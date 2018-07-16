14:37 16 июля
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Польские СМИ рассказали о проблемах с новым ПЗРК Piorun

Польское предприятие Mesko S.A. (входит в состав объединения PGZ) не может поставить Минобороны Польши первую партию из 150 ПЗРК Piorun, из-за неудач, преследовавших комплексы на испытаниях в апреле и июне, пишет газета Rzeczpospolita.

Польские СМИ рассказали о проблемах с новым ПЗРК Piorun


Предприятие уже задолжало военному ведомству более 20 млн. злотых в качестве неустойки за срыв контрактных сроков.


Договор о поставке в войска 420 пусковых установок и 1300 ракет Piorun был заключен в конце 2016 года. Изначально предполагалось, что новый ПЗРК будет лучше американского «Стингера» в виду применения польскими конструкторами «уникальных технических решений».

Однако проведенная на предприятии проверка пришла к выводу, что изделия предприятия Mesko «представляют опасность для жизни и здоровья как работников, так и военнослужащих».

В докладе сообщается, что во время войсковых испытаний при запуске произошел взрыв камеры ракетного двигателя, и лишь по счастливой случайности не сдетонировала боевая часть ракеты. В связи с этим инцидентом была отозвана вся партия.

Проверяющие замерили толщину стенок камеры двигателя и выяснили, что «у камер двенадцати двигателей из 81 (т.е. 15%) стенки оказались тоньше нормы.

Члены комиссии также выяснили, что у заводских контроллеров не хватает соответствующего измерительного оборудования. Все замеры делаются, что называется, «на коленке».

Последующие заводские испытания (в апреле и июне текущего года) также прошли неудачно. Проблемы те же – взрывы камер двигателя. Все дефекты – следствие производственных недостатков. Но не только. Как утверждается в докладе, технологи Mesko более 3 лет не могут создать «эффективную технологию производства камеры двигателя ракеты Piorun и топлива для нее».

По данным газеты, на предприятии начали работу сотрудники Центрального антикоррупционного бюро. Предполагается, что при производстве изделия могли использоваться отбракованные ранее комплектующие.

Использованы фотографии: Roman Bosiacki / www.rp.pl
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Комментарии 14

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  1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 13:03
    Найди три отличия от нашей Иглы)).Ну что же,деньги не только у нас и в штатах пилить научились.
    Magic Archer
    1. болот Сегодня, 13:09
      Цитата: Magic Archer
      Найди три отличия от нашей Иглы)).Ну что же,деньги не только у нас и в штатах пилить научились.

      Так при Союзе им технологию подарили,да же через Египет в моджахедам в Афганистан попали.

      А так же производство Ми-2.
      болот
    2. Xander (Александр) Сегодня, 13:15
      Игла при выстреле издает - "Фшуууууу" а польский комплекс "Пшеееее"
      Xander
    3. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:16
      Что значит "замеры делают на коленке" ? belay
      Такое оборудование, как камора сгорания реактивного двигателя, по-любому, надо на станке с ЧПУ делать. Автомат делает, он-же качество контролирует. Меньшей толщины стенка просто невозможна.
      И по любому, запас прочности должен с большим запасом быть, не телегу делают. Но западные специалисты, видимо, считают, что запас должен быть "тютелька в тютельку".
      Вспоминается случай, лет 20 назад произошло. В США снесло паводком мост, вместе с быками. А один бык в самой середине уцелел, что сэкономило 90% средств на восстановление моста. Комиссия стала разбираться, выяснила - паводок был выше любых прогнозов, инженеры, создававшие мост, не рассчитывали на такое. Но центральную опору создал русский эмигрант, с "избыточным запасом прочности, превышающие требуемые в 2 раза". Инженера уволили "за перерасход средств".
      Shurik70
      1. Strashila (I) Сегодня, 14:11
        "И по любому, запас прочности должен с большим запасом быть, не телегу делают. Но западные специалисты, видимо, считают, что запас должен быть "тютелька в тютельку"."... именно что не телегу делают, в ракетостроении все "тютелька в тютельку". Просто интересно... чем польские диаметры отличаются от общемировых... что меряют на коленке и собственно, куда делся меритель для ПЗРК ГРОМ поставленный Россией. Явный косяк в конструкторской и технологической документации.
        Strashila
    4. Romka47 (Роман) Сегодня, 13:41
      3 отличия, хм.... ну прям номер 1 - наши стреляют поляцкие нет)
      Romka47
  2. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 13:05
    в виду применения польскими конструкторами «уникальных технических решений».

    это (польские конструкторы) какой то нонсенс! Такой же как и британские учёные!
    Сидор Лютый
    1. Strashila (I) Сегодня, 14:14
      В угоду американцам при проектировании применили дюймовую систему измерений и накосячили при переводе из метрической.
      Strashila
  3. Xander (Александр) Сегодня, 13:07
    Там разные новости выходили - "Работники ВПК Украины массово теряют работу и увольняются", "Гастарбайтеры из Украины наводнили Польшу", "Польские СМИ рассказали о проблемах с новым ПЗРК "



    laughing
    Xander
  4. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:09
    Цитата: Сидор Лютый
    в виду применения польскими конструкторами «уникальных технических решений».

    это (польские конструкторы) какой то нонсенс! Такой же как и британские учёные!

    "Уникальные технические решения" - надо полагать, что это надписи на польском языке?
    Грэг Миллер
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:12
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  6. Strashila (I) Сегодня, 13:25
    А куда делся инструмент контроля для ПЗРК Гром... что российский микрометр не подошел для польского диаметра.
    Strashila
  7. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 13:56
    Вот так-то ляхи, это вам не на Россию гавкать, тут мозги требуется применять, чтобы что-то летало.
    Ros 56
  8. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 14:25
    Сдаётся мне, что по всем признакам поленья решили сэкономить и передали работу на субподряд на Украину.
    Berkut24
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