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СМИ: Сбитый Израилем над САР беспилотник принадлежал Минобороны России
В Сети публикуются подробности нанесения удара средствами ПВО Израиля по беспилотнику в воздушном пространстве Сирии. Напомним, что ЦАХАЛ ранее подтвердил данные о том, что беспилотник был сбит над сирийской провинцией Кунейтра (южная часть САР). Потом в командовании ВС Израиля появилась информация, опровергающая первоначальные высказывания. Вдобавок в израильской прессе было заявлено, что БПЛА "мог принадлежать Ирану".
Теперь становится известно, что израильские расчёты ПВО сбили беспилотник, который принадлежат Минообороны России и осуществлял мониторинг расположения позиций террористов на южных сирийских границах. Отмечается, что речь идёт о БПЛА "Форпост", который был сбит израильским ЗРК 11 июля.
Примечательно, что сбитый Израилем беспилотник является детищем российского авиапрома, но выполненным на основе израильских комплектующих. "Форпост" собирается фактически из того же комплекта деталей, который соответствует израильскому Searcher Mk II. Этот БПЛА от компании IAI Израиль поставил на вооружение в 1998 году. Часто в производственных кругах этот БПЛА ("Форпост") называют "российско-израильским". Теперь Израиль, решив, что беспилотник каким-то образом угрожает безопасности его границ, решил уничтожить это беспилотное средство авиации Минобороны России.
Снимки обломков сбитого израильскими ПВО беспилотника - по ссылке.
По утверждениям израильской стороны, "неизвестный БПЛА" пересёк израильскую границу в районе Голанских высот. Весь вопрос в том, что именно Израиль считает своей границей в этом районе, и что является израильской границей, признаваемой в рамках международного права. И если БПЛА "вошёл в израильское воздушное пространство", почему же тогда обломки "Форпоста" находятся на сирийской территории?
Теперь становится известно, что израильские расчёты ПВО сбили беспилотник, который принадлежат Минообороны России и осуществлял мониторинг расположения позиций террористов на южных сирийских границах. Отмечается, что речь идёт о БПЛА "Форпост", который был сбит израильским ЗРК 11 июля.
Примечательно, что сбитый Израилем беспилотник является детищем российского авиапрома, но выполненным на основе израильских комплектующих. "Форпост" собирается фактически из того же комплекта деталей, который соответствует израильскому Searcher Mk II. Этот БПЛА от компании IAI Израиль поставил на вооружение в 1998 году. Часто в производственных кругах этот БПЛА ("Форпост") называют "российско-израильским". Теперь Израиль, решив, что беспилотник каким-то образом угрожает безопасности его границ, решил уничтожить это беспилотное средство авиации Минобороны России.
Снимки обломков сбитого израильскими ПВО беспилотника - по ссылке.
По утверждениям израильской стороны, "неизвестный БПЛА" пересёк израильскую границу в районе Голанских высот. Весь вопрос в том, что именно Израиль считает своей границей в этом районе, и что является израильской границей, признаваемой в рамках международного права. И если БПЛА "вошёл в израильское воздушное пространство", почему же тогда обломки "Форпоста" находятся на сирийской территории?
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