школы во время занятий более 100 девочек), рядом с границей с Нигером. По заявлениям участников боя, на базе до штурма числилось 734 человека из состава 81 дивизии нигерийской армии.

Тяжёлый бой длился несколько часов, однако боевикам удалось одержать в итоге полную победу и захватить оплот правительственных войск. Оставшиеся в живых после штурма своей базы нигерийские военные (всего спаслось 63 солдата и 1 офицер) бежали в городок Гейдам, расположенный в 60 км. от злосчастной базы. Всего на данный момент пропавшими без вести в результате этого нападения числятся 670 военнослужащих.


Нигерийские военнослужащие в ходе учений


По всей видимости, резкая активизация исламистов в Нигерии и эти нападения находятся в прямой связи с успехами правительственных войск в Сирии, разгромивших боевиков на юге страны и добивающих джихадистов в районе Дераа.

Представители Министерства обороны Нигерии пока отказываются от комментариев по поводу произошедшего.

Боевики «Боко харам!» выступают за отказ от любых проявлений западного образа жизни и за возврат к исламскому теократическому государству, устроенному по средневековым образцам. Эта организация, ответственная за большинство терактов и нападений, совершаемых в ряде стран Центральной и Западной Африки, в марте 2015 года присягнула на верность «Исламскому государству» (запрещённая в РФ группировка).

К сожалению, военные кампании, которые против данной группировки проводят в течение многих лет Нигерия, Камерун, Нигер и Чад, пока не дают какого-то положительного результата. Вероятно, это происходит из-за крайне низкой боеспособности войск стран региона и очень слабой организационной составляющей операций.

Всего, по некоторым оценкам, боевики «Боко харам!» в странах региона, расположенного вокруг озера Чад, за прошедшие 9 лет только убили более 20.000 человек, не говоря о тысячах раненых и захваченных в плен жителей.
Автор: Михаил Сириец


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Комментарии 5

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:04
    ... рассосались по миру, террорюги...с такими спонсорами им можно где угодно и сколько угодно долго воевать... angry
    a.s.zzz888
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 09:47
      Цитата: a.s.zzz888
      с такими спонсорами им можно где угодно и сколько угодно долго воевать...

      Так точно,американцы научили воевать обезьян на свою голову,и теперь они будут кидать гранаты везде,где им удобно.
      Мар.Тира
  2. Безликий (Безликий) Сегодня, 09:19
    Ждем продолжение балета...
    Безликий
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 09:21
    это происходит из-за крайне низкой боеспособности войск стран региона и очень слабой организационной составляющей операций.

    А что мешает ввести в регион международные силы для борьбы с террористами? По моему мнению мешает американское финансирование всевозможных террористических организаций.
    solzh
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:22
    У наших западных и ближневосточных партнёров не в полной мере удалось посредством игил прибрать к ручонкам ближневосточную нефть. Но всегда есть под рукой нефть нигерийская
    Дормидонт
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