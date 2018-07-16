14:41 16 июля
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Идея перевооружения ВСУ на «Оплоты» бесперспективна. Мнение украинского офицера

Перевооружение украинской армии на танки Т-84 бесперспективно из-за ничтожно малого количества выпускаемых машин, приводит Российская газета мнение офицера управления Минобороны Украины по связям с общественностью, бывшего командира танкового взвода Алексея Бобовникова.



Фактическое количество выпускаемых в год танков Т-84 «Оплот» – 10 единиц, сообщил Бобовников.


По его словам, чтобы обеспечить армию новыми машинами понадобится около 10 лет, и пока будет идти перевооружение, танки устареют.

«Оплоты» не относятся к танкам нового поколения, они нужны войскам прямо сейчас. А через 50 лет эти машины уже никому не будут нужны, отметил офицер. Понадобится другой танк, какой-нибудь Т-94, например, добавил он.

Напомним, на недавнем «танковом биатлоне» НАТО украинские экипажи на «Оплотах» заняли последнее место. Как рассказали позднее танкисты, стволы танковых пушек вибрировали, не работала система управления огнем, отключался автомат заряжания. Из-за этих проблем экипажи не смогли расстрелять весь боекомплект, выданный на соревнования.

Т-84 «Оплот» – украинская версия модернизации советского Т-80УД. Их выпуском занимается завод им. Малышева в Харькове. Машина была принята на вооружение в 2009 году. За это время ВСУ получили в общей сложности 10 «Оплотов».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. собаковод Сегодня, 11:26
    За это время ВСУ получили в общей сложности 10 «Оплотов».

    Насколько помнится из новостей, танки-участники этого позорища вообще где-то на задворках пылились!
    собаковод
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:31
      Сколь не строй свой теремок, но медведь туда хоть как придет по доброте душевной. lol
      сибиралт
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:34
        Перевооружение украинской армии на танки Т-84 бесперспективно из-за ничтожно малого количества выпускаемых машин ... Фактическое количество выпускаемых в год танков Т-84 «Оплот» – 10 единиц, сообщил Бобовников. По его словам, чтобы обеспечить армию новыми машинами понадобится около 10 лет

        Умножаем десять на десять. Потом смотрим Википедию, сколько на Украине танков.
        Т-72 - 300 штук, Т-64 700 штук. Примерно.
        Shurik70
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:30
    Офицер управления МО - бывший командир взвода! Компетентность, наверное, как у генералиссимуса! Мощь "экспертного" мнения просто потрясает!
    Yrec
    1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 11:45
      Цитата: Yrec
      Мощь "экспертного" мнения просто потрясает!

      А что вас, собственно, не устраивает? Человек озвучил вполне понятную причину - украинский ВПК эти машины выпускать просто не может, а значит и перевооружаться на них смысла нет, какие еще вопросы?
      Albert1988
      1. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:55
        Компетентность такого мнения на уровне 7-ого класса средней школы. Может на ВО приводить "экспертные мнения" бывших командиров отделений ВСУ? Тем более, что Т-84 и не нужно ВЫПУСКАТЬ, достаточно модернизировать до его уровня существующие Т-64. Хотя бы это показывает уровень "компетентности" подобных субъектов.
        Yrec
        1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 12:02
          Цитата: Yrec
          Тем более, что Т-84 и не нужно ВЫПУСКАТЬ, достаточно модернизировать до его уровня существующие Т-64.

