09:51 16 июля
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МИД России - Польше по делу о Ту-154: Хватит демонизировать Россию

В министерстве иностранных дел России отреагировали на обвинения, которые доносятся из Польши по поводу невыдачи польской стороне фрагментов разбившегося под Смоленском президентского Ту-154. Варшава, напомним, заявила, что Россия чинит препятствия проведению расследования польской комиссией во главе с Антони Мацеревичем – бывшим министром обороны страны.

В МИД РФ отмечают, что с недоумением восприняли претензии польской стороны по так называемому «повторному расследованию катастрофы».

МИД России - Польше по делу о Ту-154: Хватит демонизировать Россию



Из сообщения департамента общественных связей МИД России:
Предметом спекулятивных домыслов выбрана тема реконструкции разбившегося авиалайнера из собранных на месте трагедии фрагментов. Возмущает тот факт, что нам устраивают грубый публичный демарш на фоне нормального делового взаимодействия компетентных ведомств России и Польши по «смоленскому» досье, которые находятся в плотном контакте, в рамках механизма правовой помощи обмениваются материалами и согласовывают сроки посещения польскими экспертами места катастрофы для дополнительного изучения фрагментов президентского Ту-154М.


Другими словами, польская сторона вводит в заблуждение прежде всего своих собственных граждан. На самом деле, контакты российских и польских коллег, занимающихся вопросами крушения Ту-154 под Смоленском, не свёрнуты, как это пытается выставлять Польша. В министерстве иностранных дел России отмечают, что Польша при любых действиях России пытается осуществлять попытки демонизации и вешать громкие обвинения в некомпетентности и вредительстве.

МИД России:
Чиновникам в Варшаве пора, наконец, прекратить ненужные упражнения и заняться делом.


При этом польская и российская сторона никак не могут договориться о передаче Варшаве обломков разбившегося в 2010 году авиалайнера. Основная причина связана с тем, что польские власти всякий раз пытаются подвергнуть сомнению выводы следствия, которые ранее были утверждены в том числе и представителями польской следственной группы.

Напомним, что ранее следствие пришло к однозначному выводу о том, что причиной крушения польского борта стали плохие погодные условия и попытка сажать самолёт на аэродроме "Смоленск Северный", несмотря на призывы со стороны диспетчеров о необходимости ухода на запасной аэродром. При этом было установлено, что в кабине пилотов находилось постороннее лицо (главком ВВС) в состоянии алкогольного опьянения, которое и давало команду пилотам садиться именно в Смоленске.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 23

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  1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:18
    Возмущает тот факт, что нам устраивают грубый публичный демарш
    Честно говоря уже не возмущаться стоит, а стучать по тупым головам качинских- мацеревичей. Такая гниль слишком долго задержалась в польской политике.
    rotmistr60
    1. SSR (Roman) Сегодня, 07:25
      Цитата: rotmistr60
      Возмущает тот факт, что нам устраивают грубый публичный демарш
      Честно говоря уже не возмущаться стоит, а стучать по тупым головам качинских- мацеревичей. Такая гниль слишком долго задержалась в польской политике.

      Эх, тут что-то другое надо, уже давно... ну не выкинуть слов из песни, - поляк и полено, стали синонимами а по дереву стучать.....? Пусть дятел стучит да лечит от паразитов.

      Основная причина связана с тем, что польские власти всякий раз пытаются подвергнуть сомнению выводы следствия, которые ранее были утверждены в том числе и представителями польской следственной группы.

      Польская национальная забава, ныть и "бороться" с ветром браня его.
      SSR
      1. Тралл Сегодня, 07:32
        Если полякам так нужны обломки, то пусть изучают их на месте хранения. Пусть эта комиссия во главе с Мацаревичем садится в самолет, берет с собой пару ящиков местной водки и летит в Смоленск... wassat
        Тралл
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:12
          Цитата: Тралл
          Пусть эта комиссия во главе с Мацаревичем садится в самолет, берет с собой пару ящиков местной водки и летит в Смоленск...

