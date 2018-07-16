14:39 16 июля
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СМИ: Сбитый Израилем над САР беспилотник принадлежал Минобороны России

В Сети публикуются подробности нанесения удара средствами ПВО Израиля по беспилотнику в воздушном пространстве Сирии. Напомним, что ЦАХАЛ ранее подтвердил данные о том, что беспилотник был сбит над сирийской провинцией Кунейтра (южная часть САР). Потом в командовании ВС Израиля появилась информация, опровергающая первоначальные высказывания. Вдобавок в израильской прессе было заявлено, что БПЛА "мог принадлежать Ирану".

Теперь становится известно, что израильские расчёты ПВО сбили беспилотник, который принадлежат Минообороны России и осуществлял мониторинг расположения позиций террористов на южных сирийских границах. Отмечается, что речь идёт о БПЛА "Форпост", который был сбит израильским ЗРК 11 июля.




Примечательно, что сбитый Израилем беспилотник является детищем российского авиапрома, но выполненным на основе израильских комплектующих. "Форпост" собирается фактически из того же комплекта деталей, который соответствует израильскому Searcher Mk II. Этот БПЛА от компании IAI Израиль поставил на вооружение в 1998 году. Часто в производственных кругах этот БПЛА ("Форпост") называют "российско-израильским". Теперь Израиль, решив, что беспилотник каким-то образом угрожает безопасности его границ, решил уничтожить это беспилотное средство авиации Минобороны России.

Снимки обломков сбитого израильскими ПВО беспилотника - по ссылке.

По утверждениям израильской стороны, "неизвестный БПЛА" пересёк израильскую границу в районе Голанских высот. Весь вопрос в том, что именно Израиль считает своей границей в этом районе, и что является израильской границей, признаваемой в рамках международного права. И если БПЛА "вошёл в израильское воздушное пространство", почему же тогда обломки "Форпоста" находятся на сирийской территории?


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Комментарии 92

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  1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 11:54
    Пошла жара!
    Vladimirovich_4
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:57
      По утверждениям израильской стороны, "неизвестный БПЛА" пересёк израильскую границу в районе Голанских высот. Весь вопрос в том, что именно Израиль считает своей границей в этом районе, и что является израильской границей, признаваемой в рамках международного права. И если БПЛА "вошёл в израильское воздушное пространство", почему же тогда обломки "Форпоста" находятся на сирийской территории?

      Не удивлюсь ответу на вопросы в стиле Кузьмича : "Здесь всё так рядом ..." . wink
      bouncyhunter
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 12:06
        И если БПЛА "вошёл в израильское воздушное пространство", почему же тогда обломки "Форпоста" находятся на сирийской территории?

        А у Израиля такие умные ракеты: они сначала беспилотник отвозят на территорию Сирии, а затем там и сбивают. wassat
        СРЦ П-15
        1. Logall (Александр) Сегодня, 12:09
          Вопрос в другом: почему безнаказанно? Сегодня беспилотник, а завтра? Нужно эти дела пресекать, "а иначе нам удачи не видать"!
          Logall
          1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 12:13
            Цитата: Logall
            Вопрос в другом: почему безнаказанно?

            дело в том6 что у Израиля нет такого количества помидор!! Озабоченность и только хмурый взгляд)))))) на большее мы пока не способны!
            Сандор Клиган
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:26
              Цитата: Сандор Клиган
              на большее мы пока не способны!

              "Калибрами" их? или сразу ядрёной бомбой?
              LSA57
              1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 12:42
                Цитата: LSA57
                "Калибрами" их? или сразу ядрёной бомбой?

                нет, что вы, мы даже озабоченность не покажем, будем тихо хныкать в подушку! ну а вы можете калибровать, кинжалить прямо с дивана - это круто))
                Сандор Клиган
                1. maxim947 (Максим) Сегодня, 12:45
                  Очередной удар в спину. Результат излишней терпеливости.
                  maxim947
                  1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:02
                    Израиль, в отличии от России, не стесняется залетать в Сирию, Ливан (особенно любит наносить удары в поддержку террористов с территории Ливана).
                    Сбивать нахрен их беспилотники, нарушившие границу. И ответка, и нашим тренировка. Ещё стоит потренироваться сбивать их ПВО-ракеты.
                    А вот над территорией Израиля сбивать не стоит (хотя по-справедливости это был бы зеркальный ответ). Там всё так плотно заселено, что точно кому-то на голову упадёт. Это будет лишним.
                    Shurik70
                2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:53
                  Цитата: Сандор Клиган
                  кинжалить прямо с дивана - это круто)

                  а вы я вижу с передовой? мне положено на диване. годики. поэтому если и говорю, то конкретно. вот, что вы предлагаете? как ответить? критиковать оно как то проще. а вот предложить что то стоящее, тут голова нужна. а по клаве любой первокласник настучит
                  LSA57
                  1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 13:03
                    Цитата: LSA57
                    вот, что вы предлагаете?

