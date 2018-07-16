Госдеп заподозрил Пхеньян в производстве обогащенного урана

Тайно увеличиваете производство обогащенного урана, скрываете свои ядерные объекты и ядерные боеголовки. Есть также данные о наращивании мощностей ракетного завода в Хамхыне. Всё это плохо сказывается на американо-северокорейских отношениях,

Пхеньян тайно наращивает производство обогащенного урана и увеличивает мощности одного из своих ракетных заводов, приводит японская газета Иомиури слова госсекретаря США Майка Помпео в изложении дипломатического источника.Шестого июля Помпео в очередной раз побывал в КНДР, где провел переговоры с руководством Трудовой партии Кореи по согласованию плана денуклеаризации. При этом в Вашингтоне анонсировали встречу госсекретаря с Ким Чен Ыном, однако она не состоялась.процитировал главу Госдепа неназванный источник.Зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхол отверг обвинения.«Это неправда, – сказал Ён Чхол. – Мы ничего не прячем и не производим (обогащенный уран). Что касается завода в Хамхыне, то там ведутся работы по подготовке к сезону дождей, а не расширение».Собеседник газеты добавил, что Помпео требовал на переговорах согласования графика уничтожения ядерных объектов и оружия, тогда как Пхеньян настаивал на подписании в первую очередь «декларации о прекращении военных действий».Напомним, Корейская война (1950-1953 гг.) закончилась заключением перемирия. И только в этом году на саммите США-КНДР Дональд Трамп пообещал Ким Чен Ыну положить конец состоянию войны.