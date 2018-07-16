Аваков и "красные линии": Границу Донбасса с РФ - немедленно под контроль Украины

Не подлежит сомнению и обсуждению стремление Украины в НАТО и ЕС.

Легитимизация аннексии Крыма тоже не может быть предметом обсуждения.

Мы вам вернём оккупированные территории Донбасса в обмен на легитимизацию аннексии Крыма» - неприемлемо! Здесь не может быть никаких уступок! Не о чем говорить.