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СМИ США: Вашингтон собирается эвакуировать "Белые каски" из Сирии
Телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники, сообщает о попытках решить вопрос так называемых «Белых касок». Напомним, что эта структура, которая связана с боевиками «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ), но при этом позиционирует себя в качестве правозащитной организации. На счету «Белых касок» те самые фейки о якобы применении химического оружия САА в провинции Идлиб и в пригороде Дамаска городе Дума. Фейки разоблачены Россией.
Теперь американский телеканал сообщает, что в США задумываются об эвакуации «Белых касок» из Сирии. Напомним, что после разоблачения Россией фейка о применении химоружия в Восточной Гуте, США урезали финансирование этой структуры. Через некоторое время было объявлено, что Госдеп финансирование «белокасочников» готов восстановить. Теперь – уже новая инициатива.
CNN, который Трампом называется «фейк-ньюс», в одном из своих репортажей сообщает, что президентом США на саммите НАТО поднимался вопрос об эвакуации «Белых касок» и членов их семей. По данным телеканала, Трамп предложит вывозить этих «правозащитников» в ФРГ, Канаду и Британию. При этом коллеги Трампа заявили, что нужно обсудить эвакуацию с иорданскими и израильскими властями. О реакции официальных лиц Израиля и Иордании пока данных нет.
В Госдепе ранее заявили, что «Белые каски» в Сирии «спасли более 100 тысяч жизней». А сколько «Белые каски» подготовили откровенных провокаций на средства, выделяемые США?
Теперь американский телеканал сообщает, что в США задумываются об эвакуации «Белых касок» из Сирии. Напомним, что после разоблачения Россией фейка о применении химоружия в Восточной Гуте, США урезали финансирование этой структуры. Через некоторое время было объявлено, что Госдеп финансирование «белокасочников» готов восстановить. Теперь – уже новая инициатива.
CNN, который Трампом называется «фейк-ньюс», в одном из своих репортажей сообщает, что президентом США на саммите НАТО поднимался вопрос об эвакуации «Белых касок» и членов их семей. По данным телеканала, Трамп предложит вывозить этих «правозащитников» в ФРГ, Канаду и Британию. При этом коллеги Трампа заявили, что нужно обсудить эвакуацию с иорданскими и израильскими властями. О реакции официальных лиц Израиля и Иордании пока данных нет.
В Госдепе ранее заявили, что «Белые каски» в Сирии «спасли более 100 тысяч жизней». А сколько «Белые каски» подготовили откровенных провокаций на средства, выделяемые США?
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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