                    целоваться в губы с евреями я предлагаю
                    Цитата: LSA57
                    а вот предложить что то стоящее,

                    кому вы и что предложили laughing? генштабу или миду? может в администрацию президента письмо с планом отправили, не смешите народ детскими постами
                    Сандор Клиган
                    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:20
                      Цитата: Сандор Клиган

                      целоваться в губы с евреями я предлагаю

                      начинайте. кто против
                      кому вы и что предложили

                      никому и ничего. поэтому и не ною.
                      генштабу или миду? может в администрацию президента письмо с планом отправили, не смешите народ детскими постами

                      раз сопли на САЙТЕ распустили, то на САЙТЕ и скажите как должен поступить ВВП. а то ведь получается некрасиво как то. критика однобокая. обычно когда критикуют, предлагают свой план действия.
                      а вот в ум не пришло, зачем внезапно Нетаньяху в Москву нагрянул? остатки извилин включите
                      LSA57
                      1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 13:29
                        Цитата: LSA57
                        зачем внезапно Нетаньяху в Москву нагрянул?

                        какое внезапно? он туда как на работу уже месяц как летает
                        Цитата: LSA57
                        раз сопли на САЙТЕ распустили

                        ну ка по подробней где и как это произошло
                        Цитата: LSA57
                        обычно когда критикуют, предлагают свой план действия.
                        так я его написал.
                        Сандор Клиган
                    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:36
                      какое внезапно? он туда как на работу уже месяц как летает

                      вот именно. не мы к нему
                      а вообще то мне неинтересен человек, который сидит на диване и только и делает, что критикует, но ничего не предлагает..
                      нормальный человек поступает так: сделано не правильно, нужно поступить вот так.
                      повышаю вас в звании
                      LSA57
                      1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 13:52
                        Цитата: LSA57
                        повышаю вас в звании

                        да вы всю статью за флудили уже, по теме есть что сказать?
                        Сандор Клиган
              2. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 13:56
                Израиль проводит свою политику , вот какую политику проводит президент и премъер министр РФ, данный случай, как проба, . и если будет проглочена втихую, тогда явно в правительстве засела пятая колона, как подтверждение прошлым безответным бомбарировкам Израелем созных РФ сил в Сирии...
                Vladimir 5
            2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:04
              Сандор Клиган (Данила), ну почему же больше ни на что мы пока не способны? "Самый влиятельный политик на Земле" может еще и прощения попросить, извиниться и компенсировать ущерб своим израильским партнерам...
              Грэг Миллер
              1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 13:08
                Цитата: Грэг Миллер
                путин может еще и прощения попросить, извиниться и компенсировать ущерб своим израильским партнерам...
                request вот об этом я и не подумал, хотя нет Владимир не такой, просто еще с-400 пообещает Сирии, что бы напугать евреев! Так и будем - мы пугать - они ракетами шмалять по базам. Думаю еще лет так на 10 это все будет в таком режиме
                Сандор Клиган
            3. cariperpaint Сегодня, 13:39
              А надо Израилю войну обьявить ща кусок пластика?
              cariperpaint
              1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 13:52
                Цитата: cariperpaint
                А надо Израилю войну обьявить ща кусок пластика?

                а еще раз напишите, только по русски?
                Сандор Клиган
        2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:09
          Цитата: СРЦ П-15
          А у Израиля такие умные ракеты: они сначала беспилотник отвозят на территорию Сирии, а затем там и сбивают.

          Не разглашай разведданные . lol
          bouncyhunter
        3. SSR (Roman) Сегодня, 13:06
          Цитата: СРЦ П-15
          А у Израиля такие умные ракеты:

          Да там умная ракета... выглядит так, как будто пушкой по мушке дроздофиле жахнули! wassat
          SSR
        4. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 13:50
          А у Израиля такие умные ракеты: они сначала беспилотник отвозят на территорию Сирии, а затем там и сбивают.

