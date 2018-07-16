14:39 16 июля
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Эксперты: Су-35 превратят в настоящий «стелс»

Российский истребитель Су-35 поколения 4++ может оставаться на вооружении ВКС еще около 25 лет, правда, для этого потребуется непрерывная работа по совершенствованию машины, пишет Вестник Мордовии.



Военные эксперты, например, считают, что, в соответствии с современными требованиями, через некоторое время на истребителе появится многофункциональная активная фазированная антенная решетка (АФАР). Такие РЛС уже активно устанавливаются на американские, европейские, японские и китайские самолеты. Это оборудование значительно повышает возможности боевых машин.


Автор напоминает, что в России АФАР успешно испытывается на Су-57. В дальнейшем эти наработки конструкторы могут внедрить и в истребитель Су-35. Правда, АФАР намного дороже тех антенн, что устанавливались ранее.

Кроме того, ожидается более широкое внедрение селс-технологий: помимо специальных покрытий возможна установка в воздухозаборники радар-блокеров, а также применение конформных отсеков вооружения между воздушными каналами силовых установок. Такие меры должны существенно снизить радиолокационную заметность самолетов.

Указанные разработки уже испытывались на зарубежных истребителях, например, на американском F-15SE Silent Eagle.

Как отмечают эксперты, модифицированные Су-35 повысят возможности ВКС и привлекут новых иностранных заказчиков, которые не желают находиться в зависимости у США и Североатлантического альянса.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 10:43
    ПФАР на сегодняшний день находятся на пике своего совершенства и ничем не уступают АФАР, которые еще не достигли своего пика совершенства... А что будет в перспективе - одному богу известно... Фотонные разработки могут одновременно сделать устаревшими как ПФАР, так и АФАР....
    Грэг Миллер
    1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 10:53
      третий плюс приделают?
      Бар1
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:01
      Если есть возможность улучшить характеристики хорошего самолёта - почему бы и нет ? Главное чтобы улучшения были востребованы заказчиками и устраивала цена .
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 12:06
        Цитата: bouncyhunter
        ...есть возможность улучшить характеристики хорошего самолёта - почему бы и нет ?

        hi Привет Паш.
        ....F-15SE: «щёчки» по бакам воздухозаборников – конформные топливные баки, заднее вертикальное оперение имеет небольшой «развал», как у всех самолётов поколения 4++ или 5, конформные топливные баки имеют внутренний отсек вооружения и могут вмещать не менее 4-х ракет AIM-120
        san4es
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:10
          Привет , Саня ! hi Ты как всегда - на высоте ! За фото - спасибо ! drinks
          bouncyhunter
          1. san4es Сегодня, 12:52
            feel ...Да-ладно те...в сети, такого "добра" fellow
            Су-35 превратят в настоящий «стелс»

            ...Boeing предлагает следующий тюнинг:
            маркетинговое видео Boeing (июнь 2009 г.), демонстрирующее возможности версии F-15SE Silent Eagle stealth, выставленной на продажу международным клиентам

            https://www.youtube.com/watch?v=ml3fr2L6U1k
            san4es
    3. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 11:05
      Цитата: Грэг Миллер
      ПФАР на сегодняшний день находятся на пике своего совершенства и ничем не уступают АФАР, которые еще не достигли своего пика совершенства...

      Бред, ПФАР никогда не сможет сравниться с АФАР.
      Гаргантюа
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 11:09
        Обоснуйте....
        Грэг Миллер
      2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:27
        у ПФАР и АФАР есть свои плюсы и минусы . поэтому иметь на вооружении ПФАР но толковые ПФАР , намного лучше чем посредственные АФАР . как например наши ПФАР и китайские АФАР .
        у матрасов и европейцев АФАР конечно толковые . и в целом получше чем наши ПФАР . но ценник на них дюже не гуманный и наши решили что пусть будет лучше 100 истребителей с ПФАР чем 20 с АФАР .
        просто экспл
      3. Комментарий был удален.
    4. макс702 (Максим) Сегодня, 11:11
      Да , тема с РОФАР тихо сошла на нет.. Что как бы намекает..
      макс702
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:28
        с чего Вы это взяли ?
        наоборот работы по РОФАР идут по полной . недавно обещали испытательный образец до 2020 выкатить .
        просто экспл
        1. макс702 (Максим) Сегодня, 13:31
          Цитата: просто экспл
          с чего Вы это взяли ?
          наоборот работы по РОФАР идут по полной . недавно обещали испытательный образец до 2020 выкатить .

          Я это и имел ввиду что есть хороший прогресс в этом направлении..
          макс702
    5. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 11:13
      Цитата: Грэг Миллер
      Фотонные разработки могут одновременно сделать устаревшими как ПФАР, так и АФАР....

