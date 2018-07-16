09:51 16 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Президент Хорватии: Нужно говорить не об изоляции России, а вести диалог

Информационное агентство Associated Press сообщает о реакции президента Хорватии на проведение чемпионата мира по футболу в России. Колинда Грабар-Китарович, которая присутствовала на финальном матче ЧМ-2018, где хорватская сборная уступила французам, отметила, что внешняя политика в отношении России не может основываться на изоляции.

Президент Хорватии: Нужно говорить не об изоляции России, а вести диалог


По словам президента Хорватии, официальный Загреб хотел бы вести с Россией диалог об общих угрозах безопасности.


Комментарий Колинды Грабар-Китарович по поводу грядущей встречи президентов России и США, которая состоится сегодня в финской столице:
Мы надеемся, что оба лидера продемонстрируют всему миру, что несут ответственность за глобальную стабильность и трансатлантические отношения. Для Хорватии взаимоотношения между Россией и США имеют первостепенное значение.


Президент Хорватии отметила, что необходимо не разрывать контакты, а работать вместе.

Ранее Колинда Грабар-Китарович поблагодарила Россию за замечательную организацию ЧМ-2018, который для сборной Хорватии стал самым удачным за всю историю существования этой сборной. Напомним, что хорватские футболисты завоевали серебряные медали турнира, а полузащитник Лука Модрич получил «Золотой мяч» как лучший игрок турнира.

Использованы фотографии: https://www.instagram.com/predsjednicarh/
15

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:22
    "Задушить в объятиях"? Ну так и такое уже проходили. А "девушка" фигуристая. Такой и должна быть президент курортной страны! laughing
    Горный стрелок
    1. Vard Сегодня, 06:26
      Кстати прилетела обычным рейсом... С одним чемоданом...
      Vard
      1. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 06:30
        Хватит ей петь дифирамбы. Хорватия очень схожа с нынешней Украиной. Национализм там государственная идеология. Только ноги хорватского национализма растут от НГХ и Павелича. Бандера с УПА, по сравнению с Павеличем и хорватскими усташами, недоделанные добрые и наивные дети.
        Victor Jnnjdfy
        1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:38
          Хорватский национализм, равно как и бандеровский и немецкий взращен в ватикане
          Дормидонт
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:10
            Хорватия?
            По крайней мере, когда хохлы выложили в интернет ролик, где тренер хорвацкой сборной скандирует "Слава Украине", у них хватило совести того отправить из Москвы в Хорватию досрочно.
            Но когда такой-же ролик радостные хохлы выложили с ведущим игроком сборной, совести уже не хватило.
            negative
            Shurik70
      2. Tusv (Владимир) Сегодня, 06:32
        Цитата: Vard
        Кстати прилетела обычным рейсом... С одним чемоданом...

        Это был не чемодан, то была косметичка laughing
        Tusv
      3. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 06:49
        Что худо с деньгами?
        mikh-korsakov
        1. SSR (Roman) Сегодня, 07:33
          Цитата: mikh-korsakov
          Что худо с деньгами?

          Некоторые высмеивали Меркель за то, что она выходит на публику в костюме 10-ти летней давности. (Носит старые костюмы а могла бы каждый месяц от Гуччи или Юдашкина носить).
          Некоторые стонут и плачут говоря о том что очень много стало в России яхт, что чиновники часы стоимостью по 150000 $ на руках меняют как галстуки.
          Кстати, в первый свой прилёт, Колинда была в одних рядах с болельщиками.
          Что думаете ей бы место в VIP ложе не нашлось?
          SSR
          1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:02
            Цитата: SSR
            Цитата: mikh-korsakov
            Что худо с деньгами?

            Некоторые высмеивали Меркель за то, что она выходит на публику в костюме 10-ти летней давности. (Носит старые костюмы а могла бы каждый месяц от Гуччи или Юдашкина носить).
            Некоторые стонут и плачут говоря о том что очень много стало в России яхт, что чиновники часы стоимостью по 150000 $ на руках меняют как галстуки.
            Кстати, в первый свой прилёт, Колинда была в одних рядах с болельщиками.
            Что думаете ей бы место в VIP ложе не нашлось?

