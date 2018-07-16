Встреча Путина и Трампа началась. Хельсинкский размен?

В 14:10 по Москве началась первая официальная двусторонняя встреча президентов России и США. Встреча проходит в президентском дворце Хельсинки. Первым слово взял Владимир Путин и отметил, что это важнейшая встреча, в ходе которой планируется обсудить широкий круг вопросов. О том, какие конкретно это будут вопросы, российский президент говорить не стал.После этого куда более пространное вступительное слово произнёс Дональд Трамп. Сначала он поздравил российского лидера с великолепной организацией чемпионата мира по футболу, который завершился накануне финальным матчем в Москве. После он обозначил те самые вопросы, о которых российский президент упомянул вскользь. В частности, по словам Трампа, президенты намереваются обсудить вопросы военного характера - в первую очередь, вопросы вероятного ядерного разоружения. По словам американского президента, у США и России имеются огромные арсеналы ядерного оружия, которые составляют до 90% всех ядерных арсеналов в мире.Трамп в ходе вступительного слова отметил, что обсуждение коснётся и вопросов, которые связаны с Китайской Народной Республикой. При этом американский президент не конкретизировал, что именно будет обсуждаться в рамках "китайской темы". Однако буквально одновременно с речью Трампа в Хельсинки прозвучало заявление китайских властей о том, что официальный Пекин подаёт иск в ВТО по поводу введения американской стороной 25-процентных пошлин на сотни китайских товаров. Речь идёт о пошлинах более чем на 1,3 тысячи товаров, которые США импортируют из КНР.Перед началом переговоров с президентом Путиным тет-а-тет Дональд Трамп отметил, что намерен обсудить вопрос Украины.Далее сотрудники аппарата двух президентов и их финские коллеги попросили журналистов, которые наперебой пытались задать лидерам РФ и США свои вопросы, удалиться из зала. В переговорной комнате остались только главы государств и их переводчики.Между тем, западные СМИ опубликовали заявления представителей политических кругов США, которые высказали обеспокоенность тем, что Путин может "очаровать" Трампа, и тот пойдёт на определённые уступки.