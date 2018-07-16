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Что показало исследование останков императорской семьи. Рассказывают в СК РФ
Следственный комитет России опубликовал материал, посвящённый расследованию обстоятельств гибели семьи Николая II Романова. Одно из основных направлений расследования было посвящено проверке данных о подлинности останков, которые в своё время были обнаружены под Екатеринбургом.
По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, работа проводилась с целью «разрешения споров, возникших в связи с идентификацией останков группы лиц, обнаруженных под Екатеринбургом». При этом отмечено, что фактически работа осуществлялась повторно, включая комплексы экспертных и иных исследований.
Проводилась, в частности, молекулярно-генетическая экспертиза, с помощью которой подтверждена принадлежность обнаруженных ранее останков императору, представителям его семьи и ближайшего окружения.
Из материала:
Для проведения экспертизы пришлось осуществить эксгумацию останков императора Александра III в Петропавловском соборе (Санкт-Петербург). Отмечается, что было установлено родство по линии «отец-сын», подтвердившее принадлежность останков Николаю II.
Отмечается, что к работе были привлечены видные учёные, изучившие около 2 тыс. документальных первоисточников, в том числе и ранее не исследованных (обнаруженные в архивах за последние два года).
Напомним, что ранее в определённой среде возникли сомнения относительно того, что обнаруженные останки принадлежат императорской семье.
По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, работа проводилась с целью «разрешения споров, возникших в связи с идентификацией останков группы лиц, обнаруженных под Екатеринбургом». При этом отмечено, что фактически работа осуществлялась повторно, включая комплексы экспертных и иных исследований.
Проводилась, в частности, молекулярно-генетическая экспертиза, с помощью которой подтверждена принадлежность обнаруженных ранее останков императору, представителям его семьи и ближайшего окружения.
Из материала:
Результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи.
На фото - более раннее исследование останков
Для проведения экспертизы пришлось осуществить эксгумацию останков императора Александра III в Петропавловском соборе (Санкт-Петербург). Отмечается, что было установлено родство по линии «отец-сын», подтвердившее принадлежность останков Николаю II.
Отмечается, что к работе были привлечены видные учёные, изучившие около 2 тыс. документальных первоисточников, в том числе и ранее не исследованных (обнаруженные в архивах за последние два года).
Напомним, что ранее в определённой среде возникли сомнения относительно того, что обнаруженные останки принадлежат императорской семье.
Использованы фотографии: Википедия
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