После этого Чарли и его подруга оказались в больнице в тяжёлом состоянии.

Информационная служба Би-Би-Си публикует продолжение душещипательной истории о том, как два человека в Эймсбери отравились "Новичком". Напомним, что британские СМИ со ссылкой на Скотланд-Ярд ранее объявили, что нашли в квартире пострадавшего от отравления Чарльза Роули "бутылку, в которой специалисты лаборатории Портон-Даун обнаружили следы нервно-паралитического вещества класса "Новичок". Ранее британская пресса рассказала, что "отравившаяся" спутница г-на Роули по имени Дон Стерджес от отравления скончалась в местной клинике.В материале "Би-Би-Си" утверждается, что они по телефону связались с братом Чарльза Роули Мэтью, который и рассказал им о том, где именно "мог находиться отравляющий компонент". По словам собеседника британской информационной службы, "Чарли (брат) подобрал на улице флакон из-под духов". По его словам, он думал, что там духи и хотел подарить их Дон Стерджес.Из заявления:Этот самый флакон и обнаружили британские "лестрейды" из Скотланд-Ярда в квартире, в которой проживал Роули. При этом изначально в британской полиции заявляли, что они ведут поиски магазина, в котором этот флакон мог быть куплен. После всех британских побасенок сложно будет удивляться, если вдруг окажется, что в доме Роули они обнаружили флакон из-под парфюма "Красная Москва".Если возвращаться к заявлению Мэтью Роули, то, судя по всему, в Британии в порядке вещей пробовать "на вкус" всё то, что можно подобрать на улице. С таким "общественным" подходом к уличным находкам можно только удивляться, как в Британии не зафиксировано массовых отравлений. Видимо, в Лондон нужно отправить брошюру, в которой рассказывается о том, что не всё найденное на обочине дороги "одинаково полезно".