09:51 16 июля
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Что показало исследование останков императорской семьи. Рассказывают в СК РФ

Следственный комитет России опубликовал материал, посвящённый расследованию обстоятельств гибели семьи Николая II Романова. Одно из основных направлений расследования было посвящено проверке данных о подлинности останков, которые в своё время были обнаружены под Екатеринбургом.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, работа проводилась с целью «разрешения споров, возникших в связи с идентификацией останков группы лиц, обнаруженных под Екатеринбургом». При этом отмечено, что фактически работа осуществлялась повторно, включая комплексы экспертных и иных исследований.

Проводилась, в частности, молекулярно-генетическая экспертиза, с помощью которой подтверждена принадлежность обнаруженных ранее останков императору, представителям его семьи и ближайшего окружения.


Из материала:
Результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи.


Что показало исследование останков императорской семьи. Рассказывают в СК РФ

На фото - более раннее исследование останков


Для проведения экспертизы пришлось осуществить эксгумацию останков императора Александра III в Петропавловском соборе (Санкт-Петербург). Отмечается, что было установлено родство по линии «отец-сын», подтвердившее принадлежность останков Николаю II.

Отмечается, что к работе были привлечены видные учёные, изучившие около 2 тыс. документальных первоисточников, в том числе и ранее не исследованных (обнаруженные в архивах за последние два года).

Напомним, что ранее в определённой среде возникли сомнения относительно того, что обнаруженные останки принадлежат императорской семье.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 89

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  1. Vard Сегодня, 06:04
    Вот честно говоря этот царь не смог предотвратить революцию... Что стало причиной гибели миллионов людей в России... И теперь с ним носятся как со святым?!
    Vard
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:31
      Цитата: Vard
      Вот честно говоря этот царь не смог предотвратить революцию... Что стало причиной гибели миллионов людей в России...

      Народ сделал свои выбор,за что и поплатился умывшись кровью
      Александр романов
      1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 06:46
        Цитата: Александр романов
        Народ сделал свои выбор,за что и поплатился умывшись кровью


        Не народ!

        А кучка оголтелых личностей привели народ к такому концу - революции!

        А про Николая 2 и его семейку (в том числе и за границей) нужно забыть и не тратить деньги бессмысленно!
        Titsen
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:50
          Цитата: Titsen
          Не народ!
          А кучка оголтелых личностей привели народ к такому концу - революции!

          Да ладно,в 1991 кто бегал и носился по Москве с криками -Борис Николаевич-наш президент? Это случаино не народ был ?
          Цитата: Titsen
          А про Николая 2 и его семейку (в том числе и за границей) нужно забыть и не тратить деньги бессмысленно!

          Как показала история,большевики пытались вычеркнуть его имя из истории,а в итоге вычеркнули вас.Хаха. Поздравляю или соболезную.
          Особенно ценично звучит ваше-Его семеика,подумаешь,детей,как собак пристрелили да.Твоя фраза очень многое о тебе говорит
          Александр романов
          1. EvilLion Сегодня, 07:03
            В 1917-ом народ был умнее.
            EvilLion
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:08
              Цитата: EvilLion
              В 1917-ом народ был умнее.

              Ага умнее ,наверное потому ,и начал убивать друг друга,а пришедшие к власти евреи,руки потирали
              Александр романов
              1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:14
                Шо? Опять установили, что вот теперь точно-точно принадлежат этим "святым" ?
                Когда ждать экспертизы, что установит точно-точно-точно ?
                negative
                Shurik70
              2. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 07:23
                Цитата: Александр романов
                Цитата: EvilLion
                В 1917-ом народ был умнее.

