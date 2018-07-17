Машина дистанционного разминирования «Листва». Компонент РВСН и выставочный экспонат

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Несколько лет назад в интересах ракетных войск стратегического назначения была создана новая машина дистанционного разминирования 15М107 «Листва», предназначенная для обеспечения боевого дежурства подвижных грунтовых ракетных комплексов. Подобная техника уже поступила на вооружение ряда частей, а кроме того, успела принять участие в учениях и реальной службе. Пока широкая общественность могла увидеть «Листву» только на фотографиях и видеозаписях с учебно-боевых мероприятий, но вскоре должен состояться первый публичный показ этого образца.Группа информационного обеспечения РВСН сообщает, что на будущем международном военно-техническом форуме «Армия-2018» будет представлен ряд современных образцов техники ракетных войск. Среди них будет присутствовать новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) 15М107. С представленными образцами, в том числе с «Листвой», смогут ознакомиться все посетители будущего форума, который состоится в конце августа в выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка).Пока ракетные войска готовятся к первому публичному показу специальной техники, можно вспомнить историю «Листвы» и рассмотреть ее технические особенности. По официальным данным, МДР 15М107 предназначается для повышения живучести компонентов подвижного грунтового ракетного комплекса на полевых позициях и маршрутах патрулирования. Машина и ее экипаж способны осуществлять поиск различных взрывных устройств и обезвреживать их теми или иными способами. Заявлена возможность борьбы с широким кругом угроз. Некоторые методы воздействия на обнаруженный объект позволяют относить «Листву» к т.н. орудию на новых физических принципах.В качестве основы для МДР «Листва» использован трехосный полноприводный бронеавтомобиль СБА-60-К2 «Булат», представляющий собой модернизированный вариант более старой машины КамАЗ-43269 «Выстрел». Броневой корпус такой машины обеспечивает защиту экипажа и аппаратуры от пуль стрелкового оружия и осколков снарядов. Имеющаяся силовая установка и шасси с высокими характеристиками проходимости позволяют машине разминирования работать в одних порядках с существующими ракетными комплексами.В ходе сборки «Листвы» обитаемый объем корпуса базового «Булата» разделяется на три основных отсека. В переднем размещаются водитель и командир машины, за ними располагается отсек оператора. Кормовой отсек предназначается для перевозки саперов и их снаряжения. При этом значительные объемы внутри корпуса отдаются под размещение той или иной аппаратуры. Значительное число агрегатов, в том числе крупных, устанавливается на крыше, за пределами защищенного объема.На борту «Листвы» присутствует несколько основных систем, предназначенных для решения ряда задач. Прежде всего, во время боевой работы МДР 15М107 использует станцию поиска взрывных устройств. На выносной раме, установленной в передней части машины, располагается поисковый модуль с 16 индукционными датчиками. Поисковый модуль производит обнаружение объектов, в составе которых присутствуют металлические детали. Информация о состоянии исследуемого сектора выводится на экран операторского пульта.Используя поисковый модуль, машина разминирования может исследовать сектор шириной 30° на дистанции до 100 м. Подобные характеристики обнаружения обеспечиваются при движении со скоростью 15 км/ч. Это достаточно для сопровождения ракетных комплексов и одновременного поиска потенциально опасных объектов. При переходе в походное положение рама поискового модуля складывается, и он размещается рядом с капотом броневика.На случай использования противником взрывных устройств с управлением по радиоканалу машина «Листва» комплектуется системой радиоэлектронной борьбы. Во время движения и поиска или выполнения иных действий оператор может включить генератор помех. За счет этого исключается подрыв мины по команде извне, как перед машиной или иными компонентами ракетного комплекса, так и во время работы сапера. По некоторым данным, система радиоэлектронной борьбы также способна провоцировать преждевременное срабатывание мин.Одним из наиболее крупных и заметных элементов специальной аппаратуры МДР 15М107 является параболическая антенна, размещенная на крыше корпуса. В походном положении она наклоняется вперед и частично ложится на крышу. В рабочем – поднимается на необходимый угол. Антенна связана с радиоэлектронной аппаратурой, создающей СВЧ-импульс достаточной мощности. Во время работы система обезвреживания способна воздействовать на металлические детали взрывных устройств в секторе шириной 90°. Максимальная ширина полосы разминирования – не менее 50 м.Принцип действия системы разминирования из состава «Листвы» заключается в электромагнитном воздействии на металлические детали, в том числе компоненты электрических или электронных устройств. СВЧ-импульс провоцирует срабатывание электронного взрывателя либо попросту выжигает его, приводя мину в негодность. При этом образуется сплошная полоса разминирования, по которой могут пройти люди и техника.