Трамп назвал противников США в торговле

Ну, я думаю, что у нас много противников. Я думаю, что Евросоюз – это противник в силу того, что они делают с нами в торговле. Вы бы не подумали такого о ЕС, но они враги,

Президент Дональд Трамп в интервью каналу CBS назвал Евросоюз, Китай и Россию противниками Соединенных Штатов в торговле.сказал Трамп.По его словам, Москва является противником в отдельных аспектах. Пекин же – экономический противник. Несомненно, Китай – это противник, добавил президент.Тем не менее, это не значит, что они плохие, отметил Трамп. Это означает, что они конкурентоспособны, пояснил он.Американский лидер также заявил, что уважает руководителей этих стран, но то, что они воспользовались США в торговом смысле – это факт. При этом он отметил, что многие из этих стран состоят в НАТО и не платят по своим счетам.Напомним, на недавнем саммите НАТО в Брюсселе Трамп раскритиковал европейских союзников за недостаточное финансирование альянса и за поддержку проекта «Северный поток-2». Он назвал неприемлемым непрерывный поток «трубопроводных долларов» в Россию, а соглашение между РФ и ФРГ по данному проекту – «ужасной трагедией».Напомним, в понедельник в Хельсинки пройдет первая полноценная встреча лидеров США и России. Ожидается, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, предполагаемое вмешательство в американские выборы и другие вопросы.