          Уважаемый, если уровень этого военного по вашим словам - 7-й класс. то уровень вашего комментария - старшая группа детсада, потому что: во первых у Т-64 крайне хрупкая ходовая и не потянет столько дополнительного веса, как ходовая Т-80, во вторых - железка не суть проблема - главная проблема - это оборудование, которое в оплоте играет главную роль и составляет 2/3 стоимости танка, Вот именно его и не может производить Украина - потому что очень много закупали в том числе в России, а на западные комплектующие денег просто нет. Более того - есть очень серьезные подозрения, что большинство Т-84 и в том числе модификация "оплот" не производились заново, а просто и банально переделывались из старых советских Т-80 в изобилии оставшихся после распада Союза.
          Albert1988
          1. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:22
            Много на Донбассе видели Т-80? Какие части ВСУ ими вооружены? Где изобилие Т-80? Почему ВСУ используют сплошь Т-64? Ведь и ежу понятно что Т-80 лучше? Кто Вам сказал, что оснащение "Оплота" нашего производства? Почему на Украине на заводах ремонтируют только Т-64? Где Т-80?
            Yrec
            1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 13:02
              Цитата: Yrec
              Много на Донбассе видели Т-80?


              А вы погуглите - после СССР на Украине оставалось несколько сотен Т-80, немного Т-80У и большинство Т-80 УД, часть из них была модернизирована в модификации "ятаган" - очень мало, до 100 примерно - переделано в Т-84 и подавляющее большинство продано в Пакистан, пара десятков Т-84 осталось в Украине, где часть осталась Т-84, а часть была модернизирована до "оплотов". Большая часть оставшихся не подвергавшихся модернизации Т-80 были распроданы за рубеж или пущены на запчасти.
              Ну и самое главное - на Украине отсутствует производство новых танковых стволов... Так-то, да и компоненты той же "шторы" они у нас покупали. И это только то, что навскидку вспомнил.
              Так вот как-то laughing hi
              Albert1988
              1. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:35
                Вот я об этом же - нету Т-80 на Украине, ВСЕ исправные Т-80 были проданы в Пакистан и производства новых танком тоже нету. Есть Т-64 и всё, что они смогут сделать - это понавешать на него всякого оборудования для хоть какой-то модернизации СУО, а танковые стволы и прочее они закупят в странах бывшего ВД, понятно, что там всё на Т-72, но как-нибудь закалхозят.
                Yrec
            2. Romka47 (Роман) Сегодня, 13:05
              Используют Т 64 потому что только это г они несмогли продать, все Т-80 нормальные давным давно проданы, осталась шелуха. Вот вы говорите [/i]Ведь и ежу понятно что Т-80 лучше?[i], так же можно сказать и про Т80/Т72, Т-80 ЛУЧШЕ ЖЕ? ЛУЧШЕ! а вот на вторую чеченскую ни одна 80ка не поехала
              Romka47
              1. Rader Сегодня, 14:18
                Я ничего не понял. О каком танке говорит "эксперт", какой обсуждают в комментах?
                Есть танк, который называется Т - 84 Оплот. Это именно на нем выступали украинцы на европейских соревнованиях ( вернее пытались их починить) Это модернизация Т - 80, так же как Т-90 является модернизацией Т-72.
                Есть танк, который называется БМ Оплот (он же "Оплот М" в "девичеств" ). Это вариант машины со сварной башней и новыми СУО и "панорамой" командира. Можно провести параллели с Т-90А.
                Сейчас Т-84 Оплот, точно никто не будет производить, это устаревшая машина, производство которой было экономически целесообразно лишь в 90-е и начале 00-х (когда было достаточной колличество Т 80 из которых и проводилась переделка). БМ Оплот - очень дорогая и сложная машина (для сегодняшней Украины). Про ее производство скорее всего и говорилось в статье.
                Rader
              2. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:38
                Сравнение идёт Т-64 с Т-80, про Т-72 речи нет. 80-ки на вторую чеченскую не поехали, потому, что части 58-й армии не были ей укомплектованы.
                Yrec
        2. venik (Владимир) Сегодня, 13:39
          Цитата: Yrec
          Компетентность такого мнения на уровне 7-ого класса средней школы.

