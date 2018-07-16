19:06 16 июля
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Встреча Путина и Трампа началась. Хельсинкский размен?

В 14:10 по Москве началась первая официальная двусторонняя встреча президентов России и США. Встреча проходит в президентском дворце Хельсинки. Первым слово взял Владимир Путин и отметил, что это важнейшая встреча, в ходе которой планируется обсудить широкий круг вопросов. О том, какие конкретно это будут вопросы, российский президент говорить не стал.

Встреча Путина и Трампа началась. Хельсинкский размен?


После этого куда более пространное вступительное слово произнёс Дональд Трамп. Сначала он поздравил российского лидера с великолепной организацией чемпионата мира по футболу, который завершился накануне финальным матчем в Москве. После он обозначил те самые вопросы, о которых российский президент упомянул вскользь. В частности, по словам Трампа, президенты намереваются обсудить вопросы военного характера - в первую очередь, вопросы вероятного ядерного разоружения. По словам американского президента, у США и России имеются огромные арсеналы ядерного оружия, которые составляют до 90% всех ядерных арсеналов в мире.


Трамп в ходе вступительного слова отметил, что обсуждение коснётся и вопросов, которые связаны с Китайской Народной Республикой. При этом американский президент не конкретизировал, что именно будет обсуждаться в рамках "китайской темы". Однако буквально одновременно с речью Трампа в Хельсинки прозвучало заявление китайских властей о том, что официальный Пекин подаёт иск в ВТО по поводу введения американской стороной 25-процентных пошлин на сотни китайских товаров. Речь идёт о пошлинах более чем на 1,3 тысячи товаров, которые США импортируют из КНР.

Перед началом переговоров с президентом Путиным тет-а-тет Дональд Трамп отметил, что намерен обсудить вопрос Украины.

Далее сотрудники аппарата двух президентов и их финские коллеги попросили журналистов, которые наперебой пытались задать лидерам РФ и США свои вопросы, удалиться из зала. В переговорной комнате остались только главы государств и их переводчики.

Между тем, западные СМИ опубликовали заявления представителей политических кругов США, которые высказали обеспокоенность тем, что Путин может "очаровать" Трампа, и тот пойдёт на определённые уступки.

Использованы фотографии: Россия24
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Комментарии 109

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  1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 14:27
    С Трампом ни о чем договариваться нельзя. Он недоговороспособен...
    Грэг Миллер
    1. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 14:34
      Это вам не со своими вассалами, с которых перхоть сдувать можно,когда вздумается, или конфеты кидать. Тут сразу чувствуется напряжение и электризация помещения на грани. Лидеры серьезны,даже очень. Разговор похоже будет основательным и фундаментальным. Надеюсь встреча качнет чашу весов в сторону мира. hi P.S. чую из Москвы даже,что у шумеров уже подгорать начало когда Трамп во вступительном слове обозначил все темы, окромя незалежной. smile
      Dimontius
      1. Alber (Альберт) Сегодня, 14:39
        Цитата: Dimontius
        Разговор похоже будет основательным и фундаментальным

        Встреча Путина и Трампа началась. Хельсинкский размен?
        Судя по последним шагам, ничего хорошего простому народу России ждать не стоит.
        Как бы сейчас не подвывали пропутинцы и любители футбола
        Alber
        1. cariperpaint Сегодня, 14:43
          Ладно,они подвывают. А вы?
          cariperpaint
          1. Logall (Александр) Сегодня, 15:30
            «Ребята, давайте жить дружно!» (кот Леопольд)
            Пусть поговорят, а по результатам будет видно: кого ругать; над кем смеяться; а на кого-нибудь, может быть, и "лавры" накинуть будет не лишним...
            Пока ясно лишь то, что ничего не ясно!
            Logall
          2. Комментарий был удален.
          3. dorz (Дмитрий) Сегодня, 15:36
            словам Трампа, президенты намереваются обсудить вопросы военного характера

            Возможно, договорятся о выводе американского контингента из Сирии в обмен на выход из САР иранских формирований.
            dorz
            1. prapor75m (андрей) Сегодня, 15:42
              А Вы еще не читали ленту боковую картина дня ? Вышла статья . Россия полностью вывела группировку ВКС из Хмеймима....
              prapor75m
        2. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 14:45
          Хельсинкский размен?

          ничего хорошего простому народу России ждать не стоит

          Как бы сейчас не подвывали пропутинцы

          Вот и подвалили с кафедры "прогнозистов" балабольского института. Сто пудова на пенсионную реформу намекает. Только тут решается вопрос существования нашего шарика, а не про харчи. stop
          Dimontius
          1. Mestny (Сергей) Сегодня, 16:42
            Этим троллям-скакунам всё равно. Главное, чтобы хозяин корзину печенья выдал.
            Mestny
        3. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:49
          Цитата: Alber
          Как бы сейчас не подвывали пропутинцы и любители футбола

          Но как завыл "пронавальнёнок", уже понятно.
          Piramidon
          1. антивирус Сегодня, 15:17
            я против футбола, за городки и лапту.
            ОБСУДЯТ ВСЕ И КАЖДЫЙ БУДУТ ГНУТЬ СВОЮ ЛИНИЮ, СВЕРЯЯ СВОИ ХОТЕЛКИ С ИНТЕРЕСАМИ" ПАРТНЕРА"--И ОЦЕНИВАЯ " НАГЛОСТЬ( своих действий)- ВТОРОЕ СЧАСТЬЕ," А НАХАЛЬСТВО -ПОРОК.
            -кто знает что такое счастье? -все знают что такое горе.
            антивирус
        4. Xander (Александр) Сегодня, 15:16
          Судя по последним шагам, ничего хорошего простому народу России ждать не стоит


          А вы надеялись что Путин с Трампом пенсионные реформы обсудят?
          Xander
          1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 15:55
            Xander! Трамп пытается сократить ядерное оружие, при этом разоружить Россию. Ведь у России мало высокоточного оружия и поэтому ядерное оружие - оружие сдерживания любого агрессора! А у США одних только Томагавков около 10000, поэтому для США это не болезненно. Причём не надо забывать про арсеналы Англии и Франции! Разоружение для России неприемлимо...
            SETTGF
            1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 15:57
              Xander! Я имел в виду арсеналы ядерного оружия Англии и Франции...
              SETTGF
          2. Stas157 (Стас) Сегодня, 16:14
            Цитата: Xander
            А вы надеялись что Путин с Трампом пенсионные реформы обсудят?

