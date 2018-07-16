14:38 16 июля
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Трамп в Хельсинки: Отношения с РФ ухудшились из-за глупости прежней администрации

Президент США Дональд Трамп начал свой визит в Хельсинки с рабочей встречи с президентом Финляндии. Саули Ниинистё подчеркнул, что Финляндия делает всё возможное, чтобы встреча лидеров Соединённых Штатов и России прошла продуктивно и успешно. Отмечено, что Финляндия в качестве места встречи президентом США и РФ выбрана как страна, исповедующая военный суверенитет (не состоит в НАТО), и как страна, которая старается поддерживать партнёрские отношения и с Москвой, и с Вашингтоном.

Трамп в беседе с финским коллегой отметил, что его (Трампа) президентское турне по Европе "проходит в целом успешно".

Между тем, стоит обратить внимание на публикации главы Белого дома в Твиттере. Трамп публикует заявление о том, почему отношения между Вашингтоном и Москвой пришли в столь плачевное состояние. По словам американского президента, во всём виноваты безрассудство и глупость прежних властей США.


Трамп в Хельсинки: Отношения с РФ ухудшились из-за глупости прежней администрации


Трамп обвиняет предшественника в том, что тот знал о способности России осуществить "вмешательство в американские выборы", но ничего не предпринял.

Из твита президента США:
Ему (Обаме) ФБР докладывало о готовности России вмешаться в наши выборы. Но он ничего не предпринял, так как был уверен в победе лживого кандидата Хиллари (Клинтон).


После этого, как пишет Трамп, в США началась "охота на ведьм", которую пытаются продолжать и сегодня.

Встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоится в президентском дворце в Хельсинки сегодня. Сообщается, что начало встречи состоится в 13:00 (мск). Она продлится около 3-х часов, из которых полтора часа главы государств собираются поговорить с глазу на глаз. Именно этот факт приводит буквально в бешенство противников Трампа в конгрессе США.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 29

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  1. собаковод Сегодня, 11:23
    Интересно, с его точки зрения, на какой результат рассчитывала Россия?
    собаковод
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:30
      Цитата: собаковод
      Интересно, с его точки зрения, на какой результат рассчитывала Россия?

      Из его слов можно сделать вывод что при любом раскладе на клинтониху . wink Поясню :
      Ему (Обаме) ФБР докладывало о готовности России вмешаться в наши выборы. Но он ничего не предпринял, так как был уверен в победе лживого кандидата Хиллари (Клинтон).

      Т.е. Обезьяныч был уверен что Россия будет "двигать" оглашенную - потому и ничего не предпринял . А Россия взяла и не вмешалась , посчитав что клинтониха с обезьяном сами справятся , но что-то пошло не так ... lol
      bouncyhunter
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:36
        Сообщается, что начало встречи состоится в 13:00 (мск). Она продлится около 3-х часов, из которых полтора часа главы государств собираются поговорить с глазу на глаз.

        Паша, привет! drinks hi Я думаю, что встреча не продлится 3-х часов: Путин "нокаутирует" Трампа в первом раунде: laughing
        СРЦ П-15
        1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:39
          Цитата: СРЦ П-15
          Путин "нокаутирует" Трампа в первом раунде

          no
          Просто руку сломает yes . В 3 местах... feel
          злой партизан
          1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:43
            Цитата: злой партизан
            Просто руку сломает . В 3 местах...

            Ну в первом месте, я понимаю - в Хельсинки, а ещё в каких местах? wassat
            СРЦ П-15
            1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:48
              Цитата: СРЦ П-15
              Ну в первом месте, я понимаю - в Хельсинки, а ещё в каких местах?

              Ну у Темнейшего руки-то длинные yes . Найдет где ещё... feel
              злой партизан
              1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:50
                Цитата: злой партизан
                Ну у Темнейшего руки-то длинные . Найдет где ещё...

                Боюсь, после встречи в Хельсинки, Трамп будет избегать встречи с Путиным. laughing
                СРЦ П-15
          2. venik (Владимир) Сегодня, 12:55
            Цитата: злой партизан
            Просто руку сломает yes . В 3 местах... feel

            =======
            КОМУ?? Трампу??? Круто!!!!! bully
            venik
        2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:41
          Привет , дружище ! hi drinks
          Цитата: СРЦ П-15
          Я думаю, что встреча не продлится 3-х часов: Путин "нокаутирует" Трампа в первом раунде

          Учитывая его специфику - минимум "на болевой" возьмёт . А дальше - возможны вариации :
          Цитата: злой партизан
          Просто руку сломает . В 3 местах...
          bouncyhunter
          1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:46
            Цитата: bouncyhunter
            Учитывая его специфику - минимум "на болевой" возьмёт . А дальше - возможны вариации :

            Ну, после болевого какие могут быть вариации - только победа! yes
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:49
              Цитата: СРЦ П-15
              Ну, после болевого какие могут быть вариации - только победа!