                Ага умнее ,наверное потому ,и начал убивать друг друга,а пришедшие к власти евреи,руки потирали

                Старая власовская песня negative ...дочь полицая? lol В первом советском правительстве был только один еврей - Троцкий, сволочь.https://zen.yandex.ru/media/id/5a5ba357f4
                a0ddcf43c67d48/skolko-evreev-bylo-v-pervom-sovets
                kom-pravitelstve-5af8d0cc9e29a2f10adf622c. Оглянись, за кого скачешь ты. fool
                ДЕДПИХТО
                1. монастырь Сегодня, 09:36
                  товарищ прав! где замут везде курносые
                  причем не прилично торчат изо всех дыр где гешефт можно сделать! словяне им всегда кость в горле вот и стравливают что бы сами себя уменьшали.
                  монастырь
              3. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 08:45
                Цитата: Александр романов
                а пришедшие к власти евреи,руки потирали

                ну да, до этого русский император спокойно наблюдал как русский народ голодает, а зачастую и мрет с голоду, руки может и не потирал, но и рефлексий не испытывал
                Василенко Владимир
          2. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 07:18
            Цитата: Александр романов
            подумаешь,детей,как собак пристрелили да.Твоя фраза очень многое о тебе говорит

            Александр, в принципе согласен с Вашей позицией. Но, справедливости ради, нужно сказать, что наследников в аналогичной ситуации уничтожали всегда и везде. Иначе, они могли стать тем знаменем, которое возглавит борьбу с тобой-же. И возраст наследников не имел никакого значения. Так же, как и сейчас, наследников не жалеют, просто потому, что из них вырастают кровники.
            Кубик123
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:32
              Цитата: Кубик123
              Так же, как и сейчас, наследников не жалеют

              Как сказать,сейчас никого не убивают в России,хотя я времена за то,что бы для отдельных категорий ввели расстрелы.
              Александр романов
              1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 08:42
                Цитата: Александр романов
                Цитата: Кубик123
                Так же, как и сейчас, наследников не жалеют

                Как сказать,сейчас никого не убивают в России,хотя я времена за то,что бы для отдельных категорий ввели расстрелы.

                Николло Макиавелли "Государь" 1532 г.:
                "Желая сохранить за собой подобные области, завоеватель должен соблюдать два условия: во-первых, чтобы пресеклась династия их государей; во-вторых, оставить неизменными их законы и подати; тогда вскоре эти области составят единое целое с твоими прежними владениями."
                Кубик123
            2. монастырь Сегодня, 09:39
              послушайте кубик123 убить и казнить это ОЧЕНЬ разные вещи
              были казнены РИТУАЛЬНО. вопрос зачем так? смотрите намного глубже это вам не прозрачный намек на курносые обстоятельства.
              монастырь
          3. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 07:21
            Цитата: Александр романов
            Да ладно,в 1991 кто бегал и носился по Москве с криками -Борис Николаевич-наш президент? Это случаино не народ был ?

            а у нас что Москва ВСЯ Россия, да и и далеко не ВСЯ Москва бегала, кто-то и работал
            Василенко Владимир
          4. revnagan (Алексей) Сегодня, 07:25
            Цитата: Александр романов
            Как показала история,большевики пытались вычеркнуть его имя из истории,а в итоге вычеркнули вас.

            Следуя хронологии событий,сначала из истории всё таки вычеркнули Романовых.Нету царя,нету монархического строя в России,и не предвидится.Те полукровки-четвертькровки,что остались в Европе всерьёз воспринимаются только восторженными идиотами.
            Цитата: Александр романов
            Хаха.

            Хорошо смеётся тот,кто смеётся последним.
            Цитата: Александр романов
            Поздравляю или соболезную.

            Не по адресу.Всё что сейчас имееет Россия,как сверхдержава-это результат правления Советской власти.Как нынешние либерасты не пытаются уничтожить у людей память об этом,но такие события как 9 Мая,полёт в космос (первый спутник), навсегда связаны с СССР.А с Романовыми-"Ходынка","Кровавое воскресенье","Цусима"...
            P.S.Что же касается убийства детей-убийцам нет оправдания,но факт на лицо-фамилия уничтожена.
            revnagan
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:34
              Цитата: revnagan
              Всё что сейчас имееет Россия,как сверхдержава-это результат правления Советской власти

              Орден дать?
              Цитата: revnagan
              А с Романовыми-"Ходынка","Кровавое воскресенье","Цусима"...

              Так сколько было расстреляно при "кровавом" Николае?
              Александр романов
          5. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 08:06
            Цитата: Александр романов
            Да ладно,в 1991 кто бегал и носился по Москве с криками -Борис Николаевич-наш президент?

