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Владимир Путин уже в Хельсинки. На "Кортеже" к Трампу на рандеву
Владимир Путин прибыл в международный аэропорт Хельсинки. Через некоторое время в президентском дворце столицы Финляндии пройдёт его первая официальная двусторонняя встреча с американским коллегой Дональдом Трампом. Отмечено, что российский президент направляется из воздушной гавани непосредственно к месту встречи с Трампом.
Финские средства массовой информации сообщают о том, что для передвижения по Хельсинки Владимир Путин использует российский автомобиль «Кортеж», который не так давно был представлен в Москве.
Видео прибытия российского президента в аэропорт Хельсинки - ссылка
Издание Yle пишет о том, что над президентской резиденцией в Хельсинки кружат вертолёты силовых структур, обеспечивающих охрану предстоящего саммита.
Сообщение департамента полиции Хельсинки от 13:13:
Ожидается, что встреча Путина и Трампа будет посвящена вопросам двусторонних отношений, а также целому ряду ключевых тем международной политики. Среди тем наиболее важные - Украина и Сирия. Политологи в Финляндии говорят о том, что это, "пожалуй, самая сложная встреча для прогнозирования". При этом президент Финляндии Саули Ниинистё ранее отметил, что надеется на то, что встреча Путина и Трампа в финской столице приведёт к положительному результату.
Финские средства массовой информации сообщают о том, что для передвижения по Хельсинки Владимир Путин использует российский автомобиль «Кортеж», который не так давно был представлен в Москве.
Видео прибытия российского президента в аэропорт Хельсинки - ссылка
Издание Yle пишет о том, что над президентской резиденцией в Хельсинки кружат вертолёты силовых структур, обеспечивающих охрану предстоящего саммита.
Сообщение департамента полиции Хельсинки от 13:13:
Кортеж президента Путина передвигается из аэропорта Хельсинки-Вантаа до центра Хельсинки. Ожидаются кратковременные перекрытия движения на пути следования кортежа
Ожидается, что встреча Путина и Трампа будет посвящена вопросам двусторонних отношений, а также целому ряду ключевых тем международной политики. Среди тем наиболее важные - Украина и Сирия. Политологи в Финляндии говорят о том, что это, "пожалуй, самая сложная встреча для прогнозирования". При этом президент Финляндии Саули Ниинистё ранее отметил, что надеется на то, что встреча Путина и Трампа в финской столице приведёт к положительному результату.
Использованы фотографии: Кремлин ру
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