ВВС Израиля нанесли новый удар по объектам САА в Сирии

Противник снова предпринял попытки поддержать террористические формирования в Дераа и Кунейтра и нанес ракетный удар по одной из сирийских военных позиций к северу от авиабазы Нейраб,

Израильские самолеты нанесли новый ракетный удар по позициям правительственных войск Сирии в провинции Алеппо, передает агентство SANA Целями израильских ВВС стали объекты САА, расположенные севернее аэропорта Нейраб.говорится в сообщении агентства.О жертвах и пострадавших данных нет, однако сообщается о значительном материальном ущербе, нанесенном в результате ракетной атаки.Напомним, в минувший четверг израильская авиация нанесла ракетные удары по военным объектам в районе населенных пунктов Хадер и Тель-Крум Джебба (провинция Кунейтра). Как сообщали местные СМИ, силы ПВО сирийской армии атаку отразили.При этом в израильском военном ведомстве заявили, что продолжат «решительно и настойчиво» противодействовать любым попыткам нарушить суверенитет еврейского государства.Израильское командование пояснило, что удары по трем постам САА стали ответом на вторжение сирийского беспилотника, сбитого накануне (11 июля) в воздушном пространстве Израиля.Ранее сообщалось, что по беспилотнику, летевшему со стороны Сирии, была выпущена ракета зенитного комплекса Patriot.