            Ага..все 300млн в Москве и бегали..,чушь то хватит пороть,ей больно.
            Цитата: Александр романов
            Как показала история,большевики пытались вычеркнуть его имя из истории,а в итоге вычеркнули вас

            Как показала история,ее мало кто знает,но все на нее ссылаются.. Каким боком большевики к свержению царя? Вы еще может расскажете про попытки затирания царской истории?
            dvina71
          6. ghby (Андрей) Сегодня, 08:31
            Цитата: Александр романов
            Да ладно,в 1991 кто бегал и носился по Москве с криками -Борис Николаевич-наш президент? Это случаино не народ был ?

            Вот в этом то и наша проблема, ограниченное, в масштабах страны мизерное количество народа побегает с криками и лозунгами по Москве, а у всей страны последствия...
            ghby
          7. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 08:47
            Цитата: Александр романов
            Как показала история,большевики пытались вычеркнуть его имя из истории

            что за глупости, кто такой николай 2 в СССР знали все
            Цитата: Александр романов
            Особенно ценично звучит ваше-Его семеика,подумаешь,детей,как собак пристрелили да.Твоя фраза очень многое о тебе говорит

            как ни жалко детей, но николашка во всем виноват сам
            Василенко Владимир
          8. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:04
            Цитата: Александр романов
            Как показала история,большевики пытались вычеркнуть его имя из истории,а в итоге вычеркнули вас.Хаха. Поздравляю или соболезную.

            Ну для начала было бы не плохо вспомнить то, что большевики турнули от власти не царя, а Временное правительство во главе с Керенским уже после того, как царь отрёкся от престола. Значит расстреляли то и не царя вовсе, а уже обычного гражданина. Кто знает, как там у Господа записано в "табеле о рангах", но видимо Николай бога прогневил, за что он и получил божью кару. Да и грехи за смерть сотен людей на коронации и за расстрел народа в кровавое воскресение на нём были. Спорно всё. Вешать всё на большевиков удобно, но не верно, поскольку по сию пору не сказано, кто заказал убийство царской семьи. Что это дало большевикам, кроме обострения отношений со всем внешним миром и усилением внутреннего сопротивления белого движения? Ничего это им не дало, кроме геморроя. Кто выгодоприобретатель? Англия и США. Всё как всегда! Что 100 лет назад, что сейчас, они действуют через провокации. Создают повод и начинают очередную историческую кровавую свалку. Короче, гражданина Н.Романова (бывшего царя) убили англосаксы, а большевики сие прошляпили.
            Ныробский
          9. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 09:44
            Цитата: Александр романов
            подумаешь,детей,как собак пристрелили

            вооьще-то ребенком был только алексей
            Василенко Владимир
        2. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 07:34
          А кучка оголтелых личностей привели народ к такому концу - революции!

          Вы знаете такую пословицу - от добра, добра не ищут. Я это к тому, что если бы власть царя была с мозгами, если бы соблюдала интересы Государства Российского и народа нашего многострадального, то никакая "кучка оголтелых личностей" ничего бы не смогла сделать, их бы просто послали по известному адресу. В школе уважаемый надо было учиться, а не дурака валять, тогда бы вы знали что любой революции предшествуют революционные предпосылки. Вообще то эта тема интересная и можно её обсуждать очень долго. Но не надо делить все только на черное и белое. hi
          Ros 56
      2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 07:20
        Цитата: Александр романов
        Народ сделал свои выбор

        народ сделал выбор после того как главкомверх предал и народ, и страну, и армию
        Василенко Владимир
      3. Винни76 (Александр) Сегодня, 08:09
        Цитата: Александр романов
        Народ сделал свои выбор,за что и поплатился умывшись кровью

        О как. Романов нашёл корень всех бед. Какой народ? Который богоизбранный?
        Винни76
      4. свободный (Андрей) Сегодня, 08:50
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Vard
        Вот честно говоря этот царь не смог предотвратить революцию... Что стало причиной гибели миллионов людей в России...

        Народ сделал свои выбор,за что и поплатился умывшись кровью

        Народ сделал свой выбор, и не прогадал.
        свободный
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:58
      Цитата: Vard
      И теперь с ним носятся как со святым?!

