14:40 16 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Британский эксперт: Су-57 – «первая жертва бюджетного кризиса»

Добавить в закладки
Отказавшись от серийного производства Cу-57, Москва фактически признала свое отставание в создании истребителя 5 поколения, приводит Лента.ру заявление эксперта в области боевой авиации британского института оборонных исследований Джастина Бронка.



В России фактически признали поражение в создании возможного истребителя пятого поколения, сказал Бронк.


Основной причиной отказа от запуска в серию перспективного самолета он назвал отсутствие финансирования проекта, которое вызвано приостановкой совместной российско-индийской программы по созданию истребителя 5 поколения.

И хотя Су-57 стоит лишь $ 40 млн., что более чем в 2 раза дешевле американского F-35, для России эта цена остается высокой по сравнению со стоимостью других самолетов. В связи с этим, российский ОПК, скорее всего, просто обвешает свои более старые истребители «большим количеством маскарадных радаров и ракет».

Эксперт приходит к выводу, что на фоне российских проектов по модернизации подлодок, танков и ядерных вооружений истребитель Су-57 стал «первой жертвой бюджетного кризиса». А бурное развитие военной авиации в Китае вообще отодвигает Россию на задворки в «мире первоклассных армий».

Напомним, в июле текущего года зампредседателя российского правительства Юрий Борисов заявил, что, поскольку Су-35 на сегодняшний день «считается одним из лучших самолетов в мире», то нет смысла форсировать работы по серийному производству самолета 5 поколения.

Ранее сообщалось, что поставка установочной партии Су-57 в войска (12 машин) должна научатся в 2019 году.

Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Информация

Вновь зарегистрированным на сайте писать комментарии будет разрешено в течении одного дня с момента регистрации.
Комментарии 43

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:50 Новый
    ...Британский эксперт: Су-57 – «первая жертва бюджетного кризиса»...

    Британский эксперД, британский учённый, британский новичёк... wassat
    Где британцы, там сплошное "highly likely" (хайли лайкли) - весьма вероятно request
    Ванговать бритам, не переванговать lol
    ...В связи с этим, российский ОПК, скорее всего, просто обвешает свои более старые истребители «большим количеством маскарадных радаров и ракет»...

    Одни спецы по России.
    А что там в мелкобритании с авиацией?
    Злые языки поговаривают, что в Royal Air Force (королевских военно-воздушных силах) не осталось даже "более старых истребителей" как и ракет, даже маскарадных - поэтому приходится "перемывать косточки" тому, до кого не доросли laughing
    Жалоба
    Андрей К
    1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 13:55 Новый
      Цитата: Андрей К
      Британский эксперД, британский учённый, британский новичёк

      Вы как то шаблонами мыслите... причем очень глупыми и вами же (патриотами) придуманными.
      По сути в статье все логично обосновано и факты приведены. Если в статье где то есть неправда - то напишите об этом. hi
      Жалоба
      Вендиго
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 14:00 Новый
        Ну а вы, предатели, в отличии от патриотов мыслите строго не по шаблонам, конечно же.
        Для вас всё, что можно облить грязью в России - всё логично и обоснованно.
        Как там у вас предателей - у России нет врагов, кроме собственного правительства. и все вокруг желают нам только добра?
        Жалоба
        Mestny
        1. Например Сегодня, 14:08 Новый
          Цитата: Mestny
          По сути в статье все логично обосновано и факты приведены. Если в статье где то есть неправда - то напишите об этом. hi

          Читай внимательно:
          В связи с этим, российский ОПК, скорее всего, просто обвешает свои более старые истребители «большим количеством маскарадных радаров и ракет».

          Скорее всего, мы так думаем, сдаеться нам что, и прочая ахинея.
          Такая же "правда" как и новичек и всякая подобная байда из СМИ.
          Продолжай молиться на англосаксов, гладишь лоб расшибешь от усердия.
          Жалоба
          Например
          1. Например Сегодня, 14:22 Новый
            Цитата: Вендиго
            Вы как то шаблонами мыслите... причем очень глупыми и вами же (патриотами) придуманными.

            Мы патриоты, Патриот- человек, который ценит и любит свою родину, народ, язык, историю, гордится своей культурой, достижениями народа, ценит и бережет природу своей страны.
            Вендиго, а ты кто? можешь сказать? Не патриот? Не любишь, Родину, язык, культуру?
            Просто так, пописать вышел или кто?
            Жалоба
            Например
            1. Ванёк (Иван) Сегодня, 14:37 Новый
              Цитата: Например
              человек, который ценит и любит свою родину


              Родина она ведь ни мачеха...

              hi

              Цитата: Например
              Не любишь, Родину,


              А нету у них Родины...