            А зачем им обсуждать ее, если они оба ЗА реформу? В случае с Трампом это как раз понятно, он за все то что идет против России и может ее ослабить.
            Stas157
        5. Юра (Юрий) Сегодня, 15:23
          Цитата: Alber
          Встреча Путина и Трампа началась. Хельсинкский размен?

          Разговор идёт и ладно, размена никакого не будет. Трампу нечего предлагать, Путину нечего брать. Предлагать же Путин что-либо на обмен не будет, нет нужды.
          Цитата: Alber
          Судя по последним шагам, ничего хорошего простому народу России ждать не стоит.

          Простому народу России всегда жилось не сладко, за исключением кратковременного периода с примерно 65 года по начало 80 годов, то есть когда были преодолены последствия Первой Мировой Войны, Революций, Гражданской Войны, Великой Отечественной.
          Цитата: Alber
          Как бы сейчас не подвывали пропутинцы и любители футбола

          Что касается темы статьи, то "пропутинцы" как вы изволили выразится - это "пророссийцы", и я уверен, что многие коммунисты, члены других партий в этом вопросе то есть внешней политики "пропутинцы" за сим "пророссийцы", понимаете, большинство. Вы, "прокто"?
          Юра
        6. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 17:11
          Цитата: Alber

          13
          Alber (Альберт) Сегодня, 14:39 ↑ Новый
          Цитата: Dimontius
          Разговор похоже будет основательным и фундаментальным

          Встреча Путина и Трампа началась. Хельсинкский размен?

          Это, скорее, попытка хельсинского "развода". Не от слова "развестись" (с женой), а от слова "развести" (лоха).
          Капитан Пушкин
      2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 14:43
        Еще не успеют высохнуть чернила на договоре, как Трамп может отозвать свою подпись под ним... Он просто не совсем адекватен...
        Грэг Миллер
        1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 14:48
          Ну почему? Он вполне адекватен исходя из его целей. Для него интересы его страны (И его финансового клана) превалирует над остальным. А с учетом громады Госдолга США, он вполоне понимает что делать то, что-то надо. Пока поздно совсем не стало. Вот и делает. Что касается договренности с Россией - никаких розовых соплей. Ничего ждать от них не стоит. Разве что очередных попытко втянуть Россию в войнушку... На/в той же Украине например, или в Сирии подкинуть оружия и деньжат.
          Topotun
        2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 15:14
          проверочку на адекватность можно запустить,хочешь разоружаться,вперед с песнями,проявите "добрую волю",а то он сейчас про разоружение в уши дует,а у его поганой странишки военный бюджет каждый год растет не останавливаясь.
          Ратник с пулеметом
        3. 30 вис (Юрий) Сегодня, 17:13
          Цитата: Грэг Миллер
          Трамп может отозвать свою подпись под ним... Он просто не совсем адекватен...

          Трамп адекватен по самое не хочу .он прагматик ! Для него выгода для его страны прежде всего ! Потому и промышленность вернуть из Китая (рабочие места для американцев ) Поборы на оборону с ЕЭС .. Не одна америка должна напрягаться ! И здесь и сейчас обмен Украины на уступки по Китаю ... Китай опасней и не понятней ...
          30 вис
        4. Alex Justice (Oleg Grunin) Сегодня, 18:13
          Да и Конгресс не позволит ему пойти на уступки.
          Alex Justice
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 15:06
      Цитата: Грэг Миллер
      С Трампом ни о чем договариваться нельзя. Он недоговороспособен...

      Ну не нужно уж так. Одно дело заявления Трампа в твитере, другое - переговоры с глазу на глаз.
      Piramidon
      1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 15:15
        Интересно, на встрече Трампа и Путина отменят повышение пенсионного возраста в России? повышение НДС до 20%? Нет? Тогда, пусть идет эта "встреча" "лесом"...туда,. где ей, на самом деле, и место.....
        Улиточник N9
    3. Сергей39 (сергей) Сегодня, 15:11
      Можно договорится о следующей встрече в декабре, когда он будет более договороспособен
      Сергей39
    4. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:20
      Цитата: Грэг Миллер
      С Трампом ни о чем договариваться нельзя.

      С Агентом СВР, РФ не договариваются! Перед агентом (влияния,думаю?!), ставят задачу и срок исполнения!
      Цитата: Грэг Миллер
      Он недоговороспособен...

