09:50 16 июля
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ВВС Израиля нанесли новый удар по объектам САА в Сирии

Израильские самолеты нанесли новый ракетный удар по позициям правительственных войск Сирии в провинции Алеппо, передает агентство SANA.



Целями израильских ВВС стали объекты САА, расположенные севернее аэропорта Нейраб.


Противник снова предпринял попытки поддержать террористические формирования в Дераа и Кунейтра и нанес ракетный удар по одной из сирийских военных позиций к северу от авиабазы Нейраб,
говорится в сообщении агентства.

О жертвах и пострадавших данных нет, однако сообщается о значительном материальном ущербе, нанесенном в результате ракетной атаки.

Напомним, в минувший четверг израильская авиация нанесла ракетные удары по военным объектам в районе населенных пунктов Хадер и Тель-Крум Джебба (провинция Кунейтра). Как сообщали местные СМИ, силы ПВО сирийской армии атаку отразили.

При этом в израильском военном ведомстве заявили, что продолжат «решительно и настойчиво» противодействовать любым попыткам нарушить суверенитет еврейского государства.

Израильское командование пояснило, что удары по трем постам САА стали ответом на вторжение сирийского беспилотника, сбитого накануне (11 июля) в воздушном пространстве Израиля.

Ранее сообщалось, что по беспилотнику, летевшему со стороны Сирии, была выпущена ракета зенитного комплекса Patriot.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 82

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  1. собаковод Сегодня, 08:19
    У Израиля есть прекрасная возможность договорится с соседями о мире в регионе. Но что-то мешает...
    собаковод
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:24
      Цитата: собаковод
      У Израиля есть прекрасная возможность договорится с соседями о мире в регионе. Но что-то мешает...

      Уверенность в собственной исключительности и безнаказанности.
      Уверенность, что "право сильного" главенствует
      Уверенность в праве на двойные стандарты
      Лопатов
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:45
        Цитата: Лопатов
        Уверенность в собственной исключительности и безнаказанности.
        Уверенность, что "право сильного" главенствует
        Уверенность в праве на двойные стандарты


        Расскажите свои бредни Египту и Иордании.
        Израиль пошёл на немалые уступки ради мира с теми, кто хотел мира.


        А с теми, кто мира не хочет - разговор короткий.
        Tiras
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 09:03
          Цитата: Tiras
          Расскажите свои бредни Египту и Иордании.
          Израиль пошёл на немалые уступки ради мира с теми, кто хотел мира.

          Гы.......... Вы этот агитпроп вешайте на уши тому, кто в сказки верит 8))))))
          Египту и Иордании побарабанно на эти "уступки". Относительная лояльность этих стран куплена американской военной помощью.
          Но это не мешает тому же Египту гадить по-тихому. Без поддержки их спецслужб такое плотное бесперебойное снабжение террористов Сектора было бы невозможным. Факт. Нет, конечно периодически после окрика из Вашингтона египтяне проводят шумные, но бестолковые "спецоперации по прекращению", но сразу после их окончания всё возвращается "на круги своя"
          8)))))))))))
          Цитата: Tiras
          А с теми, кто мира не хочет - разговор короткий.

          Только если они слабые. С Ираном бодаться побоялись 8))))))))))))
          Лопатов
          1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:15
            Цитата: Лопатов
            Гы.......... Вы этот агитпроп вешайте на уши тому, кто в сказки верит 8))))))


            Это вы по сказам специалист.

            Цитата: Лопатов
            Египту и Иордании побарабанно на эти "уступки". Относительная лояльность этих стран куплена американской военной помощью.


            Очень смешно.
            Мир между странами обеспечил неплохую стабильность и отношения между странами, даже несмотря на разногласия, Израиль помогает Египту и Иордании и наоборот по многим вопросам.
            Мир просто выгоден и Иордании и Израилю и Египту. Вам это сложно понять так как у вас все измеряется деньгами и это видимо идёт из прошлого СССР, когда СССР покупало лояльность деньгами и оружием , даже в ущерб своему населению.





            Цитата: Лопатов
            Но это не мешает тому же Египту гадить по-тихому


            Не гадит Египет Израилю.