      он причислен к Лику Святых
      LSA57
    3. AID.S Сегодня, 08:21
      Цитата: Vard
      И теперь с ним носятся как со святым?!

      Фонды, гранты, к орденам банты.
      AID.S
    4. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:18
      Николашка кровавый своё получил, святого из него зря слепили. Семью его жалко, но она прицепом пошла в наказание ему. Сколько народу сгинуло по вине этого хренова самодержца, останки сжечь и пепел по ветру развеять.
      Yrec
    5. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 09:19
      Цитата: Vard
      Вот честно говоря этот царь не смог предотвратить революцию... Что стало причиной гибели миллионов людей в России... И теперь с ним носятся как со святым?!

      должны найти родство с Путиным. laughing
      и на трон его. А вЕдРо станет боярами.
      KLV2018
  2. ver_ (вера) Сегодня, 06:06
    ...ну да, ну да , верим... в экспертизу * пьяного мальчика*...
    ver_
  3. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:07
    И сколько ещё таких сомнений будет впереди, пора ставить жирную точку в этом вопросе.
    Rusland
  4. апро (Фролов Олег) Сегодня, 06:07
    Почему верхушку россии беспокоят останки гражданина романова и его семьи?ведь бывший ампиратор добровольно покинул свой пост.а по законам его империи это как бы не хорошо.по законам военного времени даный персонаж совершил воинское преступление дезертирство с вытекающим приговором.для чего эти танцы с бубнами на костях?
    апро
    1. туц Сегодня, 06:11
      потому что это наше история и ее нужно знать !!!
      туц
    2. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 07:21
      Цитата: апро
      Почему верхушку россии беспокоят останки гражданина романова и его семьи?

      Потому что до сих пор не решен вопрос с наследством Романовых.
      Кубик123
  5. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:10
    вот неймётся то им,всё копаются в костях,канонизировали уже,ан нет ,"сумления терзают"... какая разница то в мослах ? fellow
    андрей юрьевич
    1. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 06:28
      "А теперь заслушаем начальника транспортного цеха" (С). Он по этому поводу еще не высказывался.
      ШУРУМ -БУРУМ
    2. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 06:52
      Цитата: андрей юрьевич
      какая разница то в мослах ?

      Тогда немного о грустном. Чисто практически, хоронят товарища Иванова, а на могиле пишут "Петров", ну или "Юрий Андреевич". и человек потерялся, как и не было его. А "мослам" точно, без разницы.
      Ст.пропорщик
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:18
    Ну, подтвердили. Тяжелая экспертиза. Что то важное произошло, разве?
    Горный стрелок
  7. avia12005 (Юрий) Сегодня, 06:25
    Теперь осталось израсходовать еще пару сотен миллионов рублей и установить, имел ли Иосиф Сталин родство с Николаем Вторым. А так как денег нет, еще больше увеличить пенсионный возраст.
    avia12005
  8. Комментарий был удален.
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 06:45
      Цитата: wooja
      Николай 1 кровавый,

      Цитата: wooja
      Николай1-- король Лир, просрал Власть и страну

      Причём тут Николай I ?
      Володин
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:46
      Цитата: wooja
      , факт остается фактом .он попустил и способствовал гибели

      А у нас всегда так,Царь виноват,а народ,как бы в сторонке. Недавняя история России-Ельцин наш президент. Мы за Ельцина,толпы дегенератов бегали по Москве с плакатами.
      Сами этого хотели и получили заслуженно. А сейчас те ,кто бегал с плакатом агитируя за Ельцина ,орут больше всех,что Ельцин пьянь и предатель.
      Цитата: wooja
      Русская Католическая церковь, которая Православная пусть о нем и заботится,

      Берега не путай
      Александр романов
      1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 08:52
        Цитата: Александр романов
        А у нас всегда так,Царь виноват,а народ,как бы в сторонке

        скажите если завод разорится кто виноват уборщица баба дуся или все так руководство?!
        Василенко Владимир
    3. Наводлом (Владимир Гуленок) Сегодня, 07:23
      Цитата: wooja
      хотя Иуда тоже святой ,(официально канонизирован,) -- своего рода мученик

