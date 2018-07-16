14:41 16 июля
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Владимир Путин уже в Хельсинки. На "Кортеже" к Трампу на рандеву

Владимир Путин прибыл в международный аэропорт Хельсинки. Через некоторое время в президентском дворце столицы Финляндии пройдёт его первая официальная двусторонняя встреча с американским коллегой Дональдом Трампом. Отмечено, что российский президент направляется из воздушной гавани непосредственно к месту встречи с Трампом.

Владимир Путин уже в Хельсинки. На "Кортеже" к Трампу на рандеву


Финские средства массовой информации сообщают о том, что для передвижения по Хельсинки Владимир Путин использует российский автомобиль «Кортеж», который не так давно был представлен в Москве.


Видео прибытия российского президента в аэропорт Хельсинки - ссылка

Издание Yle пишет о том, что над президентской резиденцией в Хельсинки кружат вертолёты силовых структур, обеспечивающих охрану предстоящего саммита.

Сообщение департамента полиции Хельсинки от 13:13:
Кортеж президента Путина передвигается из аэропорта Хельсинки-Вантаа до центра Хельсинки. Ожидаются кратковременные перекрытия движения на пути следования кортежа


Ожидается, что встреча Путина и Трампа будет посвящена вопросам двусторонних отношений, а также целому ряду ключевых тем международной политики. Среди тем наиболее важные - Украина и Сирия. Политологи в Финляндии говорят о том, что это, "пожалуй, самая сложная встреча для прогнозирования". При этом президент Финляндии Саули Ниинистё ранее отметил, что надеется на то, что встреча Путина и Трампа в финской столице приведёт к положительному результату.

Использованы фотографии: Кремлин ру
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Комментарии 49

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  1. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 13:43
    Надеюсь у ВВП есть план....и встреча пойдет всем на пользу, думаю Трамп прилетел с какой то сделкой...иначе никак.
    Alexey-74
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:46
      Да уж, главное, чтобы Хельсинки не стали новой Мальтой для России....
      Грэг Миллер
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 13:48
        Цитата: Грэг Миллер
        Да уж, главное, чтобы Хельсинки не стали новой Мальтой для России....

        Второй Мальты быть просто не может. Путин не меченный-горбачёв.
        solzh
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 13:46
      Цитата: Alexey-74
      думаю Трамп прилетел с какой то сделкой

      Насколько мне известно из новостных публикаций по итогам встречи президентов никаких двусторонних документов подписано не будет. Как я думаю, они встречаются чтобы обсудить основные проблемы в международных отношениях.
      solzh
      1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 14:00
        Будет договоренность о новой встрече после выборов в конгресс,где-то в декабре. Вот там и будут что-то подписывать
        Сергей39
    3. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:47
      Цитата: Alexey-74
      Надеюсь у ВВП есть план....и встреча пойдет всем на пользу, думаю Трамп прилетел с какой то сделкой...иначе никак.

      Трамп ищет союзников для борьбы против Китая....
      Грэг Миллер
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:29
        Цитата: Грэг Миллер
        Трамп ищет союзников для борьбы против Китая....

        Ага,в лице России laughing Трампа совсем имбецилом считаешь
        Александр романов
    4. ufpb (Сергей) Сегодня, 13:47
      "-Мистер Фикс, у вас есть план?
      - Да у меня целый мешок этого плана."
      А Козырь уже на месте?
      ufpb
    5. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 14:39
      Тачки крутые,солнышко блестит еще. Фины затаились на кухнях laughing
      Dimontius
  2. polpot (Andru) Сегодня, 13:45
    Дети лейтенанта Шмидта наконец встретились
    polpot
  3. болот Сегодня, 13:49
    Китайцы с осторожностью смотрят,если в гос. печати пишут что не о чем не договорятся,На Взгляде подобное видел.
    То местно-внутреняя,обеспокоена не повернется ли опять Россия На Запад.
    болот
  4. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 13:50
    Чую: пойдёт "Кортеж" по рукам... В смысле: на экспорт. yes
    злой партизан
    1. болот Сегодня, 13:59
      Цитата: злой партизан
      Чую: пойдёт "Кортеж" по рукам... В смысле: на экспорт.

      А кто купит,Пульманы и так как Пирожки разбирают,особенно после покушения на Шеварнадзе.
      болот
      1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 14:15
        Цитата: болот
        А кто купит

        А тем кто НЕ купит мы отключим газ. yes
        злой партизан
        1. болот Сегодня, 14:17
          Цитата: злой партизан
          А тем кто НЕ купит мы отключим газ.

          Армянам или Белорусcам,что ли? laughing
          болот
          1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 14:18
            Цитата: болот
            Армянам или Белорусcам,что ли?

            И Казахстану тоже могём... feel
            злой партизан
            1. болот Сегодня, 14:25
              Цитата: злой партизан
              И Казахстану тоже могём...

              На фига ,если что проще на прямую обращаться к Мерседес-Бенц,чем окольными путями.
              болот
              1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 14:38
                Цитата: болот
                На фига ,если что проще на прямую обращаться к Мерседес-Бенц,чем окольными путями.

                Я ваще-то про газ. Ну в смысле могём и .... feel
                злой партизан
  5. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 13:52
    Ну, если ВВП будет на переговорах, на " Кортеже", это своеобразный знак.
    Ретвизан 8
  6. Million (Влад) Сегодня, 13:55
    После встречи ,предполагаю,гарант наконец то озвучит мнение по поводу повышения пенсионного возраста)
    Million
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:07
      Цитата: Million
      После встречи ,предполагаю,гарант наконец то озвучит мнение по поводу повышения пенсионного возраста)

      Слабо развили тему пенсионного возраста - не зачет....
      НасРать
      1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 14:33
        местный , не надоело про пенсионную реформу в каждой теме ныть
        Не либероид Русский
    2. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 14:08
      Причем тут встреча с Трампом и пенсионная реформа?
      Андрей ВОВ
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:12
        Цитата: Андрей ВОВ
        Причем тут встреча с Трампом и пенсионная реформа?


