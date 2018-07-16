09:52 16 июля
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Госдеп заподозрил Пхеньян в производстве обогащенного урана

Пхеньян тайно наращивает производство обогащенного урана и увеличивает мощности одного из своих ракетных заводов, приводит японская газета Иомиури слова госсекретаря США Майка Помпео в изложении дипломатического источника.



Шестого июля Помпео в очередной раз побывал в КНДР, где провел переговоры с руководством Трудовой партии Кореи по согласованию плана денуклеаризации. При этом в Вашингтоне анонсировали встречу госсекретаря с Ким Чен Ыном, однако она не состоялась.


Тайно увеличиваете производство обогащенного урана, скрываете свои ядерные объекты и ядерные боеголовки. Есть также данные о наращивании мощностей ракетного завода в Хамхыне. Всё это плохо сказывается на американо-северокорейских отношениях,
процитировал главу Госдепа неназванный источник.

Зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхол отверг обвинения.

«Это неправда, – сказал Ён Чхол. – Мы ничего не прячем и не производим (обогащенный уран). Что касается завода в Хамхыне, то там ведутся работы по подготовке к сезону дождей, а не расширение».

Собеседник газеты добавил, что Помпео требовал на переговорах согласования графика уничтожения ядерных объектов и оружия, тогда как Пхеньян настаивал на подписании в первую очередь «декларации о прекращении военных действий».

Напомним, Корейская война (1950-1953 гг.) закончилась заключением перемирия. И только в этом году на саммите США-КНДР Дональд Трамп пообещал Ким Чен Ыну положить конец состоянию войны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 09:17
    Американские политики не серьёзные люди, с ними договариваться нельзя, они постоянно нарушают свои договорные обязательства и обвиняют в этом другую сторону.
    solzh
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:20
      Тайно увеличиваете производство обогащенного урана, скрываете свои ядерные объекты и ядерные боеголовки. Есть также данные о наращивании мощностей ракетного завода в Хамхыне. Всё это плохо сказывается на американо-северокорейских отношениях,
      процитировал главу Госдепа неназванный источник.

      Такие обвинения без доказательств называются "клевета" или "провокация" . Но когда это матрасы утруждали себя реальной доказухой ? negative
      bouncyhunter
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:17
    Помпео жжёт! Вести шпионскую деятельность в самой ЗАКРЫТОЙ в мире стране, да ещё на самых секретных предприятиях страны... Потрясающая способность врать не краснея...
    Горный стрелок
  3. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 09:17
    Каким нужно быть идиотом, чтобы америкосам верить просто на слово? ну а Ким - точно таким не является ...
    Грэг Миллер
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:23
    "Заподозрил"... надо же, какая менторский тон. Надо правильно писать "Восхитился"
    Дормидонт
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:26
    слова госсекретаря США Майка Помпео
    Как только Пхеньян не пошел на уступки по бесконечным требованиям выставляемым Вашингтоном, так сразу появляется новый повод для размахивания американскими кулаками.
    rotmistr60
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:30
    Помпео

    ... "Не верю!", говорит глядя на пустое место под кроватью своей жены, этот мерикатос ... laughing
    a.s.zzz888
  7. cariperpaint Сегодня, 09:34
    Они это по запаху или на картах гадая поняли?
    cariperpaint
  8. Старый26 (Владимир) Сегодня, 09:46
    Цитата: Горный стрелок
    Помпео жжёт! Вести шпионскую деятельность в самой ЗАКРЫТОЙ в мире стране, да ещё на самых секретных предприятиях страны... Потрясающая способность врать не краснея...

    А используя спутники уже что, минимум информации получить невозможно? Или кроме агентурной разведки других не существует? Методика получения информации с помощью спутников разработана уже довольно давно. Пусть не так точно, как при агентурной разведке, но получить информацию всегда можно по массе косвенных признаков...
    Старый26
  9. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 09:47
    то там ведутся работы по подготовке к сезону дождей, а не расширение».

    Нам бы тоже не мешало к сезону дождей подготовиться. Да по-тщательней... feel
    злой партизан
  10. serg.shishkov2015 (Сергей Борисович Шишков) Сегодня, 09:49
    чё они там курят,что их так плющит?!
    serg.shishkov2015
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