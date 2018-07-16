14:37 16 июля
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Аваков и "красные линии": Границу Донбасса с РФ - немедленно под контроль Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, как заявлено на официальном сайте МВД, «предложил провести «красные линии» в стратегии «деоккупации» Донбасса». Свой план Аваков назвал «стратегией малых шагов». Таких аваковских шагов более десятка, при этом часть из них фактически дублирует пункты Минских соглашений, но только в изменённом под аваковские «хотелки» порядке.

Аваков заявляет, что ни при каких условиях нельзя поднимать вопрос федерализации Украины. При этом одним из основных «требований» в плане Авакова является требование по переходу границы Донбасса и России под полный контроль погранслужбы Украины с одновременным вводом международного миротворческого контингента именно на границу.

Напомним, что в Минских соглашениях прописан пункт о переходе границы под контроль ГПС Украины. Но только для начала необходимо прекратить боевые действия, вывести войска, дать возможность провести местные выборы на Донбассе, результаты которых будут признаны официальным Киевом, снять блокаду Донбасса, восстановить в полном объёме выплаты пенсий и социальных пособий.


Аваков, как видно, в очередной раз предлагает «начать с конца». Видимо, г-ну украинскому министру нужно выслать бандероль с полным текстом Минских договорённостей, который был подписан в том числе президентом Украины Петром Порошенко.

Какие ещё «красные линии» проводит Аваков?

Несколько пунктов:
Не подлежит сомнению и обсуждению стремление Украины в НАТО и ЕС.

Легитимизация аннексии Крыма тоже не может быть предметом обсуждения.


Аваков и "красные линии": Границу Донбасса с РФ - немедленно под контроль Украины


Аваков:
Мы вам вернём оккупированные территории Донбасса в обмен на легитимизацию аннексии Крыма» - неприемлемо! Здесь не может быть никаких уступок! Не о чем говорить.


Остаётся выяснить одно: с кем разговаривает сам Аваков? Разве что, сам с собой - при учёте того, что международное сообщество, включая Германию, Францию и даже США неоднократно подчёркивало необходимость исполнения именно Минских соглашений.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:21
    Руководству Украины надо молиться на Путина! Ведь пока он у власти, они могут быть спокойны - войны не будет и они смогут и дальше спокойно потрошить полумертвую тушу животного по имени Украина... будь президентом в России кто-то вроде Лукашенко или Шаманова - болтались бы они уже давно на виселице, установленной на Майдане.
    Грэг Миллер
    1. volodya (владимир) Сегодня, 13:32
      Цитата: Грэг Миллер
      будь президентом в России кто-то вроде Лукашенко или Шаманова - болтались бы они уже давно на виселице, установленной на Майдане.

      Мне это всё представляется примерно так!
      volodya
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 13:32
      Цитата: Грэг Миллер
      будь президентом в России кто-то вроде Лукашенко или Шаманова

      Не хотел бы я видеть кого-либо из этих господ президентом России. Шаманов был у нас губернатором, ничего хорошего от этого не получилось. А вот повесить киевскую хунту он может.
      Лукошенко постоянно, особенно после русской весны, заигрывает с западом. Отношения с постмайданной Украиной у Лукашенко замечательные. Так что киевскую хунту он точно вешать не будет
      solzh
      1. neri73-r Сегодня, 14:27
        БАХ!!!! Все слышали? Молодцы - это рожа у Авакова треснула! laughing tongue
        neri73-r
      2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 14:36
        Лукашенко заигрывает с Западом, только вот штат посольства США в Минске - 6 человек, а посла США из Минска вышвырнули еще в 2008-м... Мне кажется, что лучше такой "друг Запада" во главе России, чем такой "враг" как Путин, при котором депутаты аплодисментами встречают сенаторов из США, приехавших в разведку, чтобы санкции усилить....
        Грэг Миллер
  2. anjey (Андрей) Сегодня, 13:23
    Не подлежит сомнению и обсуждению стремление Украины в НАТО и ЕС.
    Это нацибандитское правительство порошенко ,давно само перешло все мыслимые и немыслимые красные линии,вот уж неумные ,до этого и Крым был их и войны не было на Донбассе,сами и топят страну в крови...
    anjey
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:25
      Стремиться могут они куда угодно... вот только кто их туда возьмёт?
      Грэг Миллер
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 13:23
    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, как заявлено на официальном сайте МВД, «предложил провести «красные линии» в стратегии «деоккупации» Донбасса».

