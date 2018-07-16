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Эксперты: Су-35 превратят в настоящий «стелс»
Российский истребитель Су-35 поколения 4++ может оставаться на вооружении ВКС еще около 25 лет, правда, для этого потребуется непрерывная работа по совершенствованию машины, пишет Вестник Мордовии.
Военные эксперты, например, считают, что, в соответствии с современными требованиями, через некоторое время на истребителе появится многофункциональная активная фазированная антенная решетка (АФАР). Такие РЛС уже активно устанавливаются на американские, европейские, японские и китайские самолеты. Это оборудование значительно повышает возможности боевых машин.
Автор напоминает, что в России АФАР успешно испытывается на Су-57. В дальнейшем эти наработки конструкторы могут внедрить и в истребитель Су-35. Правда, АФАР намного дороже тех антенн, что устанавливались ранее.
Кроме того, ожидается более широкое внедрение селс-технологий: помимо специальных покрытий возможна установка в воздухозаборники радар-блокеров, а также применение конформных отсеков вооружения между воздушными каналами силовых установок. Такие меры должны существенно снизить радиолокационную заметность самолетов.
Указанные разработки уже испытывались на зарубежных истребителях, например, на американском F-15SE Silent Eagle.
Как отмечают эксперты, модифицированные Су-35 повысят возможности ВКС и привлекут новых иностранных заказчиков, которые не желают находиться в зависимости у США и Североатлантического альянса.
Военные эксперты, например, считают, что, в соответствии с современными требованиями, через некоторое время на истребителе появится многофункциональная активная фазированная антенная решетка (АФАР). Такие РЛС уже активно устанавливаются на американские, европейские, японские и китайские самолеты. Это оборудование значительно повышает возможности боевых машин.
Автор напоминает, что в России АФАР успешно испытывается на Су-57. В дальнейшем эти наработки конструкторы могут внедрить и в истребитель Су-35. Правда, АФАР намного дороже тех антенн, что устанавливались ранее.
Кроме того, ожидается более широкое внедрение селс-технологий: помимо специальных покрытий возможна установка в воздухозаборники радар-блокеров, а также применение конформных отсеков вооружения между воздушными каналами силовых установок. Такие меры должны существенно снизить радиолокационную заметность самолетов.
Указанные разработки уже испытывались на зарубежных истребителях, например, на американском F-15SE Silent Eagle.
Как отмечают эксперты, модифицированные Су-35 повысят возможности ВКС и привлекут новых иностранных заказчиков, которые не желают находиться в зависимости у США и Североатлантического альянса.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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