14:39 16 июля
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Трамп назвал противников США в торговле

Президент Дональд Трамп в интервью каналу CBS назвал Евросоюз, Китай и Россию противниками Соединенных Штатов в торговле.



Ну, я думаю, что у нас много противников. Я думаю, что Евросоюз – это противник в силу того, что они делают с нами в торговле. Вы бы не подумали такого о ЕС, но они враги,
сказал Трамп.


По его словам, Москва является противником в отдельных аспектах. Пекин же – экономический противник. Несомненно, Китай – это противник, добавил президент.

Тем не менее, это не значит, что они плохие, отметил Трамп. Это означает, что они конкурентоспособны, пояснил он.

Американский лидер также заявил, что уважает руководителей этих стран, но то, что они воспользовались США в торговом смысле – это факт. При этом он отметил, что многие из этих стран состоят в НАТО и не платят по своим счетам.

Напомним, на недавнем саммите НАТО в Брюсселе Трамп раскритиковал европейских союзников за недостаточное финансирование альянса и за поддержку проекта «Северный поток-2». Он назвал неприемлемым непрерывный поток «трубопроводных долларов» в Россию, а соглашение между РФ и ФРГ по данному проекту – «ужасной трагедией».

Напомним, в понедельник в Хельсинки пройдет первая полноценная встреча лидеров США и России. Ожидается, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, предполагаемое вмешательство в американские выборы и другие вопросы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 12:13
    Господи дай этому блаженному немного ума, ведь так и до войны недалеко с такими то партнёрами.
    Сидор Лютый
    1. Logall (Александр) Сегодня, 12:17
      Ум то, как раз, у него есть! У США есть рычаги давления на различные аспекты мировой экономики, чем он и пользуется... У него страх отсутствует.
      Logall
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 12:55
        Разговоры-разговоры.... Судить будем по поступкам. Борьба за рынки жестокая и будет ещё круче, поэтому надо иметь зубы и волю.
        maxim947
        1. Logall (Александр) Сегодня, 13:02
          Цитата: maxim947
          Борьба за рынки жестокая и будет ещё круче, поэтому надо иметь зубы и волю.

          И не забывать про мозги! А то с дуру можно и "либидо" сломать. yes
          Logall
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:26
      Если на рынке появился вражеский ларек - то его обязательно нужно снести или поджечь, ибо он конкурент. Да только российский или китайский ларек снести себе дороже. Умеет ли Путин торговаться на общемировом, а по - сути, американском американском рынке, поживем, уведем. Нам шибко торговаться ВТО не позволит, в которую мы запрыгнули вперед своего визга, не успев даже перевести договоры на русский. winked
      сибиралт
    3. Вендиго (Андрей) Сегодня, 12:29
      Цитата: Сидор Лютый
      Господи дай этому блаженному немного ума, ведь так и до войны недалеко с такими то партнёрами.

      Забавно читать комменты патриотов... никакой конкретики, ВООБЩЕ, а лишь уже шаблонная ненависть к Америке. Вы хоть статьи то читаете перед тем как их комментировать? Вы хоть понимаете то о чем пишите? И явно не вам подобным комментариеводам заикаться об уме... я еще ни 1 умного комментария от вас не видел. hi
      Вендиго
      1. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 12:52
        Цитата: Вендиго
        ... я еще ни 1 умного комментария от вас не видел.

        А Вы смотрите, чьи комментарии читаете? laughing У Вас как-то и имена перекликаются, взаимно отталкиваетесь. stop
        AlexVas44
    4. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 13:00
      У Трампа - кругом враги, а у путина - кругом партнеры winked
      Гаргантюа
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 12:14
    Рассуждения типичного торгаша.Главное бабло.В одном интервью все стереотипы.Россия враг,Китай враг и Евросоюз врагом стал)аНикакой национальной идеи,БАБЛО ВОТ ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ!
    Magic Archer
    1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:22
      бедняжка Трамп нато не доплачивает,все используют США,а по госдолгу рассчитаться не хотите mr.президент?
      Ратник с пулеметом
    2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:16
    назвал Евросоюз, Китай и Россию противниками Соединенных Штатов в торговле
    Так хочется продавать всему миру только свое американское и подороже, что даже союзник ЕС стал для Трампа противником. Толи еще будет господа европейцы. Не удивлюсь если действительно сдерет с них 4% на НАТО (карман Сша). И ведь будут в итоге платить.
    rotmistr60
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 12:33
    Дональд Фредович как обычно безгранично циничен. Тем не менее, он хотя бы откровенен.
    Altona
    1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 12:51
      Цитата: Altona
      Дональд Фредович как обычно безгранично циничен.

      На самом деле во всех его претензиях к ЕС и Китаю есть логика. Я изучал на досуге этот вопрос. Все его так сказать наезды вполне справедливы и обоснованы (особенно в отношении Китая). Так что вы зря тут ВСЕ соревнуетесь в том кто "больнее" оскорбит Трампа.
      Вендиго
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 12:34
    Цитата: Ратник с пулеметом
    бедняжка Трамп нато не доплачивает,все используют США,а по госдолгу рассчитаться не хотите mr.президент?

    ---------------------
    Вы как бы соотносите военные возможности. Вы свой вопрос адресуете военной супердержаве? Да она может в одночасье "простить" все эти долги. laughing laughing
    Altona
  6. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 13:05
    Короче: " СП-3" будут строить американцы. yes
    злой партизан
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 13:23
    Цитата: Вендиго
    Так что вы зря тут ВСЕ соревнуетесь в том кто "больнее" оскорбит Трампа.

    --------------------
    В каком слове я его оскорбил?
    Altona
  8. anjey (Андрей) Сегодня, 13:37
    Для США весь мир делится на прислужников и конкурентов,как в политике,так и в экономике....
    anjey
  9. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:44
    Трамп - недоговороспособен....
    Грэг Миллер
  10. Weyland (Константин) Сегодня, 13:53
    ЕС - противник. РФ - противник. «Северный поток-2» - ужасная трагедия, т.к. невыгодно США. Интересно, у лидеров ЕС когда-нибудь хватит ума для простого умозаключения, что им следует дружить с РФ против США, и как один из факторов противостояния США продвигать "Северный поток-2"?
    Weyland
  11. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 14:17
    Так то он правильно говорит, по идее противник не значит враг, как это было у Обамы.
    Ретвизан 8
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