            Цитата: Лопатов
            Без поддержки их спецслужб такое плотное бесперебойное снабжение террористов Сектора было бы невозможным. Факт.


            Ой фантазии и снова фантазии. Граница не может быть полностью закрыта. Удивляет меня это читать от того, кто живёт в России и видимо не знает, сколько всего идёт нелегально через границы России, включая наркотики.

            Цитата: Лопатов
            Нет, конечно периодически после окрика из Вашингтона египтяне проводят шумные, но бестолковые "спецоперации по прекращению", но сразу после их окончания всё возвращается "на круги своя"


            И снова мимо кассы.
            Полное отсутсвие понимание вами происходящего становится все очевиднее.

            Цитата: Лопатов
            Только если они слабые. С Ираном бодаться побоялись 8))))))))))))


            Кто боялся бодаться с Ираном? Это Иран вместо того, чтобы ударить по Израилю и получить ответ, который вернёт Иран в каменный век, Иран платит и помогает террористам вокруг Израиля, так как сам боится напасть на Израиль.
            Tiras
          2. Безликий (Безликий) Сегодня, 09:26
            Израиль вообще договариваться не умеет. Вся их история с 48 года показала их полную недоговороспособность. они признают только собственные интересы, как и американцы. "Что наше - то наше, о Вашем мы готовы поговорить, в разделе Вашего примем участие". Израильская политика доказывает, что он умеет или подчинять или подчиняться, в зависимости от того силен или слаб противник.
            Я с уважением отношусь к любой нации и к евреям в частности, но оправдать агрессию Израиля не могу никак. Жаль, что великая мудрость еврейского народа не в состоянии проявить себя на государственном уровне, не понимая очевидных вещей, что война взамен диалога - это путь в никуда.
            Безликий
            1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:50
              Расскажите ваши фантазии Иордании и Египту с которыми у Израиля мир, с которым Израиль договорился, которым пошёл на уступки.

              Проблема ваша в том, что вы пишите об истории Израиля и арабо-израильского конфликта при этом ничего о ней не зная.
              Tiras
        2. Oden280 (Oden280) Сегодня, 09:29
          Израилю не нужен мир на Ближнем востоке. Тогда будет трудно притворять в жизнь план о великом израиле. А так пока при его непосредственном участии в соседних государствах хаос, можно и свои делишки обделать.
          Oden280
    2. Комментарий был удален.
    3. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 08:40
      Цитата: собаковод
      У Израиля есть прекрасная возможность договорится с соседями о мире в регионе. Но что-то мешает...

      Зачем им договариваться о мире, когда бомбить ничто не мешает. Или никто не мешает. Договорняк продолжается... negative
      ДЕДПИХТО
    4. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:43
      Цитата: собаковод
      Но что-то мешает...


      Мешают шиитские террористы и Иран и слабость режимов, которые легли под Иран и вылезти либо не могут либо не хотят.


      С Египтом и Иорданией Израиль мир заключил, а вот террористы Хизбалла в Ливане и Сирии, которых поддерживает Иран, террористы Хамас и исламский джихад, которым помогает Иран не дают возможности заключению мира.
      Tiras
      1. ultra (Михаил) Сегодня, 09:12
        Цитата: Tiras
        и Иран и слабость режимов, которые легли под Иран

        Кого из соседей бомбил Иран?
        ultra
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:22
          Цитата: ultra
          Кого из соседей бомбил Иран?


