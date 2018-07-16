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СМИ Британии: "Новичок" был во флаконе из-под духов. Неужели "Красная Москва"?

Информационная служба Би-Би-Си публикует продолжение душещипательной истории о том, как два человека в Эймсбери отравились "Новичком". Напомним, что британские СМИ со ссылкой на Скотланд-Ярд ранее объявили, что нашли в квартире пострадавшего от отравления Чарльза Роули "бутылку, в которой специалисты лаборатории Портон-Даун обнаружили следы нервно-паралитического вещества класса "Новичок". Ранее британская пресса рассказала, что "отравившаяся" спутница г-на Роули по имени Дон Стерджес от отравления скончалась в местной клинике.

В материале "Би-Би-Си" утверждается, что они по телефону связались с братом Чарльза Роули Мэтью, который и рассказал им о том, где именно "мог находиться отравляющий компонент". По словам собеседника британской информационной службы, "Чарли (брат) подобрал на улице флакон из-под духов". По его словам, он думал, что там духи и хотел подарить их Дон Стерджес.

СМИ Британии: "Новичок" был во флаконе из-под духов. Неужели "Красная Москва"?



Из заявления:
После этого Чарли и его подруга оказались в больнице в тяжёлом состоянии.


Этот самый флакон и обнаружили британские "лестрейды" из Скотланд-Ярда в квартире, в которой проживал Роули. При этом изначально в британской полиции заявляли, что они ведут поиски магазина, в котором этот флакон мог быть куплен. После всех британских побасенок сложно будет удивляться, если вдруг окажется, что в доме Роули они обнаружили флакон из-под парфюма "Красная Москва".

Если возвращаться к заявлению Мэтью Роули, то, судя по всему, в Британии в порядке вещей пробовать "на вкус" всё то, что можно подобрать на улице. С таким "общественным" подходом к уличным находкам можно только удивляться, как в Британии не зафиксировано массовых отравлений. Видимо, в Лондон нужно отправить брошюру, в которой рассказывается о том, что не всё найденное на обочине дороги "одинаково полезно".

Использованы фотографии: duhi-kupit.ru
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Комментарии 20

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:31
    "Новичок" был во флаконе из-под духов. Неужели "Красная Москва"?

    ... так тут и к бабке не ходи... laughing
    a.s.zzz888
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 09:33
      ... и с дарственной надписью от Путина.... wink
      Грэг Миллер
      1. Logall (Александр) Сегодня, 09:36
        Какая же была концентрация этого "новичка" во флаконе, если он оказался пуст, но подействовал спустя...? Сколько времени они брызгались им, пока флакон не опустел? Что же это за боевое отравляющие вещество, если просроченная рыба "валит с ног" быстрее и качественнее?!
        Может это действительно работа наших спецслужб, дабы "лапухнуть" англичан? Тогда - БРАВО, бис!
        Logall
      2. volodya (владимир) Сегодня, 09:37
        Цитата: Грэг Миллер
        ... и с дарственной надписью от Путина.... wink

        Да нет! Он был в канистре и наклейка с обратным адресом" Кремль, Москва"!!!
        volodya
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:37
      Информационная служба Би-Би-Си публикует продолжение душещипательной истории

      Фейкомёты и фуфлогоны продолжают свою "работу" ...
      bouncyhunter
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:42
        Цитата: bouncyhunter
        Фейкомёты и фуфлогоны продолжают свою "работу" ..

        но самое интересное, в мире уже никто на это внимание не обращает. но они с упорством вьючного животного смешат и смешат всех
        Привет Павел hi
        LSA57
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:45
          Привет , Сергей ! hi
          Цитата: LSA57
          но они с упорством вьючного животного смешат и смешат всех

          Надеются на пословицу что вода камень точит .
          bouncyhunter
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:42
        bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:37
        Фейкомёты и фуфлогоны продолжают свою "работу" ...

        ... таки да, Паша! ... там кто вперёд донесёт правду до народУ))... laughing
        a.s.zzz888
    3. spirit (spirit) Сегодня, 09:40
      Похоже Это была Боярка....чтоб било наверняка laughing
      spirit
    4. sgazeev (Александр) Сегодня, 09:43
      Цитата: a.s.zzz888
      "Новичок" был во флаконе из-под духов. Неужели "Красная Москва"?

      ... так тут и к бабке не ходи... laughing

      Законченная апкашка напилась Шипра или Тройного одеколона.
      sgazeev
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:35
    флакон из-под духов
    Так русские не только подковы гнут и стаканами закусывают, а еще для придания аромата пользуются "Новичком". Что остается британскому обывателю? Только трепетать и ждать еще худших событий. Спецслужбы королевства сами загнали себя в угол, а теперь не зная как вывернуться нагромождают глупость на глупость и почему-то уверены, что им поверят.
    rotmistr60
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:44
      Цитата: rotmistr60
      Так русские не только подковы гнут и стаканами закусывают, а еще для придания аромата пользуются "Новичком"

      что для Русского "Новичок", то для мелкобританской наркоманки смерть laughing
      LSA57
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 09:37
    подобрал на улице флакон из-под духов

    Англичан разве не учат в детстве, что нельзя подбирать на улице валяющиеся предметы?
    solzh
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:44
      Цитата: solzh
      Англичан разве не учат в детстве, что нельзя подбирать на улице валяющиеся предметы?

      халява сээээээр laughing
      LSA57
  4. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 09:39
    обнаружили британские "лестрейды" из Скотланд-Ярда в квартире
    . И что странно ни один из них не отравился СТРАШНЕЙШИМ боевым отравляющим "Novichkom"!
    Сидор Лютый
  5. синоби (Юрий) Сегодня, 09:41
    Вообще,хранить яды в таких флаконах,фирменный стиль британской разведки.
    синоби
  6. д^Амир (Дамир) Сегодня, 09:41
    а если ДЗИНТАРС?!?!??!? во засада то!!!!!!!!!
    д^Амир
  7. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 09:45
    А говорят что англичане не алкаши,а духи лакают не хуже виски!!! laughing
    HAM
  8. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 09:46
    Получается, что и Скрипаль старший тоже духами пользовался штоли?? belay
    Я конечно подозревал, что он ЛГБТ yes , но всё-таки не думал, что он натуральный ЛГБТ... what
    злой партизан
  9. Окорок (джон) Сегодня, 09:49
    а ещё на флаконе была надпись: "розлито в гру гш мо рф" и "смерть шпионам!"
    Окорок
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