          Вы правы пожалуй, и даже по моему эти ракеты будут поумнее многих местных комментаторов.
          Ros 56
      2. freddyk (Александр) Сегодня, 12:09
        Не удивлюсь ответу на вопросы в стиле Кузьмича : "Здесь всё так рядом ..." . wink


        laughing Так и будет, извинения и компенсация ущерба. На том и порешат.
        freddyk
        1. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:14
          Наше правительство, олигархи и телеведущие - один народ с Израилем. Вот пусть они между собой и разбираются, а не на сайте "ВО". winked Все одно - за все платить будут русские пенсионеры.
          сибиралт
          1. mac789 (Александр) Сегодня, 12:45
            Русские пенсионеры платить за это не будут. Ввиду невыхода оных лиц на пенсию.
            mac789
            1. cariperpaint Сегодня, 13:40
              Голова не болит? А то логическую цепочку от сбитого беспилотника до пенсий без оной точно не провести...
              cariperpaint
      3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 12:18
        Беспилотник сам набросился на мирно пролетавшую израильскую ракету
        pvv113
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:34
          Точно . Вот же развелось в Сирии российских беспилотников - израильской ракете пролететь негде ! wink
          bouncyhunter
      4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:28
        Однозначный вывод после этого вырисовывается сам. "Избранные" истинные помощники бармалеям-бандитам. Картина Репина вырисовывается во всей красе.
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:35
          Саша , готовься принимать обвинения в антисемитизме . yes
          bouncyhunter
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:45
            В первый раз что ли. recourse Я и со своими (российскими) евреями спорю и часто говорю им, что не нужно мазать себя белой краской и сыпать на себя белый пух. Ни разу не подрались и серьезно не поссорились. fellow
            Egorovich
        2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 12:41
          Цитата: Egorovich
          Однозначный вывод после этого вырисовывается сам. "Избранные" истинные помощники бармалеям-бандитам. Картина Репина вырисовывается во всей красе.

          pvv113
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:15
      Да и фото боевики выкладывали, только вопрос откуда боевики знают, где беспилотник упал?

      Владыка Ситх
      1. Xander (Александр) Сегодня, 12:54
        На самом деле,откуда? Он ведь на Марсе упал, в одном из кратеров, там без телескопов и аппаратуры никак не найти laughing
        Xander
  2. Stas157 (Стас) Сегодня, 11:57
    Почему бы и не сбить, если все удары, до сих пор, оставались безответными!
    Stas157
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:12
      Скорее всего полностью оплатят беспилотник, если он действительно был сбит над территорией САР.
      Muvka
      1. Stas157 (Стас) Сегодня, 12:23
        Цитата: Muvka
        Скорее всего полностью оплатят беспилотник

        Даже если и оплатят, осадочек останется. Почему Россия так не ошибается? Евреи вообще страх потеряли.
        По утверждениям израильской стороны, "неизвестный БПЛА" пересёк израильскую границу в районе Голанских высот.

        Ну, раз Израиль берет себе право сбивать российские летательные аппараты над "своей" территорией. То Россия имеет тоже полное право сбить израильский летательный аппарат, если он пересек сирийскую границу. Россия воюет в Сирии на легитимных основаниях защищая ее целостность, а Израиль залетает в Сирию, как враг, для того чтобы нанести удары.
        Stas157
        1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 12:37
          Кажется я это уже где то слышал.
          Vladimirovich_4
        2. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:46
          Цитата: Stas157
          Цитата: Muvka
          Скорее всего полностью оплатят беспилотник

          Даже если и оплатят, осадочек останется. Почему Россия так не ошибается? Евреи вообще страх потеряли.
          По утверждениям израильской стороны, "неизвестный БПЛА" пересёк израильскую границу в районе Голанских высот.

          Ну, раз Израиль берет себе право сбивать российские летательные аппараты над "своей" территорией. То Россия имеет тоже полное право сбить израильский летательный аппарат, если он пересек сирийскую границу. Россия воюет в Сирии на легитимных основаниях защищая ее целостность, а Израиль залетает в Сирию, как враг, для того чтобы нанести удары.

