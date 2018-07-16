МИД России - Польше по делу о Ту-154: Хватит демонизировать Россию

Предметом спекулятивных домыслов выбрана тема реконструкции разбившегося авиалайнера из собранных на месте трагедии фрагментов. Возмущает тот факт, что нам устраивают грубый публичный демарш на фоне нормального делового взаимодействия компетентных ведомств России и Польши по «смоленскому» досье, которые находятся в плотном контакте, в рамках механизма правовой помощи обмениваются материалами и согласовывают сроки посещения польскими экспертами места катастрофы для дополнительного изучения фрагментов президентского Ту-154М.

Чиновникам в Варшаве пора, наконец, прекратить ненужные упражнения и заняться делом.