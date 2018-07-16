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МИД России - Польше по делу о Ту-154: Хватит демонизировать Россию
В министерстве иностранных дел России отреагировали на обвинения, которые доносятся из Польши по поводу невыдачи польской стороне фрагментов разбившегося под Смоленском президентского Ту-154. Варшава, напомним, заявила, что Россия чинит препятствия проведению расследования польской комиссией во главе с Антони Мацеревичем – бывшим министром обороны страны.
В МИД РФ отмечают, что с недоумением восприняли претензии польской стороны по так называемому «повторному расследованию катастрофы».
Из сообщения департамента общественных связей МИД России:
Другими словами, польская сторона вводит в заблуждение прежде всего своих собственных граждан. На самом деле, контакты российских и польских коллег, занимающихся вопросами крушения Ту-154 под Смоленском, не свёрнуты, как это пытается выставлять Польша. В министерстве иностранных дел России отмечают, что Польша при любых действиях России пытается осуществлять попытки демонизации и вешать громкие обвинения в некомпетентности и вредительстве.
МИД России:
При этом польская и российская сторона никак не могут договориться о передаче Варшаве обломков разбившегося в 2010 году авиалайнера. Основная причина связана с тем, что польские власти всякий раз пытаются подвергнуть сомнению выводы следствия, которые ранее были утверждены в том числе и представителями польской следственной группы.
Напомним, что ранее следствие пришло к однозначному выводу о том, что причиной крушения польского борта стали плохие погодные условия и попытка сажать самолёт на аэродроме "Смоленск Северный", несмотря на призывы со стороны диспетчеров о необходимости ухода на запасной аэродром. При этом было установлено, что в кабине пилотов находилось постороннее лицо (главком ВВС) в состоянии алкогольного опьянения, которое и давало команду пилотам садиться именно в Смоленске.
В МИД РФ отмечают, что с недоумением восприняли претензии польской стороны по так называемому «повторному расследованию катастрофы».
Из сообщения департамента общественных связей МИД России:
Предметом спекулятивных домыслов выбрана тема реконструкции разбившегося авиалайнера из собранных на месте трагедии фрагментов. Возмущает тот факт, что нам устраивают грубый публичный демарш на фоне нормального делового взаимодействия компетентных ведомств России и Польши по «смоленскому» досье, которые находятся в плотном контакте, в рамках механизма правовой помощи обмениваются материалами и согласовывают сроки посещения польскими экспертами места катастрофы для дополнительного изучения фрагментов президентского Ту-154М.
Другими словами, польская сторона вводит в заблуждение прежде всего своих собственных граждан. На самом деле, контакты российских и польских коллег, занимающихся вопросами крушения Ту-154 под Смоленском, не свёрнуты, как это пытается выставлять Польша. В министерстве иностранных дел России отмечают, что Польша при любых действиях России пытается осуществлять попытки демонизации и вешать громкие обвинения в некомпетентности и вредительстве.
МИД России:
Чиновникам в Варшаве пора, наконец, прекратить ненужные упражнения и заняться делом.
При этом польская и российская сторона никак не могут договориться о передаче Варшаве обломков разбившегося в 2010 году авиалайнера. Основная причина связана с тем, что польские власти всякий раз пытаются подвергнуть сомнению выводы следствия, которые ранее были утверждены в том числе и представителями польской следственной группы.
Напомним, что ранее следствие пришло к однозначному выводу о том, что причиной крушения польского борта стали плохие погодные условия и попытка сажать самолёт на аэродроме "Смоленск Северный", несмотря на призывы со стороны диспетчеров о необходимости ухода на запасной аэродром. При этом было установлено, что в кабине пилотов находилось постороннее лицо (главком ВВС) в состоянии алкогольного опьянения, которое и давало команду пилотам садиться именно в Смоленске.
Использованы фотографии: Википедия
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