              Например hi
              Жалоба
              Ванёк
        2. NEOZ Сегодня, 14:33 Новый
          Цитата: Mestny
          Ну а вы, предатели, в отличии от патриотов мыслите строго не по шаблонам

          если человек предложил Вам серьезней отнестись к статье, Вы его называете предателем?
          п.с.
          факт остается фактом - проект су57 закрывают/замораживают... об этом проходит информация в СМИ уже 1/2 года... возможно, это утка, а возможно проект не отражает ТТХ к нему предьявлявшихся.
          Жалоба
          NEOZ
      2. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:00 Новый
        В чем-то он прав,в части бюджета, но вроде от СУ-57 никто не отказывался, программа подтормаживает, но идет. И хочется задать ему встречный вопрос - а что у вас по этой части? - ничего
        Жалоба
        maxim947
        1. РУСС (Максим) Сегодня, 14:08 Новый
          Цитата: maxim947
          . И хочется задать ему встречный вопрос - а что у вас по этой части? - ничего

          Предлагаю равняться не на британские ввс ,а к примеру на американские или китайские.
          Жалоба
          РУСС
          1. NEOZ Сегодня, 14:23 Новый
            Цитата: РУСС
            или китайские

            на что равняться с китайцами? поподробнее пожалуйста....ну или американские... прошу не голословно, а с чувством с толком, с расстановкой
            Жалоба
            NEOZ
        2. ученый Сегодня, 14:32 Новый
          Цитата: maxim947
          а что у вас по этой части? - ничего

          С самого начала проект Т-50(Су-57) создавался скорее для престижа и обкатки технологий. С точки зрения обороны этот универсальный истребитель-бомбардировщик ни как не повысит эффективность решения задач на территории России где большая часть пространства контролируется системами ПВО и ПРО. С точки зрения нанесения внезапных ударов по аэродромам противника и прорыва вражеских систем ПВО, то тут безусловно Су-57 незаменим. Но много ли таких задач может возникнуть одновременно?
          Жалоба
          ученый
      3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 14:04 Новый
        Цитата: Вендиго
        ...Вы как то шаблонами мыслите... причем очень глупыми и вами же (патриотами) придуманными..

        Я стесняюсь таки спросить - к чему Ваш пост не содержащий ни слова по теме статьи, а с попыткой пообсуждать мой комментарий.
        С каких пор патриотизм стал шаблонной глупостью?
        Не хамите - боком выйдет.
        Цитата: Вендиго
        ...По сути в статье все логично обосновано и факты приведены...

        Где в этой статье Вы прочли обоснования и увидели "факты"?
        Бред и околесица псевдоэксперДа, не более того.
        Ни одной цифры, ни одной прямой ссылки - сплошные фантазии и догадки.
        Цитата: Вендиго
        ...Если в статье где то есть неправда - то напишите об этом. hi...

        Именно это я и сделал (в отличии от Вас).
        Статья о фантазиях мелкобританского эксперДа.
        Ни слова правды - попытка выдать желаемое за действительное.
        Жалоба
        Андрей К
        1. NEOZ Сегодня, 14:26 Новый
          Цитата: Андрей К
          Где в этой статье Вы прочли обоснования и увидели "факты"?

          в данной статье представлены аргументы (умозаключения) в связи с сокращением/закрытием проекта су57...
          Жалоба
          NEOZ
      4. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:07 Новый
        Цитата: Вендиго
        Вы как то шаблонами мыслите belay ... причем очень глупыми и вами же (патриотами) winked придуманными.
        По сути в статье все логично обосновано what и факты приведены. request winked Если в статье где то есть неправда - то напишите об этом.

        Неправда - это "от корки до корки" данная "статья", если есть где-то правда, то напишите об этом hi
        Жалоба
        Проксима
      5. Грибок (Витёк) Сегодня, 14:09 Новый
        По коментам твоим видно что ты рагуль. Палишься очень. Даже флажок России тебя не спасает. Рагуль ты.
        Жалоба
        Грибок
      6. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 14:14 Новый
        Цитата: Вендиго
        Вы как то шаблонами мыслите... причем очень глупыми и вами же (патриотами) придуманными

        Выдайте нам пожалуйста сирым и убогим, СВОИ величайшие, не глупые шаблоны
        Жалоба
        Сидор Лютый
      7. neri73-r Сегодня, 14:21 Новый
        Цитата: Вендиго
        По сути в статье все логично обосновано и факты приведены. Если в статье где то есть неправда - то напишите об этом.