          Иран делает свое дело через своих террористов - Хизбалла, Хамас, исламский джихад.
          Tiras
    5. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 08:47
      Иметь под боком недовольного соседа - глупая политика Израиля. Амбиции приведут к большим проблемам. Да и у покровителей намечаются большие проблемы в экономическом плане. Что будут делать когда останутся без защиты?
      BerBer
    6. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 08:57
      Не соглашусь с Вами.
      На данный момент слишком велики противоречия между соседями, плюс ещё заинтересованные страны эту ситуацию в своих интересах разыгрываю и переодически "поливают масла в огонь".
      Ретвизан 8
  2. Скип (Сергей) Сегодня, 08:23
    Плохому еврею пейсы мешают)))
    Скип
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 08:23
    Шестиконечная страна открыто занимается государственным терроризмом и никому нет дела до этого. ООН молчит, правозащитные организации молчат.
    Egorovich
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:47
      Израиль борется с шиитским террором в Сирии и Россия это прекрасно понимает, а вот диванные эксперты нет fellow
      Tiras
      1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 08:56
        вы вообще то сами поняли что написали? А если Сирия будет бороться с"вьетконговским" режимом в израиле, это будет нормально?
        пархатые, заметьте, что вас ненавидит весь мир кроме ваших залужных хозяев!
        это говорит о многом.
        Сидор Лютый
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:04
          Цитата: Сидор Лютый
          вы вообще то сами поняли что написали?


          Конечно понял.


          Цитата: Сидор Лютый
          А если Сирия будет бороться с"вьетконговским" режимом в израиле, это будет нормально?


          Написали Сирия с большой буквы, а Израиль с маленькой - первый признак антисемита lol

          Сирия может бороться с чем угодно, если силенок хватит, а Израиль борется с террористами в Сирии и теми кто им помогает.


          Цитата: Сидор Лютый
          пархатые, заметьте, что вас ненавидит весь мир кроме ваших залужных хозяев!


          Ну вот и второй признак антисемита, да и не особо умного fellow
          Tiras
          1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 09:30
            А у вас заметьте, все антисемиты,кто не поддерживает ТЕРРОР против Сирии.
            Сидор Лютый
      2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:07
        Виктор, я не эксперт и никогда себя к ним не причислял. Израиль ударил в Сирии по, якобы, шиитским "террористам". Они, что, напали на евреев, разрушили и разбомбили что-то, принесли большие жертвы? Они даже не думают об этом, а "избранные" только успевают ракету за ракетой по суверенной территории запускать, изображая из себя жертву. А вы, как диванный адвокат, выступаете таким же террористом, как и ваше протеже.
        Egorovich
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:29
          Цитата: Egorovich
          Израиль ударил в Сирии по, якобы, шиитским "террористам".


          По ним и тем, кто им помогает (например хранит для них оружие, помогаете го перевозить итд)

          Цитата: Egorovich
          Они, что, напали на евреев, разрушили и разбомбили что-то, принесли большие жертвы?


          После второй ливанской войны они пытаются осесть ещё и в Сирии, создают заводы по производству оружия, склады с новым, более совершенным оружием итд..

          Готовятся к третьей ливанской войны и ждут приказа Ирана.

          А параллельно с этим террористы Хамаса из сектора Газа заявляют вполне открыто, что основная помощь идёт им из Ирана.


          Цитата: Egorovich
          только успевают ракету за ракетой по суверенной территории запускать, изображая из себя жертву.


          Израиль не изображает жертву, Израиль показывает терористам их место и чтобы они понимали, что территория Сирии для них не защита.


          Цитата: Egorovich
          А вы, как диванный адвокат, выступаете таким же террористом, как и ваше протеже.


          То, что вам не нравится моя точка зрения и вы ничего не понимаете в приходящем, не делает меня террристом fellow
          Tiras
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:47
            "Готовятся к третьей ливанской войне и ждут приказа Ирана" - как же евреи похожи на своего хозяина из-за океана. Домыслы даже у вас с ними одинаковые, "прорицатели" вы наши.
            Egorovich
      3. ultra (Михаил) Сегодня, 09:16
        Цитата: Tiras
        и Россия это прекрасно понимает,

        Россия то понимает,да к сожалению про израильское лобби наших верхах ,на мой взгляд,уже угрожает наше национальной безопасности.
        ultra
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:24
          Цитата: ultra
          Россия то понимает,да к сожалению про израильское лобби наших верхах ,на мой взгляд,уже угрожает наше национальной безопасности.


