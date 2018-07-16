14:39 16 июля
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Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю от военкора "Маг" с дополнением

Эта неделя была самая спокойная за последние месяцы и даже годы

ВСУ обстреляли ДНР 34 раза, а ЛНР 4 раза. Причем совершенно не применялась артиллерия и танки. Но, к сожалению, ВСУ продолжают применять по жилым кварталам минометы 82 и 120-мм.

За прошедшую неделю потерь среди мирного населения Республик и военнослужащих НМ ДНР и ЛНР не зафиксировано.


Сразу скажу, что в честность руководства нынешней Украины и соблюдение ими Минских договоренностей, я не верю. Но, тем не менее, обстрелы практически прекратились. Можно конечно гадать, с чем связанно снижение обстрелов.

Возможно из-за саммита НАТО, а может накануне встречи Путина и Трампа, отдан приказ не обстреливать Республики. В любом случае статистику вы видите.

ДНР:

Продолжают фиксироваться факты продажи вооружения Украине со стороны стран Европы. Так, 29 июня через КПП «Чоп» из Чехии на территорию Украины транспортировано 33 единицы 122-мм самоходных гаубицы 2С1 «Гвоздика». Отправитель – компания «EXCALIBUR ARMY SPOL. S R.O.». Получатель – государственное предприятие «Шепетовский ремонтный завод».

Чешская компания «Реал трейд Прага», специализирующаяся на торговле вооружением и военной техникой, поставила для нужд ВСУ устаревшие 10 единиц БМП-1 общей стоимостью 1,7 млн. долл. Транспортировка осуществлена в начале июля через КПП «Ужгород» украинско-словацкой границы.

ЛНР:

Наблюдается переброска личного состава и вооружения вдоль линии фронта близи населённых пунктов:

- Новозвановка, в зоне ответственности 14-й механизированной бригады ВСУ выявлено нахождение 6 единиц 122-мм гаубиц Д-30;

- Лоскутовка, обнаружено расположение мобильной огневой группы из состава 1129-го зенитного ракетного полка ВСУ;

- Троицкое, прибыло 2 единицы БМП-1, а так же обнаружены огневые позиции двух миномётных батарей;

- Валуйское, в лесополосе расположена гаубично-артиллерийская батарея из состава артиллерийского дивизиона 59-й бригады ВСУ имеющая на вооружении 6 единиц 152-мм пушек-гаубиц Д-20;

- Золотое-4, на этой неделе прибыло 2 танка Т-72, 3 единицы БМП-2, а также бронемашины «Kozak-2». Данную технику киевские каратели расположили в частном секторе населенного пункта, замаскировав её.

07.07.18, суббота

По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию ДНР 4 раза.

Территория ЛНР со стороны ВСУ в субботу обстрелам не подвергалась.

Перезахоронение тела погибшего бойца в 2014 году:



08.07.18, воскресенье

По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию ДНР 4 раза.

Территория ЛНР в воскресенье со стороны ВСУ обстрелам не подвергалась.

09.07.18, понедельник

По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли территорию ДНР 5 раз.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.

Шарий подтвердил данные разведки

10.07.18, вторник

По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли территорию ДНР 5 раз.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.

Молодая мама Донбасса: "нет никакого перемирия и не будет"



11.07.18, среда

По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 2 раза.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.

Военнослужащий "Пятнашки" о ситуации на Авдеевской промзоне:



12.07.18, четверг

По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли территорию ДНР 9 раз.

Территория ЛНР в четверг со стороны ВСУ обстрелам не подвергалась.

На Бахмутке бойцы ЛНР воюют в тех же окопах, что в 1942 м – ветеран ополчения


13.07.18, пятница

По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли территорию ДНР 4 раза.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.



Ссылка на полную версию - здесь.