        Например -
        А бурное развитие военной авиации в Китае вообще отодвигает Россию на задворки в «мире первоклассных армий».

        Утверждение абсолютно лживое! Правильно будет - наличие лучшей ПВО/ПРО в мире у России выдвигает её армию на первое место даже при наличии 190 Фу-22 и 305 Фуй-35 у СГА (США) и бурного развития военное авиации в Китае! wassat tongue laughing
        Жалоба
        neri73-r
      8. NEOZ Сегодня, 14:28 Новый
        Цитата: Вендиго
        и вами же (патриотами) придуманными

        уместнее использовать термин "ура-патриот" или "квасной патриот"
        Жалоба
        NEOZ
    2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:59 Новый
      Нам"Авангарда" с "Сарматом" вполне хватит, что бы сделать из Запада одни воспоминания. А "Кинжал" добьет остатки.
      Жалоба
      Egorovich
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:04 Новый
        Ни первого ни второго на вооружении пока нет, а третий - 10 маловато будет, что бы кого то добить.
        Жалоба
        Вадим237
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:32 Новый
          Наглобриттый експерт, да если его кто считает объективным??? Это тема для анекдота!
          За самолеты что сказать, а зачем спешить, у нас что ЗАВТРА была война?
          Именно эта техника серьёзно усилит нашу оборону??? Логичнее и ДЕШЕВЛЕ делать под готовность нашей промышленности изготовить ВСЕ комплектующие, качественно и не дорого!
          Т.е. болтовня, что надо делать ВСЕГО и БОЛЬШЕ, прямо сейчас, это дилетантизм или диванная болезнь!
          До фига более важных, срочных дел есть у страны, т.е. все логично .... одно напрягает, могут стырить сэкономленные деньги!
          Жалоба
          rocket757
  2. Сергей39 (сергей) Сегодня, 13:53 Новый
    Чем бы дитя не тешилось....
    Жалоба
    Сергей39
  3. Комментарий был удален.
  4. новичок (garik) Сегодня, 13:56 Новый
    прежде чем нести весь этот бред, этот сакс лучше беспокоился своей авиацией. 57е идут в Липецк, скоро ожидаем первые серийные машины. память у людей короткая, практически курячья: помнится какие перепетии и “рецензии“ преследовали первые ящеры, вплоть до замашек на отказ от закупок. так что, мечтать не вредно, “сэр“.
    Жалоба
    новичок
    1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 14:02 Новый
      Цитата: новичок
      прежде чем нести весь этот бред,

      Ну самолет и правда как минимум в долгий ящик отправили... а по сути завуалировано похоронили.
      Всего планируют купить 12 штук да и то когда то, и уже понятно уже что вряд ли даже эти 12 выкупят.
      Так что ругаться следует не на английского эксперта, а на кое кого в родном отечестве. lol
      Жалоба
      Вендиго
      1. Muvka (Владимир) Сегодня, 14:12 Новый
        Не всего, а первая партия будет 12 штук. Потому как ждут новые движки, которые уже в воздухе.
        Жалоба
        Muvka
      2. новичок (garik) Сегодня, 14:15 Новый
        “родной“ вы мой, где и в какой, точнее под какой мухой вы вычитали “всего 12“...? эта дюжина первая партия из серии. во вторых вам подобные только плевпться умеют, но никто не задумался: а. закупить первую партию машин с двиглами 1го этапа, но сейчас, именно сейчас дать лётчикам и технарям руку набить;б. закупить с двиглами 2го этапа, но завтра. так вот, мораль сей басни такова, если человек, вроде вас “тёмный“, то при желании, он вполне может найти чёрную кошку в тёмной комнате, если даже её там нет.
        Жалоба
        новичок
      3. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 14:16 Новый
        А вы присутствовали на похоронах?
        Цитата: Вендиго
        завуалировано похоронили
        .
        Жалоба
        Сидор Лютый
      4. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 14:19 Новый
        Цитата: Вендиго
        в родном отечестве

