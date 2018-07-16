09:51 16 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Чем Су-57 поделится с истребителем шестого поколения. Взгляд авиапрома

После известий о том, что Липецкий авиационный центр в скором времени получит истребители 5-го поколения Су-57, в прессе озвучена новость уже и о разработках с прицелом на 6-е поколение российских боевых самолётов. Информацией такого плана поделился с журналистами информационного агентства ТАСС представитель авиационно-промышленной отрасли.

Чем Су-57 поделится с истребителем шестого поколения. Взгляд авиапрома


Вопрос касался того, собираются ли представители авиапрома создавать на базе Су-57 беспилотную версию истребителя новейшего поколения. По словам источника ТАСС, таких планов у отрасли пока нет. Однако есть планы по использованию некоторых систем из оснащения Су-57 для последующего применения на 6-м поколении истребителей.


Из материала ТАСС:
На нём сейчас испытываются отдельные системы боевого самолёта следующего, шестого поколения, который будет в базовом варианте беспилотником и только опционально пилотируемым. Это испытание систем управления и навигации, системы оружия.


При этом в ОАК (Объединённая авиастроительная корпорация) такого рода заявления источника ТАСС не комментируют.

Напомним, что на данный момент ведутся завершающие испытания истребителя Су-57 с двигателем первого этапа. Испытания истребителя на двигателе 2-го этапа, по некоторым данным, уже стартовали. О точном количестве истребителей Су-57 с различными вариантами двигателей, которые планирует закупить оборонное ведомство РФ, не сообщается: данные постоянно меняются.

Использованы фотографии: соцсети
8

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 08:58
    В смысле пятое производить не видят смысла? request
    Арон Заави
    1. cariperpaint Сегодня, 09:05
      Нет конечно. До появления 6 поколения десятки лет.
      cariperpaint
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 09:11
        До 6-го поколения бюджет пилить и пилить...
        Грэг Миллер
        1. Logall (Александр) Сегодня, 09:22
          Тут вот что интересно:
          на базе Су-57 беспилотную версию истребителя новейшего поколения.
          Т.е. если на базе, то это уже не новейшее поколение, а это же - 5-е с плюсом или двумя...
          Или я ошибаюсь?
          Logall
        2. cariperpaint Сегодня, 09:27
          Ну не пилите,вас же не заставляют
          cariperpaint
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:30
            Цитата: cariperpaint
            Ну не пилите,вас же не заставляют

            видимо человеку обидно стало, до пилы не допустили
            LSA57
      2. Stas157 (Стас) Сегодня, 09:20
        Цитата: Арон Заави
        В смысле пятое производить не видят смысла? request

        Зачем? Зачем нам Арматы, Коалиции, Су-57 - это же вчерашний день уже! А на их производство деньги надо, которых нет. Поэтому будем разрабатывать новые версии, ещё более лучшие! Пусть весь мир знает, что в России самое передовое оружие!
        Кто знает будут ли заказы на Арматы и Су-57, так чтобы это было не в единичных размерах?
        Stas157
        1. cariperpaint Сегодня, 09:31
          На 100 т 14 контракт работает. На 12 су 57 подписали.
          cariperpaint
      3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:48
        До 2030ого шестое поколение взлетит.
        Вадим237
    2. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:07
      После длительной обкатки в войсках Су-57, возможно, и не будут серийно производить. Зато он поделится агрегатами и оборудованием с семейством Су-27 по принципу обратной модификации. В первую очередь движком 2-ого этапа. Су-57 - новая платформа для обкатки всякого оборудования, вырастет ли он в серийный самолёт - пока не факт. "Арматы" и прочих "Курганцекв" с "Бумерангами", кстати, это тоже касается.
      Yrec
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 09:16
        Если целью разработки военной техники в России является исключительно освоение бюджета, то очень скоро, после исчерпания ресурса советского наследия, воевать нашей армии будет просто нечем....
        Грэг Миллер
        1. cariperpaint Сегодня, 09:30
          Советую перестать думать о всех как о барыгах. Легче станет и глупости говорить перестанете. Разработки не проводить раз деньги на них нужны? Закрыть к чертям все заводы,институты нии и кб раз им деньги нужны?
          cariperpaint
    3. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 09:12
      Су 35 дешевле. И учитывая, что вся эта история с "пятым поколением", чистый PR, есть ли смысл так напрягать финансы государства.
      BerBer
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:01
    ОАК
    ...
    любое достойное предприятие, думает о будущем - иначе будешь позади, и без заказов...
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:03
      Согласен , надо смотреть вперёд . Но и настоящем забывать не следует : меньше разглагольствований про 6-е поколение - больше работы по доведению 5-го .
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:06
        bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:03 ↑ Новый
        Согласен , надо смотреть вперёд . Но и настоящем забывать не следует : меньше разглагольствований про 6-е поколение - больше работы по доведению 5-го .