    У киевской хунты, нет ни одного адекватного политика. Эти, так сказать "политики", говорят и предлагают полную чушь.
    Остаётся выяснить одно: с кем разговаривает сам Аваков? Разве что, сам с собой

    Конечно аваков сам с собой разговариеват. Ни один нормальный человек слушать бредни авакова не будет.
    solzh
  4. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:24
    Записки из схрона .Часть 2
    Александр романов
    1. роман66 (роман) Сегодня, 14:06
      пока нет, к сожалению.. привет hi
      роман66
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:16
        Цитата: роман66
        приве

        Здорова Рома. Так трудно коментировать сумашедших
        Александр романов
        1. роман66 (роман) Сегодня, 14:21
          хотя бы смешные были. а эти...
          роман66
  5. Jackyun (Сергей) Сегодня, 13:27
    Авакову надо провести всего одну красную линию. На собственных ягодица, точно вокруг анального отверстия для удобства западных партнеров.
    Jackyun
  6. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:30
    Остаётся выяснить одно: с кем разговаривает сам Аваков?

    да с кем и попрошенко. собеседник один, БЕЛОЧКА
    LSA57
    1. роман66 (роман) Сегодня, 14:07
      как же она. бедная , столько бреда выслушивает?
      роман66
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:21
        Цитата: роман66
        как же она. бедная , столько бреда выслушивает?

        как говорил Михаил Евдокимов, судьбаааааа recourse
        LSA57
  7. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 13:39
    какой-то... будто в кремле его хотелки всерьез рассмотрят
    Не либероид Русский
  8. polpot (Andru) Сегодня, 13:41
    Заждался товарищь Аваков не красной линии а зеленой точки на лбу ох как заждался
    polpot
  9. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:44
    Цитата: Грэг Миллер
    Руководству Украины надо молиться на Путина! Ведь пока он у власти, они могут быть спокойны - войны не будет и они смогут и дальше спокойно потрошить полумертвую тушу животного по имени Украина... будь президентом в России кто-то вроде Лукашенко или Шаманова - болтались бы они уже давно на виселице, установленной на Майдане.

    Руководство Украины будет молиться только в одном случае: после приговора трибунала о смертной казни через повешание на евроверевке без мыла.. belay
    сибиралт
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:23
      Цитата: сибиралт
      на евроверевке без мыла..

      а лучше на кружевных трусиках с шампунью lol
      LSA57
  10. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:50
    Абсолютно бессмысленные хотелки.Держите СТРАНУ Сеня! А то расползется, как гнилая простыня...
    Горный стрелок
  11. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 13:54
    Больные люди,вызывают чувства сострадания
    Этот-нет
    Сибирский цирюльник
  12. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 14:03
    Этот ушлепок красные линии себе на штаны пытается нанести в качестве генеральских лампасов? Так ведь неуч по военной линии, хоть бы школу прапорщиков окончил.
    Ros 56
  13. ioan-e (Борис) Сегодня, 14:13
    Мы вам вернём оккупированные территории Донбасса в обмен на легитимизацию аннексии Крыма» - неприемлемо! Здесь не может быть никаких уступок! Не о чем говорить.

    Однако страшная вещь эти фантомные боли!
    ioan-e
  14. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 14:26
    Ещё один провинциальный актёр играет спектакль для внутреннего потребления.
    Категоричный до предела.
    Только кто его будет слушать?
    Путин? Меркель? Трамп?
    Как порешают "Старшие", так и будет, а если всякие Аваковы "гавкать" будут, под шконку загонят.
    Ретвизан 8
  15. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 14:34
    Это что, распечатка дискуссии авакяна с его личной шизофренией?
    Стройбат запаса
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