          а перед посадкой в кабину пилотов пусть зайдёт пьяный главком ВВС
          берёзку мы восстановили
          LSA57
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:44
            Может хватит нам по этому вопросу деликатничать? Надо выложить в сеть на всех языках аудио запись из кабины пилотов, где слышно, что многие бухают, а министр обороны то ли порулить хотел, то ли лично маршрут прокладывал не слушая пилотов. Может пшекам хоть стыдно немного за себя будет.
            maxim947
          2. роман66 (роман) Сегодня, 09:10
            да чтож у нас , берез чтоли не хватает?
            роман66
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:25
              Цитата: роман66
              да чтож у нас , берез чтоли не хватает?

              на кресты даже хватит
              Привет Роман hi
              LSA57
              1. роман66 (роман) Сегодня, 09:32
                привет hi хрен им . а не кресты , пусть к себе закапывать везут
                роман66
                1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:34
                  Цитата: роман66
                  хрен им . а не кресты

                  ну на память. чтобы не забывали, что у нас и берёзы воевать могут laughing
                  LSA57
      2. Костяра (Костяра) Сегодня, 09:39
        Совсем пшеки опустились, жалкое зрелище.....
        Пукализы американские.....
        Костяра
    2. isker (Alexandr) Сегодня, 09:25
      а при чем тут - "качинские-мацеревичи"?
      если уж кому по головам и стучать - то только - российским министрам и прочим чиновникам, причастным к данному делу...
      российский министр - птица гордая, пока не пнешь - не полетит... ((
      isker
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:27
        Цитата: isker
        если уж кому по головам и стучать - то только - российским министрам и прочим чиновникам, причастным к данному делу...

        а наши каким боком причастны? belay belay belay
        LSA57
      2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:30
        isker
        российским министрам и прочим чиновникам, причастным к данному делу...
        "И тут Остапа понесло..." Поясните каким боком тут замешены наши, а тем более министры?
        rotmistr60
  2. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:27
    При нынешней власти в Польше передавать обломки не стоит .Пусть лучше хранятся у нас ,с доступом интересующих экспертов.А так на этих обломках в Польше найдут следы "Новичка",радиации и семи видов взрывчатки на следующий день
    APASUS
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:14
      Цитата: APASUS
      А так на этих обломках в Польше найдут следы "Новичка",радиации и семи видов взрывчатки на следующий день

      да все "экспертизы" давно уже готовы. обломки доехать не успеют, а в печати уже всё будет
      LSA57
  3. Tusv (Владимир) Сегодня, 07:33
    Ага. С таким же успехом можно попросить жука навозника не кушать дерьмо
    Tusv
  4. AID.S Сегодня, 08:19
    Надо потерять обломки...случайно. И пусть лежат.
    AID.S
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:30
    комиссией во главе с Антони Мацеревичем

    ... это ползущее источает русофобию, и ожидать что то от него не стОит... а вообще правильно - лесом их лесом... bully
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:46
      Сергей , привет ! hi
      Цитата: a.s.zzz888
      лесом их лесом...

      Причём берёзовым , чтобы рефлекс выработался окончательно . lol
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:49
        bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:46 ...Причём берёзовым , чтобы рефлекс выработался окончательно . lol

        Привет, Паша! hi ... лучше бы поленом берёзовым, да по голове, так оно доходчивей было бы... laughing
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:56
          Цитата: a.s.zzz888
          лучше бы поленом берёзовым, да по голове, так оно доходчивей было бы

          Это да , но поляки не ищут лёгких путей . wink
          bouncyhunter
    2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:46
      Надо поменьше об этом полудур...ке рассказывать и показывать... в игнор и сам заткнется.
      cniza
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:51
        cniza (Виктор) Сегодня, 08:46 ↑ Новый
        Надо поменьше об этом полудур...ке рассказывать и показывать... в игнор и сам заткнется.

        ... нет, Виктор, такие умолкают только в одном - невылазном месте))... bully ... эти и при одре будут ручонки к микрофону тянуть... bully
        a.s.zzz888
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