          А, нашли на кого валить...
          Вы же не можете просто представить, что иранский режим и его террористы не выгодны России в Сирии и угрожают интересам России в Сирии особенно после войны и начала деления сирийского пирога.
          Tiras
          1. ultra (Михаил) Сегодня, 09:45
            Цитата: Tiras
            что иранский режим и его террористы не выгодны России в Сирии и угрожают интересам России в Сирии

            Нам много кто не выгоден,режимы в прибалтике Польше,Украине и что????Иранский "режим" в отличии от режимов в европейских странах, Турции стран залива не спонсировал чеченских боевиков.
            ultra
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:00
      Саша , привет ! hi
      Цитата: Egorovich
      ООН молчит, правозащитные организации молчат.

      А ты вспомни кто эти организации кормит и держит на поводке . wink
      bouncyhunter
      1. atalef (александр) Сегодня, 09:04
        Цитата: bouncyhunter
        Саша , привет ! hi
        Цитата: Egorovich
        ООН молчит, правозащитные организации молчат.

        А ты вспомни кто эти организации кормит и держит на поводке . wink

        А Россию кто держит ?
        atalef
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:11
          Саша hi
          Цитата: atalef
          А Россию кто держит ?

          Не "кто" , а "что" : договорённость с Израилем . wink
          bouncyhunter
          1. atalef (александр) Сегодня, 09:26
            Цитата: bouncyhunter
            Саша hi
            Цитата: atalef
            А Россию кто держит ?

            Не "кто" , а "что" : договорённость с Израилем . wink

            Так что тебе еще нужно ...?
            Мы выполняем договоренности- Как кстати и вы laughing
            atalef
        2. ultra (Михаил) Сегодня, 09:19
          Цитата: atalef
          А Россию кто держит ?

          Про израильская,так называемая "элита" в России.
          ultra
          1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:30
            Цитата: ultra
            Про израильская,так называемая "элита" в России.


            А точно, вечная пластинка.. Евреи виноваты..
            Это евреи Путина выбрали, это евреи не дают русским сменить президента..
            Да да lol
            Tiras
      2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:18
        Паша, доброе утро hi ! Я бы вполне понял, если бы на Израиль нападали, а они в ответ разнесли чего-то. Но когда идет постоянный, беспричинный обстрел территории Сирии - это терроризм.
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:23
          Так я и не спорю - терроризм и есть . Валят всю вину на ХАМАС , а бахают по САА . Ни дать , ни взять - голуби мира в регионе . negative
          bouncyhunter
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:33
            Паш, я просто поражаюсь, как евреи себя любят отбеливать, как чувствуют во всем себя правыми и виноваты у них все, кроме них родимых. Все конечно себя любят, но у них это просто фетиш какой-то с доисторических времен.
            Egorovich
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:35
              А чуть что не так - классическое "А нас за шо ?" .
              bouncyhunter
    3. atalef (александр) Сегодня, 09:02
      Цитата: Egorovich
      Шестиконечная страна открыто занимается государственным терроризмом и никому нет дела до этого. ООН молчит, правозащитные организации молчат.

      Россия - то же молчит wink
      atalef
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:27
    Противник снова предпринял попытки поддержать террористические формирования в Дераа и Кунейтра и нанес ракетный удар по одной из сирийских военных позиций к северу от авиабазы Нейраб, говорится в сообщении агентства.О жертвах и пострадавших данных нет,

    ... неприкрытый ГОСУДАРСТВЕННЫЙ терроризм в действии... и ещё найдутся у них те, которые будут оправдывать эти преступные действия... судить трибуналом военных преступников... bully
    a.s.zzz888
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:55
      Израиль и Сирия находятся в состоянии войны.,поэтому сказки про государственный террор и прочее оставьте...
      Tiras
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:10
        Tiras (Виктор) Сегодня, 08:55 ↑
        Израиль и Сирия находятся в состоянии войны.,поэтому сказки про государственный террор и прочее оставьте...

        ... а нового в агитке ничего?!... "Скучно, девушки!" ... bully
        a.s.zzz888
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:31
          Цитата: a.s.zzz888
          а нового в агитке ничего?!... "Скучно, девушки!" ...