        ... Паша, верю я в пословицу - Поспешишь - людей насмешишь... вон мерикатосы, до сих пор свой фи35 до ума не доведут....
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:08
          В русском фольклоре хватает пословиц , применимых к данной тематике . yes
          bouncyhunter
        2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 09:12
          Цитата: a.s.zzz888
          вон мерикатосы, до сих пор свой фи35 до ума не доведут....

          а какого фига его страны Нато закупают? и Евреи с удовольствием? если он сырой то на кой им это надо?
          Сандор Клиган
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:14
            Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 09:12 ↑ Новый
            Цитата: a.s.zzz888
            вон мерикатосы, до сих пор свой фи35 до ума не доведут....
            а какого фига его страны Нато закупают? и Евреи с удовольствием? если он сырой то на кой им это надо?

            ... а Вы на их место станьте, не в обиду, там не спрашивают - хочешь или не хочешь, там навязал хозяВан, и таскай его как тот чемодан - хоШь с ручкой, хоШь без...
            a.s.zzz888
            1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 09:16
              Цитата: a.s.zzz888
              хочешь или не хочешь, там навязал хозяВан и таскай его как тот чемодан хоШь с ручкой, хоШь без..

              странно...очень странно
              Сандор Клиган
              1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:17
                Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 09:16...странно...очень странно

                ... да и не так чтобы, старо это всё как мир...
                a.s.zzz888
                1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 09:19
                  Цитата: a.s.zzz888
                  ... да и не так чтобы,

                  а че тогда на су-57 не зарабатывают? то же можно впихивать соседям и дружественным странам?!
                  Сандор Клиган
                  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:21
                    Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 09:19

                    ...очень надеюсь, что у 57-го всё ещё впереди, так сказать всему свое время...
                    a.s.zzz888
                  2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:37
                    Цитата: Сандор Клиган
                    а че тогда на су-57 не зарабатывают?

                    он ещё на крыло как следует не встал
                    LSA57
            2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:36
              Цитата: a.s.zzz888
              хочешь или не хочешь, там навязал хозяВан, и таскай его как тот чемодан - хоШь с ручкой, хоШь без..

              сказал 2%, отдай. сказал будет 4%, значит будут 4 платить. и никуда не денутся
              LSA57
              1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:39
                LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:36
                сказал 2%, отдай. сказал будет 4%, значит будут 4 платить. и никуда не денутся

                good ... а кто будет возмущаться - будут 6 прОцентов платить... laughing
                a.s.zzz888
                1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:48
                  Цитата: a.s.zzz888
                  а кто будет возмущаться - будут 6 прОцентов платить...

                  это для них в диковинку. у нас это классика laughing
                  LSA57
  3. Larum (Larum) Сегодня, 09:07
    5 поколение скорее не будут сильно развертывать. Тк. денег нет, мотора нет, индийцы отказались, а оно в любом случаее дороже 4+, и неэфективно в наших условиях.
    а про 6е - обычные отговорки для ........ мол, когданибудь в далеком будущем сделаем огого.....
    Larum
  4. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:21
    Истребитель 5 поколения будет служить ( с модернизациями) весь 21 век. Дроны будут выполнять различные функции (разведка, ударные, запрака, ПП, ДРЛО итд) и вряд ли смогут заменить истребитель с человеком. Поэтому все заявления такого рода = фигня. ;е поколене ле 30-40 еще будут очень актуально и потом будет вытеснено дронами.
    Zaurbek
  5. синоби (Юрий) Сегодня, 09:29
    По большому счёту 5е поколение оказалось никому не нужно.Единственный плюс,малая заметность для радиолокационных головок наведения авиационных ракет.Что бы там ни плели западные СМИ,а наши ЗРК их прекрасно видят и всё такое.Скорее всего оно,5е поколение,есть последнее.Следующее будет первым аэрокосмическим.
    синоби
Картина дня