      К стати непростительно для ВО!Что упустили такую "новость" ! Сейчас,у нас в самом разгаре Скандал ! В связи с клипом Агаларова млд.Где откровенно в ходе клипа немекают про участие душки Дональда в прошлых конкурсах красоты.Проводившихся в Москве Крокус-Сити если не изменяет память по названию места провидения.Под эгидой Агаларова стр.Так в клипе,не двусмысленно показываются "игрише" прототипа Дональда,шо он там "вытворял". На мой взгляд,"клиент" видно и плюхнулся в "объятия" сами знаете Кого !!!
      Владимир Тер-Одиянц
      1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 17:16
        О Пашиняне вашем рассказывайте ,его связях , внебрачных детях и любовниках и любовницах .
        30 вис
    5. alexmach (Александр) Сегодня, 16:14
      Во-первых ещё вопрос что он реально решает то, и есть ли вообще смысл с ним лично о чем-то договариться.
      Во-вторых даже если и договориться незльзя озвучить свои позиции всегда имеет смысл... Глядишь в следующий раз тебе это прегодиться.
      Ну и да... наверно потому и говорят уже 2 часа, потому что договариваться не очем.
      alexmach
    6. Volga073 (MIKLE) Сегодня, 17:56
      Ты с Клинтоншей или Моникой предпочитаешь? )))
      Volga073
  2. болот Сегодня, 14:30
    Тема,ясна не много Украина а в основном думаю Китай.
    болот
    1. Касым (Даурен) Сегодня, 16:12
      Cалам. Кто-то недавно вообще не верил в эту встречу. wink. А тут еще и по инициативе Белого Дома.
      Обозначат темы, где может быть прогресс. По примеру Хельсинки - 75 переговоров Брежнева и Форда. Ну, и поймут, где полый тупик. hi
      Касым
      1. болот Сегодня, 16:16
        Приветсвую,так прессу китайскую через транслиф,перечетал.Уж больно они этой встречой обеспокоины.Типо флюгера куда ветер подует.Наши затихли,то же выжедают,да же готовят руку помощи Китаю,в плане обхода загородительных пошлин но ждут китайской инциативы и денег.
        А так один из факторов ослабления теньге.
        болот
        1. Касым (Даурен) Сегодня, 16:34
          Это заранее было понятно. Что Китай сделал в 60-х годах против СССР, когда зам. госсекретаря Хилсменом был предложен план по КНР (при Кеннеди) и продолжено Джонсоном и Никсоном? Отрежь от ресурсов и рынков сбыта и нет такого подъема экономики в Китае. Но не думаю, что Кремль так поступит.
          Прикинь, что в ЕС происходит! Особенно после заявления, что Германия зависит на 70% от энергоносителей РФ; и этой торговой войны? Им ведь надо будет компенсировать свои потери - какой рынок (хотя бы частично) это может сделать?!
          Поэтому предполагал, что очередь в Кремль будет (переговоры и звонки). hi
          Касым
          1. болот Сегодня, 16:40
            Цитата: Касым
            Прикинь, что в ЕС происходит! Особенно после заявления, что Германия зависит на 70% от энергоносителей РФ; и этой торговой войны? Им ведь надо будет компенсировать свои потери - какой рынок (хотя бы частично) это может сделать?!

            Немцы просто тупо не дальновидные,ведь не мало в Россию вложили в 90,да и при Путине ,германофил,думали всю Европу подомнут.А тут Американцы с Украиной влезли,вот и карты по путали им.Хреново у них Разведка работает в США. laughing В одни года всех евреев перебили,вот не судьба.
            болот
            1. Касым (Даурен) Сегодня, 16:49
              Эх, а как на меня накинулся, когда я это предположил?! wink
              Проблема немного глубже.
              1. На поводке у США сидят. Теперь поняли, что это и по ним начало бить.
              2. Решают сеиминутные проблемы и не смотрят на стратегическую перспективу. Например, вбомбила Франция и Италия Ливию (по их инициативе). А теперь С.Африка не доверяет ЕС. А в Ливии спецслужбы и спецназ Италии, Франции и Испании схлестнулись м\у собой. laughing . Демократия называется - власти думают только на свой президентский срок и не далее. hi
              Касым
              1. болот Сегодня, 16:55
                Цитата: Касым
                Демократия называется - власти думают только на свой президентский срок и не далее.

                Так у них выборность а сейчас есть полит технологи,интернет да тупо камера в смартфоне.Моментально могут поменять кандидата.Если он где то о простоволосился.
                Вот вспоминаю Раху Алиеева,да статью в Караване о монархизме. laughing Это можете напомните какой год,не тот, где склада бумагой сгорели аж на миллион долларов. laughing
                болот
                1. Касым (Даурен) Сегодня, 17:11
                  В конце 90-х. Это когда на выборах президента всплыли всякие НКО и НАН начал их зажимать.
                  В каждой системе государственности есть + и -. В той Украине и Грузии с Киргизии уже какой президент, а толку практического нет для гос-ва и народа. Ну и сравнивая с царь-батюшкой в РФ и нашим ханом. Когда идет переломный момент или зарождение новой государственности лучше "наша" система, как только стабильность и все отрегулированно в гос. структурах, то лучше "их" система... Вот КНР и решил, что сейчас им император нужен - ломается междунар. обстановка по отношению к ним... Это конечно на мой взгляд. hi
                  Касым
                  1. болот Сегодня, 17:21
                    Цитата: Касым
                    В конце 90-х. Это когда на выборах президента всплыли всякие НКО и НАН начал их зажимать.В каждой системе государственности есть + и -. В той Украине и Грузии с Киргизии уже какой президент, а толку практического нет для гос-ва и народа. Ну и сравнивая с царь-батюшкой в РФ и нашим ханом. Когда идет переломный момент или зарождение новой государственности лучше "наша" система, как только стабильность и все отрегулированно в гос. структурах, то лучше "их" система... Вот КНР и решил, что сейчас им император нужен - ломается междунар. обстановка по отношению к ним... Это конечно на мой взгляд.

                    Нам просто деваться не куда было,казахи по существу разобщены,Просто представить теритрию и все население "размазать",что то там нарождаться будет если население будет под 50 лямов.А сейчас правь не хочу,не согласных в больших городах "удушат" а в мелких похоронят,в прямом смысле.

