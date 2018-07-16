09:51 16 июля
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СМИ США: Вашингтон собирается эвакуировать "Белые каски" из Сирии

Телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники, сообщает о попытках решить вопрос так называемых «Белых касок». Напомним, что эта структура, которая связана с боевиками «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ), но при этом позиционирует себя в качестве правозащитной организации. На счету «Белых касок» те самые фейки о якобы применении химического оружия САА в провинции Идлиб и в пригороде Дамаска городе Дума. Фейки разоблачены Россией.

СМИ США: Вашингтон собирается эвакуировать "Белые каски" из Сирии


Теперь американский телеканал сообщает, что в США задумываются об эвакуации «Белых касок» из Сирии. Напомним, что после разоблачения Россией фейка о применении химоружия в Восточной Гуте, США урезали финансирование этой структуры. Через некоторое время было объявлено, что Госдеп финансирование «белокасочников» готов восстановить. Теперь – уже новая инициатива.


CNN, который Трампом называется «фейк-ньюс», в одном из своих репортажей сообщает, что президентом США на саммите НАТО поднимался вопрос об эвакуации «Белых касок» и членов их семей. По данным телеканала, Трамп предложит вывозить этих «правозащитников» в ФРГ, Канаду и Британию. При этом коллеги Трампа заявили, что нужно обсудить эвакуацию с иорданскими и израильскими властями. О реакции официальных лиц Израиля и Иордании пока данных нет.

В Госдепе ранее заявили, что «Белые каски» в Сирии «спасли более 100 тысяч жизней». А сколько «Белые каски» подготовили откровенных провокаций на средства, выделяемые США?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:43
    Одна хороша бомба,решит вопрос белых касок навсегда
    Александр романов
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:44
      Пуля-дура, штык-молодец
      Дормидонт
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:44
    Всех в расход
    Дормидонт
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 07:02
      Глядишь, так и будет. Соберут их в месте и тихо шлёпнут в контролируемой обстановке. Чтоб не сболтнули лишнего.
      Впрочем и на Россию с Сирией могут уничтожение повесить, с них станется.
      Хагалаз
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:45
    А почему не к себе? Обязательно подкидывать "мусор" во двор соседу?
    Горный стрелок
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:52
      Цитата: Горный стрелок
      А почему не к себе?

      А зачем им террористов у себя в стране ютить
      Александр романов
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:47
    в США задумываются об эвакуации «Белых касок» из Сирии
    Своих нужно спасать, т.к. пользы на антироссийском фронте принесли много. Естественно в Англию к матери МИ-5, которая "рожала" их в потугах. Возможно после этого в Британии пойдут отравления уже не "Новичком", а хлором и зарином. Жалко, что их не накрыли авиацией в Сирии.
    rotmistr60
  5. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 07:02
    Бояться, что отловят этих аферистов, проведут расследование и заставят перед камерами рассказать: кто и как, на самом деле готовил "химические" и прочие провокации, откуда шли команды на их проведение....
    Улиточник N9
  6. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 07:18
    О реакции официальных лиц Израиля и Иордании пока данных нет.

    А как насчет реакции официальных лиц ФРГ, Канады и Британии, куда Трамп предложит вывозить этих «правозащитников» ? Хотя, наверно, здесь вопросов не должно быть.
    AlexVas44
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:31
    Интересно как получается,Трамп предлагает эвакуировать практически террористов с семьями,но не в США ,а в Канаду,Великобританию и Германию.От чего это интересно ? Люди служат интересам США ,а расселяют их в другие страны.Не для контроля этих стран ?
    APASUS
  8. Strashila (I) Сегодня, 07:43
    Ни чего нового... еще во времена развала Югославии... Запад предоставлял убежище семьям косовских боевиков.
    Strashila
  9. anjey (Андрей) Сегодня, 07:51
    Вывезти "Белые каски " на туманный Альбион ,в британию и новичком их,новичком всех, вместе с хомячками потравить,Агата Кристи такие детективы,что вытворяет английское правительство ,в страшных снах и фантазиях своих, не видела...
    anjey
  10. собаковод Сегодня, 07:53
    При этом коллеги Трампа заявили, что нужно обсудить эвакуацию с иорданскими и израильскими властями. О реакции официальных лиц Израиля и Иордании пока данных нет.

    Реакция есть! Опять израильтяне бомбили позиции сирийской армии в провинции Алеппо.
    собаковод
  11. лысова (владимир) Сегодня, 07:57
    Они должны быть отловлены, что бы потом не тратить деньги на поиски преступников. Провокаторов , обычно расстреливают в военное время.
    лысова
  12. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 08:03
    В Голливуд на курсы повышения квалификации?
    g1washntwn
  13. mlad (mlad) Сегодня, 08:05
    А может все проще? Запад боится что возьмут беленьких в плен и они всю правду матку раскажут.
    mlad
  14. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:08
    в США задумываются об эвакуации «Белых касок» из Сирии

    Наверное, хотят отправить на курсы повышения квалификации
    pvv113
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:43
      Володя , привет ! hi
      Цитата: pvv113
      хотят отправить на курсы повышения квалификации

      Угу , а то фейки у них какие-то топорные получаются - совсем нюх потеряли .
      эта структура, которая связана с боевиками «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ), но при этом позиционирует себя в качестве правозащитной организации

      Ну так они же и защищают права бармалеев и их хозяев .
      bouncyhunter
  15. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:32
    Телеканал CNN

    ... как их трамп тролит!!!... в наглии, во время брифинга, не дал им слова, обозвав их "фейковыми".. wassat... а что касается "касок", то давно пора надавать им по каскам... am
    a.s.zzz888
  16. taiga2018 (Макар) Сегодня, 08:53
    одно хорошо,эта новость свидетельствует,что террористам действительно сейчас худо,потому что раньше об их эвакуации даже не заикались...
    taiga2018
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