        Задание было писать только про пенсионную реформу! wassat
        НасРать
        1. Million (Влад) Сегодня, 14:15
          нам пенсий совсем не надо!это такая мелочь,что об этом не стоит говорить!Все регионы двумя руками ЗА!
          Million
          1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:17
            Цитата: Million
            нам пенсий совсем не надо!это такая мелочь,что об этом не стоит говорить!Все регионы двумя руками ЗА!

            Плакать будете на соответствующих темах. Если зудит - пишите каждому в личку, а не занимайтесь спамом..
            НасРать
            1. Million (Влад) Сегодня, 14:18
              вы думать совсем не умеете что ли?прочтите первое мое сообщение еще раз
              Million
              1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:21
                Цитата: Million
                вы думать совсем не умеете что ли?прочтите первое мое сообщение еще раз

                Прочитал и что? - нытье про пенсию - к чему здесь?
                НасРать
          2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:27
            Цитата: Million
            нам пенсий совсем не надо!э

            Большевикам пенсии не положены
            Александр романов
      2. Million (Влад) Сегодня, 14:13
        вот и посмотрим:при чем или ни при чем
        Million
  7. новичок (garik) Сегодня, 14:07
    ну посмотрим, наш спецназ провёл учения на Готланде, а янки выпроводили из дома морскую экспедиционную группу, усиленную тремя УДК, подозревют, что на БВ. и всё это перед самой встречей. не будет ни подписей, ни громких заяв. будет договорённости чисто “нос к носу“, о выполнении которых можно будет судить по происходящим событиям после встречи. ну, я так думаю.
    новичок
  8. Million (Влад) Сегодня, 14:08
    Что то про свадьбу Сердюкова и Васильевой все помалкивают.."Рандеву" навеяло)
    Million
    1. болот Сегодня, 14:11
      А к стати это интересно laughing Поздний брак,думают что все по уму будет,лет через пять,если детишки случаем не появятся,интересно будет читать про развод и дележку имущества,может у Малахова или что подобное появятся. laughing
      болот
    2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:13
      Цитата: Million
      Что то про свадьбу Сердюкова и Васильевой все помалкивают.."Рандеву" навеяло)

      Как помалкивают и о миллионах Грудинина, которые он вывел в Швейцарию - вот такие коммунисты ворье, хотя прикрываются красивыми лозунгами...
      НасРать
      1. Million (Влад) Сегодня, 14:17
        тяжелый случай
        Million
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:18
          Цитата: Million
          тяжелый случай

          Вы правы, вам бы врач не помешал..который утешает... laughing Ваше нытьё вызывает беспокойство о Вашем здоровье...
          НасРать
          1. Million (Влад) Сегодня, 14:20
            А вам Грудинина в койку)
            Million
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:22
              Цитата: Million
              А вам Грудинина в койку)

              Да Вы ещё и извращенец... тьфу... У Вас там все, что ли такие?
              НасРать
              1. Million (Влад) Сегодня, 14:25
                я Грудинина ни разу не упомянул,а вы уже какой раз про него долдоните.Фамилия что ли нравится?)
                Million
                1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:28
                  Цитата: Million
                  я Грудинина ни разу не упомянул,а вы уже какой раз про него долдоните.Фамилия что ли нравится?)

                  Не-не дело не в этом... методичка коммунистическая надоела...пора менять методы..
                  НасРать
                  1. Million (Влад) Сегодня, 14:30
                    сейчас нет коммунистов,а те,кто себя так называет-суррогат!
                    Million
                    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:35
                      Цитата: Million
                      сейчас нет коммунистов,а те,кто себя так называет-суррогат!

                      Эка Вы как про свою партию.. Видать демократия и до коммунистов докатилась... wassat или это приемы информационной войны?
                      НасРать
              2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:38
                Цитата: НасРать
                У Вас там все, что ли такие?

                А какои нормальный мужик вступит в КПРФ laughing
                Александр романов
            2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:28
              Цитата: Million
              А вам Грудинина в койку)

              Грудинин еще и гей? Охренеть можно,докатились большевички.
              Александр романов
      2. болот Сегодня, 14:22
        Цитата: НасРать
        Как помалкивают и о миллионах Грудинина

        А кто такой Грудин?За вашими выборами не следил,знал кто победит.
        болот
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:25
          Цитата: болот
          Цитата: НасРать
          Как помалкивают и о миллионах Грудинина

          А кто такой Грудин?За вашими выборами не следил,знал кто победит.

          Подставка коммунистическая..да и самих коммунистов то нет, пользуются названием, что бы капитал политический(и не только) зарабатывать..
          НасРать
          1. болот Сегодня, 14:28
            Цитата: НасРать
            Подставка коммунистическая..да и самих коммунистов то нет, пользуются названием, что бы капитал политический(и не только) зарабатывать..

            Да у нас такая же фигня,не коммунистов не социал-демократов.Уже соглашаюсь на просвещенную,конституционную, монархию. laughing
            болот
        2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:41
          Цитата: болот
          А кто такой Грудин?

          Клубничка оффшорная
          Александр романов
  9. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:10
    "Кортеж "это тот, что предлагался, в качестве "семейного "автомобиля, в PR акции?? laughing
    Жаль, что нам не дано узнать, как они торгуются) ,но о некоторых предметах "торга",мы узнаем, в ближайшее будущее)
    Сибирский цирюльник
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