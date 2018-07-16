Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Аваков и "красные линии": Границу Донбасса с РФ - немедленно под контроль Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, как заявлено на официальном сайте МВД, «предложил провести «красные линии» в стратегии «деоккупации» Донбасса». Свой план Аваков назвал «стратегией малых шагов». Таких аваковских шагов более десятка, при этом часть из них фактически дублирует пункты Минских соглашений, но только в изменённом под аваковские «хотелки» порядке.
Аваков заявляет, что ни при каких условиях нельзя поднимать вопрос федерализации Украины. При этом одним из основных «требований» в плане Авакова является требование по переходу границы Донбасса и России под полный контроль погранслужбы Украины с одновременным вводом международного миротворческого контингента именно на границу.
Напомним, что в Минских соглашениях прописан пункт о переходе границы под контроль ГПС Украины. Но только для начала необходимо прекратить боевые действия, вывести войска, дать возможность провести местные выборы на Донбассе, результаты которых будут признаны официальным Киевом, снять блокаду Донбасса, восстановить в полном объёме выплаты пенсий и социальных пособий.
Аваков, как видно, в очередной раз предлагает «начать с конца». Видимо, г-ну украинскому министру нужно выслать бандероль с полным текстом Минских договорённостей, который был подписан в том числе президентом Украины Петром Порошенко.
Какие ещё «красные линии» проводит Аваков?
Несколько пунктов:
Аваков:
Остаётся выяснить одно: с кем разговаривает сам Аваков? Разве что, сам с собой - при учёте того, что международное сообщество, включая Германию, Францию и даже США неоднократно подчёркивало необходимость исполнения именно Минских соглашений.
Аваков заявляет, что ни при каких условиях нельзя поднимать вопрос федерализации Украины. При этом одним из основных «требований» в плане Авакова является требование по переходу границы Донбасса и России под полный контроль погранслужбы Украины с одновременным вводом международного миротворческого контингента именно на границу.
Напомним, что в Минских соглашениях прописан пункт о переходе границы под контроль ГПС Украины. Но только для начала необходимо прекратить боевые действия, вывести войска, дать возможность провести местные выборы на Донбассе, результаты которых будут признаны официальным Киевом, снять блокаду Донбасса, восстановить в полном объёме выплаты пенсий и социальных пособий.
Аваков, как видно, в очередной раз предлагает «начать с конца». Видимо, г-ну украинскому министру нужно выслать бандероль с полным текстом Минских договорённостей, который был подписан в том числе президентом Украины Петром Порошенко.
Какие ещё «красные линии» проводит Аваков?
Несколько пунктов:
Не подлежит сомнению и обсуждению стремление Украины в НАТО и ЕС.
Легитимизация аннексии Крыма тоже не может быть предметом обсуждения.
Аваков:
Мы вам вернём оккупированные территории Донбасса в обмен на легитимизацию аннексии Крыма» - неприемлемо! Здесь не может быть никаких уступок! Не о чем говорить.
Остаётся выяснить одно: с кем разговаривает сам Аваков? Разве что, сам с собой - при учёте того, что международное сообщество, включая Германию, Францию и даже США неоднократно подчёркивало необходимость исполнения именно Минских соглашений.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти