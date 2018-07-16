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Ситуация в Сирии. Из Дараа вывезены первые 400 исламистов
В Эль-Кунейтре уничтожен склад оружия радикалов и несколько боевиков. Провинцию Дараа покинули на автобусах первые 400 исламистов. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
Боевики открыли огонь по позициям сирийской армии в населенном пункте Аль-Малях. По непроверенным данным, в результате атаки был нанесен ущерб складу боеприпасов правительственных войск.
Курдские формирования (SDF) при поддержке сил западной коалиции начали штурм населенного пункта Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор), контролируемого террористами. Напомним, ранее под ударами ВВС альянса погибли 50 мирных жителей населенных пунктов Багуз Фаукани и Ас-Суса, еще 45 мирных граждан получили ранения.
ВВС Сирии в течение суток наносили удары по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях города Аль-Харра (провинция Дараа). В самом Аль-Харре в это время проходил митинг мирных жителей против присутствия в населенном пункте исламистов и в поддержку сирийской армии.
В соответствии с соглашением, заключенным между повстанцами и САА при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон, к вечеру Дараа покинули первые 400 боевиков. Всего, согласно договоренностям, провинции беспрепятственно покинут около полутора тысяч исламистов.
На границе провинций Хама и Хомс близ города Ар-Растан был обнаружен склад оружия группировок радикальной оппозиции. Этот район был освобожден в середине мая. Повстанцы были вынуждены сдать свои позиции, получив возможность перебраться в Идлиб.
Сирийская армия освободила от радикалов населенный пункт Масхара на юго-западе провинции Эль-Кунейтра. В конце дня военнослужащие уничтожили склад боеприпасов исламистов, оборудованный на возвышенности недалеко от Масхары. Также артиллерия правительственных войск нанесла удары по укрепрайонам боевиков близ населенного пункта Джаба. О нанесенном противнику ущербе не сообщается.
Боевики открыли огонь по позициям сирийской армии в населенном пункте Аль-Малях. По непроверенным данным, в результате атаки был нанесен ущерб складу боеприпасов правительственных войск.
Курдские формирования (SDF) при поддержке сил западной коалиции начали штурм населенного пункта Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор), контролируемого террористами. Напомним, ранее под ударами ВВС альянса погибли 50 мирных жителей населенных пунктов Багуз Фаукани и Ас-Суса, еще 45 мирных граждан получили ранения.
ВВС Сирии в течение суток наносили удары по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях города Аль-Харра (провинция Дараа). В самом Аль-Харре в это время проходил митинг мирных жителей против присутствия в населенном пункте исламистов и в поддержку сирийской армии.
В соответствии с соглашением, заключенным между повстанцами и САА при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон, к вечеру Дараа покинули первые 400 боевиков. Всего, согласно договоренностям, провинции беспрепятственно покинут около полутора тысяч исламистов.
На границе провинций Хама и Хомс близ города Ар-Растан был обнаружен склад оружия группировок радикальной оппозиции. Этот район был освобожден в середине мая. Повстанцы были вынуждены сдать свои позиции, получив возможность перебраться в Идлиб.
Сирийская армия освободила от радикалов населенный пункт Масхара на юго-западе провинции Эль-Кунейтра. В конце дня военнослужащие уничтожили склад боеприпасов исламистов, оборудованный на возвышенности недалеко от Масхары. Также артиллерия правительственных войск нанесла удары по укрепрайонам боевиков близ населенного пункта Джаба. О нанесенном противнику ущербе не сообщается.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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