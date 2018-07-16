Президент Хорватии: Нужно говорить не об изоляции России, а вести диалог

Мы надеемся, что оба лидера продемонстрируют всему миру, что несут ответственность за глобальную стабильность и трансатлантические отношения. Для Хорватии взаимоотношения между Россией и США имеют первостепенное значение.

Информационное агентство Associated Press сообщает о реакции президента Хорватии на проведение чемпионата мира по футболу в России. Колинда Грабар-Китарович, которая присутствовала на финальном матче ЧМ-2018, где хорватская сборная уступила французам, отметила, что внешняя политика в отношении России не может основываться на изоляции.По словам президента Хорватии, официальный Загреб хотел бы вести с Россией диалог об общих угрозах безопасности.Комментарий Колинды Грабар-Китарович по поводу грядущей встречи президентов России и США, которая состоится сегодня в финской столице:Президент Хорватии отметила, что необходимо не разрывать контакты, а работать вместе.Ранее Колинда Грабар-Китарович поблагодарила Россию за замечательную организацию ЧМ-2018, который для сборной Хорватии стал самым удачным за всю историю существования этой сборной. Напомним, что хорватские футболисты завоевали серебряные медали турнира, а полузащитник Лука Модрич получил «Золотой мяч» как лучший игрок турнира.