                    А кто такой КАЗАХ-свободный человек,так свободой в данном моменте можно воспользоваться,уехать на фазнду или отгон жить дарами природы да за деньги делиться с приезжими,туристами- вот наш туризм,про который сетуют наши чиновники,люди от городского быта пытаются уйти.Хотя да,туалеты,кабинки,по трассам надо устанавливать.Что бы приезжие тупо не смотрели на обгаженную дыру в полу.
                    болот
                    1. Касым (Даурен) Сегодня, 17:56
                      Если глобально смотреть, то лучше пусть НАН сидит, чем вторую Киргизию получить. У меня нет особых иллюзий на счет наших властей, но посадки пошли реальные - иначе тут украинскую коррупцию получим. hi
                      Касым
                      1. болот Сегодня, 18:02
                        Цитата: Касым
                        Если глобально смотреть, то лучше пусть НАН сидит, чем вторую Киргизию получить. У меня нет особых иллюзий на счет наших властей, но посадки пошли реальные - иначе тут украинскую коррупцию получим.

                        Ему в 20,уже 80 будет,отец если не за рулем очень сильно тормозит а ему 73.
                        Даригу тупо не вижу у власти,хотя как призедент переходного времени пойдет,если старые каскыры будуд присматривать.
                        болот
                    2. Касым (Даурен) Сегодня, 18:14
                      Я имел в виду, те 30 лет, что он у власти.
                      Предполагал Токаева, но он вроде отказывается - в коррупции замечен не был, знает много языков и многие за рубежом его знают... Подождем, когда кланы передерутся. Многих задвинули - фамилии сами знаете - теперь "семья" грызется.
                      В 20-ом вряд ли НАН на выборы пойдет. Да и не надо ему уже это, Елбасы как никак... Про старческие болезни хорошо знаком. Ту болезнь Альцгеймера врагу не пожелаешь.
                      Касым
                      1. болот Сегодня, 18:31
                        Цитата: Касым
                        Предполагал Токаева, но он вроде отказывается - в коррупции замечен не был,

                        Сестра его в Алматы,дом приема что на Шевченко и Кунаева,в одни года хотела прихватезировать.Ведь скандал был ,да и в прессе.Хотя как Человек у меня к нему большие симпатии,но он не волк что бы с подковерной борьбе участвовать.

                        Цитата: Касым
                        В 20-ом вряд ли НАН на выборы пойдет

                        Может и пойдет.Власть продляет жизнь,хотя бы для страны это го не желал.

                        Пожалейте хоть своих граждан.

                        Против всех есть вагон и маленькая тележка компромата,где и что .Согласен если президентом по мимо семьи станет уйгур,сами знаете кто,но власть должна быть у Примьера.


                        Цитата: Касым
                        Ту болезнь Альцгеймера врагу

                        У моей матери такое началось,вот теперь не выездным стал.Главное в 15 минутах что бы был.Вот намучаюсь,тем более отцу шарнир титановый поставили,сломал шейку бедра по зиме,падлы с ветерана 300 тысяч взяли что бы экстренно прооперировать.Вот 1% на медицину.
                        болот
                2. Касым (Даурен) Сегодня, 18:43
                  Ох, брат, держись (на счет мамы) - мне пришлось пройти ч\з это, 6 долгих лет. Порой по 4 раза на день приходилось мотаться. Слом системы (развал СССР) очень сильно отразился на их поколении.
                  Болот, сейчас идет интервью двух "главнюков". Вот, что ВВП сказал, дословно, на счет газа: " Мы (РФ) предложили США ... регулировать международные рынки, как две большие нефте-газодобывающие державы ... есть большое поле для сотрудничества...". Вот точно, у кого-то крыша поедит от такого заявления. laughing
                  Касым
                  1. болот Сегодня, 18:55
                    Цитата: Касым
                    Ох, брат, держись (на счет мамы) - мне пришлось пройти ч\з это, 6 долгих лет. Порой по 4 раза на день приходилось мотаться. Слом системы (развал СССР) очень сильно отразился на их поколении.

                    По матери еще не так страшно,просто все дома ,все следим.А по отцу по мимо 300 отдал 500 тысяч на реабилитацию,сейчас он хоть с тросточкой.Да маман то же напрягает,может уйти на улицу,блага ДЖи ПИ ЭС трйкер есть,на шеи и телефон.Жена моя в этом году ,после всех случаев,буранула.Сейчас отдельно живем,однокомнатная есть за ней.Хотя есть попытки примерения.Жаль что на казашке или уйгурке не женился.Европа или Азия это далеко.
                    болот
    2. alexmach (Александр) Сегодня, 16:14
      Интересно, а очем им вообще про Китай то разговаривать?
      alexmach
      1. болот Сегодня, 16:24
        Цитата: alexmach
        Интересно, а очем им вообще про Китай то разговаривать?

        На счет отказа в предостовления вооружения и их компонентов и замораживания энергетических проектов.
        Ведь в марте США ввели новые пошлины на железо, алюминий,выборочно попали компании из России и Казахстана,именно те кто вообще с Китаем дела не ведут а весь экспорт заточен на рынки Европы и США,Китай сам это сейчас может предложить.

        Вот это го вопроса и ждал.
        болот
        1. alexmach (Александр) Сегодня, 16:39
          На счет отказа в предостовления вооружения и их компонентов и замораживания энергетических проектов.

          по-моему по вооружению все что могли уже и так предоставили. Китайцы уже во многом "сами с усами". А насчет замораживания энергитических проектов - так это ведь просто невозможно - кушать нечего станет ведь.
          alexmach
          1. болот Сегодня, 16:43
            Цитата: alexmach
            по-моему по вооружению все что могли уже и так предоставили. Китайцы уже во многом "сами с усами". А насчет замораживания энергитических проектов - так это ведь просто невозможно - кушать нечего станет ведь.

            Так вы еще по энергетике да же на пик не вышли,только строитесь или рессурсы гоните через готовые инфраструктуры.Те что строились ранние по принципу 20%,с натяжкой, от того что можем позволить.
            болот
            1. alexmach (Александр) Сегодня, 17:04
              Ну во-первых в энергопроекты уже вложенны деньги, просто их выкинуть что ли?
              Во-вторых потребители в европе так и наравят то ли отвалиться, то ли побольше добавочной стоимости на себя перетянуть, те же штаты прям мечтают заменить российские газ и нефть на европейском рынке, а ещё есть всякие там Катары и прочие Туркменистаны с Азербайджанами... Если не развивать альтернативные напраления продаж - скоро денежный ручеёк усохнет.
              alexmach
              1. болот Сегодня, 17:41
                Цитата: alexmach
                Ну во-первых в энергопроекты уже вложенны деньги, просто их выкинуть что ли?