Дополнение:

Несмотря на снижение числа обстрелов, обстановку нельзя назвать спокойной. Буквально на днях небезызвестный украинский "волонтёр" Юрий Мысягин в соцсети сделал заметку о том, что "третья сторона" (так "волонтёр") называет боевиков нацбатов готовится к окончанию перемирия, чтобы "снесити" позиции вооружённых сил народных республик. Другими словами, боевики "добробатов" используют так называемое "хлебное перемирие" для концентрации сил и средств вдоль линии соприкосновения. При этом официальный Киев перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки старается продемонстрировать то, насколько он "бел и пушист", и насколько чётко им исполняются соглашения о перемирии на период сельскохозяйственных работ на Донбассе.


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Комментарии 13

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:58
    ... немного приутихли укронацисты, но сколько раз уже было такое!... эта военная тягомотина, по ходу надолго...
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:05
      Цитата: a.s.zzz888
      немного приутихли укронацисты

      Как бы это не оказалось пресловутым "затишьем перед бурей" . sad
      Сразу скажу, что в честность руководства нынешней Украины и соблюдение ими Минских договоренностей, я не верю.

      Я тоже .
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:13
        bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:05
        Как бы это не оказалось пресловутым "затишьем перед бурей" . sad

        ... нацики на мировую уж точно не пойдут...
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:16
          Цитата: a.s.zzz888
          нацики на мировую уж точно не пойдут

          Этим недобиткам давно пора повысить статус до "добитков" .
          bouncyhunter
          1. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:22
            Цитата: bouncyhunter
            Этим недобиткам давно пора повысить статус до "добитков" .

            Привет, Павел.
            Как можно сделать то, что ты предлагаешь, поддерживая режим Киева материально?
            Лелёк
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:25
              Лев , привет ! hi
              Цитата: Лелёк
              Как можно сделать то, что ты предлагаешь, поддерживая режим Киева материально?

              Ты же сам ответил на свой вопрос :
              Цитата: Лелёк
              Эту категорию существ "примирят" только "куля" и пресловутый "новичок".

              soldier
              bouncyhunter
        2. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:18
          Цитата: a.s.zzz888
          нацики на мировую уж точно не пойдут...

          hi
          Нацики готовят себе смену в третьем поколении и довольно успешно. Эту категорию существ "примирят" только "куля" и пресловутый "новичок".
          Лелёк
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:44
            Лелёк (Лев) Сегодня, 11:18
            Нацики готовят себе смену в третьем поколении и довольно успешно. Эту категорию существ "примирят" только "куля" и пресловутый "новичок".

            hi !
            ... и кто скажет что это не фашизм?...особенно глядя на лица этих, пока ещё детей...
            a.s.zzz888
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:12
    В связи с этим вспоминается советский мульт "Маугли",когда Шерхан нарушил "большое водяное перемирие"...Что с ним стало потом...Хотелось бы что с "шумерами" стало то, что сделали с Шерханом...
    parusnik
  3. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:14
    При этом официальный Киев перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки старается продемонстрировать то, насколько он "бел и пушист", и насколько чётко им исполняются соглашения о перемирии на период сельскохозяйственных работ на Донбассе.
    Именно это демонстрируется Киевом своему сюзерену. По отбытии Трампа из Хельсинки канонада возобновится. Надо проводить акт признания независимости республик и полномасштабрую интеграцию их с РФ. Делай, что должно и будь, что будет. yes
    Лелёк
    1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:40
      Цитата: Лелёк
      канонада возобновится.

      а вот это уже будет зависеть от того,о чем договорятся лидеры...
      taiga2018
  4. udincev (Виктор) Сегодня, 11:34
    Эта неделя была самая спокойная за последние месяцы и даже годы
    Хорошо. Но хотелось бы, чтобы недели, месяцы и годы впереди для Донбасса были не только спокойными, но и мирными без прецедентов.
    И признавать надо республики однозначно.
    udincev
    1. Влад Петров (Владимир) Сегодня, 12:32
      46% украинцев считают Россию врагом захватившие территорию их страны. Около 30% укропов бандеры или согласные с бандерой , т. е. примерно миллионов 10 укропов резерв армии ВСУ убежденных врагов. И не надо ждать прекращения обстрелов Донбасса. Обстрелы прекратятся когда ВСУ будет за Днепром, примерно так.
      Влад Петров
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