      Что за глупый вброс?
      Иуда Фаддей. Не Иуда Искариот.
      В моей молодости приходилось искать и читать книги в поисках информации.
      Теперь же загуглить некоторым лень.
      Так и подают своё невежество за факты.
      Наводлом
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:42
    Ротшильдам кровь из носу надо назначить "найденные" останки Августейшей Фамилии
    Дормидонт
  10. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 06:42
    Парадокс заключается в том, что большевики расстреляли не царя, а гражданина Российской Империи, потому что Николай II отрекся от престола. И убийство его и семьи просто уголовное преступление, даже для того времени. Политика однако и страх.
    Ст.пропорщик
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:09
      Цитата: Ст.пропорщик
      И убийство его и семьи просто уголовное преступление

      Ну тогда-это ничего страшного,подумаешь убийство .
      Александр романов
      1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 08:56
        Цитата: Александр романов
        Ну тогда-это ничего страшного,подумаешь убийство .

        убийство это плохо в любом случае, но по вине николашки убиты были МИЛЛИОНЫ
        Василенко Владимир
  11. wooja (Dmitry) Сегодня, 06:49
    Описался , признаю Николай 2-й., хотя вся династия оставляет желать лучшего....., агенты влияния
    wooja
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:54
      Цитата: wooja
      , признаю Николай 2-й.,

      А сколько при Николае 2,было расстреляно людей ?
      Александр романов
      1. Шмель_3 Сегодня, 07:09
        Цитата: Александр романов
        Цитата: wooja
        , признаю Николай 2-й.,

        А сколько при Николае 2,было расстреляно людей ?

        Вы хотите сказать, что "кровавый" было придумано большевиками? Я правильно вас понял?
        Шмель_3
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:09
          Цитата: Шмель_3
          Вы хотите сказать, что "кровавый" было придумано большевиками?

          Я хочу услышать цифры
          Александр романов
          1. Шмель_3 Сегодня, 07:15
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Шмель_3
            Вы хотите сказать, что "кровавый" было придумано большевиками?

            Я хочу услышать цифры

            Ну это вряд ли получится. Просто я думаю, что прозвище "кровавый" Николаю 2му, дали не просто так. Наши деды и прадеды, были не глупее нас.
            Шмель_3
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:36
              Цитата: Шмель_3
              Просто я думаю, что прозвище "кровавый" Николаю 2му, дали не просто та

              Конечно,я уже слышал недавно про диктатора Януковича. Не просто так дали wink
              Цитата: Шмель_3
              Ну это вряд ли получится

              Да ладно
              Александр романов
        2. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 07:22
          Цитата: Шмель_3
          Вы хотите сказать, что "кровавый" было придумано большевиками? Я правильно вас понял?

          Для справки - прозвище "кровавый" за Николаем укрепилось не потому, что он много расстреливал, а из за трагедии на Ходынском поле. Слышали о таком? В ходе мероприятий коронации Николая 2-го были устроены гуляния на Ходынке, но обустроено это было плохо, отчего возникла страшенная давка, в результате которой погибло около 1 400 человек.
          Прямо скажем, царь тут ни при чем (Николай 2-ой много ошибок допустил, за которые нужно спросить строго, но организация гуляний - уж точно не его забота), но поскольку трагедия произошла на его коронацию, то его и прозвали кровавым
          Андрей из Челябинска
          1. Шмель_3 Сегодня, 07:28
            Андрей из Челябинска (Андрей)
            Ну если царь был "не причем", почему его так назвали? И ЕСМНИП, "кровавый" появилось после трагедии 9 января Крестный ход, надеюсь вы слышали о таком?
            Шмель_3
            1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 08:19
              Цитата: Шмель_3
              Ну если царь был "не причем", почему его так назвали?

              Потому что трагедия состоялась во время его коронации. Что тут непонятного? И да, Вы всерьез считаете, что организацией народного гуляния должен был заниматься... нет, даже не царь, а БУДУЩИЙ царь?:))) Вообще говоря, это дело обер-полицмейстера, ну - генерал-губернатора, но никак не царское. И Николай не может отвечать за их действия - не он их туда ставил, он еще не рулил страной, когда пришел к власти
              Цитата: Шмель_3
              И ЕСМНИП, "кровавый" появилось после трагедии 9 января Крестный ход, надеюсь вы слышали о таком?