          Учитывая, что вы пишите постоянно одно и тоже и, видимо, ничего нового в вашей агитке нет, то и ответ мой не меняется.
          Tiras
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:33
            Tiras (Виктор) Сегодня, 09:31

            ... ну ничего нового... изыдь, надоел...
            a.s.zzz888
  5. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 08:28
    Да просто они пархатые твари,больше и добавить нечего.
    Сидор Лютый
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 08:55
      Цитата: Сидор Лютый
      Да просто они пархатые твари,больше и добавить нечего.

      И Вам не хворать. laughing
      Арон Заави
      1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 08:57
        Цитата: Арон Заави
        И Вам не хворать

        чего не могу пожелать вам!
        Сидор Лютый
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 09:05
          Цитата: Сидор Лютый
          Цитата: Арон Заави
          И Вам не хворать

          чего не могу пожелать вам!

          А ничего. Переживем.
          Арон Заави
    2. Семёныч (Владимир) Сегодня, 09:04
      Да просто они пархатые твари,больше и добавить нечего.

      Мысль глубокая и.........проверенная годами tongue
      Семёныч
    3. ultra (Михаил) Сегодня, 09:28
      Цитата: Сидор Лютый
      Да просто они пархатые твари,больше и добавить нечего.

      "Уважаемый" вы сайт часом не попутали? negative
      ultra
  6. taiga2018 (Макар) Сегодня, 08:33
    помогая проамериканским террористам приходится возвращать своему хозяину долг, за признание Иерусалима столицей Израиля...
    taiga2018
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:59
      Фантазии и только.

      Как будто до познания Иерусалима(кстати не всего) столицей Израиля, да Россия тоже официально у себя на сайте написала, что столица Израиля Западный Иерусалим, Израиль не ударял по шиитским террористам в Сирии и тем, кто им помогает.

      Асад может вешать лапшу кому угодно, особенно когда это касается Ирана в Сирии и его террористов Хизбалла.
      Tiras
  7. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:44
    Что, ни одной ракеты не перехвачено было сирийской ПВО - Панцири, Буки, все дела - "проверено Сирией", как тут ура-патриоты ликуют?! Или они только американские топоры умеют перехватывать в немыслимых количествах, а у Израиля какие-то особенные ракеты?!
    Стирбьорн
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 09:07
      Все ракеты невозможно перехватить если их много. Да и пво у Сирии не ахти. Что могут то перехватывают. Этим и пользуется израиль.
      Грибок
    2. SETTGF (Евгений) Сегодня, 09:28
      Стирбьорн! Это ваше глупое суждение и не более...
      SETTGF
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:44
    Вполне логично, а вдруг там иранские подразделения находились..Абсолютно для профилактики... smile И что бы в Сирии, понимали, кого Израиль считает террористом, а кого нет...
    parusnik
  9. g_ae (Александр Греков) Сегодня, 08:46
    И это после того, как Путин с еврейским президентом парад победы принимали. Т.е. союзника России в Сирии бомбит другой союзник и друг. А Россия гордится, что по российским войскам ни одна бомба не попала. А как же обещанные С-300 для Асада. Уже забыли, наверное. Бред какой-то. А потом начинаются вопли, что у России нет верных союзников. Ну так неудивительно. Хотя, если посмотреть на состав российского правительства, то вполне становится понятным кто чей союзник.
    g_ae
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:00
      Считать арабов верными союзниками??? Вот это бред полный.
      Даж во времена могучего СССР, те бар-р-р ... попутчики предавали на раз, а сейчас у нас и силы такой нет, шоб хотя бы попенять реально непослушных.
      Те которые с пейсами хотя б понятные не друзья, не шибко борзые по отношению к нам, а от всяких восточных, не знаешь когда ждать подлянку!
      Сирийцы есть более менее лояльные, правящая верхушка, не за народ разговор, так помогли им как могли, а вот толкать их на бодание с Израилем не надо. В Сирии нужен МИР! Народу нужен МИР!
      rocket757
    2. ultra (Михаил) Сегодня, 09:35
      Цитата: g_ae
      Т.е. союзника России в Сирии бомбит другой союзник и друг.