      Основной особенностью фотонного радара является наличие возможности прямого преобразования светового излучения в электромагнитное, т.е. вместо модулей СВЧ на диодах Ганна будут использоваться квантовые генераторы. Поэтому формально данная РЛС будет относится к классу АФАР с квантовыми генераторами. Но возможности конечно впечатляют, как по сверхширополосности сигнала с возможностью создания скрытого радиолокационного поля, так и по перспективе свехразрешения и распознавания радиолокационных портретов.
      Судя по панике в некоторых западных СМИ эта технология сведет к "0" затраты американцев на создание "Стелс" и технологически Россия сейчас существенно опережает США в этой области.
      Vita VKO
    6. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 11:39
      АФАР реально перспективнее и лучше (показатели, энергетика, энергопотребление, помехоустойчивость) В каких то моментах -паритет, в каких то нет. И АФАР можно конфигурировать и для малых самолетов и для больших и для ДРЛО из одинаковых пп модулей. . Просто сравнение не такое фатальное, как с шелевыми антеннами .
      Zaurbek
      1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:10
        Может я не прав, но АФАР сильно проигрывает в энергопотреблении.
        Muvka
        1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 12:11
          Возмем даже, если они равны...на АФАР могут какие то модули работать, какие то нет, какие то изучать РЛС обстановку, какие то одновременно ставить помехи.
          Zaurbek
  2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:46
    Ни с Индией, а с Израилем нужно совместные авиа проекты мутить.
    Владыка Ситх
    1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 10:52
      Владыка Ситх! Нет надобности в этом... В радиолокации Россия и её разработки сильнее, чем у Израиля! Да и технологии лучше - Израиль не производит военных ударных самолётов, соответствующих технологий у него нет. Не дать - не взять!
      SETTGF
      1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 10:55
        Владыка Ситх! Да, Израиль нам не союзник... у него есть "старший" брат - США!
        SETTGF
      2. SETTGF (Евгений) Сегодня, 11:01
        Опписка - ни дать - ни взять!
        SETTGF
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:54
      Цитата: Владыка Ситх
      а с Израилем нужно совместные авиа проекты мутить.

      я бы не рискнул. у них полосатые в лучших друзьях
      LSA57
    3. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:09
      с Израилем нужно совместные авиа проекты мутить.

      Да? а Израиль готов потом прикупить пару сотен наших самолетов?
      Лучше все делать самим.
      maxim947
    4. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 11:35
      Цитата: Владыка Ситх
      Ни с Индией, а с Израилем нужно совместные авиа проекты мутить.

      Мне думается,что РФ и Израиль, хоть не прямо, но опосредованно, находятся про разные стороны "баррикад",в глобальном противостоянии. Совместная разработка боевых платформ, с ними, равносильна совместной разработке с США, что есть абсурд)
      Если ошибаюсь, то поправьте hi
      Сибирский цирюльник
  3. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 11:41
    Вопрос - какова цена этого, кому это нужно и сколько это будет стить в готовом виде? Боюсь, придем к цене Т-50. А так идея неплоха. Я бы еще унифицировал самолеты Су30 с Су-35 по планеру и двигателям.
    Zaurbek
  4. павлентий (павел) Сегодня, 11:56
    А что за японские самолеты?)) Ф-35?? И как засунуть в серийный самолет новую РЛС? Она туда сто пудов не подходит...
    павлентий
    1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 14:25
      А в чем проблема? В УТС может и трудно, но засовывают, а в обтеатель Су-27, какая проблема? там слон поместится.
      Zaurbek
  5. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 12:27
    Су-35 превратят в настоящий «стелс»
    только если сделают принципиально новый планер, но тогда это будет другой самолет, не Су-35. Никакими покрытиями, радар-блокерами и тд полноценный стелс из 4 поколения не сделать, можно снизить эпр до метра, может чуть меньше (заметно снизится дальность обнаружения самолета), что очень неплохо по сравнению с 10-20 метрами 4 поколения, но назвать это настоящим «стелсом» нельзя - современные радары легко захватывают цель с такой эпр, в том числе и головки наведения ракет.
    А насчет РОФАР пока это только разговоры, вот когда до войсковых поставок дойдет дело, будем радоваться, а пока неизвестно будет ли вообще эта технология доведена до конечного изделия.
    _Ugene_
    1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 14:26
      только если сделают принципиально новый планер, но тогда это будет другой самолет, не Су-35. Никакими покрытиями, радар-блокерами и тд полноценный стелс из 4 поколения не сделать, можно снизить эпр до метра, может чуть меньше (заметно снизится дальность обнаружения самолета), что очень неплохо по сравнению с 10-20 метрами 4 поколения, но назвать это настоящим «стелсом» нельзя - современные радары легко захватывают цель с такой эпр, в том числе и головки наведения ракет.

      ...и у нас получится - Су-57.
      Zaurbek
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