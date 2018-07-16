14:39 16 июля

Если Трампу сдадут Москву, этого будет мало

Итак, сегодня в 13 часов по московскому времени мы увидим встречу двух президентов, которые способны перевернуть мир. Поставить планету с ног на голову, или наоборот. Политики замерли! Да и большинство аналитиков тоже.



Прогнозы на такую встречу делать сложно. Никто точно не знает тех вопросов, которые будут обсуждаться. Путин и Трамп хранят молчание. Точнее, периодически запускают информацию о том, что оба даже не представляют, какую повестку дня будут обсуждать. Встретимся, мол, а там посмотрим…


При этом оба прекрасно понимают, что разговаривать "за жизнь" на таком уровне глупо. Необходимы конкретные темы и конкретные предложения. Иначе американский президент мог бы приехать в Россию в отпуск. К примеру, для очередной рыбалки где-нибудь в Сибири.

Но, в отличие от Путина, Трамп политик нового поколения — поколения next. Он ведет собственный блог в интернете. Откуда чаще, чем из пресс-службы Белого дома, мировые СМИ и узнают большую часть новостей.

Очень удобно для всех. Президент написал собственное видение решения проблемы. Сенаторы раскритиковали. Сторонники поддержали, противники высказали «фи». И все это легко, не отрывая зада от дивана. А пресса, в зависимости от времени посещения странички президента или сенаторов, может писать свои комментарии.

Пробный камень, который мы увидим сегодня в виде встречи в Хельсинки, скорее всего, не станет чем-то прорывным. Путину и Трампу просто необходимо узнать позиции друг друга по определенным вопросам. Именно позиции, а не трактовку позиций третьими, четвертыми и прочими лицами.

Мы, я имею в виду всех нас, и американцы, и европейцы, и россияне, да и остальное население Земли, давно усвоили простую истину. Для создания чего-либо необходимо прежде всего знать, что ты хочешь создать. Рассказы о появлении какого-то продукта «случайно» оставим для детей. Это для них игра важнее работы. Они, играя, получают навыки для работы в будущем.

Итак, как мне кажется, президенты хотят определиться с «конечным продуктом» своего труда. С тем, что же они хотят увидеть в случае успешного выполнения своих (!) задумок. Какой мир они видят в будущем.

Прояснив же своё видение будущего планеты, они готовы начать поиск точек соприкосновения позиций. Про частности разговор будет. Приоритеты обеих сторон я выкладывал ранее. Но на сегодня важнее узнать конечную цель!

Примитивное "мировое господство" сегодня уже никому не интересно. Все поняли, что такое господство дорого стоит (пример СССР показал). Миллиарды, вложенные в другие страны, принесли не столько слова благодарности, сколько ненависть. Ненависть с того момента, когда денежная река превратилась в ручеек или исчезла.

О реакции части политического бомонда стран хорошо высказался сам президент США Дональд Трамп.

Heading to Helsinki, Finland — looking forward to meeting with President Putin tomorrow. Unfortunately, no matter how well I do at the Summit, if I was given the great city of Moscow as retribution for all of the sins and evils committed by Russia… («Направляюсь в Хельсинки, Финляндия, — планирую встретиться завтра с президентом Путиным. К сожалению, не важно, как хорошо я справлюсь на саммите, если мне сдадут великий город Москву как плату за все грехи и зло, совершенные Россией за годы, меня все равно ждет критика, что этого было недостаточно, что я должен был взять Санкт-Петербург в придачу!»)


Встреча в Хельсинки — всего лишь преддверие официального визита (ожидается осенью или в начале зимы). Кто к кому поедет, предполагать смысла нет. Но то, что официальный государственный визит необходим, понятно всем. Мир слишком близко подошел к военным решениям. Или, как сегодня модно говорить, к краю пропасти.

Это понимание у руководителей двух стран есть. А это главное…
Автор: Александр Ставер

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 10:47
    А мне кажется что и Америку и Трампа покусали поляки. Только у поляков столь безразмерные амбиции и всепрощение собственных грехов и подлостей, а кроме того щедрость, когда дарят чужое.
    василий50
    1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 14:31
      К сожалению, не важно, как хорошо я справлюсь на саммите, если мне сдадут великий город Москву как плату за все грехи и зло, совершенные Россией за годы, меня все равно ждет критика, что этого было недостаточно, что я должен был взять Санкт-Петербург в придачу!»

      Верни Трамп Аляску ! Мы всё простим !
      Starover_Z
  2. Evgenii Xolod (Evgenii Xolod) Сегодня, 11:17
    Таки да. Давно следовало сделать. Улыбнулся только призывы к трампу "высказать своё фи в отношение вмешательства в выборы ". Тесть трампа должен сказать что Путин гад такой привёл его к власти....... Согласились что он типа ставленник кремля. Госизмена и электростул в подарок)))))))) а так да давно пора провести границы влияния, и пусть с Китаем и Европой грызутся, а мы попкорну накупим и будем смотреть.
    Evgenii Xolod
  3. iouris (iouris) Сегодня, 11:22
    Жалко, что Земля шарообразная и расширяться больше некуда. Победит наиболее беспринципный (рациональный). А вы - держитесь.
    iouris
  4. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 11:31
    Путин и Трамп возьмут на себя какое-то обязательства. Путин будет выполнять свое до тех пор, пока не убедится, что Трамп свои обещалки выполнять и не собирался. После чего обиженный Путин свои обещалки тоже отменит, но не сразу, а как обычно, лет через пять после того как его обуют. В очередной раз.
    Капитан Пушкин
  5. EKZECUTOR Сегодня, 12:34
    В 1991-м уже все сдали, внешняя администрация с тех пор рулит.
    Меняющая декорации только
    EKZECUTOR
  6. АлеБорС (Алексей) Сегодня, 13:07
    Поживём-увидим. Но вряд ли что-то масштабное произойдёт.
    АлеБорС
  7. павлентий (павел) Сегодня, 13:42
    Москвой не подавится часом, дурик рыжий?)
    павлентий
  8. ALSur (Алексей) Сегодня, 14:02
    Цитата: павлентий
    Москвой не подавится часом, дурик рыжий?)

    Вы его твит прочитали? Он же об обратном пишет, а именно, что бы значительного он не сделал (Трамп), например, ему бы отдали Москву, в качестве компенсации за всё плохое, всё равно найдутся в США и мире большое количество политиков, кто скажет, что Трампа обвели вокруг пальца и он мог добиться большего. IMHO, поэтому своим твитом он хотел сказать, что надо садиться за переговоры и спокойно разговаривать, не взирая ни на кого.
    А, что касается нас, это только с 1943 по 1945 мы могли хоть как то диктовать условия. В то же время, ещё одна такая победа с потерей людей и пром. потенциала, IMHO нам не нужна. А нужно обустраивать свою страну самим, делать её такой, какой хотим видеть, без революций и войн.
    ALSur
  9. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:29
    Встреча в Хельсинки — всего лишь преддверие официального визита (ожидается осенью или в начале зимы).
    ...Наметят вопросы, которые будут обсуждаться на официальной встрече...
    parusnik
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