              Логично ! good drinks
              bouncyhunter
            2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:50
              Цитата: СРЦ П-15
              Ну, после болевого какие могут быть вариации - только победа

              Травмпункт, значится, мы не рассматриваем, штоли? what
              Привет честной компании! drinks
              злой партизан
              1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:53
                Цитата: злой партизан
                Травмпункт, значится, мы не рассматриваем, штоли?
                Привет честной компании!

                Никаких травмпунктов, только протезирование! laughing
                Честной компании, взаимный привет! drinks
                СРЦ П-15
  2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:28
    так улучшай,для этого всего то нужно:1.признать Крым российским.2.признать территорию Украины сферой влияния России и только России...
    taiga2018
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:41
      Цитата: taiga2018
      1.признать Крым российским.2.признать территорию Украины сферой влияния России и только России...

      и убраться из Сириии со своими марионетками
      LSA57
    2. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 11:55
      Цитата: taiga2018
      признать территорию Украины сферой влияния России и только России...

      -только после того как мерикатосы и их союзники востановят 404 до состояния 2013г!
      Сидор Лютый
      1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 11:57
        а то их использовали, а кормить нам что ли?
        Сидор Лютый
  3. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:28
    Ему (Обаме) ФБР докладывало о готовности России вмешаться в наши выборы. Но он ничего не предпринял, так как был уверен в победе лживого кандидата Хиллари (Клинтон).


    Т.е. Обама был уверен что победит Хиллари, но Россия таки всех обыграла и победил Трамп. ? Так что-ли он хочет сказать?
    Штирлиц блин! заткнись! ты палишься! laughing
    DEZINTO
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:42
      Цитата: DEZINTO
      Штирлиц блин! заткнись! ты палишься!

      всё прошло штатно
      LSA57
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:33
    во всём виноваты безрассудство и глупость прежних властей США
    Чем ближе встреча, тем четче мысли. Трамп еще в праве все промахи валить на предыдущего президента, а вот в следующем году этот номер не пройдет. Ждем встречи.
    rotmistr60
  5. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:37
    По-ходу "папередники" завелись и в Штатах... sad
    злой партизан
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:50
    ... трамп как по накатанной - виноват обама и его администрация... удобная, а главное беспроигрышная позиция... bully
    a.s.zzz888
  7. Николай Кузнецов (Николай Кузнецов) Сегодня, 12:02
    Хорошим результатом будет что вообще встретятся и погуляют по Хельсинки с заходом в пивную.Там всё и решат..А что решат нам как то фиолетово...Каждый всё равно пойдёт своим путём...
    Николай Кузнецов
  8. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 12:02
    Нравится мне, как Трамп Обамку чамарит!
    А то эта Обезьяна уже всю плешь съела со своими напыщеными речами с высоких трибун : "Мы исключительная нация"!
    Папуас хренов!
    Ретвизан 8
    1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 12:09
      Цитата: Ретвизан 8
      А то эта Обезьяна уже всю плешь съела

      Так ведь сын куртизанки! Что ему ещё остаётся.
      Сидор Лютый
  9. XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:07
    Ему (Обаме) ФБР докладывало о готовности России вмешаться в наши выборы. Но он ничего не предпринял, так как был уверен в победе лживого кандидата Хиллари (Клинтон).
    троль 80 лвл...хахаха wassat
    XXXIII
  10. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 12:11
    Доня, удивлю, но нынешняя администрация не лучше. А сенат с Пентагоном, ЦРУ, ФБР и Минфином можно вообще ставить к стенке.
    СССР-1
  11. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:38
    У Трампа своеобразные макароны для ушей своих слушателей. Прпомежуточные выборы в конгресс и сенат штатов уже осенью с.г., а партию Обамы и Клинтон нужно валить, уменьшив количество их избранников, и обеспечив себе большинство поддержки. Но нам то какое дело до внутренней политики США, кроме "российских хаккеров"? winked
    сибиралт
  12. анатолий Яковлев (анатолий Яковлев) Сегодня, 14:36
    Пульс бы у Путина упал!
    анатолий Яковлев
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