      Израиль России никак не друг ну а тем более не союзник.Сирия в силу своего нынешнего положения не союзник,а скорее пострадавший,которого мы пытаемся спасти.
      ultra
    3. лотос (Anat Licht) Сегодня, 09:41
      А потом начинаются вопли, что у России нет верных союзников.
      Лукашенко союзник России??
      лотос
  10. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 08:58
    К слову, беспилотник сбитый израильтянами 11 июля был БПЛА модели "Форпост" военно-космических сил России. "Форпост", если кто не в курсе, является лицензионной копией израильского дрона Searcher MkII.
    Обломки упали на территории кибуца ха-Он на берегу Кинерета.
    А. Привалов
    1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 09:00
      Такой же. Только ещё целый.
      А. Привалов
    2. prapor75m (андрей) Сегодня, 09:14
      Цитата: А. Привалов
      К слову, беспилотник сбитый израильтянами 11 июля был БПЛА модели "Форпост" военно-космических сил России. "Форпост"

      Акт агрессии в отношение России , надо сбивать теперь израильские самолеты , но в кремле сидят евреи к сожалению
      prapor75m
      1. ultra (Михаил) Сегодня, 09:39
        Цитата: prapor75m
        но в кремле сидят евреи к сожалению

        Ну предположим в кремле не сидят,но влияние,идущее во вред интересам России имеют.
        ultra
    3. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 09:33
      а вас богоизбранных не смущает,что вы сбиваете беспилотники над территорией ЧУЖОГО государства?
      Сидор Лютый
      1. atalef (александр) Сегодня, 09:40
        Цитата: Сидор Лютый
        а вас богоизбранных не смущает,что вы сбиваете беспилотники над территорией ЧУЖОГО государства?

        Нет , а вас ?
        atalef
    4. ultra (Михаил) Сегодня, 09:38
      Цитата: А. Привалов
      БПЛА модели "Форпост" военно-космических сил России. "Форпост",

      Если это так то позор что мы "проглотили" это,что впрочем не удивительно.
      ultra
  11. Runoway (Runoway) Сегодня, 09:00
    Цитата: g_ae
    И это после того, как Путин с еврейским президентом парад победы принимали

    Свой своему по неволе брат request
    Runoway
  12. Totah155 (Alex) Сегодня, 09:02
    Доблестные ПВО атаку отразили.
    Расходимся.
    Totah155
    1. atalef (александр) Сегодня, 09:08
      Цитата: Totah155
      Доблестные ПВО атаку отразили.
      Расходимся.

      менее четырех человек.

      Официальный Дамаск заявил, что не было никакого «налёта» израильской авиации, но «по невыясненным пока причинам» был нанесён значительный материальный ущерб имуществу в районе Аль-Нейраба, однако умолчал о том, были ли пострадавшие
      atalef
  13. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 09:08
    Сирийские СМИ:
    Израильские самолеты атаковали цель вскоре после 22:00. Жители поселков, находящихся вблизи аэропорта, сообщали о серии мощных взрывов.
    Целью атаки стали склады оружия, принадлежащие иранскому "Корпусу стражей исламской революции" и ливанской "Хизбалле". По данным SANA, в результате атаки был причинен значительный материальный ущерб.

    Ливанский телеканал "Аль-Манар", ассоциированный с "Хизбаллой":
    По цели на территории аэропорта Нейраб было выпущено более 10 ракет. При этом предполагается, что целью атаки был не склад, а штаб иранских сил.

    СМИ, связанные с сирийской оппозицией:
    В районе аэропорта Нейраб были атакованы здания, в которых размещались иранские военные. По неофициальным данным, в результате авиаудара были убиты не менее четырех человек.