          Помнится в конце 16 года, вроде, наша авиация ударила по позициям турков. И ничего. Тоже ошибка была.
          Muvka
    2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:17
      потому что так выглядит международный беспредел с двойными и тройными стандартами,одни "дуралеи"все договоренности соблюдают до посинения,а другим эти договоренности по барабану едва ли не с момента их подписания(наглядный пример иранская ядерная сделка т.п.).
      Ратник с пулеметом
  3. anjey (Андрей) Сегодня, 11:59
    Это все ,просто истерики израильтян ,от успехов российской политики в Сирии, шакалы воют а караван то идет....
    anjey
  4. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 12:01
    интересно, на сколько ниже у нас себестоимость этого беспилотника чем в Израиле?
    _Ugene_
    1. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 13:06
      Цитата: _Ugene_
      интересно, на сколько ниже у нас себестоимость этого беспилотника чем в Израиле?

      Думается, что намного. Ведь у нас и кошельков, куда может залезть государева рука,намного больше, да и хозяева этих кошельков не особо сопротивляются.
      AlexVas44
  5. barclay (Андрей) Сегодня, 12:02
    А почему же в свете частых последних встреч с Нетаньяху не согласовать такие полеты?
    А то все ездит тут, ездит..., и на 9 мая, и на Чемпионат...
    barclay
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 12:06
      Э... А какое отношение имеет Израиль к воздушному пространству Сирии?
      Лопатов
      1. barclay (Андрей) Сегодня, 12:13
        Вопрос риторический. Но тем не менее, Израиль достаточно свободно в нем себя чувствует, и Россия не очень этому противится. Таким образом, все развивается на грани конфликта.
        barclay
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 12:32
          Цитата: barclay
          Вопрос риторический.

          Нет, уважаемый, это не "риторический вопрос", это вопрос российского суверенитета.
          Лопатов
          1. barclay (Андрей) Сегодня, 12:40
            Это Вы хватили. Вопрос суверенитета Сирии - другое дело, соглашусь. А если бы речь шла о суверенитете России, то мы бы уже разменялись ударами с Израилем. Тут все видимо, тоньше. В данном случае, возможно кто то из израильских вояк перегнул палку, чего может быть можно было предотвратить путем оперативной связи.
            barclay
            1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 12:52
              Цитата: barclay
              Это Вы хватили. Вопрос суверенитета Сирии - другое дело, соглашусь. А если бы речь шла о суверенитете России, то мы бы уже разменялись ударами с Израилем.

              А нужно было бы.
              Как по этому поводу заявляет международное законодательство,
              "Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии: ........... d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;"
              Лопатов
  6. РядовойСА Сегодня, 12:03
    А разве можно ожидать от евреев чего то другого? Евреи, они такие евреи.
    РядовойСА
  7. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 12:06
    Сейчас налетят бело-голубые, с бешеными глазами, будут до припадков доказывать, что они как всегда правы, а на все доводы будут отвечать только одно- "сионист"!
    Сидор Лютый
    1. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 12:17
      Цитата: Сидор Лютый
      а на все доводы будут отвечать только одно- "сионист"!


      Пока не налетели )))
      А вот интересно, по существу вопроса: БПЛА как-то опознаются, чей девайс парит в небесах? Что же касается так называемой "ответки" со стороны Минобороны России - не будет ничего. Нам сейчас еще только вооруженного конфликта с израильтянами не хватает. И почему-то меня терзают смутные сомнения в случайности произошедшего, вроде бы кто-то настойчиво стремится окончательно разрушить отношения даже на таком уровне.
      Корсар0304
  8. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 12:10
    Они уже один раз стреляли и не сбили над своей территорией. Но сбивать наше оборудование накладно будет, над Сирией скорее всего много БПЛА израильских летает.
    Zaurbek
  9. aristok (Павел) Сегодня, 12:10
    естественно что компрадоры во власти рф просто утрутся - нельзя одним из хозяев сырьевой колонии выражать резкость.
    aristok
    1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 12:14
      Цитата: aristok
      естественно что компрадоры во власти рф просто утрутся - нельзя на одних из хозяев сырьевой колонии говорить.

      Весь "пар возмущения" в гудок уйдёт...
      Nikolaevich I
      1. aristok (Павел) Сегодня, 12:56
        Цитата: Nikolaevich I
        Цитата: aristok
        естественно что компрадоры во власти рф просто утрутся - нельзя на одних из хозяев сырьевой колонии говорить.

