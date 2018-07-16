14:41 16 июля
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Ситуация в Сирии. Из Дараа вывезены первые 400 исламистов

В Эль-Кунейтре уничтожен склад оружия радикалов и несколько боевиков. Провинцию Дараа покинули на автобусах первые 400 исламистов. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



Боевики открыли огонь по позициям сирийской армии в населенном пункте Аль-Малях. По непроверенным данным, в результате атаки был нанесен ущерб складу боеприпасов правительственных войск.


Курдские формирования (SDF) при поддержке сил западной коалиции начали штурм населенного пункта Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор), контролируемого террористами. Напомним, ранее под ударами ВВС альянса погибли 50 мирных жителей населенных пунктов Багуз Фаукани и Ас-Суса, еще 45 мирных граждан получили ранения.

ВВС Сирии в течение суток наносили удары по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях города Аль-Харра (провинция Дараа). В самом Аль-Харре в это время проходил митинг мирных жителей против присутствия в населенном пункте исламистов и в поддержку сирийской армии.

В соответствии с соглашением, заключенным между повстанцами и САА при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон, к вечеру Дараа покинули первые 400 боевиков. Всего, согласно договоренностям, провинции беспрепятственно покинут около полутора тысяч исламистов.

На границе провинций Хама и Хомс близ города Ар-Растан был обнаружен склад оружия группировок радикальной оппозиции. Этот район был освобожден в середине мая. Повстанцы были вынуждены сдать свои позиции, получив возможность перебраться в Идлиб.

Сирийская армия освободила от радикалов населенный пункт Масхара на юго-западе провинции Эль-Кунейтра. В конце дня военнослужащие уничтожили склад боеприпасов исламистов, оборудованный на возвышенности недалеко от Масхары. Также артиллерия правительственных войск нанесла удары по укрепрайонам боевиков близ населенного пункта Джаба. О нанесенном противнику ущербе не сообщается.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:49
    Провинцию Дараа покинули на автобусах первые 400 исламистов.

    ... и всё в Идлиб трамбуют?
    a.s.zzz888
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 09:58
      Цитата: a.s.zzz888
      . и всё в Идлиб трамбуют?

      Где им аллах столько гурий наберёт сразу?
      Мар.Тира
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:12
        не война, а какое то извращение. Возят террористов со одного места на другое, и потом опять по-новой...
        maxim947
        1. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:34
          Цитата: maxim947
          не война, а какое то извращение. Возят террористов со одного места на другое, и потом опять по-новой...

          hi , Максим.
          Вы совершенно правы - "марлезонский балет" с бесконечным числом актов. Мало того, что прячут своих бармалеев, так ещё перебазируют свою постановочную труппу под названием "белые каски" в другие регионы, где можно ожидать воспроизведение сцен с хим. веществами по сценарию спонсоров.
          Лелёк
        2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:32
          эта возня никогда не закончится,пока подобная селекция будет происходит,если воюет с оружием в руках,ее в грунт закапывать надо,тогда возить никого не надо будет и кандидатов в бородачи поубавится.
          Ратник с пулеметом
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:18
      Цитата: a.s.zzz888
      и всё в Идлиб трамбуют?

      А куда же ещё ?
      bouncyhunter
    3. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:34
      Интересно, из Идлиба то куда вывозить бабахов будут? Сразу на кладбище? Или паромом в европу?
      Yrec
      1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:33
        паромных линий надо две,вторую в штаты,так по чесноку будет))
        Ратник с пулеметом
  2. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:06
    Не беда... Сейчас они перестроятся, получат оружие и бабосы от своих спонсоров, немного отдохнут.... И шоу продолжится.
    gukoyan
    1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 10:16
      Не беда... Сейчас они перестроятся, получат оружие и бабосы от своих спонсоров, немного отдохнут.... И шоу продолжится.

      Да,сейчас добрый доктор Айбольштейн подлечит их в Израиле, и опять грабить и убивать во имя западной "демократии"! am
      майор Юрик
  3. TarasVE (Владимир) Сегодня, 10:10
    Сколько можно катать бармалеев по Сирии с одного места на другое. В конце их куда вывезут, в Иорданию?.
    TarasVE
    1. notingem (Андрей) Сегодня, 11:33
      Лучше в Швецию или в Норвегию. Там у них родственники
      notingem
  4. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:13
    Всего, согласно договоренностям, провинции беспрепятственно покинут около полтора тысяч исламистов. Значит скоро жди "бородатых" в другом регионе. Террор и война это их образ жизни.
    Теренин
  5. Комментарий был удален.
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:45
    покинули на автобусах первые 400 исламистов
    С одной стороны вроде понятно - вывозят, чтобы избежать лишних жертв. Но с другой стороны жертвы все равно будут, т.к. террористы живы, есть возможность отдохнуть и переформироваться. Карусель какая-то. Но очевидно на месте виднее и эта тактика наверное оправдывает себя. Тем более, что раньше вывозили в одну провинцию, чтобы потом возможно бить было проще.
    rotmistr60
  7. Росомаха (Анатолий) Сегодня, 10:46
    Цитата: maxim947
    не война, а какое то извращение. Возят террористов со одного места на другое, и потом опять по-новой...


    Задача свести всех в один населённый пункт где соотвественно мирных жителей не будет, потом можно жёстко и выравнивать их с землёй.
    Росомаха
  8. gorenina91 (Ирина) Сегодня, 11:01
    -Вспоминается притча про евреев... -Моисей , якобы, водил евреев по пустыне 40 лет... -пока "не умер последний раб"... -Так и здесь ... -этих бандитов будут возить в автобусах с места на место до тех пор пока последний игиловец "не уйдёт на пенсию"... -Долго ждать-то придётся...
    gorenina91
  9. 7gor (Наби) Сегодня, 11:23
    Круговорот бармалеев в природе,точнее в Сирии request Замкнутый круг какой-то
    7gor
  10. mvg (Максим) Сегодня, 11:35
    Я просто балдю, как в лучших домах ЛондОна, возят на шикарных туристических лайнерах... в разрушенной Сирии. А у меня маршрутки до Питера, свежевыкрашенные ПАЗики...
    Может там и кабельное в автобусах есть?
    mvg
  11. космонафт (космонафт) Сегодня, 11:47
    их на пароход надо,и затопить посреди океана
    космонафт
  12. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 12:47
    В Англию, или в США надо их вывозить, если нельзя казнить. Каждый из них преступник и убийца.
    СССР-1
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