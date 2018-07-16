Что показало исследование останков императорской семьи. Рассказывают в СК РФ

Результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи.

На фото - более раннее исследование останков