        Весь "пар возмущения" в гудок уйдёт...

        даже "гудка" не будет -максимум жалкий всхлип.
        aristok
  10. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:11
    ...почему же тогда обломки "Форпоста" находятся на сирийской территории?
    А Израиль считает прилегающие к его границам территории своими. Плодятся и размножаются как им завещали, а землицы в рамках своих границ становится маловато. Сбили российский БПЛА над сирийской территорией и... Какая-то у нас ну очень хитрая политика в Сирии.
    rotmistr60
    1. borberd Сегодня, 13:34
      Насколько мне известно , это демилитаризованная зона . И там запрещено летать беспризорным беспилотникам .
      borberd
  11. aristok (Павел) Сегодня, 12:14
    пока разный гойский народец утилизируют и освобождают пространство для/вокруг израиля
    - главный компрадор мирно беседует с бенефициарами.
    aristok
  12. Tiras (Виктор) Сегодня, 12:14
    . осуществлял мониторинг расположения позиций террористов на южных сирийских границах


    Да да конечно laughing для этого он в Иорданию полетел и оттуда в Израиль


    И где упали обломки от него? Может в Сирии?

    Нет, на территории кибуца ха-Он на берегу Кинерета.



    . Пресс-секретарь ЦАХАЛа генерал-майор Ронен Манелис сообщил, что за летательным аппаратом наблюдали около 15 минут – с того момента, как он залетел в буфферную зону на границе с Сирией, затем переместился на иорданскую территорию и затем пересек израильскую границу.
    Tiras
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 12:41
      Цитата: Tiras
      И где упали обломки от него? Может в Сирии?

      Нет, на территории кибуца ха-Он на берегу Кинерета.


      Аха... А это, стало быть, защитник того кибуца из подразделения ЦАХАЛ в резиновых тапках, на мопеде и с Калашом. Что ж израильская армия такая недоукомплектованная...

      laughing
      Володин
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 12:48
        Вот так и "палятся" 8))))))))))))
        Лопатов
      2. Tiras (Виктор) Сегодня, 14:17
        Цитата: Володин
        Аха... А это, стало быть, защитник того кибуца из подразделения ЦАХАЛ в резиновых тапках, на мопеде и с Калашом. Что ж израильская армия такая недоукомплектованная...


        Как выяснилось, было 2 сбитых бпла hi
        Это второй, а я писал про первый. Моя ошибка

        ПРО тот, что на фото :

        Военные Израиля выстрелили по БПЛА, когда он пересек буферную зону сирийско-израильской границы
        Tiras
    2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 12:44
      Цитата: Tiras
      Нет, на территории кибуца ха-Он на берегу Кинерета.

      Как интересно...
      А что тогда в этом кибутце делают сирийские террористы, которые успели на фоне обломков попозировать?

      Отдыхают-тренируются?
      Лопатов
      1. Володин (Алексей) Сегодня, 12:52
        Цитата: Лопатов
        А что тогда в этом кибутце делают сирийские террористы

        Категорически интересно, что израильские партнёры ответят на этот мега-залёт... Кибуц временно переместился на сирийскую территорию из-за неравномерности трения земной оси о небесную твердь? laughing
        Володин
        1. Xander (Александр) Сегодня, 14:02
          Ну сбили и сбили, пилот то жив,что за кипиш? Знали бы что российский не сбивали бы, недопониманка вышла, но нормальные пацаны сели и все разрулили давным давно, только вы здесь галдёж устроили. laughing
          Xander
          1. Володин (Алексей) Сегодня, 14:39
            Цитата: Xander
            Ну сбили и сбили, пилот то жив,

            Пилот на беспилотнике, это сильно belay

            Но заболтать тему не получится: беспилотник был сбит над территорией Сирии в момент мониторинга позиций террористов.
            Володин
      2. Tiras (Виктор) Сегодня, 14:18
        Цитата: Лопатов
        А что тогда в этом кибутце делают сирийские террористы, которые успели на фоне обломков попозировать?