            Согласен.Симпатичная бабёнка,ко всему прочему президент Хорватии,сказала всё по делу.Чемпионат удался,наши выступили достойно,финал был архиинтересный!Чем народ то недоволен?!Жизнь продолжается!Будем жить!
            Фил77
      4. 30 вис (Юрий) Сегодня, 07:03
        Четыре миллиона жителей страны ... В Крыму проживает больше ( официально и неофициально ) Тут пешком ходить нужно!А футболисты молодцы! Дрались ,как настоящие кроаты Кроаты — лёгкая конница Австрии, как и пандуры относилась к иррегулярным войскам , существовавшая в эпоху Тридцатилетней войны и комплектовавшаяся главным образом из хорватов .

        Кроатские полки существовали до введения гусар и постепенно были заменены последними. В состав кроатских отрядов входило немало представителей славянских народов, преимущественно хорваты . Кроаты проявили поразительную храбрость, но их разбойничьи инстинкты и наклонность к грабежу сделали их бичами населения. В войсках Валленштейна , Паппенгейма , Пикколомини и Галласа большинство кавалерии состояло из кроатов. Альбрехт фон Валленштейн отзывался о кроатах как о преданных солдатах . В основном, кроаты служили на границах государства. Каждый отряд кроатов насчитывал до 50 человек.
        30 вис
      5. taiga2018 (Макар) Сегодня, 08:58
        Цитата: Vard
        Кстати прилетела обычным рейсом

        забавляет меня с каким умилением пишут здесь про женщину-президента,которая "завсегда с народом",упуская одну маленькую "несущественную" деталь,в Хорватии сейчас предвыборный период...
        taiga2018
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 09:08
          Цитата: taiga2018
          Цитата: Vard
          Кстати прилетела обычным рейсом

          забавляет меня с каким умилением пишут здесь про женщину-президента,которая "завсегда с народом",упуская одну маленькую "несущественную" деталь,в Хорватии сейчас предвыборный период...

          Две детали. А как они представляют полет Путина обычным рейсом? Он отвечает за 1500 ядерных боеголовок и вообще существование этого мира...
          Muvka
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:33
      Цитата: Горный стрелок
      "Задушить в объятиях"?

      Душили.Как вы помните они это делали с сербами,православными монастырями и российскими добровольцами.Именно они помогли НАТО и США уничтожить Югославию.За что и были радушно приняты в логово иуд славян.А теперь почувствовав чутьём зверя возрождение России начали вилять хвостом.
      Мар.Тира
      1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:37
        А 20000 только пленных хорватских сс-овцев?
        Дормидонт
      2. лысова (владимир) Сегодня, 06:38
        Вот только дошло, если что - они останутся одни и НАТО не поможет.
        лысова
  2. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:28
    Это все хорошо, комплименты, улыбки, вот только время пройдет и всё вернётся на круги своя. Посмотрим что с пенсиями, теперь за футбол не спрятаться.
    Rusland
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:22
      Цитата: Rusland
      Это все хорошо, комплименты, улыбки, вот только время пройдет и всё вернётся на круги своя. Посмотрим что с пенсиями, теперь за футбол не спрятаться.

      А с пенсиями хреново,но ведь они ,кто наверху,думают иначе?Словом параллельный мир!
      Фил77
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:36
    Какие у России и хорватии могут быть "общие угрозы безопасности"? Сербия?
    Дормидонт
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:32
      Цитата: Дормидонт
      Какие у России и хорватии могут быть "общие угрозы безопасности"? Сербия?

