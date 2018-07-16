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Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю от военкора "Маг" с дополнением
Эта неделя была самая спокойная за последние месяцы и даже годы
ВСУ обстреляли ДНР 34 раза, а ЛНР 4 раза. Причем совершенно не применялась артиллерия и танки. Но, к сожалению, ВСУ продолжают применять по жилым кварталам минометы 82 и 120-мм.
За прошедшую неделю потерь среди мирного населения Республик и военнослужащих НМ ДНР и ЛНР не зафиксировано.
Сразу скажу, что в честность руководства нынешней Украины и соблюдение ими Минских договоренностей, я не верю. Но, тем не менее, обстрелы практически прекратились. Можно конечно гадать, с чем связанно снижение обстрелов.
Возможно из-за саммита НАТО, а может накануне встречи Путина и Трампа, отдан приказ не обстреливать Республики. В любом случае статистику вы видите.
ДНР:
Продолжают фиксироваться факты продажи вооружения Украине со стороны стран Европы. Так, 29 июня через КПП «Чоп» из Чехии на территорию Украины транспортировано 33 единицы 122-мм самоходных гаубицы 2С1 «Гвоздика». Отправитель – компания «EXCALIBUR ARMY SPOL. S R.O.». Получатель – государственное предприятие «Шепетовский ремонтный завод».
Чешская компания «Реал трейд Прага», специализирующаяся на торговле вооружением и военной техникой, поставила для нужд ВСУ устаревшие 10 единиц БМП-1 общей стоимостью 1,7 млн. долл. Транспортировка осуществлена в начале июля через КПП «Ужгород» украинско-словацкой границы.
ЛНР:
Наблюдается переброска личного состава и вооружения вдоль линии фронта близи населённых пунктов:
- Новозвановка, в зоне ответственности 14-й механизированной бригады ВСУ выявлено нахождение 6 единиц 122-мм гаубиц Д-30;
- Лоскутовка, обнаружено расположение мобильной огневой группы из состава 1129-го зенитного ракетного полка ВСУ;
- Троицкое, прибыло 2 единицы БМП-1, а так же обнаружены огневые позиции двух миномётных батарей;
- Валуйское, в лесополосе расположена гаубично-артиллерийская батарея из состава артиллерийского дивизиона 59-й бригады ВСУ имеющая на вооружении 6 единиц 152-мм пушек-гаубиц Д-20;
- Золотое-4, на этой неделе прибыло 2 танка Т-72, 3 единицы БМП-2, а также бронемашины «Kozak-2». Данную технику киевские каратели расположили в частном секторе населенного пункта, замаскировав её.
07.07.18, суббота
По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию ДНР 4 раза.
Территория ЛНР со стороны ВСУ в субботу обстрелам не подвергалась.
Перезахоронение тела погибшего бойца в 2014 году:
08.07.18, воскресенье
По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию ДНР 4 раза.
Территория ЛНР в воскресенье со стороны ВСУ обстрелам не подвергалась.
09.07.18, понедельник
По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли территорию ДНР 5 раз.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
Шарий подтвердил данные разведки
10.07.18, вторник
По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли территорию ДНР 5 раз.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
Молодая мама Донбасса: "нет никакого перемирия и не будет"
11.07.18, среда
По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 2 раза.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
Военнослужащий "Пятнашки" о ситуации на Авдеевской промзоне:
12.07.18, четверг
По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли территорию ДНР 9 раз.
Территория ЛНР в четверг со стороны ВСУ обстрелам не подвергалась.
На Бахмутке бойцы ЛНР воюют в тех же окопах, что в 1942 м – ветеран ополчения
13.07.18, пятница
По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 4 раза.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
Ссылка на полную версию - здесь.
Дополнение:
Несмотря на снижение числа обстрелов, обстановку нельзя назвать спокойной. Буквально на днях небезызвестный украинский "волонтёр" Юрий Мысягин в соцсети сделал заметку о том, что "третья сторона" (так "волонтёр") называет боевиков нацбатов готовится к окончанию перемирия, чтобы "снесити" позиции вооружённых сил народных республик. Другими словами, боевики "добробатов" используют так называемое "хлебное перемирие" для концентрации сил и средств вдоль линии соприкосновения. При этом официальный Киев перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки старается продемонстрировать то, насколько он "бел и пушист", и насколько чётко им исполняются соглашения о перемирии на период сельскохозяйственных работ на Донбассе.