        Было два сбитых бпла. Моя ошибка.
        На этом фото второй сбитый hi


        Военные Израиля выстрелили по БПЛА, когда он пересек буферную зону сирийско-израильской границы
        Tiras
    3. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 12:49
      Цитата: Tiras
      Пресс-секретарь ЦАХАЛа генерал-майор Ронен Манелис сообщил,

      Если он на заборе напишет слово их трёх букв тоже будете верить?Я как то уже упоминал,что с приближением к краху чёрных,и боевыми действиями вблизи сионистких границ вполне возможно столкновение российских ССО и ВКС и Израиля .Вот первая ласточка прилетела,не смотря на все уверения о "тесном"контакте по линии МО. Пока что один -ноль в вашу пользу.,если это действительно Российских БПА.Надеюсь следующая "случайность"будет в потерях ЦАХАЛа,если вы не измените свои шакальи методы.
      Мар.Тира
  13. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 12:16
    Теперь становится известно, что израильские расчёты ПВО сбили беспилотник, который принадлежат Минообороны России и осуществлял мониторинг расположения позиций террористов на южных сирийских границах. Отмечается, что речь идёт о БПЛА "Форпост", который был сбит израильским ЗРК 11 июля.

    Сами породили, сами и распяли! Это наши сугубо еврейские разборки! Гоям не понять.
    © Ширли-Мырли smile
    Это я к тому, что отечественный "Форпост" - это собираемый на УЗГА израильский Searcher II.
    Alexey RA
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 12:20
    Снова нож в спину? И где нетаньяхин извиндос?
    P.S. Был бы Леонид Ильич хотя бы президентом, по громыкиным каналам передали бы, что если что, то израильтянам кипа будет заменять снятый скальп.
    Altona
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 12:30
      Поправлю Вас(извините)
      Были бы Леонид Ильич, и "Мистер Нет" ,то и всего этого замеса, небыло бы)
      Сибирский цирюльник
  15. Комментарий был удален.
  16. Altona (Евгений) Сегодня, 12:25
    Цитата: Tiras
    Нет, на территории кибуца ха-Он на берегу Кинерета.

    ---------------------------
    И чо? Весь этот колхоз в едином порыве выражает бурное негодование действиями "российских агрессоров"?
    Altona
  17. Комментарий был удален.
  18. Грац (Грац) Сегодня, 12:32
    сбивать надо всё еврейское над сирийской территорией , нечего с ними церемонится
    Грац
  19. Dave36 (Дмитрий) Сегодня, 12:33
    Да ничего не будет..Сушку показательно Султан завалил...а тут кусок фанеры с вентилятором....
    Dave36
  20. Кент0001 (евгений) Сегодня, 12:34
    А какая наша реакция на беспредел евреев? Хотя они этим только подтверждают, что пособники....
    Кент0001
  21. Ян Сергеев (Ян Сергеев) Сегодня, 12:41
    евреи продали русским беспелотник, потом
    евреи сбили еврейский беспелотник чтобы
    русские опять купили еврейский беспелотник

    "11 июля 2018 года израильские силы ПВО сбили ракетой зенитной ракетной системы Patriot принадлежащий Вооруженным Силам Российской Федерации беспилотный летательный аппарат "Форпост"" и "ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июля. /ТАСС/. Перед тем, как сбить беспилотник над Голанами, Израиль удостоверился, что тот принадлежал не России, а Сирии, отметил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус."Мы удостоверились в режиме реального времени, что беспилотник не принадлежит России, - сказал он. - Это был сирийский беспилотник, он принадлежал сирийским вооруженным силам, - продолжил военный. - Речь идет об аппарате, выполнявшем разведывательную миссию и не несшем оружия"." Кто-то врёт,автор блога,израильтянин или ТАСС.

    В дополнение. Могло врать и МО РФ "в режиме реального времени "заявившее,что беспилотник не их ,ну почти как под Дейр-эз-Зором. Но кто-то точно соврал.
    Ян Сергеев
  22. Strashila (I) Сегодня, 12:54
    Вопрос... а что мог обнаружить БПЛА на территории контролируемой террористами, что израильтяне поспешили его сбить... подтверждение и фиксирование поддержки ими террористов, только это и ни чего другого.
    Strashila
  23. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 13:05
    кто то сталкивает нас и Израилем???? кому это выгодно???
    Хаджи Мурат
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 14:11
      Цитата: Хаджи Мурат
      кто то сталкивает нас и Израилем???? кому это выгодно???