      А про "басмачей"забыли?Угроза то общая.
      Фил77
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:39
    необходимо не разрывать контакты, а работать вместе
    Сегодня президенту Хорватии можно вспомнить и про прописную истину - лучше сотрудничать чем находится в конфронтации. А вот, что будет завтра? С 2013 года в ЕС, постоянно одобрямс и моральная поддержка украинского режима. Одно дело говорить, а другое обеими руками поддерживать все антипродуктивные инициативы ЕС.
    rotmistr60
  5. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 06:48
    Колинда женщина - что надо, выражаясь словами Ильфа и Петрова - знойная женщина - мечта поэта.. Но судя по ее скромному багажу и прибытию с чартерным рейсом с деньгами в Хорватии видимо не очень. Однако денег ей Путин не даст, поэтому вернется Колинда в Хорватию и опять в ней проснется обычный русофоб А как же сербы? Хорваты их много порезали в свое время. Так что пусть сначала с сербами перетрет.
    mikh-korsakov
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 07:19
      Цитата: mikh-korsakov
      Колинда женщина - что надо, выражаясь словами Ильфа и Петрова - знойная женщина - мечта поэта.. Но судя по ее скромному багажу и прибытию с чартерным рейсом с деньгами в Хорватии видимо не очень. Однако денег ей Путин не даст, поэтому вернется Колинда в Хорватию и опять в ней проснется обычный русофоб А как же сербы? Хорваты их много порезали в свое время. Так что пусть сначала с сербами перетрет.

      да уж. В 48 лет такие формы.
      Арон Заави
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:37
        Цитата: Арон Заави

        да уж. В 48 лет такие формы

        Вы чем думаете ,когда пишите о президенте страны ?
        APASUS
        1. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 08:30
          Цитата: APASUS
          Вы чем думаете ,когда пишите о президенте страны ?


          о том же.
          Маки Авелльевич
      2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:12
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: mikh-korsakov
        Колинда женщина - что надо, выражаясь словами Ильфа и Петрова - знойная женщина - мечта поэта.. Но судя по ее скромному багажу и прибытию с чартерным рейсом с деньгами в Хорватии видимо не очень. Однако денег ей Путин не даст, поэтому вернется Колинда в Хорватию и опять в ней проснется обычный русофоб А как же сербы? Хорваты их много порезали в свое время. Так что пусть сначала с сербами перетрет.

        да уж. В 48 лет такие формы.

        ПЯТЬ БАЛЛОВ!Лично я думаю глядя на это только об этом!!!Основной инстинкт.
        Фил77
        1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 09:39
          А можно Далю рядом,в таком же костюме!??
          HAM
  6. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 07:22
    Вот по отдельности они милейшие и порядочные люди! Все вместе же - плеваться аж хочется!!!
    Tahtvjd2868
  7. Комментарий был удален.
  8. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:36
    По словам президента Хорватии, официальный Загреб хотел бы вести с Россией диалог об общих угрозах безопасности.

    ... а до ЧМ по футболу куда глядела, и кого слушала?!???... request
    a.s.zzz888
  9. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 08:47
    На вид прикольная тётя, постоянно приветливо улыбалась, обнимала всех, да и симпатичная!
    Короче полная противоположность всяким бабкам - ёжкам, типа Меркель, Мэй и им подобным.
    Если бы Вида не подгадил со своим : Сала Украине, я бы вообще за Хорватов болел.
    Ретвизан 8
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:11
      Если отбросить политику,то да,играли они откровенно здорово!Впечатление испортил пьяный Вида,не надо было лезть в камеру с бандеровским приветствием!А по футболу молодцы,да и президентша-красавица.
      Фил77
      1. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 09:37
        Согласен с таким подходом!
        Dashout
        1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:50
          Цитата: Dashout
          Согласен с таким подходом!

          Так может и жизнь наладится?А иначе край.Мелочь,но приятно.
          Фил77
  10. gukoyan (Igor) Сегодня, 09:45
    Эххх красивая женщина... Я очень ею поражен, фотки на пляжу... Просто огонь)
    gukoyan
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:48
      Цитата: gukoyan
      Эххх красивая женщина... Я очень ею поражен, фотки на пляжу... Просто огонь)

      Так и я о том же!
      Фил77
Картина дня