              А вот это уже происки большевиков:)))) да, конечно, было и кровавое воскресение, но свое прозвище царь получил раньше
              Кстати, изучите на досуге где был царь во время кровавого воскресения
              Андрей из Челябинска
          2. anjey (Андрей) Сегодня, 08:22
            А "Кровавое Воскресенье" 9января 1905г,хорошо постреляли народ и нагайками проредили...но Николай якобы не знал даже....,или включил.... или и был таким...
            anjey
          3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:38
            Цитата: Андрей из Челябинска
            а из за трагедии на Ходынском поле. Слышали о таком?

            И ту Николай виноват.
            А что Сталин ,не кровавый с сотнями тысяч расстеряных. Хрущев не кровавый,когда отдал воискам приказ расстреливать людей? Большевички не кровавые,уничтожая крестьянские востания.
            Ленин не кровавый,устроивший большевиский террор?
            Александр романов
      2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 09:07
        Цитата: Александр романов
        А сколько при Николае 2,было расстреляно людей ?

        а сколько в связи с его бездействием?!!!
        во время подавления восстаний и разгона демонстраций за годы правления Николая II убито 17 582 и ранено 28 051 человек. В течение 1905—1912 гг. в тюрьмах умерло 30 424, покончили самоубийством 928 челове
        Василенко Владимир
  12. wooja (Dmitry) Сегодня, 07:10
    Насчет берегов … Оригинальное название РПЦ --Русская Кафоличская церковь греческого обряда... православной (официально ввел название православная) ее сделал т. Сталин. Сейчас нет буквы фита в русском алфавите (но читалась как " th:"), да и раскол пришелся на правление Романовых …., а так да Ник.2 --- преступник... На Руси почему то всегда жалели не тех...
    wooja
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:14
      Цитата: wooja
      а так да Ник.2 --- преступник.

      Давай удачи
      Александр романов
    2. Наводлом (Владимир Гуленок) Сегодня, 07:44
      Цитата: wooja
      Оригинальное название РПЦ --Русская Кафоличская церковь греческого обряда... православной (официально ввел название православная) ее сделал т. Сталин.

      Уже читал раньше подобную глупость.
      Решается просто - поищи сканы дореволюционных газет и журналов.
      Наводлом
  13. Sadko88 (Старший) Сегодня, 07:16
    это всё что нужно знать о Романовых... wink
    Sadko88
    1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 07:45
      Цитата: Sadko88
      это всё что нужно знать о Романовых... wink


      Они были кузенами. Там много интересных параллелей https://www.bbc.com/russian/uk/2012/06/120531_win
      dsor_romanovs_relatives
      "Николай II (1868-1918)
      Император Всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский, последний император Российской империи. От британских монархов имел чин адмирала британского флота и фельдмаршала британской армии. Николай II был женат на внучке британской королевы Виктории Алисе Гессенской, получившей при переходе в православие имя Александры Фёдоровны. В 1917 году, после Февральской революции в России, отрёкся от престола, был направлен в ссылку, а затем расстрелян вместе с семьёй."
      Кубик123
    2. Ниточкин Сегодня, 07:58
      Какие такие Романовы? После смерти Елизаветы Петровны такая каша была с "наследниками", что род Романовых превратился в дутую фикцию. Название, брэнд.
      Ниточкин
  14. Юрий Литвиненко (Юрий Литвиненко) Сегодня, 07:16
    В стране некуда девать деньги!
    Юрий Литвиненко
  15. bober1982 (vladimir) Сегодня, 07:23
    А вот это просто гениально : Напомним,что ранее в определённой среде возникли сомнения относительно того,что обнаруженные останки принадлежат императорской семье.
    Сомнения никуда не делись, и никакая экспертиза не сможет подтвердить их подлинность, и само существование останков вызывает сомнение.
    Комментарии уважаемых участников дискуссии не блещут новизной, всё привычно - обычные завывания.
    bober1982
  16. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 07:31
    Дед перед смертью рассказал отцу, что именно он руководил командой, которая обложила трупы дровами, облила их керосином и подожгла. Правда, говорил, что не знал: кого именно они сжигают. Он единственный из состава ЧК тех лет, кто пережил 37-й год. Именно в 37-м он исчез. Появился "под шумок" в 1945-м. Дожил до 1966 г. Пенсионер союзного значения. Я его помню...
    злой партизан
    1. bober1982 (vladimir) Сегодня, 07:47
      У вас просто фантастический комментарий, в 1964г. , в Радиокомитете, один из цареубийц - Никулин Григорий Петрович, на всю страну делился воспоминаниями.
      Цитата: злой партизан
      Правда, говорил, что не знал: кого именно они сжигают