      Не иначе - велосипедисты. smile
      Alexey RA
  24. PROXOR (Сергей) Сегодня, 13:06
    Кашерные вообще берега попутали. Жаль наше мягкотелое руководство все оставит без последствий. А то уронили бы пару етательных аппаратов на территорию Израиля, глядишь мозги у кашерных включились бы.
    PROXOR
    1. cariperpaint Сегодня, 13:47
      Конечно) давайте сбивать над чужой землей и побольше. Нам же на диванах потом не особо аукнется же) можем и поеживаться и пузыри понадувать
      cariperpaint
  25. Безликий (Безликий) Сегодня, 13:29
    Конечно, хочется ответить зарвавшемуся и обнаглевшему Израилю ответным термоядерным ударом, но давайте все таки будем благоразумными. Уверен, что ответ будет, и он будет симметричный угрозе. Скорее всего, он будет выражен в усилении ПВО на отдельных участках и ужесточении позиций России по отдельным вопросам.
    С одной стороны случившееся - акт войны со стороны Израиля. С другой - никто не погиб (и слава Богу). Представляется, что наиболее правильным было бы более детально договорится с Израилем о сферах влияния и границах зон безопасности, параллельно существенно увеличив угрозы Израильским летательным аппаратам, чтобы гарантированно их уничтожить, либо перехватить, в случае нарушения договоренностей.
    Не в интересах Израиля подобным образом обострять отношения с РФ, потому полагаю, что случившееся - следствие череды ошибок. За ошибки, безусловно, придется платить, но из мухи слона делать не стоит.
    Безликий
  26. PValery53 (PValery53) Сегодня, 13:44
    А где же на территории Сирии валяются обломки сбитых израильских самолётов?
    PValery53
  27. borberd Сегодня, 13:46
    Цитата: Безликий
    Конечно, хочется ответить зарвавшемуся и обнаглевшему Израилю ответным термоядерным ударом,

    Вы это серьёзно ? Так хочется ядерной войны ? Иногда я очень сомневаюсь в том что оппоненты на этом сайте хоть чуточку вменяемы . am
    borberd
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 13:59
      Цитата: borberd

      Вы это серьёзно ? Так хочется ядерной войны ? Иногда я очень сомневаюсь в том что оппоненты на этом сайте хоть чуточку вменяемы . am

      А зачем все так серьезно воспринимать? Это же темы в основном или для сброса негатива или для поднятия настроения.
      Арон Заави
      1. borberd Сегодня, 14:22
        Ну не знаю , взрослые же вроде люди пишут , пожилые даже наверное . И такой бред несут ... Иногда я думаю что хорошо что в России не демократия . Изберут демократически какого-нибудь из таких , и он реально устроит миру кирдык .
        borberd
  28. alexnmv5 (Александр) Сегодня, 13:56
    Горячим головам неплохо бы напомнить, мы в Сирии для того, чтобы установить мир, а не развязать жестокую войну. Да, провокационных сил в регионе много, но терпение господа.
    alexnmv5
  29. Nimitz (Андрей) Сегодня, 14:11
    Если уничтоженный беспилотник - лицензионная копия Израильского изделия, и за ним ВС Израиля наблюдали какое то время, то почему они не перехватили управление им, не заглушили канал управления ,а тратили дорогой выстрел покупной системы ПВО. Как то верится с трудом, что наши систему управления радикально переделали , учитывая некое отставание нашей промышленности в этой сфере.
    Nimitz
    1. Павел 1 (Павел 1) Сегодня, 14:30
      21 век. а вы об элементарной криптографии ничего не знаете. там необязательно даже ничего переделывать(правда переделки как правило всегда есть по этой части, хотя бы транспондеров). достаточно убедиться что нет бэкдоров и своим ключом зашифровать поток данных
      Павел 1
  30. Moskovit (Алексей) Сегодня, 14:38
    Я думаю не стоит уподоблятся свидомым, которые из-за только и грозят карами небесными России, но по сути пустобрехи.
    В МО прекрасно понимают слабость наших позиций в Сирии. Сирийская армия собрана по кускам и может вновь рассыпаться от удара израильтян. Наша группировка слаба и не сможет нанести реального вреда Израилю. Если только не начинать ядерную войну. Поэтому и тихо умываемся после каждого удара по Сирии. Но не смотря на такие вроде бы грустные факты, сирийцы перемалывают зеленых и игил и вышли к границе с Иорданией. Дераа пала. Не все сразу. Главное восстановить сирийскую государственность. До Израиля потом уже руки дойдут, потому что ситуация ненормальная.
    Moskovit
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