                Да вы тупо ждете Китайских денег.Пример-автодорога Западный Китай -Западная Европа,что от границы Казахстана бурное строительство ,бетонка с асфальтовым покрытием,4 полоска.Началось?А дорога через нас уже сдана.Шиккарнешняя.
                То же по жд перевозкам,мы всю инфраструктуру выстроили,включая сухие порты ,склады-логистику.А Поезда по двоя суток на ренгене простаивают за Саратовом.
                Вот высокоскоростная жд. магистраль-Лондон- Пекин,и опять деньги дайте.Хотя Она соединит Минск-Москву-Казань-Астана-Урумчи и далее.Кому будет боле выгоды,от части Пекину да и вам.
                Не идете в ногу со временем,все на Запад посматриваете,так что типо разворота на восток это типо хитроумная инициатива вашего Кормчего.
                болот
                1. alexmach (Александр) Сегодня, 18:00
                  Да вы тупо ждете Китайских денег.Пример-автодорога Западный Китай -Западная Европа

                  Эх, и тут я виноват оказывается, гавное, что часавню хоть не я разрушил.
                  alexmach
              2. Касым (Даурен) Сегодня, 17:47
                Александр, я немного по другому объясню.
                Если состоится проект ЕВРАЗИЯ (ЗСТ от Лиссабона до Владивостока), то США останутся на обочине этой торговли. Поэтому элиты США вбили клин м\у ЕС и РФ санкциями, спирая на Украину и "аннексию" Крыма. Польша и Прибалтика туда же. А теперь еще взялись за раскол в ЕС (Брекзит).
                Осталось вбить клин в отношениях РФ и КНР, а также в ШОС.
                Но для этого надо предложить что-то существенное Кремлю. Афган, Сирия, Украина - можно все вместе.
                Тогда США будут в мире тем полит. арбитром, без которого не обойтись.Но не думаю, что ВВП на это согласится - он глобально смотрит на эти вещи. Вот поэтому ВВП против развала ЕС.
                Штаты уже продемонстрировали, как могут приструнить КНР - воен.учения в Малаккском проливе, где проходит до 80% экспорта КНР. Поэтому Пекин ухватился за Шел.Путь, который идет по суше. Мало этого, китайцы поняли, что за ресурсами (энергоносители и сырье) можно далеко не гоняться. Например, газ. Из 160 млрд. кубов газа, которые они получают из-за рубежа 55 млрд. они уже получают из ЦА ч\з Казахстан. Из оставшейся части львиную долю они могут получить из России и Ирана по суше.
                Остается вопрос, что Трамп готов предложить ВВП, чтобы приструнить КНР. И тем самым сократить дефицит торговли в 200 млрд... С ЕС у США дефицит что-то около 150 млрд. долл.. hi
                США обеспокоены транспортным коридором Юж.Корея - Россия. На месте ВВП я бы предложил транспортный коридор ч\з Берингов пролив. Можно подземный туннель предложить (ж\д), чтобы "успокоить" бизнес-элиты Америки. Конечно, за их счет. wassat
                Касым
  3. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 14:31
    сенат США может зарубить все договоренности на корню. С одной стороны это плюс для политической системы, с другой стороны - это лебедь, рак и щука
    bogart047
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:32
    Ждем вечерних новостей...
    parusnik
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 15:14
      Цитата: parusnik
      Ждем вечерних новостей...

      Вот это правильно. А то тут местные ИксперДы на навоз изошлись, пытаясь предугадать результаты встречи.
      Piramidon
  5. Сергей Медведев (Сергей Иванович Медведев) Сегодня, 14:35
    Посмотрим очередное шоу. Путин всем замазал глаза Крымом, поэтому немногие отдают себе отчёт в том, что он сдал Украину. Что он сдаст на этот раз?
    Сергей Медведев
    1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 14:40
      как вы проницательны, сил даже нету ваши посты читать, ванга тут отдыхает
      Не либероид Русский
    2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:41
      Цитата: Сергей Медведев
      Путин всем замазал глаза Крымом, поэтому немногие отдают себе отчёт в том, что он сдал Украину. Что он сдаст на этот раз?


      Путин не брал Украину, что бы ее сдать...нахрена нам 40 мл. дармоедов?
      НасРать
      1. dauria (Алексей) Сегодня, 15:02
        .нахрена нам 40 мл. дармоедов?


        А вот США их зачем-то взяли под крылышко. И грузинов, и прибалтов. И белорусов бы взяли , если б смогли. Дипломатический провал невиданного размера, а уж как Вы его назовёте - без разницы.
        dauria
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:31
          Цитата: dauria
          .нахрена нам 40 мл. дармоедов?


          А вот США их зачем-то взяли под крылышко. И грузинов, и прибалтов. И белорусов бы взяли , если б смогли. Дипломатический провал невиданного размера, а уж как Вы его назовёте - без разницы.

          Кто рад был отдаться, того и взяли.. Или Вы готовы были ради Грузии/ прибалтов и т.д сложить голову? Называйте это провалом, но в самом большом провале оказываются в конечном итоге именно те кто отдался... Какой из этих народов пришёл к процветанию?
          А Россия подождет... ведь они наши соседи и рано или поздно все будет как надо, как надо России и не иначе!
          НасРать
        2. Юра (Юрий) Сегодня, 16:24
          Цитата: dauria
          А вот США их зачем-то взяли под крылышко. И грузинов, и прибалтов

          Так ведь они думали, что берут не дармоедов, а пушечное мясо.
          Юра
    3. cariperpaint Сегодня, 14:44
      Похмелье? Сходите в магазин за пивом что ли..
      cariperpaint
    4. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:50
      Цитата: Сергей Медведев
      Что он сдаст на этот раз?