      Он оспаривал право "первой пули" у самого Юровского,очень подробно рассказывал как жгли бензином,кислотой.
      Цитата: злой партизан
      Дожил до 1966 г

      Умер в 1965 году.
      bober1982
      1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 08:02
        Цитата: bober1982
        У вас просто фантастический комментарий

        Вот какая легенда в нашей семье ходит - ту и изложил. Другой нет. не доверять отцу оснований у меня нет. Дед был начальник секретно-оперативного отдела ЧК. Похоронен на Широкореченском кладбище. Кто живёт в Ёбурге - тот поймёт...
        Цитата: bober1982
        Он оспаривал право "первой пули" у самого Юровского,очень подробно рассказывал как жгли бензином,кислотой.

        Кстати. Серьёзные историки никогда не строят свои гипотезы на основе мемуаров... yes
        злой партизан
        1. bober1982 (vladimir) Сегодня, 08:19
          Цитата: злой партизан
          Вот какая легенда в нашей семье ходит

          Всё-таки будем считать,что всего лишь легенда, на мой взгляд довольно зловещая.
          Как уничтожали останки царской семьи, подробности хорошо известны.Сами большевики не любили говорить об убийстве Царя и Семьи, и Сталин не жаловал цареубийц - брезговал ими, вся эта трагедия замалчивалась, но в период правления известного скрытого троцкиста Хрущёва,эта тема получила своего рода второе дыхание.Никита Сергеевич, по понятным видимо только одному ему причинам, решил не только обласкать оставшихся в живых участников цареубийства,но и выяснить все обстаятельства трагедии.Он поручил разбирательство, не поверите, самому А.Н.Яковлеву - будущему "прорабу" перестройки.
          Оставшихся в живых цареубийц вежливо опросили,всё засекретили, а самих старичков-ветеранов пригласили в упомянутый Радиокомитет,где старички словоохотливо и рассказывали подробности и убийства, и сокрытия останков, Исайя Родзинский и Г.Никулин -так сказать,подробности от первых лиц.
          bober1982
          1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 08:42
            Цитата: bober1982
            Как уничтожали останки царской семьи, подробности хорошо известны.

            Ой ли? Опять "со слов"? Я когда в 1980 г. приехал в г. Свердловск учиться и попробовал пересказать нашу семейную легенду своим одногруппникам, так меня на свердловчане смех подняли. Со словами: "Так давно уже всё известно!".
            злой партизан
            1. bober1982 (vladimir) Сегодня, 08:49
              Цитата: злой партизан
              Ой ли?

              Для уничтожения останков грузовиками везли бензин, кислоту, рубили, жгли.Первоначально руководил П.Ермаков, он был из местных, и окрестности хорошо знал.Умер в 1952 году, похоронен в Екатеринбурге.
              bober1982
        2. bober1982 (vladimir) Сегодня, 08:26
          Цитата: злой партизан
          Серьёзные историки никогда не строят свои гипотезы на основе мемуаров.

          Согласен с вами, тем более, если эти мемуары поддельные. Пишет допустим , Юровский, свои записки, а они фальшивые, а почему так? Причин много.
          bober1982
  17. wooja (Dmitry) Сегодня, 07:33
    Не совсем глупо, по крайней мере кто -то задумается, а все ли так лепо, и настоящий ли царь. и вообще -- а был ли мальчик? Или подумает --что за ботва ? … , но в целом да , " стиль барокко-- много красивых деталей, но в целом безвкусица"
    wooja
  18. mamont5 (Александр) Сегодня, 07:58
    Цитата: Vard
    Вот честно говоря этот царь не смог предотвратить революцию... Что стало причиной гибели миллионов людей в России... И теперь с ним носятся как со святым?!