ВСУ обстреляли ДНР 34 раза, а ЛНР 4 раза. Причем совершенно не применялась артиллерия и танки. Но, к сожалению, ВСУ продолжают применять по жилым кварталам минометы 82 и 120-мм.
За прошедшую неделю потерь среди мирного населения Республик и военнослужащих НМ ДНР и ЛНР не зафиксировано.
Сразу скажу, что в честность руководства нынешней Украины и соблюдение ими Минских договоренностей, я не верю. Но, тем не менее, обстрелы практически прекратились. Можно конечно гадать, с чем связанно снижение обстрелов.
Возможно из-за саммита НАТО, а может накануне встречи Путина и Трампа, отдан приказ не обстреливать Республики. В любом случае статистику вы видите.
ДНР:
Продолжают фиксироваться факты продажи вооружения Украине со стороны стран Европы. Так, 29 июня через КПП «Чоп» из Чехии на территорию Украины транспортировано 33 единицы 122-мм самоходных гаубицы 2С1 «Гвоздика». Отправитель – компания «EXCALIBUR ARMY SPOL. S R.O.». Получатель – государственное предприятие «Шепетовский ремонтный завод».
Чешская компания «Реал трейд Прага», специализирующаяся на торговле вооружением и военной техникой, поставила для нужд ВСУ устаревшие 10 единиц БМП-1 общей стоимостью 1,7 млн. долл. Транспортировка осуществлена в начале июля через КПП «Ужгород» украинско-словацкой границы.
ЛНР:
Наблюдается переброска личного состава и вооружения вдоль линии фронта близи населённых пунктов:
- Новозвановка, в зоне ответственности 14-й механизированной бригады ВСУ выявлено нахождение 6 единиц 122-мм гаубиц Д-30;
- Лоскутовка, обнаружено расположение мобильной огневой группы из состава 1129-го зенитного ракетного полка ВСУ;
- Троицкое, прибыло 2 единицы БМП-1, а так же обнаружены огневые позиции двух миномётных батарей;
- Валуйское, в лесополосе расположена гаубично-артиллерийская батарея из состава артиллерийского дивизиона 59-й бригады ВСУ имеющая на вооружении 6 единиц 152-мм пушек-гаубиц Д-20;
- Золотое-4, на этой неделе прибыло 2 танка Т-72, 3 единицы БМП-2, а также бронемашины «Kozak-2». Данную технику киевские каратели расположили в частном секторе населенного пункта, замаскировав её.
07.07.18, суббота
По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию ДНР 4 раза.
Территория ЛНР со стороны ВСУ в субботу обстрелам не подвергалась.
Перезахоронение тела погибшего бойца в 2014 году:
08.07.18, воскресенье
По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию ДНР 4 раза.
Территория ЛНР в воскресенье со стороны ВСУ обстрелам не подвергалась.
09.07.18, понедельник
По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли территорию ДНР 5 раз.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
Шарий подтвердил данные разведки
10.07.18, вторник
По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли территорию ДНР 5 раз.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
Молодая мама Донбасса: "нет никакого перемирия и не будет"
11.07.18, среда
По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 2 раза.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
Военнослужащий "Пятнашки" о ситуации на Авдеевской промзоне:
12.07.18, четверг
По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли территорию ДНР 9 раз.
Территория ЛНР в четверг со стороны ВСУ обстрелам не подвергалась.
На Бахмутке бойцы ЛНР воюют в тех же окопах, что в 1942 м – ветеран ополчения
13.07.18, пятница
По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 4 раза.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
Ссылка на полную версию - здесь.
Дополнение:
Несмотря на снижение числа обстрелов, обстановку нельзя назвать спокойной. Буквально на днях небезызвестный украинский "волонтёр" Юрий Мысягин в соцсети сделал заметку о том, что "третья сторона" (так "волонтёр") называет боевиков нацбатов готовится к окончанию перемирия, чтобы "снесити" позиции вооружённых сил народных республик. Другими словами, боевики "добробатов" используют так называемое "хлебное перемирие" для концентрации сил и средств вдоль линии соприкосновения. При этом официальный Киев перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки старается продемонстрировать то, насколько он "бел и пушист", и насколько чётко им исполняются соглашения о перемирии на период сельскохозяйственных работ на Донбассе.
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