        Подскажите любезнейший,где оно-ваше отечество?
        не там ли где мягкому месту теплее?
        Жалоба
        Сидор Лютый
      5. san4es Сегодня, 14:33 Новый
        Цитата: Вендиго
        ...самолет и правда как минимум в долгий ящик отправили... а по сути завуалировано похоронили.
        Всего планируют купить 12 штук да и то когда то, и уже понятно уже что вряд ли даже эти 12 выкупят


        ...И не гони тут фуфло am
        Жалоба
        san4es
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:56 Новый
    Да и пусть себе. Подумаешь, британские ученые... wassat
    Жалоба
    Горный стрелок
  6. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 13:59 Новый
    А Дмитрий Медведев думает совсем иначе! laughing
    Жалоба
    Вождь краснокожих
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 14:25 Новый
      вы явно преувеличиваете его способности...
      Жалоба
      kepmor
  7. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 14:00 Новый
    Если он так пошутил, ладно. Однако, если 57-й накрылся медным тазом...
    2019 уже близко. Скоро всё увидим своими глазами. hi
    Жалоба
    А. Привалов
  8. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 14:05 Новый
    Думаю, что настоящие специалисты давно уже не прислушиваются к подобному бреду экспертов.....ну а если и считают так, то это России даже на руку....дезу они сами готовят.
    Жалоба
    Alexey-74
  9. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 14:10 Новый
    Су-57 является не первой жертвой бюджетного кризиса, до этого жертвами стали МБР РС-26 "Рубеж", БЖДРК "Баргузин"... Мне хочется спросить у властей, налоги поднимаете, пенсионный возраст тоже, расходы на оборону, образование и здравоохранение срезаете, нефть сейчас по 75$, бюджет профицитен... Вопрос: КУДА ВЫ ДЕВАЕТЕ ДЕНЬГИ??? Может все дело не в бюджетном кризисе, а просто в жадности правящего класса чиновников и офшорной аристократии???
    Жалоба
    Грэг Миллер
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 14:13 Новый
      Цитата: Грэг Миллер
      КУДА ВЫ ДЕВАЕТЕ ДЕНЬГИ???

      На ЧМ по футболу laughing
      Жалоба
      РУСС
    2. kepmor (Алексей) Сегодня, 14:17 Новый
      куда? куда?...статья расходов на гос.аппарат и список форбс вам в помощь...
      Жалоба
      kepmor
    3. dauria (Алексей) Сегодня, 14:25 Новый
      Вопрос: КУДА ВЫ ДЕВАЕТЕ ДЕНЬГИ???


      Обычно в таких случаях отвечают так -" Мои деньги, куда хочу, туда и трачу. Заведи свои и распоряжайся, нищета." Это их карман, а Вам приснилось, что народный.
      Ну, а статья пустышка. Таких было и будет немало. Кушать всем надо. И английским экспертам, и владельцам "Военного обозрения".
      Жалоба
      dauria
  10. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 14:17 Новый
    Бронк, недоумок, ты сильно удивишься через несколько лет и что будешь тогда заявлять? Как обычно: новичок виноват? Очень жаль что сильное государство Великобритания и её парламент превратилось в мелкотравчатую мелкобританию и сборище базарных торговок-сплетниц.
    Жалоба
    Ros 56
  11. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 14:20 Новый
    Британец пострадал от новичка. Отсюда бред и маразматические выводы.
    Жалоба
    Вкд Двк
  12. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 14:23 Новый
    Су-57 – «первая жертва бюджетного кризиса

    Во-первых, в России профицит бюджета. при чём тут кризис?
    Во-вторых, не было никаких заявлений о том, что Россия откажется от Су-57, или остановится на установочной партии. Было сказано, что ждём изделие-30.
    В третьих, в МО есть свои приоритеты, и вряд ли англичане о них что-то знают. Британские эксперды черпают знания от британских учёны, которые узнают новости из британских газет. А британские газеты познают мир у "бабок на скамейке", т.е. блогеров.
    Жалоба
    Berkut24
  13. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:32 Новый
    По-мне,бы вообще "закрыл" информацию о принятии и поставках вооружения.. Иногда кажется, что эта "открытость " создана специально для кормежки "эксперДов"разного толка)) Лучше, пусть идут и занимаются ДЕЙСТВИТЕЛЬНО делом!))
    И ещё.. Если Армия и Флот РФ, будет на"задворках", то не будет и самой РФ))
    Жалоба
    Сибирский цирюльник
  14. РядовойСА Сегодня, 14:37 Новый
    Не дай бог когда нибудь до такого напиться! Этож сколько он выжрал, что такое несет!
    Жалоба
    РядовойСА
Картина дня