По известным данным, оператор радиоэлектронной аппаратуры может использовать имеющиеся системы как раздельно, так и одновременно. В зависимости от текущей ситуации и необходимости, возможен только поиск взрывных устройств или поиск мин с одновременным их уничтожением. Любопытно, что экипаж МДР «Листва» при необходимости может взять на себя часть задач по поиску и обезвреживанию опасных объектов. На борту машины присутствует все необходимое «традиционное» оборудование, используемое саперами для самостоятельной работы с взрывными устройствами.Экипаж машины дистанционного разминирования 15М107 «Листва» состоит из пяти человек. В переднем обитаемом отсеке располагаются водитель и командир. За ними находится отсек с рабочим местом оператора, управляющего всей аппаратурой. Два сапера и их снаряжение перевозятся в кормовом отсеке машины. Доступ в переднее «отделение управления» обеспечивается парой люков-дверей в нижних бортовых листах. Аналогичный люк имеется в центральном отсеке с рабочим местом оператора. Пара саперов может попадать в свой отсек через дверь в кормовом листе.В связи с использованием весьма мощных радиоэлектронных систем, излучение которых может представлять опасность для человека, все обитаемые отсеки имеют соответствующую защиту. Так, корпус и остекление машины получили необходимое экранирование. Для некоторых членов экипажа разработаны специальные защитные костюмы, выполненные из ткани с металлическими нитями.По своим габаритам МДР «Листва» мало отличается от другой современной отечественной бронетехники, а ее подвижность соответствует требованиям РВСН. Подобные машины могут сопровождать подвижные грунтовые ракетные комплексы на всех маршрутах патрулирования, в том числе с преодолением различных препятствий. Во время такой работы машина разминирования должна идти на некотором удалении перед агрегатами ракетного комплекса, своевременно находя и обезвреживая опасные объекты.Первые известные сведения о перспективной машине разминирования 15М107 относятся к середине 2013 года. Тогда министерство обороны сообщало, что перспективный образец специальной техники успел пройти часть необходимых испытаний. В ближайшем будущем планировалось завершить все необходимые испытания, после чего «Листва» могла получить рекомендацию к принятию на вооружение. Чуть позже представители РВСН, опубликовав новые сведения об испытаниях новой специальной машины, раскрыли некоторые подробности технического характера. В частности, тогда стало известно о составе бортовой аппаратуры и основных принципах ее работы.В том же году начались поставки первых серийных МДР 15М107 частям ракетных войск стратегического назначения. Первым эксплуатантом этой техники стала Тейковская дивизия, на вооружении которой состоят подвижные грунтовые комплексы «Тополь-М» и «Ярс». В 2014 году несколько единиц «Листвы» были переданы соединениям, служащим в Новосибирске и Нижнем Тагиле. Вскоре РВСН огласило свои планы в отношении машин разминирования. До 2020 года всем основным соединениям ракетных войск планировалось передать два десятка 15М107. Впрочем, позже эти планы скорректировали и уменьшили в четыре раза – до пяти машин.В сентябре прошлого года департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщил о первом применении машин дистанционного разминирования в рамках учений РВСН. По легенде маневров, диверсанты условного противника заложили на маршруте ракетного комплекса два десятка взрывных устройств с дистанционным управлением, построенным на основе мобильных телефонов. Система радиоэлектронной борьбы, имеющаяся на борту «Листвы», успешно заглушила сигналы управления минами и предотвратила их подрыв диверсантами. В то же время, другие приборы МДР обеспечили взрыв мин на безопасном расстоянии. При этом защищаемые комплексы «Ярс» находились на большом удалении от взрывных устройств и не подвергались каким-либо рискам.Начиная с осени прошлого года, министерство обороны несколько раз сообщало об использовании МДР 15М107 «Листва» в различных учениях ракетных войск стратегического назначения. Согласно опубликованным данным, во всех случаях экипажи такой техники успешно справились с задачами обнаружения и обезвреживания взрывных устройств условного противника.В декабре 2017 года интересующаяся общественность смогла узнать больше о машине «Листва», увидеть эту технику снаружи и изнутри, а также понаблюдать за ее работой в условиях учений. Любопытные кадры и сведения были опубликованы телеканалом «Звезда» в очередном выпуске программы «Военная приемка». Можно с уверенностью утверждать, что это был самый полный рассказ о МДР 15М107 из всех известных.Согласно недавним сообщениям министерства обороны, в самом ближайшем будущем все желающие смогут увидеть машину дистанционного разминирования «Листва» не только на фото и видео. Этот образец современной отечественной техники в августе станет одним из экспонатов выставки в рамках международного военно-технического форума «Армия-2018». По всей видимости, машина будет частью статической экспозиции. Впрочем, пока нельзя исключать, что ей предстоит принять участие и в динамическом показе.Российские ракетные войска стратегического назначения приобретают новую технику разных классов и типов, в том числе предназначенную для обеспечения боевого патрулирования и дежурства ракетных комплексов. При этом РВСН находят возможность не только обновлять парк техники, но и показывать общественности результаты своего перевооружения. В конце августа в подмосковном парке «Патриот» состоится очередная выставка, в ходе которой вооруженные силы России, в том числе ракетные войска, покажут свои новые образцы техники. Стоит ожидать, что машина дистанционного разминирования 15М107 «Листва» привлечет внимание публики и станет одним из самых популярных экспонатов.