    Да, на святого он не тянет. Максимум, даже по церковным канонам, он - мученик. А если по-простому, то, тот же Янукович, только сбежать не успел. Мне искренне жаль их детей, они погибли не за что. А также, приближенных, погибших вместе с семьей... А сам царь...
    mamont5
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 08:20
      Цитата: mamont5
      Да, на святого он не тянет. Максимум, даже по церковным канонам, он - мученик.

      drinks Совершенно верно
      Андрей из Челябинска
  19. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 08:19
    Ну и черт с ними. Династия Романовых хуже клещей пила кровь у России и российских граждан, именно Романовы продали Аляску, именно Романовы предали и убили отца, и были ручным псом на английской службе против Наполеона, именно царь-тряпка ввел Россию в бойню Первой Мировой, которая была абсолютно не нужна стране, именно Романовы позорно отреклись от трона и трусливо сбежали с руководства страны, оставив ее на растерзание кучке предателей во главе с Керенским. Поделом получили Романовы, детей тоже не жаль, все равно знатные клопы бы выросли, как и их предки.
    Кот_Кузя
    1. bober1982 (vladimir) Сегодня, 08:32
      Цитата: Кот_Кузя
      детей тоже не жаль

      Чарльз Дарвин - гадёныш последний, такой вот комментарий уважаемого Кот Кузя - это результат гнусной теории эволюции Дарвина.
      bober1982
  20. alexmach (Александр) Сегодня, 08:49
    Господи, кому же интересна эта их семья то. Есть тут такие?
    alexmach
  21. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 08:57
    Не пойму зачем делать ещё исследования когда и так всё ясно. Всё равно альтернативно одарённым ничего не докажешь.
    А по поводу Николая II как царя могу сказать, что он сам, своими действиями и попустительством довёл себя и свою семью до подвала Ипатьевского дома. Хотя все возможности этого избежать были у него в руках.
    Servisinzhener
    1. Micfoster (Евгений) Сегодня, 09:11
      Совершенно верно! И Бог не простил ему отречения и всего остального, а наказал и его и всю семью! И святым он быть не может! Только дети его, пострадавшие за грехи отца!
      Micfoster
      1. bober1982 (vladimir) Сегодня, 09:21
        Цитата: Micfoster
        Только дети его, пострадавшие за грехи отца!

        Любопытно, довольно здраво рассуждаете, но здесь надо смотреть дальше - Адам и Ева,змей-искуситель, грехопадение, и как результат - человек рождается во грехе.И отвечает за ошибки наших древних предков.
        bober1982
      2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 09:41
        Цитата: Micfoster
        Только дети его, пострадавшие за грехи отца!

        а в чем святость детей?
        Василенко Владимир
  22. народник (юрий) Сегодня, 09:01
    Проводилась, в частности, молекулярно-генетическая экспертиза, с помощью которой подтверждена принадлежность обнаруженных ранее останков императору, представителям его семьи и ближайшего окружения.

    Отмечается, что к работе были привлечены видные учёные, изучившие около 2 тыс. документальных первоисточников, в том числе и ранее не исследованных (обнаруженные в архивах за последние два года).

    Забавная подробность... Если проводилась молекулярно-генетическая экспертиза доказавшая подлинность останков, то зачем ещё в архивах копаться lol тысячи невесть чего переворачивать laughing К тому же ранее уже была проведена подобная "точная" wink экспертиза. и эта наверное не последняя tongue
    Очень хочется новому дворянству bully своих предшественников обелить. negative
    народник
    1. bober1982 (vladimir) Сегодня, 09:13
      Цитата: народник
      Очень хочется новому дворянству своих предшественников обелить.

      У вас очень запутанный комментарий, какое такое новое дворянство, и чего им хочется обелить - совсем не понятно.
      Церковь не признаёт подлинность тех останков,что захоронили, ну и соответственно результаты проведённых экспертиз.
      bober1982
    2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 09:37
      Цитата: народник
      Очень хочется новому дворянству

      а новое дворянство это кто?
      Василенко Владимир
  23. DPN (ДПН) Сегодня, 09:45
    Коль российским буржуем нужен император ,он давно готов - Путин.
    DPN
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