Трамп в Хельсинки: Отношения с РФ ухудшились из-за глупости прежней администрации

Ему (Обаме) ФБР докладывало о готовности России вмешаться в наши выборы. Но он ничего не предпринял, так как был уверен в победе лживого кандидата Хиллари (Клинтон).

Президент США Дональд Трамп начал свой визит в Хельсинки с рабочей встречи с президентом Финляндии. Саули Ниинистё подчеркнул, что Финляндия делает всё возможное, чтобы встреча лидеров Соединённых Штатов и России прошла продуктивно и успешно. Отмечено, что Финляндия в качестве места встречи президентом США и РФ выбрана как страна, исповедующая военный суверенитет (не состоит в НАТО), и как страна, которая старается поддерживать партнёрские отношения и с Москвой, и с Вашингтоном.Трамп в беседе с финским коллегой отметил, что его (Трампа) президентское турне по Европе "проходит в целом успешно".Между тем, стоит обратить внимание на публикации главы Белого дома в Твиттере. Трамп публикует заявление о том, почему отношения между Вашингтоном и Москвой пришли в столь плачевное состояние. По словам американского президента, во всём виноваты безрассудство и глупость прежних властей США.Трамп обвиняет предшественника в том, что тот знал о способности России осуществить "вмешательство в американские выборы", но ничего не предпринял.Из твита президента США:После этого, как пишет Трамп, в США началась "охота на ведьм", которую пытаются продолжать и сегодня.Встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоится в президентском дворце в Хельсинки сегодня. Сообщается, что начало встречи состоится в 13:00 (мск). Она продлится около 3-х часов, из которых полтора часа главы государств собираются поговорить с глазу на глаз. Именно этот факт приводит буквально в бешенство противников Трампа в конгрессе США.