    Пресс-служба ЦАХАЛа сообщения, поступающие из Сирии, не комментирует. hi
    А. Привалов
  14. лотос (Anat Licht) Сегодня, 09:11
    Израиль защищается, Иран не скрывает, собрав шиитских террористов в Сирии, продвигающиеся вместе с армией Асада к Голанским высотам.:
    ,,Иран: наша армия на Голанских высотах готова уничтожить Израиль. Международные силы, созданные при участии Ирана, Афганистана, Ирака, Сирии и Ливана для ликвидации глобального сионистского высокомерия, находятся у границы с Израилем и ждут команды, чтобы его уничтожить ,, – такую речь произнес вчера в Сирии заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хусейн Салами.
    лотос
    1. Moskovit (Алексей) Сегодня, 09:28
      Так никто из израильтян не объяснил, кто такие шиитские террористы. Игил и зеленые не террористы. А шииты ими стали. Особенно после освобождения Ирака и Сирии от головорезов. Сунниты теперь лучшие друзья евреев. Ясир Арафат в гробу перевернулся лицом вниз))
      Moskovit
      1. atalef (александр) Сегодня, 09:39
        Цитата: Moskovit
        Так никто из израильтян не объяснил, кто такие шиитские террористы. Игил и зеленые не террористы. А шииты ими стали. Особенно после освобождения Ирака и Сирии от головорезов. Сунниты теперь лучшие друзья евреев. Ясир Арафат в гробу перевернулся лицом вниз))

        А Арафат всегда был лицом вниз
        atalef
    2. лотос (Anat Licht) Сегодня, 09:35
      Видимо, после встречи, сегодня , Трампа с Путиным :
      Россия заставит Иран уйти из Сирии мирно или Израиль , защищая свои границы, выдворит из Сирии Иран вместе с его армией террористов из ,,Афганистана, Ирака, и Ливана,, .
      лотос
  15. ultra (Михаил) Сегодня, 09:20
    Цитата: Tiras
    Израиль и Сирия находятся в состоянии войны.,поэтому сказки про государственный террор и прочее оставьте...

    Россия и Япония,по факту, тоже в состоянии войны.
    ultra
    1. atalef (александр) Сегодня, 09:22
      Цитата: ultra
      Цитата: Tiras
      Израиль и Сирия находятся в состоянии войны.,поэтому сказки про государственный террор и прочее оставьте...

      Россия и Япония,по факту, тоже в состоянии войны.

      Не ври .не в состоянии войны , Япония капитулировала
      atalef
      1. ultra (Михаил) Сегодня, 09:41
        Капитулировала,но договор о мире с Японией не подписан,так ,что по факту состояние войны продолжается.
        ultra
        1. atalef (александр) Сегодня, 09:42
          Цитата: ultra
          Капитулировала,но договор о мире с Японией не подписан,так ,что по факту состояние войны продолжается.

          Что за глупость ? belay
          atalef
    2. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:38
      Цитата: ultra
      Россия и Япония,по факту, тоже в состоянии войны.


      Только вот послы есть, торговля есть, туризм есть, соглашения есть, инвестиции, проекты итд.
      Так что сравнивать тут и близко нельзя.
      Tiras
  16. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:21
    ВВС Израиля нанесли новый удар по объектам САА в Сирии
    Опять 25. И так будет продолжаться до бесконечности пока существует Израиль. А на сайте с израильской стороны будет звучать вечное об иранских террористах, "мучителе и душегубе" Асаде, слабости России и далее по списку. Все предсказуемо.
    rotmistr60
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:43
      Цитата: rotmistr60
      Опять 25. И так будет продолжаться до бесконечности пока существует Израиль.


      Ну зачем фантазировать?
      Сколько ударов нанёс Израиль, скажем за 5 лет до начала последней войны в Сирии и др её начала в 2011 году?

      Израиль начал ударять инфраструктуре иранского террора в Сирии, когда Иран начал там резко усиливать свое влияние, строить военные объекты, начал пытаться осесть на Голанских высотах, привёл Хизбаллу итд.

      Граница до усиления влияния Ирана и его шиитского террора, граница между Израилем и Сирией была достаточно тихая.
      Tiras
  17. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:24
    И никакой это не подлый акт агрессии, а даже вовсе и наоборот
    Дормидонт
  18. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 09:44
    Ох сколько богоизбранных налетело! С пеной у рта доказывают какие они милые и пушистые. Им самим бы хапнуть немного того горя, что выпало на долю народа Сирии.
    Сидор Лютый
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