      Номер телефона Сергея Медведева. Трампа повеселить
      Александр романов
    5. SSR (Roman) Сегодня, 16:13
      Цитата: Сергей Медведев
      Посмотрим очередное шоу. Путин всем замазал глаза Крымом, поэтому немногие отдают себе отчёт в том, что он сдал Украину. Что он сдаст на этот раз?

      Может какогонить хоть завалящего Медведева с замазанными глазами сдаст?
      SSR
  6. собаковод Сегодня, 14:36
    Болтун - находка для шпиона!
    (Принимаются варианты.)
    собаковод
  7. Теренин (Геннадий) Сегодня, 14:37
    ...заявления представителей политических кругов США, которые высказали обеспокоенность тем, что Путин может "очаровать" Трампа,... Предлагаю конгрессу США, с привлечением знаменитых колдунов, изготовить амулет Трампу "От сглаза Путина" и обязать носить его. smile
    Теренин
  8. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:37
    Сколько же всего наговорит и выльет в твиттер Трамп,у него не только язык чешется....какой то невоздержанный....
    HAM
    1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 14:53
      Цитата: HAM
      Сколько же всего наговорит и выльет в твиттер Трамп,у него не только язык чешется....какой то невоздержанный....

      А мне он видится вполне адекватным. Вот его Твиттер:
      Donald J. Trump

      @realDonaldTrump
      Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!

      9:05 AM - Jul 16, 2018
      35.2K
      26.5K people are talking about this
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      "Отношения с Россией никогда не были столь плохими из-за многих лет безрассудства и глупости США, а теперь еще и из-за подстроенной "охоты на ведьм"!"
      А. Привалов
      1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 15:02
        Обратите внимание, всё что он говорит СЕЙЧАС не будет тем ,что он скажет ЗАВТРА.Хотя бы о Мэй или Меркель..
        HAM
        1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:31
          Цитата: HAM
          Обратите внимание, всё что он говорит СЕЙЧАС не будет тем ,что он скажет ЗАВТРА.Хотя бы о Мэй или Меркель..

          Чего за зря строить догадки? Давайте обождём чуток. Трамп не продаст Америку Владимиру Владимировичу, а тот, в свою очередь, не сольёт с потрохами РФ штатам. Очень скоро мы всё увидим своими глазами. hi
          А. Привалов
  9. Лесс Сегодня, 14:40
    В 14:10 по Москве началась первая официальная двусторонняя встреча президентов России и США.
    Весь мир замер в напряжённом ожидании своей участи...
    Лесс
  10. Alexsin (Александр Синицын) Сегодня, 14:41
    Только не здоровая голова может фантазировать,что Путин сдаст народ Донбасса бандеровцам,в обмен на признание Трампом российского Крыма. Путин если бы и захотел это сделать,все равно не сделает потому что понимает,что абсолютное большинство россиян будет против предательства Донбасса.
    Alexsin
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:51
      Цитата: Alexsin
      Только не здоровая голова может фантазировать,что Путин сдаст народ Донбасса бандеровцам,в обмен на признание Трампом российского Крыма

      К сожалению,при регистрации на саите ,справка от психиатра не требуется
      Александр романов
      1. антивирус Сегодня, 15:22
        а при прохождении службы в РА заскоки как выявляют?
        дают до пенсии дослужить?
        ВВП всё сдаст и пенсионный возраст и черную икру, и заначку Ваньки Пердушкина( чекушку)
        кто что еще предложит на сдатчу?
        антивирус
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:50
          Цитата: антивирус
          а при прохождении службы в РА заскоки как выявляют?

          Задают один вопрос -Состоишь в КПРФ,если ответ ДА,то негоден ,ввиду очевидности заскока.
          Александр романов
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:56
      А Россия и не признавала ЛДНР - по этому сдать не получится.
      Вадим237
    3. Curious (Victor) Сегодня, 19:04
      "...абсолютное большинство россиян будет против предательства Донбасса."
      Ну и что, что оно против? На что это влияет?
      Curious
  11. klm-57 (Alex_klm) Сегодня, 14:43
    Думаю, состоится более близкое знакомство, может быть, будут названы темы дальнейших переговоров. Никаких конкретных решений не жду.
    klm-57
  12. Runoway (Runoway) Сегодня, 14:44
    Кудрин и прочие замерли в ожидании, может быть получится договориться о прощении и их снова пригреют.
    Очень интересно во что обсуждать тет-а-тет Украину, Сирию,как вообще диалог этот звучит:" не откажитесь от СП-2 будем отправлять к вам майданутых террористов?" Или "ну по каким границам в итоге Сирию делим?" "Перестаньте торговать технологии в Китай и мы разрешим пустить газ в Европу
    "
    Runoway
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:57
      Европа пускает газ давно без их ведома - и СП 2 исключением не будет.
      Вадим237
  13. Комментарий был удален.
  14. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 14:59
    1.До выборов в конгреесс сша,конкретных договоренностей не будет,потому как сейчас они могут набрать 2/3 голосов чтобы преодолеть в случае чего вето президента и отменить его указы,а учитывая,что Трамп весьма самолюбив,о это не потерпит.По прогнозам после выборов ситуация в конгрессе может измениться.
    2.У просто населения США в отличии от так называемых элит,политика Трампа вызывает поддержку.
    3. Трамп реально пока единственный президент,который пошагово исполняет данные им обещания.
    Как бизнесмен он очень хорошо считает деньги и он не из тех,кто их просто так будет разбазаривать,а тем более для украины-черной дыры...сегодня скорее всего будут обозначаться позиции и интересы сторон
    Андрей ВОВ
  15. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:10
    В частности, по словам Трампа, президенты намереваются обсудить вопросы военного характера - в первую очередь вопросы вероятного ядерного разоружения. По словам американского президента у США и России имеются огромные арсеналы ядерного оружия, которые составляют до 90% всех ядерных арсеналов в мире.