          ==========
          А Вот и еще один "земляк" "нарисовался"!!!!! bully
          Уже писал, что "укрпатриоты" не только под "казахскими флагами" маскируются..... Их и "под российским триколором" хватает!!!!!
          Привет, "соотечественничек"!!!!! hi
          P.S. Но ПОЧЕМУ не под РОДНЫМ "жовто-блакытным"???? Чё? Стрёмно????? am
          venik
  3. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:30
    ничего без России не могут,а гонору то гонору...
    taiga2018
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:07
      Украинские дела - это почти зеркальное отражение российских. И воруют у нас одинаково много, и цены растут не по дням, и врут власти безбожно... Ничего не поделаешь, как никак - братья.
      Гаргантюа
    2. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 12:08
      Цитата: taiga2018
      ничего без России не могут,а гонору то гонору...

      Не отвлекайте по мелочам, они готовятся к оккупации Марса, Юпитера и чего- то венерического, может быть даже Венеры.
      СССР-1
  4. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:32
    Перевооружение украинской армии на танки Т-84 бесперспективно

    И вот сейчас где-то далеко в Запорожье тихо заплакал один "Карс"... crying
    злой партизан
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:41
      Цитата: злой партизан
      И вот сейчас где-то далеко в Запорожье тихо заплакал один "Карс"

      Патриот Карс свентил в Германию .Слава Украине
      Александр романов
      1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:52
        Цитата: Александр романов
        Патриот Карс свентил в Германию .

        Ну значит где-то на Германщине поплачет.
        Привет, подследственный! drinks
        злой партизан
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:04
          Цитата: злой партизан
          Привет, подследственный

          Здорово. Давно освободился?
          Александр романов
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:36
    А через 50 лет эти машины уже никому не будут нужны
    50 лет собрались воевать? Да за это время как говаривал Хаджа Насредин: "Или осел сдохнет, или падишах умрет". А на Украине случится и то и другое.
    rotmistr60
  6. Xander (Александр) Сегодня, 11:46
    Обиваешь резиновыми ковриками с квадратиками круглый танк, и получается квадратный Леопард. Эффектнее только индийский Арджун с бусами. laughing
    Xander
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:48
    ... напоминает ситуацию с нищим, за душой у которого ни шиша... laughing
    a.s.zzz888
  8. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 11:48
    Да, тут секрет простой!
    Зачем им тратиться на какие-то
    "Обглоты"?!
    Украина ведь переходит на стандарты НАТО и скоро на сэкономленные деньги, накупит себе "Абрамсов" и "Леопардов"!
    Ретвизан 8
  9. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:51
    Машина была принята на вооружение в 2009 году. За это время ВСУ получили в общей сложности 10 «Оплотов».

    могучий оборонпром laughing такие темпы..... laughing а ещё какой то азовец грозятся запустить laughing
    LSA57
  10. oleg78 (Олег) Сегодня, 12:00
    Проблема украины (неустранимая) в том что она не в состоянии строить танки! да есть харьковский танковый завод ..но это тень того завода что был в СССР , как и КБ Антонова как бы они есть , но по факту их уже нет ..только стены и остатки бывших сотрудников..но что танки ,что новые самолеты уже никогда не смогут выпускать
    oleg78
  11. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:42
    Не надо россиянам смеяться с Украины, это к сожалению и нас ожидает в будущем... Когда власть в стране принадлежит торгашам и фарцовщикам, а ВПК и армия определяются финансовыми потоками, ничего хорошего такую страну не ждет. В России просто есть нефть, газ и ядерное оружие, чего нет на Украине... Уберите эти 3 слагаемых и России просто не станет. Без гражданской промышленности у нас не может быть ВПК, без своего ВПК у нас не может быть своей армии, а без своей армии, Россия существовать не сможет... Нам нужна новая индустриализация, мобилизация экономики, без этого нам смерть, смерть, смерть... Но правящей нынче в России офшорной аристократии куда важнее не корабли ВМФ России, а комфортабельные яхты, не самолеты ВВС России, а бизнесджеты, не танки, а бронированные лимузины... Они считают, что все в этой жизни можно купить за деньги или за большие деньги... Дешевая фарца из "святых" 90-х....
    Грэг Миллер
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