    Никаких новых сокращений, вредное это дело для России.
    А об остальном можно поговорить, но не сдавая позиций.
    Эта встреча - оселок для Путина. Посмотрим, что и как будет.
    NordUral
  16. viktor. (Knyt) Сегодня, 15:30
    Цитата: Xander
    Судя по последним шагам, ничего хорошего простому народу России ждать не стоит


    А вы надеялись что Путин с Трампом пенсионные реформы обсудят?

    Нет,мы надеемся Трамп Израиль по кругу пустит. wassat
    viktor.
  17. Bakht (Bakhtiyar) Сегодня, 15:33
    А чего "общественность" вообще ждет от этой встречи?
    Путин вдруг признает ошибочность политики и вернет Крым Украине? Или заявит, что ВКС уходят из Сирии и "Башар должен уйти".? Или свернет программу вооружений? Не будет размещать Искандеры в Калининграде, или прикажет прекратить выпуск Армат?
    Или вдруг Трамп решит, что Обама был плох и надо отменить санкции, а Россия не является врагом США, как это прописано в американской доктрине? Надо вернуть дипсобственность в США и извиниться за высылку российских дипломатов?
    Поговорят, потом скажут, что все обсудили. И продолжат свою деятельность ничего не меняя.
    Сама встреча как признак того, что ХОТЯТ договориться. Но не МОГУТ.
    Bakht
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:00
      Наверное, Трап будет стараться "вбить клин", между КНР и РФ
      Сибирский цирюльник
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:16
      Цитата: Bakht
      А чего "общественность" вообще ждет от этой встречи?

      Например общественность Англии,ждет,что Путин брызнет в лицо Трампу газом "Новичок"
      Александр романов
      1. Bakht (Bakhtiyar) Сегодня, 18:40
        В концлагере фашист говорит: " А ну быстро все в газовую камеру!" Хохол Петро отвечает: "Товарищ фашист шо це таке, вчерась хазовая камера, сеходня хазовая камера, у мениж с ее голова болить."
        Bakht
  18. staviator (staviator) Сегодня, 15:36
    Может хоть сегодня Путин расскажет Трампу для чего он его выбрал what
    staviator
  19. S.V. (S.V.) Сегодня, 15:56
    "... Путин может "очаровать" Трампа..." - Об этом пусть "болит голова" у политических кругов США и Евросоюза!
    Президент России всегда сдержан, корректен и договороспособен. Думается, что каждая сторона вначале обозначит свои Стратегические Интересы, по которым уступки просто Не возможны! Затем перейдут к вопросам, где уступки возможны в той или иной степени. В особо сложных вопросах скорее всего будут созданы рабочие группы с привлечением соответствующих специалистов и т.д.- по протоколу.
    Ясно одно, - две Великие Державы, должны заключить какое-то соглашение об Интересах своих Стран и о действиях Не ущемляющих Интересы третьих стран! Время Покажет... )))
    S.V.
  20. мерцание (Николай) Сегодня, 15:57
    Путин передаст Трампу шифровальный код для текста: "грузите апельсины бочках братья карамазовы". И : "лед тронулся тчк командовать парадом буду я". wassat
    мерцание
  21. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 15:58
    "очаровать".... laughing laughing
    Путин- дядька с традиционными ценностями, слава Богу!)
    Это что? Новинка западной политики- очаровывать? wassat
    Сибирский цирюльник
  22. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 16:06
    К сожалению, экономика РФ в глубоком нокауте и поэтому позиции переговорщиков неравны. И виноват в этом лично Путин и его мышиная команда.
    Fedoslov
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:14
      Цитата: Fedoslov
      К сожалению, экономика РФ в глубоком нокауте и поэтому позиции переговорщиков неравны. И виноват в этом лично Путин и его мышиная команда.

      Значит Путина надо вернуть Крым Украине,уити с Донбасса .Санкции отменят,денюжки будут тебе на колбаску.Верно я говорю тогаищь?
      Александр романов
      1. viktor. (Knyt) Сегодня, 16:43
        hi Зачем ему колбаса?он сам в накауте wassat
        viktor.
    2. Bakht (Bakhtiyar) Сегодня, 18:44
      К сожалению (без всякого сарказма) экономика США в глубоком нокауте и поэтому позиции переговорщиков ... равны.
      Меня удивляет способность не видеть того, что лежит на поверхности. Слоган Трампа на выборах "Сделаем Америку СНОВА великой". Значит она сейчас явно не ВЕЛИКАЯ. И Трамп как целый президент США знает это лучше нас с Вами. Вот причина того,почему Трамп рушит все нынешние экономические модели.
      Bakht
  23. фрезер (александр) Сегодня, 16:06
    На яндекс пишут, что путин опоздал на встречу на пол часа - это для него уже норма, типа пускай подождут.
    Но, не дописываю, что там ещё на 20 минут позже приехал.
    Они стоят друг друга.
    фрезер
  24. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 16:08
    Цитата: Fedoslov
    К сожалению, экономика РФ в глубоком нокауте и поэтому позиции переговорщиков неравны. И виноват в этом лично Путин и его мышиная команда.

    "Шеф!!Все пропало!!!Гипс снимают,клиент уезжает!"
    Андрей ВОВ
  25. Alban Сегодня, 16:25
    Ну особо надеятся на какие то серьезные договоренности не стоит..Что Трамп ,что Путин находятся под мощным прессингом лоббистов мировых финансовых воротил..! Зачистки нужно проводить обоим ,а это очень сложно и опасно. Ну думаю друг с другом перемигнутся ,загадочно улыбаясь !!!
    Alban
  26. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 16:27
    На видио видно что оба волнуются будто крупно нашкодили и стесняются друг друга..
    На саммите шестерки и наты Трамп себя совсем иначе вел... немцев и англичан гнул через колено,а здесь как не в своей тарелке..
    Tahtvjd2868
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:30
      Цитата: Tahtvjd2868
      На саммите шестерки и наты Трамп себя совсем иначе вел... немцев и англичан гнул через колено,а здесь как не в своей тарелке..

      А как еще вести себя на встрече с начальством
      Александр романов
  27. ustas - Крым (Александр) Сегодня, 16:29
    Не чего не будет от этой встречи. Так сели поговорили. Прояснили свои позиции и все. Идет обыкновенная сверка часов в политике. Дальше создадут группу переговорщиков и те будут работать там где позиции более близки. ВСЕ конец ТАЙМА.
    ustas - Крым
  28. Кокос (Дмитрий) Сегодня, 16:52
    Трамп на всех горячих точках пытаецо заработать очки ему плевать на Корею на Россию и на всех... winked
    Кокос
  29. Анатолий Чикунов (Анатолий Чикунов) Сегодня, 16:53
    Воздержимся. Пока нечего комментировать
    Анатолий Чикунов
  30. victorrat (Виктор) Сегодня, 17:40
    И сразу прогнозы, прогнозы)) Всполошились со стороны СШАа, а вдруг они договорятся, всполошились со стороны России, а вдруг они договорятся)) А договариваться не о чем.
    Это встреча- глубокое знакомство с точкой зрения другой стороны. причём с пониманием, что со стороны Трампа могут быть только обещания, и ничего больше.
    victorrat
  31. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:06
    Что предложит Трамп Путину или Путин Трампу еще не понятно,однако встреча пройдет в теплой дружественной обстановку и будет очень полезной.
    Можно угадать слова Трампа сразу. Даже с Ыном, Трамп прежде всего встречался ради самой встречи и информационного повода,хотя ничего не решили и решить не могли в принципе.
    APASUS
  32. Santor (Viktor) Сегодня, 18:11
    Цитата: Грэг Миллер
    С Трампом ни о чем договариваться нельзя. Он недоговороспособен...

    Он Вас где то надул? Не отдал 50 рублей занятых на водку? С чего такие выводы... Трамп ведет жесткую последовательную политику внутри США и снаружи.... А опираться на то что верещат СМИ включая якобыроссийские - себя не уважать. Пока нет никаких результатов...
    Santor
  33. Santor (Viktor) Сегодня, 18:13
    Цитата: prapor75m
    А Вы еще не читали ленту боковую картина дня ? Вышла статья . Россия полностью вывела группировку ВКС из Хмеймима....

    На...на...на ....я уже даже не смеюсь читая заголовки.... А Маруся Венплюева заболела сифилисом... Кто такая? Да кто его знает, журашлюхам известно...
    Santor
  34. Santor (Viktor) Сегодня, 18:35
    Цитата: dauria
    А вот США их зачем-то взяли под крылышко. И грузинов, и прибалтов. И белорусов бы взяли , если б смогли. Дипломатический провал невиданного размера, а уж как Вы его назовёте - без разницы.
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    Путин первый кто скинул с шеи российского народа огромную кучу дармоедов, кормившихся по сути дела за наш бюджет.... Как только перестали давать им на лапу - они открыто кинулись на Запад... И всегда ориентировались на запад... Я еще в советские времена помню что западнее Киева мы были нехорошими еще тогда.. В Том же Ивано-Франковске могли на вопрос куда пройти отвечать демонстративно на диком местном суржике...

    Многие забыли что при пане Кучме был конфликт из за косы Тузла, когда украинская сторона разместила на берегу артиллерию и пан президент дал команду стрелять по российским судам. Или как в 91 году в Одессе воины Видинской дивизии вдв избивали прикладами наших офицеров и солдат и членов их семей при захвате частей и особенно бригады пограничных кораблей... А скандал с морпехами в Крыму, которые на мишени одевали российские мундиры и каски с звездами? Братья говорите???? а 93 год?

    И когда там рвануло - там некого было сдавать... В Харькове самая многочисленная демонстрация была 10 000 (мвд говорит 7000). Что составило 0.69% от населения самого города.... Даже 1 % не было!!!!! А в других городах еще меньше. Донбасс особняком встал.. Да и тут сейчас вопросы вылезли...

    Многие активисты что громче всех кричали и бегали с самыми большими георгиевскими ленточками и российскими флангами оказались... сотрудниками СБУ. А когда им грозил провал - спокойно переходили на сторону ВСУ и выливали ушаты грязи на ополчение.... Несколько дней назад давал интервью очередной такой - в прошлом ярый активист, зам начальника ГРУ ДНР при Стрелкове, последняя должность - начальник службы РАВ бригады (с большими допусками по гостайне)...

    И таких там в отличии от крымчан много.... в 14 году если бы не наши добровольцы - все закончилось бы мгновенно, отлично помню картинку которая засела в мозгу - человек 5 ополченцев толкают застрявшую машину, а стоящие в калитках в большом количестве здоровенные мужики в трусах и шлепанцах семечки поплевывают.... Зато потом многие пошли добровольцами в ВСУ как только их "освободили"....
    Santor
  35. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 18:36
    Не ругайтесь,пожалуйста,из-за этой встречи и не спорьте.Она проводится только из-за одного вопроса.Это Аляска.Мы им все,что они хотят,а они нам Аляску.Там много золота и поэтому Путин сможет выполнить майские обещания народу.Вот и все.
    Palagecha
  36. Alban Сегодня, 18:47
    Судя по движениям Трамп нервничает и Путин тоже ! Следят за ними мировая финансовая верхушка ..Про израиль ,тема естественно поднята , как же без них то на встречи ..)))) Холокост обязательно впервую очередь обсудят ..
    Alban
Картина дня